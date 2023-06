Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 782783784785> Додано: Вів 06 чер, 2023 18:21 flyman написав: Гризе хробак сумніву (FoMO - Fear of missing out).



Наскільки я знаю, людина яка робить вчинки згідно свого сумління, таких переживань не має. Гризе хробак сумніву (FoMO - Fear of missing out).Наскільки я знаю, людина яка робить вчинки згідно свого сумління, таких переживань не має. Получить пмж - это уже не тема, тема - получить гражданство, а Германия делает реальные шаги в этом направлении. В Испании гражданство трудно и долго получать. Получить пмж - это уже не тема, тема - получить гражданство, а Германия делает реальные шаги в этом направлении. В Испании гражданство трудно и долго получать. Grand Touring Заблокований Повідомлень: 1098 З нами з: 23.03.20 Подякував: 357 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 18:29 Grand Touring написав: airmax78 Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека. Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека.

Это раз.

+ бимбы никто не отменял.

+ возвращаться и арендовать вообще смысла не вижу так как по деньгам выйдет тоже что и в Испании. А возвращаться в Запорожье не вариант в свете сегодняшних событий. Чето мне стремно в 50км от ЗАЕС сидеть пока она под контролем кучки придурков, взрывающих дамбы на раз-два. Это раз.+ бимбы никто не отменял.+ возвращаться и арендовать вообще смысла не вижу так как по деньгам выйдет тоже что и в Испании. А возвращаться в Запорожье не вариант в свете сегодняшних событий. Чето мне стремно в 50км от ЗАЕС сидеть пока она под контролем кучки придурков, взрывающих дамбы на раз-два. slonomag Повідомлень: 271 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 18:32 andrijk777 написав: З початком згідний. Але дальше невірно.

Що роблять "ці люди" зрозуміло.

Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?

Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.

Що робите тут ви - не зрозуміло. З початком згідний. Але дальше невірно.Що роблять "ці люди" зрозуміло.Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.Що робите тут ви - не зрозуміло.



Разница в ментальности не даёт возможности так же общаться "без купюр" с местным населением.



Местное комьюнити из постсоветских стран, с которыми мы ментально близки, всё равно гораздо уже, чем более привычный заменитель фейсбука в виде finance.ua

Так что не только Николай ищет себе собеседников для общения на темы, которые не будут интересны окружающим русско-украиноязычным иммигрантам рядом.

Это наши дети будут интегрированы на 100%, мы - нет. Потому приходится искать виртуальных собеседников, когда не доступны реальные. Разница в ментальности не даёт возможности так же общаться "без купюр" с местным населением.Местное комьюнити из постсоветских стран, с которыми мы ментально близки, всё равно гораздо уже, чем более привычный заменитель фейсбука в виде finance.uaТак что не только Николай ищет себе собеседников для общения на темы, которые не будут интересны окружающим русско-украиноязычным иммигрантам рядом.Это наши дети будут интегрированы на 100%, мы - нет. Потому приходится искать виртуальных собеседников, когда не доступны реальные. ava121 Повідомлень: 42 З нами з: 13.10.10 Подякував: 11 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 18:33 Grand Touring написав: airmax78 Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека. Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека.

давайте обережніше з термінами. діктатура, це Раша - в чистому вигляді.



а Україна наразі воююча країна - й відповідно деякі обмеження. давайте обережніше з термінами. діктатура, це Раша - в чистому вигляді.а Україна наразі воююча країна - й відповідно деякі обмеження. Shaman

Повідомлень: 3516 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 18:33 slonomag написав: Grand Touring написав: airmax78 Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека. Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека.

Это раз.

+ бимбы никто не отменял.

+ возвращаться и арендовать вообще смысла не вижу так как по деньгам выйдет тоже что и в Испании. А возвращаться в Запорожье не вариант в свете сегодняшних событий. Чето мне стремно в 50км от ЗАЕС сидеть пока она под контролем кучки придурков, взрывающих дамбы на раз-два. Это раз.+ бимбы никто не отменял.+ возвращаться и арендовать вообще смысла не вижу так как по деньгам выйдет тоже что и в Испании. А возвращаться в Запорожье не вариант в свете сегодняшних событий. Чето мне стремно в 50км от ЗАЕС сидеть пока она под контролем кучки придурков, взрывающих дамбы на раз-два.

нет моря и веселого народа, испанцы - источник позитива, когда они в хорошем настроении. нет моря и веселого народа, испанцы - источник позитива, когда они в хорошем настроении. Grand Touring Заблокований Повідомлень: 1098 З нами з: 23.03.20 Подякував: 357 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 18:37 Grand Touring написав: Shaman написав: Grand Touring написав: airmax78 Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека. Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека.

давайте обережніше з термінами. діктатура, це Раша - в чистому вигляді.



а Україна наразі воююча країна - й відповідно деякі обмеження. давайте обережніше з термінами. діктатура, це Раша - в чистому вигляді.а Україна наразі воююча країна - й відповідно деякі обмеження. давайте без давайте, я как то без вас разберусь что где давайте без давайте, я как то без вас разберусь что где

в іншому місці.



а на українському форумі писати - що Україна диктатура - це або дурість, або зухвалість, або ватність. обирайте самі.



океан, кава - відпочивайте в іншому місці.а на українському форумі писати - що Україна диктатура - це або дурість, або зухвалість, або ватність. обирайте самі.океан, кава - відпочивайте Shaman

Повідомлень: 3516 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 18:47 Grand Touring написав: Shaman написав: океан, кава - відпочивайте океан, кава - відпочивайте океан, кава, свобода и независимость, куча позитива вокруг ))) океан, кава, свобода и независимость, куча позитива вокруг )))

а тут війна та труднощі... а тут війна та труднощі... Shaman

Повідомлень: 3516 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 18:52 Shaman написав: а тут війна та труднощі... а тут війна та труднощі... иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век. иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век. Grand Touring Заблокований Повідомлень: 1098 З нами з: 23.03.20 Подякував: 357 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 18:55 Grand Touring написав: Shaman написав: а тут війна та труднощі... а тут війна та труднощі... иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век. иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век.

тому у народу має підвищуватися відповідальність.

й що труднощі треба долати, а не тікати від них тому у народу має підвищуватися відповідальність.й що труднощі треба долати, а не тікати від них Shaman

Повідомлень: 3516 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 19:25 Shaman написав: Grand Touring написав: Shaman написав: а тут війна та труднощі... а тут війна та труднощі... иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век. иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век.

тому у народу має підвищуватися відповідальність.

й що труднощі треба долати, а не тікати від них тому у народу має підвищуватися відповідальність.й що труднощі треба долати, а не тікати від них

Cкільки моралістів повилазило. Безробіття 30%, воно не наймає людей старше 40-ка років і щось ще намагається пропагувати... Cкільки моралістів повилазило. Безробіття 30%, воно не наймає людей старше 40-ка років і щось ще намагається пропагувати... BIGor

Повідомлень: 7739 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1170 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 782783784785> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt flyman і 9 гостейМодератори: Faceless