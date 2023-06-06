BIGor написав:
Cкільки моралістів повилазило. Безробіття 30%, воно не наймає людей старше 40-ка років і щось ще намагається пропагувати...
бо я наймаю кваліфікованих - робота така. кваліфікованих я й в 50 візьму
а тут некваліфіковані вилазять
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Додано: Вів 06 чер, 2023 19:30
бо я наймаю кваліфікованих - робота така. кваліфікованих я й в 50 візьму
а тут некваліфіковані вилазять
Додано: Вів 06 чер, 2023 19:36
Досить наклепу. Я ніколи в житті не був чиновником, а на державну контору працював менше двох років після інституту. Все. Після цього мої шляхи з державою більше не перетинались.
Додано: Вів 06 чер, 2023 21:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Согласно западной статистики, за первые три месяца уже этого года из Украины выехало еще почти полмиллиона населения.
Дальние родственники первого июня приехали с детьми в Финляндию, говорят для наших беженцев под Турку местный Красный Крест оборудовал почти десять пятиэтажек. Приглашают исключительно семьи с детьми. Цель озвучивают практически прямым текстом - решают проблемы с демографией в Финляндии.
Додано: Вів 06 чер, 2023 21:28
Ну, вы-то уже давно спать не можете от мысли, что у кого-то нет прроблем.
Есть проблемы, я писал, обычные проблемы обычных людей.
Проблема номер один - покупать сейчас жилье или подождать, так как я не знаю где мне будет лучще жить через 2 года.
Проблема номер 2, которая является причиной проблемы номер 1. Через 2 года старший закончит мидл скул, напомню, он сейас в частной, а нормальной ни паблик ни частной поблизости нет. Есть вариант или в другом дистрикте или в другом городке, под НЙ (там одни из лучших школ в стране), но тогда покупать или снимать? Потому как купить на время окончания детьми школ - глуповато, так как в том городке одни из самых высоких праперти такс в стране (именно поэтому там такие школы) или, как вариант, рентовать там жилье, но там рент выше чем в НЙ, в том районе, где я живу. Есть еще вариант, купить эконом жилье в том городке (эконом жилье - это квартиры, их очень мало, все живут в частных домах) и потом его сдать, а на деньги от рента снимать что-то в другой локации, так как детям уже каледж нужен будет.
Так что, мадам, посоветуете делать? Вы-ж хотели поговорить о моих проблемах - давайте поговорим, может посоветуете как их решить?
Что-то тихо. Мадам, вы язык проглотили?
А, ждете ответа на вопрос - куда rjkz дорос, что ему расти некуда было в Украине. А что в вашем понимании расти куда-то? Купить еще одну квартиру под аренду? Была такая мысль в 2015 году. Почти решился. Но появилась другая мысль - будет большая война и нафиг нужны будут эти квартиры?
Так что это отпадает.
В бизнесе расти было некуда - объяснил почему. И в плане наездов и в плане того, что мой бизнес при росте, скорей всего-бы развалился. Мой товарищ попробовал с меня собезьянничать - когда уезжал, у него долг с 140 куе дорос до 170. Нафиг надо.
Ну вот Инглиш можно было-бы выучить. Так я его и выучил. И применяю.
Что еще? Еще одного ребенка? Так я вроде как "предпенсионный" тут этих-бы успеть на ноги поставить пока доброжелатели с форума не начали меня отпевать.
Ну, вроде как о моих проблемах поговорили, давайте о ваших поговорим.
Что там у вас за проблемы? Ну, очки-канальи мы обсудили, все в порядке, этим микроскопом можно гвозди забивать. Что еще? Свекровь спустила лям зелени? Бывает. В остальном жизнь удалась, я так понимаю. Ну и чудненько. Вот и поговорили.
Будете выходить - дверь захлопните, я не провожаю, возраст, понимаете-ли, сижу перед камином, дряхлые колени клетчатым пледом прикрыл. Скоро начну раскачиваться.
Додано: Вів 06 чер, 2023 22:40
Есть отличный форум про эмиграцию в США и немного тема Канады.
Вот беда - как эмигрировать ветки живые, а ветки тех кто уже в США - дохлые.
Пытался найти хоть англоязычный хоть какой - все малоактивное или совсем дохлое.
Я вот подумал, тут ведь все собрались чтобы решить мои проблемы?
Я вам помогу. Найдите мне живой форум по жизни в США и я от всез вас отстану.
Уже и пишу-то только в ветке эмиграции, но сюда сбежались (ВНИМАНИЕ!!!) противники эмиграции! Да столько, что ветка обвалистов заскучала и скисла.
Сидят такие антиэмигратщики в Украине (и один в ВЕНЕ) и моют кости тем, кто уже свалил. Какие то комплексы, явно.
Додано: Вів 06 чер, 2023 22:45
це точно "сидять".
по темі: купуйте під оренду, окружайте НЙ кавалірками.
форум самі знайдете, це вже самі.
ще есеншіал питання є? будем помогать рішать
Додано: Вів 06 чер, 2023 22:45
Зря Вы так.
Вот лет 10+ назад в нйских госпиталях был кадровый голод на медсестер, так миграционная служба выделила квоту, по которой было в страну впущено около 15 тысяч медсестер с Филипин и им разрешили работать в госпиталях после коротких курсов и интернатуры.
Так что, кому-то очень кстати прийдется филипинка-медсестра.
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