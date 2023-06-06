Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 782783784785 Додано: Вів 06 чер, 2023 19:30 BIGor написав: Shaman написав: Grand Touring написав: иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век. иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век.

тому у народу має підвищуватися відповідальність.

й що труднощі треба долати, а не тікати від них тому у народу має підвищуватися відповідальність.й що труднощі треба долати, а не тікати від них

Cкільки моралістів повилазило. Безробіття 30%, воно не наймає людей старше 40-ка років і щось ще намагається пропагувати... Cкільки моралістів повилазило. Безробіття 30%, воно не наймає людей старше 40-ка років і щось ще намагається пропагувати...

бо я наймаю кваліфікованих - робота така. кваліфікованих я й в 50 візьму



а тут некваліфіковані вилазять бо я наймаю кваліфікованих - робота така.кваліфікованих я й в 50 візьмуа тут некваліфіковані вилазять Shaman

Повідомлень: 3516 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 19:36 BIGor написав: airmax78 написав: Повертайтеся в Київ. Будемо відбудовувати країну. Повертайтеся в Київ. Будемо відбудовувати країну.

ІТ-шники не підлягають бронюванню на відміну від вас чиновників. Тому Вам дуже легко і просто закликати людей вертатись і ставати або безробітними або кулеметниками. ІТ-шники не підлягають бронюванню на відміну від вас чиновників. Тому Вам дуже легко і просто закликати людей вертатись і ставати або безробітними або кулеметниками.

Досить наклепу. Я ніколи в житті не був чиновником, а на державну контору працював менше двох років після інституту. Все. Після цього мої шляхи з державою більше не перетинались. Досить наклепу. Я ніколи в житті не був чиновником, а на державну контору працював менше двох років після інституту. Все. Після цього мої шляхи з державою більше не перетинались. airmax78 Повідомлень: 42417 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 20:50 Тут уже все давно поняли, вы честный успешный патриот Чукча2

Повідомлень: 2070 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 21:00 Re: Еміграція, заробітчанство Согласно западной статистики, за первые три месяца уже этого года из Украины выехало еще почти полмиллиона населения.

Дальние родственники первого июня приехали с детьми в Финляндию, говорят для наших беженцев под Турку местный Красный Крест оборудовал почти десять пятиэтажек. Приглашают исключительно семьи с детьми. Цель озвучивают практически прямым текстом - решают проблемы с демографией в Финляндии. antey1969 1

Повідомлень: 11924 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1659 раз. Подякували: 3555 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 782783784785 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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