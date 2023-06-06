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#<1 ... 783784785786 Додано: Вів 06 чер, 2023 23:06 Re: Еміграція, заробітчанство Объямните мне такую вещь. Человек уехал к ближайшему родственнику в США 10 лет назад, там подал на воссоединение семьи и его дело до сих пор рассматривают, из страны невыездной. Хотя работает давно уже официально, платит налоги, выплачивает ипотеку и ТД.



Кстати, рассказывал, что во время ковида получал 4куе на руки от государства за то что сидел дома.)) Востаннє редагувалось hume в Вів 06 чер, 2023 23:06, всього редагувалось 1 раз. hume Повідомлень: 8935 З нами з: 27.12.12 Подякував: 929 раз. Подякували: 1827 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 23:06 slonomag написав: Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда. Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда.

Можно название города? Спасибо! Можно название города? Спасибо! San

Повідомлень: 33497 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2328 раз. Подякували: 2607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 23:13 antey1969 написав: Согласно западной статистики, за первые три месяца уже этого года из Украины выехало еще почти полмиллиона населения.

Дальние родственники первого июня приехали с детьми в Финляндию, говорят для наших беженцев под Турку местный Красный Крест оборудовал почти десять пятиэтажек. Приглашают исключительно семьи с детьми. Цель озвучивают практически прямым текстом - решают проблемы с демографией в Финляндии. Согласно западной статистики, за первые три месяца уже этого года из Украины выехало еще почти полмиллиона населения.Дальние родственники первого июня приехали с детьми в Финляндию, говорят для наших беженцев под Турку местный Красный Крест оборудовал почти десять пятиэтажек. Приглашают исключительно семьи с детьми. Цель озвучивают практически прямым текстом - решают проблемы с демографией в Финляндии.

Знакомую в Норвегии наконец таки распределили из горного отеля. Переселили в какую то коммунну состоящую из нескольких деревень с очень трудными названиями, где то посередине между Бергеном и Осло. Пытаются их как-то ввести в жизнь страны, но получается с трудом))



Что напрягает, выезд мужиков от 40 до 50 по мутным схемам, у меня двое знакомых выехали в последнее время, и это только последний месяц.. посмотрим как оно будет, но мутные схемы до сих пор процветают, и судя по потоку машин на южный мост торговля пропусками и различными разрешениями вышла на новый уровень Знакомую в Норвегии наконец таки распределили из горного отеля. Переселили в какую то коммунну состоящую из нескольких деревень с очень трудными названиями, где то посередине между Бергеном и Осло. Пытаются их как-то ввести в жизнь страны, но получается с трудом))Что напрягает, выезд мужиков от 40 до 50 по мутным схемам, у меня двое знакомых выехали в последнее время, и это только последний месяц.. посмотрим как оно будет, но мутные схемы до сих пор процветают, и судя по потоку машин на южный мост торговля пропусками и различными разрешениями вышла на новый уровень hume Повідомлень: 8935 З нами з: 27.12.12 Подякував: 929 раз. Подякували: 1827 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 23:38 San написав: slonomag написав: Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда. Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда.

Можно название города? Спасибо! Можно название города? Спасибо!

Gran Alacant. Gran Alacant. slonomag Повідомлень: 272 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 783784785786 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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