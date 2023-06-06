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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 чер, 2023 18:21
flyman написав:
Гризе хробак сумніву (FoMO - Fear of missing out).
Наскільки я знаю, людина яка робить вчинки згідно свого сумління, таких переживань не має.
Получить пмж - это уже не тема, тема - получить гражданство, а Германия делает реальные шаги в этом направлении. В Испании гражданство трудно и долго получать.
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Grand Touring
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Додано: Вів 06 чер, 2023 18:29
Grand Touring написав:airmax78
Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека.
Это раз.
+ бимбы никто не отменял.
+ возвращаться и арендовать вообще смысла не вижу так как по деньгам выйдет тоже что и в Испании. А возвращаться в Запорожье не вариант в свете сегодняшних событий. Чето мне стремно в 50км от ЗАЕС сидеть пока она под контролем кучки придурков, взрывающих дамбы на раз-два.
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slonomag
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Додано: Вів 06 чер, 2023 18:32
andrijk777 написав:
З початком згідний. Але дальше невірно.
Що роблять "ці люди" зрозуміло.
Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?
Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.
Що робите тут ви - не зрозуміло.
Разница в ментальности не даёт возможности так же общаться "без купюр" с местным населением.
Местное комьюнити из постсоветских стран, с которыми мы ментально близки, всё равно гораздо уже, чем более привычный заменитель фейсбука в виде finance.ua
Так что не только Николай ищет себе собеседников для общения на темы, которые не будут интересны окружающим русско-украиноязычным иммигрантам рядом.
Это наши дети будут интегрированы на 100%, мы - нет. Потому приходится искать виртуальных собеседников, когда не доступны реальные.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 18:33
Grand Touring написав:airmax78
Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека.
давайте обережніше з термінами. діктатура, це Раша - в чистому вигляді.
а Україна наразі воююча країна - й відповідно деякі обмеження.
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Shaman
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Додано: Вів 06 чер, 2023 18:33
slonomag написав: Grand Touring написав:airmax78
Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека.
Это раз.
+ бимбы никто не отменял.
+ возвращаться и арендовать вообще смысла не вижу так как по деньгам выйдет тоже что и в Испании. А возвращаться в Запорожье не вариант в свете сегодняшних событий. Чето мне стремно в 50км от ЗАЕС сидеть пока она под контролем кучки придурков, взрывающих дамбы на раз-два.
нет моря и веселого народа, испанцы - источник позитива, когда они в хорошем настроении.
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Grand Touring
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Додано: Вів 06 чер, 2023 18:37
Grand Touring написав: Shaman написав: Grand Touring написав:airmax78
Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека.
давайте обережніше з термінами. діктатура, це Раша - в чистому вигляді.
а Україна наразі воююча країна - й відповідно деякі обмеження.
давайте без давайте, я как то без вас разберусь что где
в іншому місці.
а на українському форумі писати - що Україна диктатура - це або дурість, або зухвалість, або ватність. обирайте самі.
океан, кава - відпочивайте
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Shaman
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Додано: Вів 06 чер, 2023 18:47
Grand Touring написав: Shaman написав:
океан, кава - відпочивайте
океан, кава, свобода и независимость, куча позитива вокруг )))
а тут війна та труднощі...
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Додано: Вів 06 чер, 2023 18:52
Shaman написав:
а тут війна та труднощі...
иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век.
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Grand Touring
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Додано: Вів 06 чер, 2023 18:55
Grand Touring написав: Shaman написав:
а тут війна та труднощі...
иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век.
тому у народу має підвищуватися відповідальність.
й що труднощі треба долати, а не тікати від них
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Shaman
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Додано: Вів 06 чер, 2023 19:25
Shaman написав: Grand Touring написав: Shaman написав:
а тут війна та труднощі...
иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век.
тому у народу має підвищуватися відповідальність.
й що труднощі треба долати, а не тікати від них
Cкільки моралістів повилазило. Безробіття 30%, воно не наймає людей старше 40-ка років і щось ще намагається пропагувати...
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