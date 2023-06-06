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#<1 ... 783784785786 Додано: Вів 06 чер, 2023 23:06 Re: Еміграція, заробітчанство Объямните мне такую вещь. Человек уехал к ближайшему родственнику в США 10 лет назад, там подал на воссоединение семьи и его дело до сих пор рассматривают, из страны невыездной. Хотя работает давно уже официально, платит налоги, выплачивает ипотеку и ТД.



Кстати, рассказывал, что во время ковида получал 4куе на руки от государства за то что сидел дома.)) Востаннє редагувалось hume в Вів 06 чер, 2023 23:06, всього редагувалось 1 раз. hume Повідомлень: 8935 З нами з: 27.12.12 Подякував: 929 раз. Подякували: 1827 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 23:06 slonomag написав: Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда. Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда.

Можно название города? Спасибо! Можно название города? Спасибо! San

Повідомлень: 33497 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2328 раз. Подякували: 2607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 23:13 antey1969 написав: Согласно западной статистики, за первые три месяца уже этого года из Украины выехало еще почти полмиллиона населения.

Дальние родственники первого июня приехали с детьми в Финляндию, говорят для наших беженцев под Турку местный Красный Крест оборудовал почти десять пятиэтажек. Приглашают исключительно семьи с детьми. Цель озвучивают практически прямым текстом - решают проблемы с демографией в Финляндии. Согласно западной статистики, за первые три месяца уже этого года из Украины выехало еще почти полмиллиона населения.Дальние родственники первого июня приехали с детьми в Финляндию, говорят для наших беженцев под Турку местный Красный Крест оборудовал почти десять пятиэтажек. Приглашают исключительно семьи с детьми. Цель озвучивают практически прямым текстом - решают проблемы с демографией в Финляндии.

Знакомую в Норвегии наконец таки распределили из горного отеля. Переселили в какую то коммунну состоящую из нескольких деревень с очень трудными названиями, где то посередине между Бергеном и Осло. Пытаются их как-то ввести в жизнь страны, но получается с трудом))



Что напрягает, выезд мужиков от 40 до 50 по мутным схемам, у меня двое знакомых выехали в последнее время, и это только последний месяц.. посмотрим как оно будет, но мутные схемы до сих пор процветают, и судя по потоку машин на южный мост торговля пропусками и различными разрешениями вышла на новый уровень Знакомую в Норвегии наконец таки распределили из горного отеля. Переселили в какую то коммунну состоящую из нескольких деревень с очень трудными названиями, где то посередине между Бергеном и Осло. Пытаются их как-то ввести в жизнь страны, но получается с трудом))Что напрягает, выезд мужиков от 40 до 50 по мутным схемам, у меня двое знакомых выехали в последнее время, и это только последний месяц.. посмотрим как оно будет, но мутные схемы до сих пор процветают, и судя по потоку машин на южный мост торговля пропусками и различными разрешениями вышла на новый уровень hume Повідомлень: 8935 З нами з: 27.12.12 Подякував: 929 раз. Подякували: 1827 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 23:38 San написав: slonomag написав: Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда. Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда.

Можно название города? Спасибо! Можно название города? Спасибо!

Gran Alacant. Gran Alacant. slonomag Повідомлень: 273 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 00:22 Starikan написав: Shaman написав: як я дивлюся зі спілкування - мова найскладніший бар'єр для адаптації... як я дивлюся зі спілкування - мова найскладніший бар'єр для адаптації... Для меня однозначно, причем именно устное общение, с текстом более-менее.



Извините, ребята-нейтивы, но после 60 лет употребления Бритиш- и Евро-Инглиш мне Американ не заходит. Меня убивают эти фЭЭст, пЭЭст, лЭЭст, твООни, ЭЭнсер. Поэтому при посещении важных контор включаю на смартфоне программу-транскриптор в англ.текст - тогда всё становится понятно. Что радует - ребята всё понимают и переходят на простую речь, не спешат, а в конце беседы - "Велкам ту ЮС"



Кстати, считается, что в этом аспекте испанский и итальянский гораздо проще, фонетика близка к нашей. Для меня однозначно, причем именно устное общение, с текстом более-менее.Извините, ребята-нейтивы, но после 60 лет употребления Бритиш- и Евро-Инглиш мне Американ не заходит. Меня убивают эти фЭЭст, пЭЭст, лЭЭст, твООни, ЭЭнсер. Поэтому при посещении важных контор включаю на смартфоне программу-транскриптор в англ.текст - тогда всё становится понятно. Что радует - ребята всё понимают и переходят на простую речь, не спешат, а в конце беседы - "Велкам ту ЮС"Кстати, считается, что в этом аспекте испанский и итальянский гораздо проще, фонетика близка к нашей.



Я еще в Киеве, на курсах, понимая для чего мне нужен Инглиш, практиковал американскую фонетику и некоторые слова ( truck а не lorry, твони, бакс (в смысле box), шап (shop), стап и тд.) чем выбешивал преподов. Зато тут ставлю в тупик грамматикой, которая больше в Британии имеет хождение.

Забавно. Я еще в Киеве, на курсах, понимая для чего мне нужен Инглиш, практиковал американскую фонетику и некоторые слова ( truck а не lorry, твони, бакс (в смысле box), шап (shop), стап и тд.) чем выбешивал преподов. Зато тут ставлю в тупик грамматикой, которая больше в Британии имеет хождение.Забавно. rjkz

Повідомлень: 14740 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7701 раз. Подякували: 4700 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 00:25 slonomag написав: San написав: slonomag написав: Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда. Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда.

Можно название города? Спасибо! Можно название города? Спасибо!

Gran Alacant. Gran Alacant.



А ціни на нерухомість продаж/аренда вже дізналися? Ну хоча б +-. А ціни на нерухомість продаж/аренда вже дізналися? Ну хоча б +-. drevlyanin Повідомлень: 1303 З нами з: 01.04.20 Подякував: 468 раз. Подякували: 460 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 00:35 ava121 написав: andrijk777 написав: З початком згідний. Але дальше невірно.

Що роблять "ці люди" зрозуміло.

Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?

Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.

Що робите тут ви - не зрозуміло. З початком згідний. Але дальше невірно.Що роблять "ці люди" зрозуміло.Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.Що робите тут ви - не зрозуміло.



Разница в ментальности не даёт возможности так же общаться "без купюр" с местным населением.



Местное комьюнити из постсоветских стран, с которыми мы ментально близки, всё равно гораздо уже, чем более привычный заменитель фейсбука в виде finance.ua

Так что не только Николай ищет себе собеседников для общения на темы, которые не будут интересны окружающим русско-украиноязычным иммигрантам рядом.

Это наши дети будут интегрированы на 100%, мы - нет. Потому приходится искать виртуальных собеседников, когда не доступны реальные. Разница в ментальности не даёт возможности так же общаться "без купюр" с местным населением.Местное комьюнити из постсоветских стран, с которыми мы ментально близки, всё равно гораздо уже, чем более привычный заменитель фейсбука в виде finance.uaТак что не только Николай ищет себе собеседников для общения на темы, которые не будут интересны окружающим русско-украиноязычным иммигрантам рядом.Это наши дети будут интегрированы на 100%, мы - нет. Потому приходится искать виртуальных собеседников, когда не доступны реальные.



Где-то Вы правы.

Тут еще одна вещь - я не могу позвонить своему товарищу из Львова и тратить его час в день каждый день. Раз в несколько недель мы созваниваемся и бывает по часу делимся новостями, мы приехали практически одномоментно.

Но у него есть своя семья, которой надо уделить время, работа и тд.

А тут на форуме я могу ответить на пост, когда все остальные спят. На мой пост ответит тот, кто захочет. Или это будет несколько человек.

В соцсетях меня нет по идейным соображениям.

От того, что меня пошлет анонимный ник на форуме - мне ни холодно ни жарко, если меня в соцсети пошлет человек которого я знаю много лет только из-за того, что я не за пороха - ну, знаете, тут надо думать. Или пусть посылает раз такой идиот и как-то без него я проживу или лучше не раздражать таких людей политикой.

Ну и очевидный минус соцсетей со всеми этими "друзьями" - когда к тебе залазят в "друзья" и давай разбираться кто там у тебя. А потом выкатывают фразу "Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты".

Тут проще, на условиях анонимности, но я-бы предпочел уже американский форум на подобии Финанс. Не нащел такого. Пока по крайней мере. Где-то Вы правы.Тут еще одна вещь - я не могу позвонить своему товарищу из Львова и тратить его час в день каждый день. Раз в несколько недель мы созваниваемся и бывает по часу делимся новостями, мы приехали практически одномоментно.Но у него есть своя семья, которой надо уделить время, работа и тд.А тут на форуме я могу ответить на пост, когда все остальные спят. На мой пост ответит тот, кто захочет. Или это будет несколько человек.В соцсетях меня нет по идейным соображениям.От того, что меня пошлет анонимный ник на форуме - мне ни холодно ни жарко, если меня в соцсети пошлет человек которого я знаю много лет только из-за того, что я не за пороха - ну, знаете, тут надо думать. Или пусть посылает раз такой идиот и как-то без него я проживу или лучше не раздражать таких людей политикой.Ну и очевидный минус соцсетей со всеми этими "друзьями" - когда к тебе залазят в "друзья" и давай разбираться кто там у тебя. А потом выкатывают фразу "Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты".Тут проще, на условиях анонимности, но я-бы предпочел уже американский форум на подобии Финанс. Не нащел такого. Пока по крайней мере. rjkz

Повідомлень: 14740 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7701 раз. Подякували: 4700 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 00:57 drevlyanin написав: А ціни на нерухомість продаж/аренда вже дізналися? Ну хоча б +-. А ціни на нерухомість продаж/аренда вже дізналися? Ну хоча б +-.

Конечно, я тут уже сам риелтором могу работать ) Себе же подбираю. Зазор от 60к и до нескольких лямов.

В самом Аликанте:

60-100к это треш 70 летней давности. Причем локация может быть норм, но дома третий сорт не брак. Аренда 600-800.

120-200к это уже норм квартиры в комплексах с подземным паркингом большим, бассейном, все цивильно. Но до моря будет около 15-20 мин ехать. Аренда 1-1.2к.

Хорошие квартиры это 250-400к - море в 10 минутах хотьбы. Там аренда зимой может быть те же 1.2-1.4к, но летом будет 1.2к/неделя.

Ну а дальше дома от 300к+ и до нескольких лямов. Ну в пределах 500к можно найти норм дом на 150м. Аренда на такое измеряется в тысячах, не узнавал детальнее.



В Гран Алаканте впринципе нет квартир, там все закрытые урбанизации на 50-100 домиков. Цены около 300к. Если с територией хотя бы 50-100м и личным бассейном то около 400к. Аренда около 1к зимой и 200-300/день летом. Туристическая локация. Я взял на год за 1.5к/месяц, но только потому что сразу год оплатил, и то владелец дома морозился, пытался побольше выклянчать.

И там стройка ппц как идет, мне кажется они собираются его с соседним городом соединить. И строятся такие жирные комплексы + здоровая школа и торговые центры расстраиваются - мне кажется через пару лет там будет крутая локация и для жизни, и для отдыха. Поэтому хочу пожить там годик и мб впрыгнуть в ипотеку в 1 из новостроев. Конечно, я тут уже сам риелтором могу работать ) Себе же подбираю. Зазор от 60к и до нескольких лямов.В самом Аликанте:60-100к это треш 70 летней давности. Причем локация может быть норм, но дома третий сорт не брак. Аренда 600-800.120-200к это уже норм квартиры в комплексах с подземным паркингом большим, бассейном, все цивильно. Но до моря будет около 15-20 мин ехать. Аренда 1-1.2к.Хорошие квартиры это 250-400к - море в 10 минутах хотьбы. Там аренда зимой может быть те же 1.2-1.4к, но летом будет 1.2к/неделя.Ну а дальше дома от 300к+ и до нескольких лямов. Ну в пределах 500к можно найти норм дом на 150м. Аренда на такое измеряется в тысячах, не узнавал детальнее.В Гран Алаканте впринципе нет квартир, там все закрытые урбанизации на 50-100 домиков. Цены около 300к. Если с територией хотя бы 50-100м и личным бассейном то около 400к. Аренда около 1к зимой и 200-300/день летом. Туристическая локация. Я взял на год за 1.5к/месяц, но только потому что сразу год оплатил, и то владелец дома морозился, пытался побольше выклянчать.И там стройка ппц как идет, мне кажется они собираются его с соседним городом соединить. И строятся такие жирные комплексы + здоровая школа и торговые центры расстраиваются - мне кажется через пару лет там будет крутая локация и для жизни, и для отдыха. Поэтому хочу пожить там годик и мб впрыгнуть в ипотеку в 1 из новостроев. slonomag Повідомлень: 273 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 01:11 fler написав: rjkz написав: fler написав: akurt, не бывает отсутствия проблем у человека под 50, который "тащит на себе" неработающую жену и двоих детей. Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". .. Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США ... akurt, не бывает отсутствия проблем у человека под 50, который "тащит на себе" неработающую жену и двоих детей. Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". .. Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США ...



Ну, вы-то уже давно спать не можете от мысли, что у кого-то нет прроблем.

Есть проблемы, я писал, обычные проблемы обычных людей.

Проблема номер один - покупать сейчас жилье или подождать, так как я не знаю где мне будет лучще жить через 2 года...

Так что, мадам, посоветуете делать? Вы-ж хотели поговорить о моих проблемах - давайте поговорим, может посоветуете как их решить?

Что-то тихо. Мадам, вы язык проглотили? Ну, вы-то уже давно спать не можете от мысли, что у кого-то нет прроблем.Есть проблемы, я писал, обычные проблемы обычных людей.Проблема номер один - покупать сейчас жилье или подождать, так как я не знаюТак что, мадам, посоветуете делать? Вы-ж хотели поговорить о моих проблемах - давайте поговорим, может посоветуете как их решить?Что-то тихо. Мадам, вы язык проглотили?



Остроумно, rjkz, остроумно… Благодарю, что уделили мне аж 10 минут вашего драгоценного времени, тем более, что во время вашего обеденного перерыва (судя по времени написания поста).

Я вам уже отвечала на выделенный вопрос – через 2 года мы вас увидим в Украине



rjkz написав: А, ждете ответа на вопрос - куда rjkz дорос, что ему расти некуда было в Украине. ...В бизнесе расти было некуда - объяснил почему. И в плане наездов и в плане того, что мой бизнес при росте, скорей всего-бы развалился.

... сижу перед камином, дряхлые колени клетчатым пледом прикрыл. Скоро начну раскачиваться. А, ждете ответа на вопрос - куда rjkz дорос, что ему расти некуда было в Украине. ...В бизнесе расти было некуда - объяснил почему. И в плане наездов и в плане того, что мой бизнес при росте, скорей всего-бы развалился.... сижу перед камином, дряхлые колени клетчатым пледом прикрыл.



Раскачиваться вам собственно некогда, надо успеть перекусить, а то обед скоро закончится и пора бежать опять работать. Это вам не в Киеве свой бизнес вести. Работа на дядю в США вынуждает играть не по вашим правилам. Но вам же это в радость, ведь есть куда расти, правда? Остроумно, rjkz, остроумно… Благодарю, что уделили мне аж 10 минут вашего драгоценного времени, тем более, что во время вашего обеденного перерыва (судя по времени написания поста).Я вам уже отвечала на выделенный вопрос – через 2 года мы вас увидим в УкраинеРаскачиваться вам собственно некогда, надо успеть перекусить, а то обед скоро закончится и пора бежать опять работать. Это вам не в Киеве свой бизнес вести. Работа на дядю в США вынуждает играть не по вашим правилам. Но вам же это в радость, ведь есть куда расти, правда?



1. Вы как всегда угадали. Ровно через 2 года я приеду (возможно) в Украину чтобы слить что-то из оставшегося в Киеве бетона, если понадобится докинуть на покупку недвижимости. А может и не приеду.Если будет вся сумма на руках плюс подушка в размере, достаточном для учебы 2-х детей на протяжении 4-х лет в каледже. Или на покупку возьму мортгидж, а "подушку"оставлю, тк по мортгиджу интерес ниже.

2. Раскачиваться, я имел ввиду "Выйду на пенсию, сяду в кресло-качалку и 3 месяца ничего не буду делать" "А потом что?" "Потом начну раскачиваться"

Но вам, конечно, виднее и все мои проблемы и все мои недостатки.

3.В целом да, в Киеве мне приходилось на зарабатывание денег тратить меньше времени. Правда, результат был "когда густо, когда пусто", но в среднем...не "500 долларов" (вы понимаете о чем я ). Тут да, работать надо "от забора и до обеда", но результат стабильный, хотя я и в Киеве такие результаты делал ( не так стабильно).

Да, работа на дядю имеет свои минусы. Но и свои плюсы. В 5 часов вечера я уже свободен, а не до 4 утра с клиентом по телефону смету составляю или в 2 часа ночи на объекте "Министерство иностранных дел Украины" провожу консультацию или на выходных выезжаю на объект, где бандиты заказчика не могут разобраться на кого косяк повесить.

Может я еще сподоблюсь на такое и тут, но это будут другие перспективы.



А что мы все обо мне да обо мне.

Это очень невежливо с моей стороны.

Давайте о вас.

Как отношения со свекровью?

Как муж отреагировал на слитый лям?

Самое главное - нужен ли еще этот муж или надо нового искать? Без свекрови, но с лямом? Хватает-ли 500 долларов в месяц на "инвестиции в красоту", чтобы совратить нового муженька?

ЧТо там с личной жизнью? Детородная функция осуществлена или пока в поиске?

Смотрите, а-то Флай - мужчина завидный, 100500 кавалирок в Киеве (это конечно не Мико, но в любом случае лучше всяких Мадридов, ЛандОнов и нуЁрков), но с "личинками" (ТМ Флай) не берет. Вообще, вы созданы друг для друга - вы - Флер (я так понимаю, что-то от флористики), он - Мух (то есть, с опылением все гармонично).

Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .

1. Вы как всегда угадали. Ровно через 2 года я приеду (возможно) в Украину чтобы слить что-то из оставшегося в Киеве бетона, если понадобится докинуть на покупку недвижимости. А может и не приеду.Если будет вся сумма на руках плюс подушка в размере, достаточном для учебы 2-х детей на протяжении 4-х лет в каледже. Или на покупку возьму мортгидж, а "подушку"оставлю, тк по мортгиджу интерес ниже.2. Раскачиваться, я имел ввиду "Выйду на пенсию, сяду в кресло-качалку и 3 месяца ничего не буду делать" "А потом что?" "Потом начну раскачиваться"Но вам, конечно, виднее и все мои проблемы и все мои недостатки.3.В целом да, в Киеве мне приходилось на зарабатывание денег тратить меньше времени. Правда, результат был "когда густо, когда пусто", но в среднем...не "500 долларов" (вы понимаете о чем я). Тут да, работать надо "от забора и до обеда", но результат стабильный, хотя я и в Киеве такие результаты делал ( не так стабильно).Да, работа на дядю имеет свои минусы. Но и свои плюсы. В 5 часов вечера я уже свободен, а не до 4 утра с клиентом по телефону смету составляю или в 2 часа ночи на объекте "Министерство иностранных дел Украины" провожу консультацию или на выходных выезжаю на объект, где бандиты заказчика не могут разобраться на кого косяк повесить.Может я еще сподоблюсь на такое и тут, но это будут другие перспективы.А что мы все обо мне да обо мне.Это очень невежливо с моей стороны.Давайте о вас.Как отношения со свекровью?Как муж отреагировал на слитый лям?Самое главное - нужен ли еще этот муж или надо нового искать? Без свекрови, но с лямом? Хватает-ли 500 долларов в месяц на "инвестиции в красоту", чтобы совратить нового муженька?ЧТо там с личной жизнью? Детородная функция осуществлена или пока в поиске?Смотрите, а-то Флай - мужчина завидный, 100500 кавалирок в Киеве (это конечно не Мико, но в любом случае лучше всяких Мадридов, ЛандОнов и нуЁрков), но с "личинками" (ТМ Флай) не берет. Вообще, вы созданы друг для друга - вы - Флер (я так понимаю, что-то от флористики), он - Мух (то есть, с опылением все гармонично).Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать . rjkz

Повідомлень: 14740 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7701 раз. Подякували: 4700 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 01:22 hume написав: Объямните мне такую вещь. Человек уехал к ближайшему родственнику в США 10 лет назад, там подал на воссоединение семьи и его дело до сих пор рассматривают, из страны невыездной. Хотя работает давно уже официально, платит налоги, выплачивает ипотеку и ТД.



Кстати, рассказывал, что во время ковида получал 4куе на руки от государства за то что сидел дома.)) Объямните мне такую вещь. Человек уехал к ближайшему родственнику в США 10 лет назад, там подал на воссоединение семьи и его дело до сих пор рассматривают, из страны невыездной. Хотя работает давно уже официально, платит налоги, выплачивает ипотеку и ТД.Кстати, рассказывал, что во время ковида получал 4куе на руки от государства за то что сидел дома.))



Немного все странно.

На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).

Скорей всего гонит.

Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.

ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.

В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).

Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные. Немного все странно.На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).Скорей всего гонит.Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные. rjkz

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