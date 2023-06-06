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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 чер, 2023 23:06
Объямните мне такую вещь. Человек уехал к ближайшему родственнику в США 10 лет назад, там подал на воссоединение семьи и его дело до сих пор рассматривают, из страны невыездной. Хотя работает давно уже официально, платит налоги, выплачивает ипотеку и ТД.
Кстати, рассказывал, что во время ковида получал 4куе на руки от государства за то что сидел дома.))
Востаннє редагувалось hume
в Вів 06 чер, 2023 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 23:06
slonomag написав:
Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда.
Можно название города? Спасибо!
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Додано: Вів 06 чер, 2023 23:13
antey1969 написав:
Согласно западной статистики, за первые три месяца уже этого года из Украины выехало еще почти полмиллиона населения.
Дальние родственники первого июня приехали с детьми в Финляндию, говорят для наших беженцев под Турку местный Красный Крест оборудовал почти десять пятиэтажек. Приглашают исключительно семьи с детьми. Цель озвучивают практически прямым текстом - решают проблемы с демографией в Финляндии.
Знакомую в Норвегии наконец таки распределили из горного отеля. Переселили в какую то коммунну состоящую из нескольких деревень с очень трудными названиями, где то посередине между Бергеном и Осло. Пытаются их как-то ввести в жизнь страны, но получается с трудом))
Что напрягает, выезд мужиков от 40 до 50 по мутным схемам, у меня двое знакомых выехали в последнее время, и это только последний месяц.. посмотрим как оно будет, но мутные схемы до сих пор процветают, и судя по потоку машин на южный мост торговля пропусками и различными разрешениями вышла на новый уровень
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Додано: Вів 06 чер, 2023 23:38
San написав: slonomag написав:
Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда.
Можно название города? Спасибо!
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