rjkz написав:На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).
Скорей всего гонит.
Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.
ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.
В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).
Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные.
Думаю, все несколько сложнее (кроме «поехал по турвизе» - с оговоркой.)
1. При всем уважении к украинцам визы B1/B2 сейчас практически не выдают. Но если такая виза есть - то реально, но с непонятной перспективой нелегала, когда даже в Apple Cash деньги нельзя завести, так как нет SSN.
В последнее время резко ужесточились требования при въезде в США к тем, кто въезжает (точнее - пытается сейчас въехать) по Программе U4U - тщательно выясняют, что делал "при красных", точнее "при белых", а еще точнее: до начала февраля 2022 года. Где был и что делал. Развороты прямо на границе.
2. На "воссоединение" тоже не так все просто и можно ждать в другой стране несколько лет. Например, если украинец, имеющий Грин-карту женится, то его жену никто в США не пустит: нужно подать документы, стать в очередь - минимум 1 год только до начала рассмотрения и далее упереться в квоту в 175 000 въездов "новобрачных" в год. Можно найти данные о том, что сейчас в очереди более 500 000 невест/женихов - жен/мужей и всё отодвигается еще на 3 года после того одного.
3. Чтобы проникнуть в США через Мексику, нужно для начала иметь деньги на авиабилет в Мексику. И там еще прикол: для въезда в Мексику нужно иметь билеты туда и назад, что в сумме составляет не менее 1500$ (смотря откуда лететь). На этом форуме есть один самый крупный специалист по эмиграции, заробитчанству и инвестициям - он 2 года назад грозился начать новую жизнь - купить авиабилет на WİZZAİR за 9,90€, и то не хватило денег. Сейчас переквалифицировался в управдомы и по совместительству - аналитик инфляции в 197 странах мира, в которых никогда в жизни не был. Говорит, хорошо платят.
Так что все эти пути реально тернистые. Хотя и возможные.
И если rjkz щедро делится своим личным (ЛИЧНЫМ УСПЕШНЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ и не самым простым) опытом, среди которого - знание языка и то, как он к этому знанию готовился - то надо аплодировать и ласково заглядывать ему в глаза. Благодарить.
Но наши люди редко благодарят за ценные советы. А еще реже - прислушиваются.