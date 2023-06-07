|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 чер, 2023 05:41
rjkz написав:
На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).
Скорей всего гонит.
Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.
ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.
В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).
Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные.
Думаю, все несколько сложнее (кроме «поехал по турвизе» - с оговоркой.)
1. При всем уважении к украинцам визы B1/B2 сейчас практически не выдают. Но если такая виза есть - то реально, но с непонятной перспективой нелегала, когда даже в Apple Cash деньги нельзя завести, так как нет SSN.
В последнее время резко ужесточились требования при въезде в США к тем, кто въезжает (точнее - пытается сейчас въехать) по Программе U4U
- тщательно выясняют, что делал "при красных", точнее "при белых", а еще точнее: до начала февраля 2022 года. Где был и что делал. Развороты прямо на границе.
2. На "воссоединение" тоже не так все просто и можно ждать в другой стране несколько лет. Например, если украинец, имеющий Грин-карту женится, то его жену никто в США не пустит: нужно подать документы, стать в очередь - минимум 1 год только до начала рассмотрения и далее упереться в квоту в 175 000 въездов "новобрачных" в год. Можно найти данные о том, что сейчас в очереди более 500 000 невест/женихов - жен/мужей и всё отодвигается еще на 3 года после того одного.
3. Чтобы проникнуть в США через Мексику, нужно для начала иметь деньги на авиабилет в Мексику. И там еще прикол: для въезда в Мексику нужно иметь билеты туда и назад
, что в сумме составляет не менее 1500$ (смотря откуда лететь).
Так что все эти пути реально тернистые. Хотя и возможные.
И если rjkz
щедро делится своим личным (ЛИЧНЫМ УСПЕШНЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ и не самым простым) опытом, среди которого - знание языка
и то, как он к этому знанию готовился - то надо аплодировать и ласково заглядывать ему в глаза. Благодарить.
Но наши люди редко благодарят за ценные советы. А еще реже - прислушиваются.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 07 чер, 2023 06:59, всього редагувалось 2 разів.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7738
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3124 раз.
- Подякували: 1054 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 чер, 2023 05:58
Страдальцам "как все плохо в США посвящается":
Сексистам не смотреть.
Хто не розуміє Мову - не дивитися.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14744
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7701 раз.
- Подякували: 4705 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Сер 07 чер, 2023 06:17
rjkz написав: hume написав:
Объямните мне такую вещь. Человек уехал к ближайшему родственнику в США 10 лет назад, там подал на воссоединение семьи и его дело до сих пор рассматривают, из страны невыездной. Хотя работает давно уже официально, платит налоги, выплачивает ипотеку и ТД.
Кстати, рассказывал, что во время ковида получал 4куе на руки от государства за то что сидел дома.))
Немного все странно.
На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).
Скорей всего гонит.
Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.
ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.
В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).
Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные.
Забыл добавить, про деньги - правда. ВО время ковида анэмплоймент платили 900 долларов в неделю. Это такс-фри деньги, с них не надо платить налоги.
На тот момент многим было выгодней не работать чем работать.
На меня бочку (тут любят) не катить. Я честно работал, хотя тогда часто приходилось ездить далеко в ОТ, масок не было. Я покупал N-95 (Не KN-95) по 25 долларов за штуку (еще попробуй купи), носил ее неделю, под конец дышать было тяжело - капец.
Иногда доезжал (поездка бывало до 4 часов занимала, если что-то случалось и приходилось ездить окольными путями, все-так Нй- огромный город) домой уже в глазах все плыло, но снять маску не решался. Нйские морги тогда были переполнены, под госпиталями стояли рефрижераторы-прицепы от траков, полные трупов. Медсестер набрали из других штатов, платили им по 10 куе в неделю. Своих не хватало.
Специально для Флер - это было реально тяжелое время. Никто не знал выживет или нет если зацепит ковид. Мой друг и сверстник умер в Киеве от ковида в ноябре 2020 года. Если стоял на перекрестке, то куда-бы не повернулся - как минимум увидишь 3 разъезжающиеся в разные стороны скорые.
Счастливы?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14744
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7701 раз.
- Подякували: 4705 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Сер 07 чер, 2023 06:29
akurt написав: rjkz написав:
На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).
Скорей всего гонит.
Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.
ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.
В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).
Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные.
Думаю, все несколько сложнее (кроме «поехал по турвизе» - с оговоркой.)
1. При всем уважении к украинцам визы B1/B2 сейчас практически не выдают. Но если такая виза есть - то реально, но с непонятной перспективой нелегала, когда даже в Apple Cash деньги нельзя завести, так как нет SSN.
В последнее время резко ужесточились требования при въезде в США к тем, кто въезжает (точнее - пытается сейчас въехать) по Программе U4U
- тщательно выясняют, что делал "при красных", точнее "при белых", а еще точнее: до начала февраля 2022 года. Где был и что делал. Развороты прямо на границе.
2. На "воссоединение" тоже не так все просто и можно ждать в другой стране несколько лет. Например, если украинец, имеющий Грин-карту женится, то его жену никто в США не пустит: нужно подать документы, стать в очередь - минимум 1 год только до начала рассмотрения и далее упереться в квоту в 175 000 въездов "новобрачных" в год. Можно найти данные о том, что сейчас в очереди более 500 000 невест/женихов - жен/мужей и всё отодвигается еще на 3 года после того одного.
3. Чтобы проникнуть в США через Мексику, нужно для начала иметь деньги на авиабилет в Мексику. И там еще прикол: для въезда в Мексику нужно иметь билеты туда и назад
, что в сумме составляет не менее 1500$ (смотря откуда лететь). На этом форуме есть один самый крупный специалист по эмиграции, заробитчанству и инвестициям - он 2 года назад грозился начать новую жизнь - купить авиабилет на WİZZAİR
за 9,90€, и то не хватило денег. Сейчас переквалифицировался в управдомы и по совместительству - аналитик инфляции в 197 странах мира, в которых никогда в жизни не был. Говорит, хорошо платят.
Так что все эти пути реально тернистые. Хотя и возможные.
И если rjkz
щедро делится своим личным (ЛИЧНЫМ УСПЕШНЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ и не самым простым) опытом, среди которого - знание языка
и то, как он к этому знанию готовился - то надо аплодировать и ласково заглядывать ему в глаза. Благодарить.
Но наши люди редко благодарят за ценные советы. А еще реже - прислушиваются.
Тут есть моменты -
1. Речь идет, что человек уже 10 лет в США.
2. По воссоединению семьи, например, вызвать родителя взрослыми детьми - около полугода ожидание. Если наоборот, родители взрослого ребенка (еще и женатого) - больше 10 лет очередь. Для брат-сестра - свои сроки,но тоже больше 10 лет, муж-жена полгода-год. Несовершеннолетнего ребенка - до года, обычно менее полугода, всетаки дети - это святое.
3. Не знаю как сейчас, раньше можно было по турвизе получить права (не во всез штатах), открыть счет в банке (не в чейзе), получить кредитку от какого-нибудь магазина, или секьюред кредит кард (не в чейзе, опять-таки). Кроме того, напомню, по турвизе можно открыть бизнес (например ЛЛС, а ЛЛС уже будет иметь бизнес-ССН, на него можно открывать счета, кредитки и тд как на обычный), но нельзя получать там зарплату. Можно купить недвижимость и получать от нее доход. Со всего этого турист обязан платить налоги, естественно.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14744
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7701 раз.
- Подякували: 4705 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Сер 07 чер, 2023 07:02
Все верно - с нюансами:
- по турвизе нельзя получить водительское удостоверении: при въезде на пограничном контроле ставят штамп и вписывают конечную дату выезда - не более 6 мес. Статус "турист по визе В1/В2" - не позволит. Задержался - нелегал.
- по турвизе не откроете счет в банке. Нужен SSN.
"купить недвижимость и получать от нее доход" - звучит классно, но для наших форумчан очень проблематично уже первое: купить... Там кажется нужно происхождение денег.
Кроме того: кредитный рейтинг - не позволит купить в кредит, а за наличку - вызовет подозрение очень большое. И проблемы.
Оно все конечно, у многих получилось - и знаю пример приятелей, но все это довольно непросто, с наёмом адвокатов - там надо вложиться в 10 000 долларов еще.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7738
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3124 раз.
- Подякували: 1054 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:45
rjkz написав:
Посмотрите блогеров-эмигрантов., у каждого есть видео "Минусы жизни в США" "Что мне не нравится в США" "Пора валить обратно из США". И...эти видео собирают больше всего лайков и просмотров.
Дивився. Слабенькі у них аргументи. Я людина достатньо об'єктивна тому прекрасно розумію що в США набагато краще ніж в Україні.
З іншого боку динаміка не на користь США. Саме тому більшість кейсів родом з 90-х.
rjkz написав:
Потому что людям не надо знать как плохо им, им надо знать что где-то еще хуже.
По-моєму це актуально і для вас особисто і для багатьох хто виїхали. Такі як я повинні розказувати(для "вас") як тут в Україні погано і тяжко жити.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4752
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 чер, 2023 13:45
Ви помиляєтеся, якщо вважаєте, що емігранти роками намагаються виправдати свій крок. Процес порівняння триває перший рік, максимум два. Потім сприймаєш нову країну як свій дім. Для мене зараз повернення в Україну і було б еміграцією. Треба було б до усього знову звикати, адаптуватися, проходити через відсутність звичних речей та особливості місцевого менталітету. І це я зараз фактор війни взагалі відкидаю. Звичайно, цей процес проходив би набагато простіше та швидше, ніж адаптація в США чи навіть у тій же Польші. Але особисто мені для того, щоб замислитися над поверненням до України, вже буде замало того, щоб там було "не гірше". Вже треба, щоб в Україні стало "значно краще". Тому розповідайте про хороше. Хто зна, можливо я чи Rjkz колись і замислимося над переїздом?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2586
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|