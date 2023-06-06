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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 чер, 2023 19:30
BIGor написав: Shaman написав: Grand Touring написав:
иногда бывает, не везет народу с элитой ... хорошо сейчас 21 век.
тому у народу має підвищуватися відповідальність.
й що труднощі треба долати, а не тікати від них
Cкільки моралістів повилазило. Безробіття 30%, воно не наймає людей старше 40-ка років і щось ще намагається пропагувати...
бо я наймаю кваліфікованих - робота така.
кваліфікованих я й в 50 візьму
а тут некваліфіковані вилазять
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Додано: Вів 06 чер, 2023 19:36
BIGor написав: airmax78 написав:
Повертайтеся в Київ. Будемо відбудовувати країну.
ІТ-шники не підлягають бронюванню на відміну від вас чиновників. Тому Вам дуже легко і просто закликати людей вертатись і ставати або безробітними або кулеметниками.
Досить наклепу. Я ніколи в житті не був чиновником, а на державну контору працював менше двох років після інституту. Все. Після цього мої шляхи з державою більше не перетинались.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 20:50
Тут уже все давно поняли, вы честный успешный патриот
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Додано: Вів 06 чер, 2023 21:00
Согласно западной статистики, за первые три месяца уже этого года из Украины выехало еще почти полмиллиона населения.
Дальние родственники первого июня приехали с детьми в Финляндию, говорят для наших беженцев под Турку местный Красный Крест оборудовал почти десять пятиэтажек. Приглашают исключительно семьи с детьми. Цель озвучивают практически прямым текстом - решают проблемы с демографией в Финляндии.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 21:28
fler написав: akurt написав: rjkz написав:
Очевидно форумчан не столько радует решение своих проблем
, сколько наличие проблем другим. Даже если их нет. Но когда-то-же будут. Не может не быть.
Видит Бог: классно сказано!Реально классно!
akurt, не бывает отсутствия проблем у человека под 50, который "тащит на себе" неработающую жену и двоих детей. Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное.
Ну, вы-то уже давно спать не можете от мысли, что у кого-то нет прроблем.
Есть проблемы, я писал, обычные проблемы обычных людей.
Проблема номер один - покупать сейчас жилье или подождать, так как я не знаю где мне будет лучще жить через 2 года.
Проблема номер 2, которая является причиной проблемы номер 1. Через 2 года старший закончит мидл скул, напомню, он сейас в частной, а нормальной ни паблик ни частной поблизости нет. Есть вариант или в другом дистрикте или в другом городке, под НЙ (там одни из лучших школ в стране), но тогда покупать или снимать? Потому как купить на время окончания детьми школ - глуповато, так как в том городке одни из самых высоких праперти такс в стране (именно поэтому там такие школы) или, как вариант, рентовать там жилье, но там рент выше чем в НЙ, в том районе, где я живу. Есть еще вариант, купить эконом жилье в том городке (эконом жилье - это квартиры, их очень мало, все живут в частных домах) и потом его сдать, а на деньги от рента снимать что-то в другой локации, так как детям уже каледж нужен будет.
Так что, мадам, посоветуете делать? Вы-ж хотели поговорить о моих проблемах - давайте поговорим, может посоветуете как их решить?
Что-то тихо. Мадам, вы язык проглотили?
А, ждете ответа на вопрос - куда rjkz дорос, что ему расти некуда было в Украине. А что в вашем понимании расти куда-то? Купить еще одну квартиру под аренду? Была такая мысль в 2015 году. Почти решился. Но появилась другая мысль - будет большая война и нафиг нужны будут эти квартиры?
Так что это отпадает.
В бизнесе расти было некуда - объяснил почему. И в плане наездов и в плане того, что мой бизнес при росте, скорей всего-бы развалился. Мой товарищ попробовал с меня собезьянничать - когда уезжал, у него долг с 140 куе дорос до 170. Нафиг надо.
Ну вот Инглиш можно было-бы выучить. Так я его и выучил. И применяю.
Что еще? Еще одного ребенка? Так я вроде как "предпенсионный" тут этих-бы успеть на ноги поставить пока доброжелатели с форума не начали меня отпевать.
Ну, вроде как о моих проблемах поговорили, давайте о ваших поговорим.
Что там у вас за проблемы? Ну, очки-канальи мы обсудили, все в порядке, этим микроскопом можно гвозди забивать. Что еще? Свекровь спустила лям зелени? Бывает. В остальном жизнь удалась, я так понимаю. Ну и чудненько. Вот и поговорили.
Будете выходить - дверь захлопните, я не провожаю, возраст, понимаете-ли, сижу перед камином, дряхлые колени клетчатым пледом прикрыл. Скоро начну раскачиваться.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 22:40
flyman написав: Gastarbaiter написав: fler написав:
Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное.
А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.
А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов.
Якраз ні.
Ті що виїхали, дуже раді новому життю. Інтегруються в новий інфопростір, пишуть на польських/американських/турецьких форумах, і не заходять в депресивні, гнилі теми на тому ж фінанс уа, і не переконують оставашок, в тому, що вони лузери, а уєзжашкі піймали Бога за бороду.
І таки так, на Філіпінах теж можна жити за 150уе в місяць і не почувати себе бідним, але як писав акурт, туди ще треба долетіти.
Есть отличный форум про эмиграцию в США и немного тема Канады.
Вот беда - как эмигрировать ветки живые, а ветки тех кто уже в США - дохлые.
Пытался найти хоть англоязычный хоть какой - все малоактивное или совсем дохлое.
Я вот подумал, тут ведь все собрались чтобы решить мои проблемы?
Я вам помогу. Найдите мне живой форум по жизни в США и я от всез вас отстану.
Уже и пишу-то только в ветке эмиграции, но сюда сбежались (ВНИМАНИЕ!!!) противники эмиграции! Да столько, что ветка обвалистов заскучала и скисла.
Сидят такие антиэмигратщики в Украине (и один в ВЕНЕ) и моют кости тем, кто уже свалил. Какие то комплексы, явно.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 22:45
Hotab написав:flyman
,
таки так, на Філіпінах теж можна жити за 150уе в місяць і не почувати себе бідним, але як писав акурт, туди ще треба долетіти.
А в чому прикол? За 50 років не стати щасливим:
ні особи протилежної статі
ні друзів
ні нормального житла
ні автомобіля
ні поваги від дітей
А тут приїхав на Філіпіни і враз все перевернеться?? З чого б це???
Філіпінка не зрозуміє, що крім води на сонці нічого не отримає, зате через кілька років вже носити утку за персонажем?? Вона дурніша за українок?
Зря Вы так.
Вот лет 10+ назад в нйских госпиталях был кадровый голод на медсестер, так миграционная служба выделила квоту, по которой было в страну впущено около 15 тысяч медсестер с Филипин и им разрешили работать в госпиталях после коротких курсов и интернатуры.
Так что, кому-то очень кстати прийдется филипинка-медсестра.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 22:49
rjkz написав: fler написав:
akurt, не бывает отсутствия проблем у человека под 50, который "тащит на себе" неработающую жену и двоих детей. Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". .. Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США ...
Ну, вы-то уже давно спать не можете от мысли, что у кого-то нет прроблем.
Есть проблемы, я писал, обычные проблемы обычных людей.
Проблема номер один - покупать сейчас жилье или подождать, так как я не знаю где мне будет лучще жить через 2 года...
Так что, мадам, посоветуете делать? Вы-ж хотели поговорить о моих проблемах - давайте поговорим, может посоветуете как их решить?
Что-то тихо. Мадам, вы язык проглотили?
Остроумно, rjkz, остроумно… Благодарю, что уделили мне аж 10 минут вашего драгоценного времени, тем более, что во время вашего обеденного перерыва (судя по времени написания поста).
Я вам уже отвечала на выделенный вопрос – через 2 года мы вас увидим в Украине
rjkz написав:
А, ждете ответа на вопрос - куда rjkz дорос, что ему расти некуда было в Украине. ...В бизнесе расти было некуда - объяснил почему. И в плане наездов и в плане того, что мой бизнес при росте, скорей всего-бы развалился.
... сижу перед камином, дряхлые колени клетчатым пледом прикрыл. Скоро начну раскачиваться.
Раскачиваться вам собственно некогда, надо успеть перекусить, а то обед скоро закончится и пора бежать опять работать. Это вам не в Киеве свой бизнес вести. Работа на дядю в США вынуждает играть не по вашим правилам. Но вам же это в радость, ведь есть куда расти, правда?
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Додано: Вів 06 чер, 2023 22:54
andrijk777 написав: Gastarbaiter написав:
А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.
А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов.
З початком згідний. Але дальше невірно.
Що роблять "ці люди" зрозуміло.
Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?
Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.
Що робите тут ви - не зрозуміло.
Ну вот я пытался людям рассказать как что в США, но это никому не интересно.
Интересно какие у меня лично проблемы.
Это природное явление.
Посмотрите блогеров-эмигрантов., у каждого есть видео "Минусы жизни в США" "Что мне не нравится в США" "Пора валить обратно из США". И...эти видео собирают больше всего лайков и просмотров.
Потому что людям не надо знать как плохо им, им надо знать что где-то еще хуже.
Без этого жизнь теряет смысл.
ВОт я-бы здесь писал типа
"Нафига я в эту америку поехал, американцы тупые, цены высокие, на зарплату не прожить, работы нет, все что эмигрантам светит - мыть посуду/дупы/полы (выбрать по вкусу). Англицкий выучить - нереально! Местные эмигрантов за людей не считают. Мы тут - рабы." (ничего не забыл?)
И меня закидали-бы лайками, избрали форумчанином года и назначили модератором модераторов.
Ура!.
Пипл хавает!
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Додано: Вів 06 чер, 2023 23:00
Shaman написав: Gastarbaiter написав: andrijk777 написав:
З початком згідний. Але дальше невірно.
Що роблять "ці люди" зрозуміло.
Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?
Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.
Що робите тут ви - не зрозуміло.
А від кого ви почуєте про США, якщо ті, хто вже там, залишать цю гілку? Будете дискутувати про переваги та недоліки життя у США з тими, хто там жодного разу не був? Якась дивна позиція. Якщо людина заходить на автомобільний форум, то хоче дізнатися про досвід експлуатації певної моделі від власників, а не від тих, хто тільки збирається купувати. А що з еміграцією не так? А "не так" те, що ви підсвідомо хочете
почути про те, як там усе погано, як Rjkz мешкає у коробці від холодильника під мостом, харчується з фудбанків та з тоскою спогадує затишну квартирку у Києві та ресторани на Подолі
.
от знову ви краще за інших знаєте, а що вони насправді хочуть.
а от про негаразди rjkz
як пам'ятаються пишуть саме емігранти
а чому? бо якраз у rjkz
більш-менш норм, за що інші й ховаються.
життя покаже
хоча вангую, на фото та в повідомленнях все буде добре - лише хепіенди
Эмигранты?!
Макс, Болт, Флай и Флер!
В Вене один Максим, который вот-вот следующим летом с первым самолетом прилетит в Киев.
Мне ни Гастрабайтер ни Гранд Тьюринг ни Антей ни Слономаг ни Акурт ни Бигор ни (сорри если кого забыл) ни одной гадости не написали. А ведь могли-бы!
Какой недостаток внимания!.
Я плАчу!
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