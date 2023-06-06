Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 782783784785 Додано: Вів 06 чер, 2023 19:30 BIGor написав: Shaman написав: Grand Touring написав: иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век. иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век.

тому у народу має підвищуватися відповідальність.

й що труднощі треба долати, а не тікати від них тому у народу має підвищуватися відповідальність.й що труднощі треба долати, а не тікати від них

Cкільки моралістів повилазило. Безробіття 30%, воно не наймає людей старше 40-ка років і щось ще намагається пропагувати... Cкільки моралістів повилазило. Безробіття 30%, воно не наймає людей старше 40-ка років і щось ще намагається пропагувати...

бо я наймаю кваліфікованих - робота така. кваліфікованих я й в 50 візьму



а тут некваліфіковані вилазять бо я наймаю кваліфікованих - робота така.кваліфікованих я й в 50 візьмуа тут некваліфіковані вилазять Shaman

Повідомлень: 3516 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 19:36 BIGor написав: airmax78 написав: Повертайтеся в Київ. Будемо відбудовувати країну. Повертайтеся в Київ. Будемо відбудовувати країну.

ІТ-шники не підлягають бронюванню на відміну від вас чиновників. Тому Вам дуже легко і просто закликати людей вертатись і ставати або безробітними або кулеметниками. ІТ-шники не підлягають бронюванню на відміну від вас чиновників. Тому Вам дуже легко і просто закликати людей вертатись і ставати або безробітними або кулеметниками.

Досить наклепу. Я ніколи в житті не був чиновником, а на державну контору працював менше двох років після інституту. Все. Після цього мої шляхи з державою більше не перетинались. Досить наклепу. Я ніколи в житті не був чиновником, а на державну контору працював менше двох років після інституту. Все. Після цього мої шляхи з державою більше не перетинались. airmax78 Повідомлень: 42417 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 20:50 Тут уже все давно поняли, вы честный успешный патриот Чукча2

Повідомлень: 2070 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 21:00 Re: Еміграція, заробітчанство Согласно западной статистики, за первые три месяца уже этого года из Украины выехало еще почти полмиллиона населения.

Дальние родственники первого июня приехали с детьми в Финляндию, говорят для наших беженцев под Турку местный Красный Крест оборудовал почти десять пятиэтажек. Приглашают исключительно семьи с детьми. Цель озвучивают практически прямым текстом - решают проблемы с демографией в Финляндии. antey1969 1

Повідомлень: 11924 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1659 раз. Подякували: 3555 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 21:28 fler написав: akurt написав: rjkz написав: Очевидно форумчан не столько радует решение своих проблем , сколько наличие проблем другим. Даже если их нет. Но когда-то-же будут. Не может не быть. Очевидно форумчан, сколько наличие проблем другим.

Видит Бог: классно сказано!

Реально классно! Видит Бог: классно сказано!

akurt, не бывает отсутствия проблем у человека под 50, который "тащит на себе" неработающую жену и двоих детей. Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное. akurt, не бывает отсутствия проблем у человека под 50, который "тащит на себе" неработающую жену и двоих детей. Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное.



Ну, вы-то уже давно спать не можете от мысли, что у кого-то нет прроблем.

Есть проблемы, я писал, обычные проблемы обычных людей.

Проблема номер один - покупать сейчас жилье или подождать, так как я не знаю где мне будет лучще жить через 2 года.

Проблема номер 2, которая является причиной проблемы номер 1. Через 2 года старший закончит мидл скул, напомню, он сейас в частной, а нормальной ни паблик ни частной поблизости нет. Есть вариант или в другом дистрикте или в другом городке, под НЙ (там одни из лучших школ в стране), но тогда покупать или снимать? Потому как купить на время окончания детьми школ - глуповато, так как в том городке одни из самых высоких праперти такс в стране (именно поэтому там такие школы) или, как вариант, рентовать там жилье, но там рент выше чем в НЙ, в том районе, где я живу. Есть еще вариант, купить эконом жилье в том городке (эконом жилье - это квартиры, их очень мало, все живут в частных домах) и потом его сдать, а на деньги от рента снимать что-то в другой локации, так как детям уже каледж нужен будет.

Так что, мадам, посоветуете делать? Вы-ж хотели поговорить о моих проблемах - давайте поговорим, может посоветуете как их решить?



Что-то тихо. Мадам, вы язык проглотили?

А, ждете ответа на вопрос - куда rjkz дорос, что ему расти некуда было в Украине. А что в вашем понимании расти куда-то? Купить еще одну квартиру под аренду? Была такая мысль в 2015 году. Почти решился. Но появилась другая мысль - будет большая война и нафиг нужны будут эти квартиры?

Так что это отпадает.

В бизнесе расти было некуда - объяснил почему. И в плане наездов и в плане того, что мой бизнес при росте, скорей всего-бы развалился. Мой товарищ попробовал с меня собезьянничать - когда уезжал, у него долг с 140 куе дорос до 170. Нафиг надо.

Ну вот Инглиш можно было-бы выучить. Так я его и выучил. И применяю.

Что еще? Еще одного ребенка? Так я вроде как "предпенсионный" тут этих-бы успеть на ноги поставить пока доброжелатели с форума не начали меня отпевать.



Ну, вроде как о моих проблемах поговорили, давайте о ваших поговорим.

Что там у вас за проблемы? Ну, очки-канальи мы обсудили, все в порядке, этим микроскопом можно гвозди забивать. Что еще? Свекровь спустила лям зелени? Бывает. В остальном жизнь удалась, я так понимаю. Ну и чудненько. Вот и поговорили.

Будете выходить - дверь захлопните, я не провожаю, возраст, понимаете-ли, сижу перед камином, дряхлые колени клетчатым пледом прикрыл. Скоро начну раскачиваться. Ну, вы-то уже давно спать не можете от мысли, что у кого-то нет прроблем.Есть проблемы, я писал, обычные проблемы обычных людей.Проблема номер один - покупать сейчас жилье или подождать, так как я не знаю где мне будет лучще жить через 2 года.Проблема номер 2, которая является причиной проблемы номер 1. Через 2 года старший закончит мидл скул, напомню, он сейас в частной, а нормальной ни паблик ни частной поблизости нет. Есть вариант или в другом дистрикте или в другом городке, под НЙ (там одни из лучших школ в стране), но тогда покупать или снимать? Потому как купить на время окончания детьми школ - глуповато, так как в том городке одни из самых высоких праперти такс в стране (именно поэтому там такие школы) или, как вариант, рентовать там жилье, но там рент выше чем в НЙ, в том районе, где я живу. Есть еще вариант, купить эконом жилье в том городке (эконом жилье - это квартиры, их очень мало, все живут в частных домах) и потом его сдать, а на деньги от рента снимать что-то в другой локации, так как детям уже каледж нужен будет.Так что, мадам, посоветуете делать? Вы-ж хотели поговорить о моих проблемах - давайте поговорим, может посоветуете как их решить?Что-то тихо. Мадам, вы язык проглотили?А, ждете ответа на вопрос - куда rjkz дорос, что ему расти некуда было в Украине. А что в вашем понимании расти куда-то? Купить еще одну квартиру под аренду? Была такая мысль в 2015 году. Почти решился. Но появилась другая мысль - будет большая война и нафиг нужны будут эти квартиры?Так что это отпадает.В бизнесе расти было некуда - объяснил почему. И в плане наездов и в плане того, что мой бизнес при росте, скорей всего-бы развалился. Мой товарищ попробовал с меня собезьянничать - когда уезжал, у него долг с 140 куе дорос до 170. Нафиг надо.Ну вот Инглиш можно было-бы выучить. Так я его и выучил. И применяю.Что еще? Еще одного ребенка? Так я вроде как "предпенсионный" тут этих-бы успеть на ноги поставить пока доброжелатели с форума не начали меня отпевать.Ну, вроде как о моих проблемах поговорили, давайте о ваших поговорим.Что там у вас за проблемы? Ну, очки-канальи мы обсудили, все в порядке, этим микроскопом можно гвозди забивать. Что еще? Свекровь спустила лям зелени? Бывает. В остальном жизнь удалась, я так понимаю. Ну и чудненько. Вот и поговорили.Будете выходить - дверь захлопните, я не провожаю, возраст, понимаете-ли, сижу перед камином, дряхлые колени клетчатым пледом прикрыл. Скоро начну раскачиваться. rjkz

Повідомлень: 14734 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7698 раз. Подякували: 4698 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 22:40 flyman написав: Gastarbaiter написав: fler написав: Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное. Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное.

А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.

А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов. А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов.

Якраз ні.

Ті що виїхали, дуже раді новому життю. Інтегруються в новий інфопростір, пишуть на польських/американських/турецьких форумах, і не заходять в депресивні, гнилі теми на тому ж фінанс уа, і не переконують оставашок, в тому, що вони лузери, а уєзжашкі піймали Бога за бороду.



І таки так, на Філіпінах теж можна жити за 150уе в місяць і не почувати себе бідним, але як писав акурт, туди ще треба долетіти. Якраз ні.Ті що виїхали, дуже раді новому життю. Інтегруються в новий інфопростір, пишуть на польських/американських/турецьких форумах, і не заходять в депресивні, гнилі теми на тому ж фінанс уа, і не переконують оставашок, в тому, що вони лузери, а уєзжашкі піймали Бога за бороду.І таки так, на Філіпінах теж можна жити за 150уе в місяць і не почувати себе бідним, але як писав акурт, туди ще треба долетіти.



Есть отличный форум про эмиграцию в США и немного тема Канады.

Вот беда - как эмигрировать ветки живые, а ветки тех кто уже в США - дохлые.

Пытался найти хоть англоязычный хоть какой - все малоактивное или совсем дохлое.

Я вот подумал, тут ведь все собрались чтобы решить мои проблемы?

Я вам помогу. Найдите мне живой форум по жизни в США и я от всез вас отстану.

Уже и пишу-то только в ветке эмиграции, но сюда сбежались (ВНИМАНИЕ!!!) противники эмиграции! Да столько, что ветка обвалистов заскучала и скисла.

Сидят такие антиэмигратщики в Украине (и один в ВЕНЕ) и моют кости тем, кто уже свалил. Какие то комплексы, явно. Есть отличный форум про эмиграцию в США и немного тема Канады.Вот беда - как эмигрировать ветки живые, а ветки тех кто уже в США - дохлые.Пытался найти хоть англоязычный хоть какой - все малоактивное или совсем дохлое.Я вот подумал, тут ведь все собрались чтобы решить мои проблемы?Я вам помогу. Найдите мне живой форум по жизни в США и я от всез вас отстану.Уже и пишу-то только в ветке эмиграции, но сюда сбежались (ВНИМАНИЕ!!!) противники эмиграции! Да столько, что ветка обвалистов заскучала и скисла.Сидят такие антиэмигратщики в Украине (и один в ВЕНЕ) и моют кости тем, кто уже свалил. Какие то комплексы, явно. rjkz

Повідомлень: 14734 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7698 раз. Подякували: 4698 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 22:45 rjkz написав: Есть отличный форум про эмиграцию в США и немного тема Канады.

Вот беда - как эмигрировать ветки живые, а ветки тех кто уже в США - дохлые.

Пытался найти хоть англоязычный хоть какой - все малоактивное или совсем дохлое.

Я вот подумал, тут ведь все собрались чтобы решить мои проблемы?

Я вам помогу. Найдите мне живой форум по жизни в США и я от всез вас отстану.

Уже и пишу-то только в ветке эмиграции, но сюда сбежались (ВНИМАНИЕ!!!) противники эмиграции! Да столько, что ветка обвалистов заскучала и скисла.

Сидят такие антиэмигратщики в Украине (и один в ВЕНЕ) и моют кости тем, кто уже свалил. Какие то комплексы, явно. Есть отличный форум про эмиграцию в США и немного тема Канады.Вот беда - как эмигрировать ветки живые, а ветки тех кто уже в США - дохлые.Пытался найти хоть англоязычный хоть какой - все малоактивное или совсем дохлое.Я вот подумал, тут ведь все собрались чтобы решить мои проблемы?Я вам помогу. Найдите мне живой форум по жизни в США и я от всез вас отстану.Уже и пишу-то только в ветке эмиграции, но сюда сбежались (ВНИМАНИЕ!!!) противники эмиграции! Да столько, что ветка обвалистов заскучала и скисла.Сидят такие антиэмигратщики в Украине (и один в ВЕНЕ) и моют кости тем, кто уже свалил. Какие то комплексы, явно.

це точно "сидять".

по темі: купуйте під оренду, окружайте НЙ кавалірками.

форум самі знайдете, це вже самі.

ще есеншіал питання є? будем помогать рішать це точно "сидять".по темі: купуйте під оренду, окружайте НЙ кавалірками.форум самі знайдете, це вже самі.ще есеншіал питання є? будем помогать рішать flyman

Повідомлень: 31521 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1495 раз. Подякували: 2650 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 22:45 Hotab написав: flyman ,

таки так, на Філіпінах теж можна жити за 150уе в місяць і не почувати себе бідним, але як писав акурт, туди ще треба долетіти.





А в чому прикол? За 50 років не стати щасливим:

ні особи протилежної статі

ні друзів

ні нормального житла

ні автомобіля

ні поваги від дітей

А тут приїхав на Філіпіни і враз все перевернеться?? З чого б це???

Філіпінка не зрозуміє, що крім води на сонці нічого не отримає, зате через кілька років вже носити утку за персонажем?? Вона дурніша за українок? А в чому прикол? За 50 років не стати щасливим:ні особи протилежної статіні друзівні нормального житлані автомобіляні поваги від дітейА тут приїхав на Філіпіни і враз все перевернеться?? З чого б це???Філіпінка не зрозуміє, що крім води на сонці нічого не отримає, зате через кілька років вже носити утку за персонажем?? Вона дурніша за українок?



Зря Вы так.

Вот лет 10+ назад в нйских госпиталях был кадровый голод на медсестер, так миграционная служба выделила квоту, по которой было в страну впущено около 15 тысяч медсестер с Филипин и им разрешили работать в госпиталях после коротких курсов и интернатуры.

Так что, кому-то очень кстати прийдется филипинка-медсестра. Зря Вы так.Вот лет 10+ назад в нйских госпиталях был кадровый голод на медсестер, так миграционная служба выделила квоту, по которой было в страну впущено около 15 тысяч медсестер с Филипин и им разрешили работать в госпиталях после коротких курсов и интернатуры.Так что, кому-то очень кстати прийдется филипинка-медсестра. rjkz

Повідомлень: 14734 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7698 раз. Подякували: 4698 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 782783784785 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор