BIGor написав:
Cкільки моралістів повилазило. Безробіття 30%, воно не наймає людей старше 40-ка років і щось ще намагається пропагувати...
бо я наймаю кваліфікованих - робота така. кваліфікованих я й в 50 візьму
а тут некваліфіковані вилазять
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Додано: Вів 06 чер, 2023 19:30
бо я наймаю кваліфікованих - робота така. кваліфікованих я й в 50 візьму
а тут некваліфіковані вилазять
Додано: Вів 06 чер, 2023 19:36
Досить наклепу. Я ніколи в житті не був чиновником, а на державну контору працював менше двох років після інституту. Все. Після цього мої шляхи з державою більше не перетинались.
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