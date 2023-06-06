|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 чер, 2023 23:06
Объямните мне такую вещь. Человек уехал к ближайшему родственнику в США 10 лет назад, там подал на воссоединение семьи и его дело до сих пор рассматривают, из страны невыездной. Хотя работает давно уже официально, платит налоги, выплачивает ипотеку и ТД.
Кстати, рассказывал, что во время ковида получал 4куе на руки от государства за то что сидел дома.))
Востаннє редагувалось hume
в Вів 06 чер, 2023 23:06, всього редагувалось 1 раз.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8935
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 1827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 чер, 2023 23:06
slonomag написав:
Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда.
Можно название города? Спасибо!
-
San
-
-
- Повідомлень: 33497
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2328 раз.
- Подякували: 2607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 чер, 2023 23:13
antey1969 написав:
Согласно западной статистики, за первые три месяца уже этого года из Украины выехало еще почти полмиллиона населения.
Дальние родственники первого июня приехали с детьми в Финляндию, говорят для наших беженцев под Турку местный Красный Крест оборудовал почти десять пятиэтажек. Приглашают исключительно семьи с детьми. Цель озвучивают практически прямым текстом - решают проблемы с демографией в Финляндии.
Знакомую в Норвегии наконец таки распределили из горного отеля. Переселили в какую то коммунну состоящую из нескольких деревень с очень трудными названиями, где то посередине между Бергеном и Осло. Пытаются их как-то ввести в жизнь страны, но получается с трудом))
Что напрягает, выезд мужиков от 40 до 50 по мутным схемам, у меня двое знакомых выехали в последнее время, и это только последний месяц.. посмотрим как оно будет, но мутные схемы до сих пор процветают, и судя по потоку машин на южный мост торговля пропусками и различными разрешениями вышла на новый уровень
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8935
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 1827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 чер, 2023 23:38
San написав: slonomag написав:
Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда.
Можно название города? Спасибо!
Gran Alacant.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 чер, 2023 00:22
Starikan написав: Shaman написав:
як я дивлюся зі спілкування - мова найскладніший бар'єр для адаптації...
Для меня однозначно, причем именно устное общение, с текстом более-менее.
Извините, ребята-нейтивы, но после 60 лет употребления Бритиш- и Евро-Инглиш мне Американ не заходит. Меня убивают эти фЭЭст, пЭЭст, лЭЭст, твООни, ЭЭнсер. Поэтому при посещении важных контор включаю на смартфоне программу-транскриптор в англ.текст - тогда всё становится понятно. Что радует - ребята всё понимают и переходят на простую речь, не спешат, а в конце беседы - "Велкам ту ЮС"
Кстати, считается, что в этом аспекте испанский и итальянский гораздо проще, фонетика близка к нашей.
Я еще в Киеве, на курсах, понимая для чего мне нужен Инглиш, практиковал американскую фонетику и некоторые слова ( truck а не lorry, твони, бакс (в смысле box), шап (shop), стап и тд.) чем выбешивал преподов. Зато тут ставлю в тупик грамматикой, которая больше в Британии имеет хождение.
Забавно.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14740
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7701 раз.
- Подякували: 4700 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Сер 07 чер, 2023 00:25
slonomag написав: San написав: slonomag написав:
Через 2 недели заканчивается школа у детей и переезжаем в английский городок, там 80% жителей из Англии, испанца фиг встретишь. И море в 3х минутах от дома. Если понравится то мб там и останемся на ближ год, школа/магазины есть, море под окнами и англоязычная среда.
Можно название города? Спасибо!
Gran Alacant.
А ціни на нерухомість продаж/аренда вже дізналися? Ну хоча б +-.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1303
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 468 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 чер, 2023 00:35
ava121 написав: andrijk777 написав:
З початком згідний. Але дальше невірно.
Що роблять "ці люди" зрозуміло.
Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?
Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.
Що робите тут ви - не зрозуміло.
Разница в ментальности не даёт возможности так же общаться "без купюр" с местным населением.
Местное комьюнити из постсоветских стран, с которыми мы ментально близки, всё равно гораздо уже, чем более привычный заменитель фейсбука в виде finance.ua
Так что не только Николай ищет себе собеседников для общения на темы, которые не будут интересны окружающим русско-украиноязычным иммигрантам рядом.
Это наши дети будут интегрированы на 100%, мы - нет. Потому приходится искать виртуальных собеседников, когда не доступны реальные.
Где-то Вы правы.
Тут еще одна вещь - я не могу позвонить своему товарищу из Львова и тратить его час в день каждый день. Раз в несколько недель мы созваниваемся и бывает по часу делимся новостями, мы приехали практически одномоментно.
Но у него есть своя семья, которой надо уделить время, работа и тд.
А тут на форуме я могу ответить на пост, когда все остальные спят. На мой пост ответит тот, кто захочет. Или это будет несколько человек.
В соцсетях меня нет по идейным соображениям.
От того, что меня пошлет анонимный ник на форуме - мне ни холодно ни жарко, если меня в соцсети пошлет человек которого я знаю много лет только из-за того, что я не за пороха - ну, знаете, тут надо думать. Или пусть посылает раз такой идиот и как-то без него я проживу или лучше не раздражать таких людей политикой.
Ну и очевидный минус соцсетей со всеми этими "друзьями" - когда к тебе залазят в "друзья" и давай разбираться кто там у тебя. А потом выкатывают фразу "Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты".
Тут проще, на условиях анонимности, но я-бы предпочел уже американский форум на подобии Финанс. Не нащел такого. Пока по крайней мере.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14740
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7701 раз.
- Подякували: 4700 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Сер 07 чер, 2023 00:57
drevlyanin написав:
А ціни на нерухомість продаж/аренда вже дізналися? Ну хоча б +-.
Конечно, я тут уже сам риелтором могу работать ) Себе же подбираю. Зазор от 60к и до нескольких лямов.
В самом Аликанте:
60-100к это треш 70 летней давности. Причем локация может быть норм, но дома третий сорт не брак. Аренда 600-800.
120-200к это уже норм квартиры в комплексах с подземным паркингом большим, бассейном, все цивильно. Но до моря будет около 15-20 мин ехать. Аренда 1-1.2к.
Хорошие квартиры это 250-400к - море в 10 минутах хотьбы. Там аренда зимой может быть те же 1.2-1.4к, но летом будет 1.2к/неделя.
Ну а дальше дома от 300к+ и до нескольких лямов. Ну в пределах 500к можно найти норм дом на 150м. Аренда на такое измеряется в тысячах, не узнавал детальнее.
В Гран Алаканте впринципе нет квартир, там все закрытые урбанизации на 50-100 домиков. Цены около 300к. Если с територией хотя бы 50-100м и личным бассейном то около 400к. Аренда около 1к зимой и 200-300/день летом. Туристическая локация. Я взял на год за 1.5к/месяц, но только потому что сразу год оплатил, и то владелец дома морозился, пытался побольше выклянчать.
И там стройка ппц как идет, мне кажется они собираются его с соседним городом соединить. И строятся такие жирные комплексы + здоровая школа и торговые центры расстраиваются - мне кажется через пару лет там будет крутая локация и для жизни, и для отдыха. Поэтому хочу пожить там годик и мб впрыгнуть в ипотеку в 1 из новостроев.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 чер, 2023 01:11
fler написав: rjkz написав: fler написав:
akurt, не бывает отсутствия проблем у человека под 50, который "тащит на себе" неработающую жену и двоих детей. Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". .. Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США ...
Ну, вы-то уже давно спать не можете от мысли, что у кого-то нет прроблем.
Есть проблемы, я писал, обычные проблемы обычных людей.
Проблема номер один - покупать сейчас жилье или подождать, так как я не знаю где мне будет лучще жить через 2 года...
Так что, мадам, посоветуете делать? Вы-ж хотели поговорить о моих проблемах - давайте поговорим, может посоветуете как их решить?
Что-то тихо. Мадам, вы язык проглотили?
Остроумно, rjkz, остроумно… Благодарю, что уделили мне аж 10 минут вашего драгоценного времени, тем более, что во время вашего обеденного перерыва (судя по времени написания поста).
Я вам уже отвечала на выделенный вопрос – через 2 года мы вас увидим в Украине
rjkz написав:
А, ждете ответа на вопрос - куда rjkz дорос, что ему расти некуда было в Украине. ...В бизнесе расти было некуда - объяснил почему. И в плане наездов и в плане того, что мой бизнес при росте, скорей всего-бы развалился.
... сижу перед камином, дряхлые колени клетчатым пледом прикрыл. Скоро начну раскачиваться.
Раскачиваться вам собственно некогда, надо успеть перекусить, а то обед скоро закончится и пора бежать опять работать. Это вам не в Киеве свой бизнес вести. Работа на дядю в США вынуждает играть не по вашим правилам. Но вам же это в радость, ведь есть куда расти, правда?
1. Вы как всегда угадали. Ровно через 2 года я приеду (возможно) в Украину чтобы слить что-то из оставшегося в Киеве бетона, если понадобится докинуть на покупку недвижимости. А может и не приеду.Если будет вся сумма на руках плюс подушка в размере, достаточном для учебы 2-х детей на протяжении 4-х лет в каледже. Или на покупку возьму мортгидж, а "подушку"оставлю, тк по мортгиджу интерес ниже.
2. Раскачиваться, я имел ввиду "Выйду на пенсию, сяду в кресло-качалку и 3 месяца ничего не буду делать" "А потом что?" "Потом начну раскачиваться"
Но вам, конечно, виднее и все мои проблемы и все мои недостатки.
3.В целом да, в Киеве мне приходилось на зарабатывание денег тратить меньше времени. Правда, результат был "когда густо, когда пусто", но в среднем...не "500 долларов" (вы понимаете о чем я
). Тут да, работать надо "от забора и до обеда", но результат стабильный, хотя я и в Киеве такие результаты делал ( не так стабильно).
Да, работа на дядю имеет свои минусы. Но и свои плюсы. В 5 часов вечера я уже свободен, а не до 4 утра с клиентом по телефону смету составляю или в 2 часа ночи на объекте "Министерство иностранных дел Украины" провожу консультацию или на выходных выезжаю на объект, где бандиты заказчика не могут разобраться на кого косяк повесить.
Может я еще сподоблюсь на такое и тут, но это будут другие перспективы.
А что мы все обо мне да обо мне.
Это очень невежливо с моей стороны.
Давайте о вас.
Как отношения со свекровью?
Как муж отреагировал на слитый лям?
Самое главное - нужен ли еще этот муж или надо нового искать? Без свекрови, но с лямом? Хватает-ли 500 долларов в месяц на "инвестиции в красоту", чтобы совратить нового муженька?
ЧТо там с личной жизнью? Детородная функция осуществлена или пока в поиске?
Смотрите, а-то Флай - мужчина завидный, 100500 кавалирок в Киеве (это конечно не Мико, но в любом случае лучше всяких Мадридов, ЛандОнов и нуЁрков), но с "личинками" (ТМ Флай) не берет. Вообще, вы созданы друг для друга - вы - Флер (я так понимаю, что-то от флористики), он - Мух (то есть, с опылением все гармонично).
Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14740
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7701 раз.
- Подякували: 4700 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Сер 07 чер, 2023 01:22
hume написав:
Объямните мне такую вещь. Человек уехал к ближайшему родственнику в США 10 лет назад, там подал на воссоединение семьи и его дело до сих пор рассматривают, из страны невыездной. Хотя работает давно уже официально, платит налоги, выплачивает ипотеку и ТД.
Кстати, рассказывал, что во время ковида получал 4куе на руки от государства за то что сидел дома.))
Немного все странно.
На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).
Скорей всего гонит.
Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.
ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.
В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).
Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14740
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7701 раз.
- Подякували: 4700 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|