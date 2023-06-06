RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 784785786787
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 05:41

  rjkz написав:На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).
Скорей всего гонит.
Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.
ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.
В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).
Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные.


Думаю, все несколько сложнее (кроме «поехал по турвизе» - с оговоркой.)
1. При всем уважении к украинцам визы B1/B2 сейчас практически не выдают. Но если такая виза есть - то реально, но с непонятной перспективой нелегала, когда даже в Apple Cash деньги нельзя завести, так как нет SSN.
В последнее время резко ужесточились требования при въезде в США к тем, кто въезжает (точнее - пытается сейчас въехать) по Программе U4U - тщательно выясняют, что делал "при красных", точнее "при белых", а еще точнее: до начала февраля 2022 года. Где был и что делал. Развороты прямо на границе.
2. На "воссоединение" тоже не так все просто и можно ждать в другой стране несколько лет. Например, если украинец, имеющий Грин-карту женится, то его жену никто в США не пустит: нужно подать документы, стать в очередь - минимум 1 год только до начала рассмотрения и далее упереться в квоту в 175 000 въездов "новобрачных" в год. Можно найти данные о том, что сейчас в очереди более 500 000 невест/женихов - жен/мужей и всё отодвигается еще на 3 года после того одного.
3. Чтобы проникнуть в США через Мексику, нужно для начала иметь деньги на авиабилет в Мексику. И там еще прикол: для въезда в Мексику нужно иметь билеты туда и назад, что в сумме составляет не менее 1500$ (смотря откуда лететь). На этом форуме есть один самый крупный специалист по эмиграции, заробитчанству и инвестициям - он 2 года назад грозился начать новую жизнь - купить авиабилет на WİZZAİR за 9,90€, и то не хватило денег. Сейчас переквалифицировался в управдомы и по совместительству - аналитик инфляции в 197 странах мира, в которых никогда в жизни не был. Говорит, хорошо платят.

Так что все эти пути реально тернистые. Хотя и возможные.
И если rjkz щедро делится своим личным (ЛИЧНЫМ УСПЕШНЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ и не самым простым) опытом, среди которого - знание языка и то, как он к этому знанию готовился - то надо аплодировать и ласково заглядывать ему в глаза. Благодарить.
Но наши люди редко благодарят за ценные советы. А еще реже - прислушиваются.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 чер, 2023 06:03, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7737
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3124 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 05:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Страдальцам "как все плохо в США посвящается":
Сексистам не смотреть.
Хто не розуміє Мову - не дивитися.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14743
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7701 раз.
Подякували: 4704 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 06:17

  rjkz написав:
  hume написав:Объямните мне такую вещь. Человек уехал к ближайшему родственнику в США 10 лет назад, там подал на воссоединение семьи и его дело до сих пор рассматривают, из страны невыездной. Хотя работает давно уже официально, платит налоги, выплачивает ипотеку и ТД.

Кстати, рассказывал, что во время ковида получал 4куе на руки от государства за то что сидел дома.))


Немного все странно.
На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).
Скорей всего гонит.
Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.
ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.
В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).
Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные.


Забыл добавить, про деньги - правда. ВО время ковида анэмплоймент платили 900 долларов в неделю. Это такс-фри деньги, с них не надо платить налоги.
На тот момент многим было выгодней не работать чем работать.
На меня бочку (тут любят) не катить. Я честно работал, хотя тогда часто приходилось ездить далеко в ОТ, масок не было. Я покупал N-95 (Не KN-95) по 25 долларов за штуку (еще попробуй купи), носил ее неделю, под конец дышать было тяжело - капец.
Иногда доезжал (поездка бывало до 4 часов занимала, если что-то случалось и приходилось ездить окольными путями, все-так Нй- огромный город) домой уже в глазах все плыло, но снять маску не решался. Нйские морги тогда были переполнены, под госпиталями стояли рефрижераторы-прицепы от траков, полные трупов. Медсестер набрали из других штатов, платили им по 10 куе в неделю. Своих не хватало.
Специально для Флер - это было реально тяжелое время. Никто не знал выживет или нет если зацепит ковид. Мой друг и сверстник умер в Киеве от ковида в ноябре 2020 года. Если стоял на перекрестке, то куда-бы не повернулся - как минимум увидишь 3 разъезжающиеся в разные стороны скорые.
Счастливы?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14743
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7701 раз.
Подякували: 4704 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 784785786787
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2090)
07.06.2023 02:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.