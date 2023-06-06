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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 чер, 2023 13:20
slonomag написав: andrijk777 написав: Gastarbaiter написав:
А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.
А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов.
З початком згідний. Але дальше невірно.
Що роблять "ці люди" зрозуміло.
Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?
Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.
Що робите тут ви - не зрозуміло.
Языковой барьер. Проблематично общаться на испанском форуме когда знаешь 200 слов. Ну и я аналогично читаю отзывы других уехавших в другие страны чтобы понять правильно ли я выбрал страну или есть смысл перебазироваться
в ту же Польшу/Германию пока еще тут окончательно не обосновался.
Гризе хробак сумніву (FoMO - Fear of missing out).
Наскільки я знаю, людина яка робить вчинки згідно свого сумління, таких переживань не має.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 06 чер, 2023 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 13:23
andrijk777 написав:
З початком згідний. Але дальше невірно.
Що роблять "ці люди" зрозуміло.
Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?
Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.
Що робите тут ви - не зрозуміло.
А від кого ви почуєте про США, якщо ті, хто вже там, залишать цю гілку? Будете дискутувати про переваги та недоліки життя у США з тими, хто там жодного разу не був? Якась дивна позиція. Якщо людина заходить на автомобільний форум, то хоче дізнатися про досвід експлуатації певної моделі від власників, а не від тих, хто тільки збирається купувати. А що з еміграцією не так? А "не так" те, що ви підсвідомо хочете почути про те, як там усе погано, як Rjkz мешкає у коробці від холодильника під мостом, харчується з фудбанків та з тоскою спогадує затишну квартирку у Києві та ресторани на Подолі.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 13:27
slonomag написав: andrijk777 написав: Gastarbaiter написав:
А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.
А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов.
З початком згідний. Але дальше невірно.
Що роблять "ці люди" зрозуміло.
Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?
Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.
Що робите тут ви - не зрозуміло.
Языковой барьер. Проблематично общаться на испанском форуме когда знаешь 200 слов. Ну и я аналогично читаю отзывы других уехавших в другие страны чтобы понять правильно ли я выбрал страну или есть смысл перебазироваться в ту же Польшу/Германию пока еще тут окончательно не обосновался.
якщо вже обрали країну, то треба активно вчити мову - 200 слів за скільки ви там живете - малувато буде.
як я дивлюся зі спілкування - мова найскладніший бар'єр для адаптації...
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Shaman
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Додано: Вів 06 чер, 2023 13:34
Gastarbaiter написав: andrijk777 написав:
З початком згідний. Але дальше невірно.
Що роблять "ці люди" зрозуміло.
Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?
Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.
Що робите тут ви - не зрозуміло.
А від кого ви почуєте про США, якщо ті, хто вже там, залишать цю гілку? Будете дискутувати про переваги та недоліки життя у США з тими, хто там жодного разу не був? Якась дивна позиція. Якщо людина заходить на автомобільний форум, то хоче дізнатися про досвід експлуатації певної моделі від власників, а не від тих, хто тільки збирається купувати. А що з еміграцією не так? А "не так" те, що ви підсвідомо хочете
почути про те, як там усе погано, як Rjkz мешкає у коробці від холодильника під мостом, харчується з фудбанків та з тоскою спогадує затишну квартирку у Києві та ресторани на Подолі
.
от знову ви краще за інших знаєте, а що вони насправді хочуть.
а от про негаразди rjkz
як пам'ятаються пишуть саме емігранти
а чому? бо якраз у rjkz
більш-менш норм, за що інші й ховаються.
життя покаже
хоча вангую, на фото та в повідомленнях все буде добре - лише хепіенди
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Shaman
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Додано: Вів 06 чер, 2023 14:04
Shaman написав:
якщо вже обрали країну, то треба активно вчити мову - 200 слів за скільки ви там живете - малувато буде.
як я дивлюся зі спілкування - мова найскладніший бар'єр для адаптації...
Это же не 5й язык програмирования который можно за месяц выучить. Мне обычные языки вообще не заходят, хорошо хоть англ выучил еще в школе. Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда.
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slonomag
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