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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 782783784785
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:30

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  Grand Touring написав: иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век.

тому у народу має підвищуватися відповідальність.
й що труднощі треба долати, а не тікати від них ;)

Cкільки моралістів повилазило. Безробіття 30%, воно не наймає людей старше 40-ка років і щось ще намагається пропагувати...

бо я наймаю кваліфікованих - робота така. :D кваліфікованих я й в 50 візьму

а тут некваліфіковані вилазять :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:36

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Повертайтеся в Київ. Будемо відбудовувати країну.

ІТ-шники не підлягають бронюванню на відміну від вас чиновників. Тому Вам дуже легко і просто закликати людей вертатись і ставати або безробітними або кулеметниками.

Досить наклепу. Я ніколи в житті не був чиновником, а на державну контору працював менше двох років після інституту. Все. Після цього мої шляхи з державою більше не перетинались.
airmax78
 
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  #<1 ... 782783784785
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