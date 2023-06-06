BIGor написав:
Cкільки моралістів повилазило. Безробіття 30%, воно не наймає людей старше 40-ка років і щось ще намагається пропагувати...
бо я наймаю кваліфікованих - робота така. кваліфікованих я й в 50 візьму
а тут некваліфіковані вилазять
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Додано: Вів 06 чер, 2023 19:30
бо я наймаю кваліфікованих - робота така. кваліфікованих я й в 50 візьму
а тут некваліфіковані вилазять
Додано: Вів 06 чер, 2023 19:36
Досить наклепу. Я ніколи в житті не був чиновником, а на державну контору працював менше двох років після інституту. Все. Після цього мої шляхи з державою більше не перетинались.
Додано: Вів 06 чер, 2023 21:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Согласно западной статистики, за первые три месяца уже этого года из Украины выехало еще почти полмиллиона населения.
Дальние родственники первого июня приехали с детьми в Финляндию, говорят для наших беженцев под Турку местный Красный Крест оборудовал почти десять пятиэтажек. Приглашают исключительно семьи с детьми. Цель озвучивают практически прямым текстом - решают проблемы с демографией в Финляндии.
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