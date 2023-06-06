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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 782783784785>
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:21

  flyman написав:Гризе хробак сумніву (FoMO - Fear of missing out).

Наскільки я знаю, людина яка робить вчинки згідно свого сумління, таких переживань не має.
Получить пмж - это уже не тема, тема - получить гражданство, а Германия делает реальные шаги в этом направлении. В Испании гражданство трудно и долго получать.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:29

  Grand Touring написав:airmax78 Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека.

Это раз.
+ бимбы никто не отменял.
+ возвращаться и арендовать вообще смысла не вижу так как по деньгам выйдет тоже что и в Испании. А возвращаться в Запорожье не вариант в свете сегодняшних событий. Чето мне стремно в 50км от ЗАЕС сидеть пока она под контролем кучки придурков, взрывающих дамбы на раз-два.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:32

  andrijk777 написав:З початком згідний. Але дальше невірно.
Що роблять "ці люди" зрозуміло.
Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?
Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.
Що робите тут ви - не зрозуміло.


Разница в ментальности не даёт возможности так же общаться "без купюр" с местным населением.

Местное комьюнити из постсоветских стран, с которыми мы ментально близки, всё равно гораздо уже, чем более привычный заменитель фейсбука в виде finance.ua
Так что не только Николай ищет себе собеседников для общения на темы, которые не будут интересны окружающим русско-украиноязычным иммигрантам рядом.
Это наши дети будут интегрированы на 100%, мы - нет. Потому приходится искать виртуальных собеседников, когда не доступны реальные.
ava121
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:33

  Grand Touring написав:airmax78 Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека.

давайте обережніше з термінами. діктатура, це Раша - в чистому вигляді.

а Україна наразі воююча країна - й відповідно деякі обмеження.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:33

  slonomag написав:
  Grand Touring написав:airmax78 Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека.

Это раз.
+ бимбы никто не отменял.
+ возвращаться и арендовать вообще смысла не вижу так как по деньгам выйдет тоже что и в Испании. А возвращаться в Запорожье не вариант в свете сегодняшних событий. Чето мне стремно в 50км от ЗАЕС сидеть пока она под контролем кучки придурков, взрывающих дамбы на раз-два.

нет моря и веселого народа, испанцы - источник позитива, когда они в хорошем настроении.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:37

  Grand Touring написав:
  Shaman написав:
  Grand Touring написав:airmax78 Макс ну вы даете, предлагаете людям возвращаться в диктатуру, где нарушаются права и свободы человека.

давайте обережніше з термінами. діктатура, це Раша - в чистому вигляді.

а Україна наразі воююча країна - й відповідно деякі обмеження.
давайте без давайте, я как то без вас разберусь что где

в іншому місці.

а на українському форумі писати - що Україна диктатура - це або дурість, або зухвалість, або ватність. обирайте самі.

океан, кава - відпочивайте ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:47

  Grand Touring написав:
  Shaman написав:океан, кава - відпочивайте ;)
океан, кава, свобода и независимость, куча позитива вокруг )))

а тут війна та труднощі...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:52

  Shaman написав:а тут війна та труднощі...
иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:55

  Grand Touring написав:
  Shaman написав:а тут війна та труднощі...
иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век.

тому у народу має підвищуватися відповідальність.
й що труднощі треба долати, а не тікати від них ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:25

  Shaman написав:
  Grand Touring написав:
  Shaman написав:а тут війна та труднощі...
иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век.

тому у народу має підвищуватися відповідальність.
й що труднощі треба долати, а не тікати від них ;)

Cкільки моралістів повилазило. Безробіття 30%, воно не наймає людей старше 40-ка років і щось ще намагається пропагувати...
BIGor
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