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#<1 ... 785786787788> Додано: Сер 07 чер, 2023 05:41 rjkz написав: На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).

Скорей всего гонит.

Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.

ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.

В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).

Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные. На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).Скорей всего гонит.Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные.



Думаю, все несколько сложнее (кроме «поехал по турвизе» - с оговоркой.)

1. При всем уважении к украинцам визы B1/B2 сейчас практически не выдают. Но если такая виза есть - то реально, но с непонятной перспективой нелегала, когда даже в Apple Cash деньги нельзя завести, так как нет SSN.

В последнее время резко ужесточились требования при въезде в США к тем, кто въезжает (точнее - пытается сейчас въехать) по Программе U4U - тщательно выясняют, что делал "при красных", точнее "при белых", а еще точнее: до начала февраля 2022 года. Где был и что делал. Развороты прямо на границе.

2. На "воссоединение" тоже не так все просто и можно ждать в другой стране несколько лет. Например, если украинец, имеющий Грин-карту женится, то его жену никто в США не пустит: нужно подать документы, стать в очередь - минимум 1 год только до начала рассмотрения и далее упереться в квоту в 175 000 въездов "новобрачных" в год. Можно найти данные о том, что сейчас в очереди более 500 000 невест/женихов - жен/мужей и всё отодвигается еще на 3 года после того одного.

3. Чтобы проникнуть в США через Мексику, нужно для начала иметь деньги на авиабилет в Мексику. И там еще прикол: для въезда в Мексику нужно иметь билеты туда и назад , что в сумме составляет не менее 1500$ (смотря откуда лететь).



Так что все эти пути реально тернистые. Хотя и возможные.

И если rjkz щедро делится своим личным (ЛИЧНЫМ УСПЕШНЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ и не самым простым) опытом, среди которого - знание языка и то, как он к этому знанию готовился - то надо аплодировать и ласково заглядывать ему в глаза. Благодарить.

Но наши люди редко благодарят за ценные советы. А еще реже - прислушиваются. Думаю, все несколько сложнее (кроме «поехал по турвизе» - с оговоркой.)1. При всем уважении к украинцам визы B1/B2 сейчас практически не выдают. Но если такая виза есть - то реально, но с непонятной перспективой нелегала, когда даже в Apple Cash деньги нельзя завести, так как нет SSN.В последнее время резко ужесточились требования при въезде в США к тем, кто въезжает (точнее - пытается сейчас въехать) по Программе U4U - тщательно выясняют, что делал "при красных", точнее "при белых", а еще точнее: до начала февраля 2022 года. Где был и что делал. Развороты прямо на границе.2. На "воссоединение" тоже не так все просто и можно ждать в другой стране несколько лет. Например, если украинец, имеющий Грин-карту женится, то его жену никто в США не пустит: нужно подать документы, стать в очередь - минимум 1 год только до начала рассмотрения и далее упереться в квоту в 175 000 въездов "новобрачных" в год. Можно найти данные о том, что сейчас в очереди более 500 000 невест/женихов - жен/мужей и всё отодвигается еще на 3 года после того одного.3. Чтобы проникнуть в США через Мексику, нужно для начала иметь деньги на авиабилет в Мексику. И там еще прикол: для въезда в Мексику нужно иметь билеты, что в сумме составляет не менее 1500$ (смотря откуда лететь).Так что все эти пути реально тернистые. Хотя и возможные.И еслищедро делится своим личным (ЛИЧНЫМ УСПЕШНЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ и не самым простым) опытом, среди которого -и то, как он к этому знанию готовился - то надо аплодировать и ласково заглядывать ему в глаза. Благодарить.Но наши люди редко благодарят за ценные советы. А еще реже - прислушиваются. Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 чер, 2023 06:59, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 7738 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3124 раз. Подякували: 1054 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 05:58 Re: Еміграція, заробітчанство Страдальцам "как все плохо в США посвящается":

Сексистам не смотреть.

Хто не розуміє Мову - не дивитися.

rjkz

Повідомлень: 14746 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7702 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 06:17 rjkz написав: hume написав: Объямните мне такую вещь. Человек уехал к ближайшему родственнику в США 10 лет назад, там подал на воссоединение семьи и его дело до сих пор рассматривают, из страны невыездной. Хотя работает давно уже официально, платит налоги, выплачивает ипотеку и ТД.



Кстати, рассказывал, что во время ковида получал 4куе на руки от государства за то что сидел дома.)) Объямните мне такую вещь. Человек уехал к ближайшему родственнику в США 10 лет назад, там подал на воссоединение семьи и его дело до сих пор рассматривают, из страны невыездной. Хотя работает давно уже официально, платит налоги, выплачивает ипотеку и ТД.Кстати, рассказывал, что во время ковида получал 4куе на руки от государства за то что сидел дома.))



Немного все странно.

На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).

Скорей всего гонит.

Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.

ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.

В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).

Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные. Немного все странно.На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).Скорей всего гонит.Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные.



Забыл добавить, про деньги - правда. ВО время ковида анэмплоймент платили 900 долларов в неделю. Это такс-фри деньги, с них не надо платить налоги.

На тот момент многим было выгодней не работать чем работать.

На меня бочку (тут любят) не катить. Я честно работал, хотя тогда часто приходилось ездить далеко в ОТ, масок не было. Я покупал N-95 (Не KN-95) по 25 долларов за штуку (еще попробуй купи), носил ее неделю, под конец дышать было тяжело - капец.

Иногда доезжал (поездка бывало до 4 часов занимала, если что-то случалось и приходилось ездить окольными путями, все-так Нй- огромный город) домой уже в глазах все плыло, но снять маску не решался. Нйские морги тогда были переполнены, под госпиталями стояли рефрижераторы-прицепы от траков, полные трупов. Медсестер набрали из других штатов, платили им по 10 куе в неделю. Своих не хватало.

Специально для Флер - это было реально тяжелое время. Никто не знал выживет или нет если зацепит ковид. Мой друг и сверстник умер в Киеве от ковида в ноябре 2020 года. Если стоял на перекрестке, то куда-бы не повернулся - как минимум увидишь 3 разъезжающиеся в разные стороны скорые.

Счастливы? Забыл добавить, про деньги - правда. ВО время ковида анэмплоймент платили 900 долларов в неделю. Это такс-фри деньги, с них не надо платить налоги.На тот момент многим было выгодней не работать чем работать.На меня бочку (тут любят) не катить. Я честно работал, хотя тогда часто приходилось ездить далеко в ОТ, масок не было. Я покупал N-95 (Не KN-95) по 25 долларов за штуку (еще попробуй купи), носил ее неделю, под конец дышать было тяжело - капец.Иногда доезжал (поездка бывало до 4 часов занимала, если что-то случалось и приходилось ездить окольными путями, все-так Нй- огромный город) домой уже в глазах все плыло, но снять маску не решался. Нйские морги тогда были переполнены, под госпиталями стояли рефрижераторы-прицепы от траков, полные трупов. Медсестер набрали из других штатов, платили им по 10 куе в неделю. Своих не хватало.Специально для Флер - это было реально тяжелое время. Никто не знал выживет или нет если зацепит ковид. Мой друг и сверстник умер в Киеве от ковида в ноябре 2020 года. Если стоял на перекрестке, то куда-бы не повернулся - как минимум увидишь 3 разъезжающиеся в разные стороны скорые.Счастливы? rjkz

Повідомлень: 14746 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7702 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 06:29 akurt написав: rjkz написав: На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).

Скорей всего гонит.

Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.

ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.

В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).

Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные. На воссоединение семьи - ждешь в своей стране (Украине).Скорей всего гонит.Поехал к родственнику, подался на ПУ. Пока не получит американский паспорт - будет не выездным.ИЛи поехал по турвизе и остался - тоже не выездной.В любом случае, на воссоединение подается из США на родственника в другой стране, человек приезжает, получает (быстро) гринкард, с гринкард могут ездит куда хотят).Есть еще разные вариации, но они очень малочисленные.



Думаю, все несколько сложнее (кроме «поехал по турвизе» - с оговоркой.)

1. При всем уважении к украинцам визы B1/B2 сейчас практически не выдают. Но если такая виза есть - то реально, но с непонятной перспективой нелегала, когда даже в Apple Cash деньги нельзя завести, так как нет SSN.

В последнее время резко ужесточились требования при въезде в США к тем, кто въезжает (точнее - пытается сейчас въехать) по Программе U4U - тщательно выясняют, что делал "при красных", точнее "при белых", а еще точнее: до начала февраля 2022 года. Где был и что делал. Развороты прямо на границе.

2. На "воссоединение" тоже не так все просто и можно ждать в другой стране несколько лет. Например, если украинец, имеющий Грин-карту женится, то его жену никто в США не пустит: нужно подать документы, стать в очередь - минимум 1 год только до начала рассмотрения и далее упереться в квоту в 175 000 въездов "новобрачных" в год. Можно найти данные о том, что сейчас в очереди более 500 000 невест/женихов - жен/мужей и всё отодвигается еще на 3 года после того одного.

3. Чтобы проникнуть в США через Мексику, нужно для начала иметь деньги на авиабилет в Мексику. И там еще прикол: для въезда в Мексику нужно иметь билеты туда и назад , что в сумме составляет не менее 1500$ (смотря откуда лететь). На этом форуме есть один самый крупный специалист по эмиграции, заробитчанству и инвестициям - он 2 года назад грозился начать новую жизнь - купить авиабилет на WİZZAİR за 9,90€, и то не хватило денег. Сейчас переквалифицировался в управдомы и по совместительству - аналитик инфляции в 197 странах мира, в которых никогда в жизни не был. Говорит, хорошо платят.



Так что все эти пути реально тернистые. Хотя и возможные.

И если rjkz щедро делится своим личным (ЛИЧНЫМ УСПЕШНЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ и не самым простым) опытом, среди которого - знание языка и то, как он к этому знанию готовился - то надо аплодировать и ласково заглядывать ему в глаза. Благодарить.

Но наши люди редко благодарят за ценные советы. А еще реже - прислушиваются. Думаю, все несколько сложнее (кроме «поехал по турвизе» - с оговоркой.)1. При всем уважении к украинцам визы B1/B2 сейчас практически не выдают. Но если такая виза есть - то реально, но с непонятной перспективой нелегала, когда даже в Apple Cash деньги нельзя завести, так как нет SSN.В последнее время резко ужесточились требования при въезде в США к тем, кто въезжает (точнее - пытается сейчас въехать) по Программе U4U - тщательно выясняют, что делал "при красных", точнее "при белых", а еще точнее: до начала февраля 2022 года. Где был и что делал. Развороты прямо на границе.2. На "воссоединение" тоже не так все просто и можно ждать в другой стране несколько лет. Например, если украинец, имеющий Грин-карту женится, то его жену никто в США не пустит: нужно подать документы, стать в очередь - минимум 1 год только до начала рассмотрения и далее упереться в квоту в 175 000 въездов "новобрачных" в год. Можно найти данные о том, что сейчас в очереди более 500 000 невест/женихов - жен/мужей и всё отодвигается еще на 3 года после того одного.3. Чтобы проникнуть в США через Мексику, нужно для начала иметь деньги на авиабилет в Мексику. И там еще прикол: для въезда в Мексику нужно иметь билеты, что в сумме составляет не менее 1500$ (смотря откуда лететь). На этом форуме есть один самый крупный специалист по эмиграции, заробитчанству и инвестициям - он 2 года назад грозился начать новую жизнь - купить авиабилет на WİZZAİR за 9,90€, и то не хватило денег. Сейчас переквалифицировался в управдомы и по совместительству - аналитик инфляции в 197 странах мира, в которых никогда в жизни не был. Говорит, хорошо платят.Так что все эти пути реально тернистые. Хотя и возможные.И еслищедро делится своим личным (ЛИЧНЫМ УСПЕШНЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ и не самым простым) опытом, среди которого -и то, как он к этому знанию готовился - то надо аплодировать и ласково заглядывать ему в глаза. Благодарить.Но наши люди редко благодарят за ценные советы. А еще реже - прислушиваются.



Тут есть моменты -

1. Речь идет, что человек уже 10 лет в США.

2. По воссоединению семьи, например, вызвать родителя взрослыми детьми - около полугода ожидание. Если наоборот, родители взрослого ребенка (еще и женатого) - больше 10 лет очередь. Для брат-сестра - свои сроки,но тоже больше 10 лет, муж-жена полгода-год. Несовершеннолетнего ребенка - до года, обычно менее полугода, всетаки дети - это святое.

3. Не знаю как сейчас, раньше можно было по турвизе получить права (не во всез штатах), открыть счет в банке (не в чейзе), получить кредитку от какого-нибудь магазина, или секьюред кредит кард (не в чейзе, опять-таки). Кроме того, напомню, по турвизе можно открыть бизнес (например ЛЛС, а ЛЛС уже будет иметь бизнес-ССН, на него можно открывать счета, кредитки и тд как на обычный), но нельзя получать там зарплату. Можно купить недвижимость и получать от нее доход. Со всего этого турист обязан платить налоги, естественно. Тут есть моменты -1. Речь идет, что человек уже 10 лет в США.2. По воссоединению семьи, например, вызвать родителя взрослыми детьми - около полугода ожидание. Если наоборот, родители взрослого ребенка (еще и женатого) - больше 10 лет очередь. Для брат-сестра - свои сроки,но тоже больше 10 лет, муж-жена полгода-год. Несовершеннолетнего ребенка - до года, обычно менее полугода, всетаки дети - это святое.3. Не знаю как сейчас, раньше можно было по турвизе получить права (не во всез штатах), открыть счет в банке (не в чейзе), получить кредитку от какого-нибудь магазина, или секьюред кредит кард (не в чейзе, опять-таки). Кроме того, напомню, по турвизе можно открыть бизнес (например ЛЛС, а ЛЛС уже будет иметь бизнес-ССН, на него можно открывать счета, кредитки и тд как на обычный), но нельзя получать там зарплату. Можно купить недвижимость и получать от нее доход. Со всего этого турист обязан платить налоги, естественно. rjkz

Повідомлень: 14746 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7702 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 07:02 Все верно - с нюансами:

- по турвизе нельзя получить водительское удостоверении: при въезде на пограничном контроле ставят штамп и вписывают конечную дату выезда - не более 6 мес. Статус "турист по визе В1/В2" - не позволит. Задержался - нелегал.

- по турвизе не откроете счет в банке. Нужен SSN.

"купить недвижимость и получать от нее доход" - звучит классно, но для наших форумчан очень проблематично уже первое: купить... Там кажется нужно происхождение денег.

Кроме того: кредитный рейтинг - не позволит купить в кредит, а за наличку - вызовет подозрение очень большое. И проблемы.

Оно все конечно, у многих получилось - и знаю пример приятелей, но все это довольно непросто, с наёмом адвокатов - там надо вложиться в 10 000 долларов еще. akurt

Повідомлень: 7738 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3124 раз. Подякували: 1054 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 12:45 rjkz написав: Посмотрите блогеров-эмигрантов., у каждого есть видео "Минусы жизни в США" "Что мне не нравится в США" "Пора валить обратно из США". И...эти видео собирают больше всего лайков и просмотров. Посмотрите блогеров-эмигрантов., у каждого есть видео "Минусы жизни в США" "Что мне не нравится в США" "Пора валить обратно из США". И...эти видео собирают больше всего лайков и просмотров.

Дивився. Слабенькі у них аргументи. Я людина достатньо об'єктивна тому прекрасно розумію що в США набагато краще ніж в Україні.

З іншого боку динаміка не на користь США. Саме тому більшість кейсів родом з 90-х.

rjkz написав: Потому что людям не надо знать как плохо им, им надо знать что где-то еще хуже.

Потому что людям не надо знать как плохо им, им надо знать что где-то еще хуже.

По-моєму це актуально і для вас особисто і для багатьох хто виїхали. Такі як я повинні розказувати(для "вас") як тут в Україні погано і тяжко жити. Дивився. Слабенькі у них аргументи. Я людина достатньо об'єктивна тому прекрасно розумію що в США набагато краще ніж в Україні.З іншого боку динаміка не на користь США. Саме тому більшість кейсів родом з 90-х.По-моєму це актуально і для вас особисто і для багатьох хто виїхали. Такі як я повинні розказувати(для "вас") як тут в Україні погано і тяжко жити. andrijk777

Повідомлень: 4752 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 13:45 andrijk777 написав: rjkz написав: Потому что людям не надо знать как плохо им, им надо знать что где-то еще хуже.

Потому что людям не надо знать как плохо им, им надо знать что где-то еще хуже.

По-моєму це актуально і для вас особисто і для багатьох хто виїхали. Такі як я повинні розказувати(для "вас") як тут в Україні погано і тяжко жити. По-моєму це актуально і для вас особисто і для багатьох хто виїхали. Такі як я повинні розказувати(для "вас") як тут в Україні погано і тяжко жити.

Ви помиляєтеся, якщо вважаєте, що емігранти роками намагаються виправдати свій крок. Процес порівняння триває перший рік, максимум два. Потім сприймаєш нову країну як свій дім. Для мене зараз повернення в Україну і було б еміграцією. Треба було б до усього знову звикати, адаптуватися, проходити через відсутність звичних речей та особливості місцевого менталітету. І це я зараз фактор війни взагалі відкидаю. Звичайно, цей процес проходив би набагато простіше та швидше, ніж адаптація в США чи навіть у тій же Польші. Але особисто мені для того, щоб замислитися над поверненням до України, вже буде замало того, щоб там було "не гірше". Вже треба, щоб в Україні стало "значно краще". Тому розповідайте про хороше. Хто зна, можливо я чи Rjkz колись і замислимося над переїздом? Ви помиляєтеся, якщо вважаєте, що емігранти роками намагаються виправдати свій крок. Процес порівняння триває перший рік, максимум два. Потім сприймаєш нову країну як свій дім. Для мене зараз повернення в Україну і було б еміграцією. Треба було б до усього знову звикати, адаптуватися, проходити через відсутність звичних речей та особливості місцевого менталітету. І це я зараз фактор війни взагалі відкидаю. Звичайно, цей процес проходив би набагато простіше та швидше, ніж адаптація в США чи навіть у тій же Польші. Але особисто мені для того, щоб замислитися над поверненням до України, вже буде замало того, щоб там було "не гірше". Вже треба, щоб в Україні стало "значно краще". Тому розповідайте про хороше. Хто зна, можливо я чи Rjkz колись і замислимося над переїздом? Gastarbaiter Повідомлень: 2586 З нами з: 26.02.18 Подякував: 627 раз. Подякували: 421 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 14:32 Gastarbaiter написав: andrijk777 написав: rjkz написав: Потому что людям не надо знать как плохо им, им надо знать что где-то еще хуже.

Потому что людям не надо знать как плохо им, им надо знать что где-то еще хуже.

По-моєму це актуально і для вас особисто і для багатьох хто виїхали. Такі як я повинні розказувати(для "вас") як тут в Україні погано і тяжко жити. По-моєму це актуально і для вас особисто і для багатьох хто виїхали. Такі як я повинні розказувати(для "вас") як тут в Україні погано і тяжко жити.

Ви помиляєтеся, якщо вважаєте, що емігранти роками намагаються виправдати свій крок. Процес порівняння триває перший рік, максимум два. Потім сприймаєш нову країну як свій дім. Для мене зараз повернення в Україну і було б еміграцією. Треба було б до усього знову звикати, адаптуватися, проходити через відсутність звичних речей та особливості місцевого менталітету. І це я зараз фактор війни взагалі відкидаю. Звичайно, цей процес проходив би набагато простіше та швидше, ніж адаптація в США чи навіть у тій же Польші. Але особисто мені для того, щоб замислитися над поверненням до України, вже буде замало того, щоб там було "не гірше". Вже треба, щоб в Україні стало "значно краще". Тому розповідайте про хороше. Хто зна, можливо я чи Rjkz колись і замислимося над переїздом? Ви помиляєтеся, якщо вважаєте, що емігранти роками намагаються виправдати свій крок.Для мене зараз повернення в Україну і було б еміграцією. Треба було б до усього знову звикати, адаптуватися, проходити через відсутність звичних речей та особливості місцевого менталітету. І це я зараз фактор війни взагалі відкидаю. Звичайно, цей процес проходив би набагато простіше та швидше, ніж адаптація в США чи навіть у тій же Польші. Але особисто мені для того, щоб замислитися над поверненням до України, вже буде замало того, щоб там було "не гірше". Вже треба, щоб в Україні стало "значно краще".

Прожив два роки в Польщі, я б не заявляв так.

По моєму, це вже інша крайність, до того ж, не бачу що тут переконують вертатися.

Тут пишуть, що багатьом нема змісту виїжджати і починати від початку життя в новій державі, якщо тут почувають себе непогано. Але про агітацію їхати назад, це видумки. Прожив два роки в Польщі, я б не заявляв так.По моєму, це вже інша крайність, до того ж, не бачу що тут переконують вертатися.Тут пишуть, що багатьом нема змісту виїжджати і починати від початку життя в новій державі, якщо тут почувають себе непогано. Але про агітацію їхати назад, це видумки. flyman

Повідомлень: 31527 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1495 раз. Подякували: 2650 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 15:09 akurt написав: Все верно - с нюансами:

- по турвизе нельзя получить водительское удостоверении: при въезде на пограничном контроле ставят штамп и вписывают конечную дату выезда - не более 6 мес. Статус "турист по визе В1/В2" - не позволит. Задержался - нелегал.

- по турвизе не откроете счет в банке. Нужен SSN.

"купить недвижимость и получать от нее доход" - звучит классно, но для наших форумчан очень проблематично уже первое: купить... Там кажется нужно происхождение денег.

Кроме того: кредитный рейтинг - не позволит купить в кредит, а за наличку - вызовет подозрение очень большое. И проблемы.

Оно все конечно, у многих получилось - и знаю пример приятелей, но все это довольно непросто, с наёмом адвокатов - там надо вложиться в 10 000 долларов еще. Все верно - с нюансами:- по турвизе нельзя получить водительское удостоверении: при въезде на пограничном контроле ставят штамп и вписывают конечную дату выезда - не более 6 мес. Статус "турист по визе В1/В2" - не позволит. Задержался - нелегал.- по турвизе не откроете счет в банке. Нужен SSN."купить недвижимость и получать от нее доход" - звучит классно, но для наших форумчан очень проблематично уже первое: купить... Там кажется нужно происхождение денег.Кроме того: кредитный рейтинг - не позволит купить в кредит, а за наличку - вызовет подозрение очень большое. И проблемы.Оно все конечно, у многих получилось - и знаю пример приятелей, но все это довольно непросто, с наёмом адвокатов - там надо вложиться в 10 000 долларов еще.



1.Я точно знаю, что еще в 2014 году в штате НДж можно было получить водительские права по турвизе.

Поэтому написал - зависит от штата.

2. Счет в банке (не в каждом) можно было открыть без ССН. Подробностей не скажу - там другой документ.

3. По турвизе можно единовременно получить к 180 дням продление на езе180 дней.

4. Полмира покупает недвижимость в США. Это можно сделать даже удаленно. Происхождение денег при покупке без мортгиджа может заинтересовать только IRS, но в данном случае речь не идет об налоговом резиденте США. Повторюсь, законодательство позволяет покупать иностранцам в статусе туриста недвижимость. 1.Я точно знаю, что еще в 2014 году в штате НДж можно было получить водительские права по турвизе.Поэтому написал - зависит от штата.2. Счет в банке (не в каждом) можно было открыть без ССН. Подробностей не скажу - там другой документ.3. По турвизе можно единовременно получить к 180 дням продление на езе180 дней.4. Полмира покупает недвижимость в США. Это можно сделать даже удаленно. Происхождение денег при покупке без мортгиджа может заинтересовать только IRS, но в данном случае речь не идет об налоговом резиденте США. Повторюсь, законодательство позволяет покупать иностранцам в статусе туриста недвижимость. rjkz

Повідомлень: 14746 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7702 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 15:16 andrijk777 написав: rjkz написав: Посмотрите блогеров-эмигрантов., у каждого есть видео "Минусы жизни в США" "Что мне не нравится в США" "Пора валить обратно из США". И...эти видео собирают больше всего лайков и просмотров. Посмотрите блогеров-эмигрантов., у каждого есть видео "Минусы жизни в США" "Что мне не нравится в США" "Пора валить обратно из США". И...эти видео собирают больше всего лайков и просмотров.

Дивився. Слабенькі у них аргументи. Я людина достатньо об'єктивна тому прекрасно розумію що в США набагато краще ніж в Україні.

З іншого боку динаміка не на користь США. Саме тому більшість кейсів родом з 90-х.

rjkz написав: Потому что людям не надо знать как плохо им, им надо знать что где-то еще хуже.

Потому что людям не надо знать как плохо им, им надо знать что где-то еще хуже.

По-моєму це актуально і для вас особисто і для багатьох хто виїхали. Такі як я повинні розказувати(для "вас") як тут в Україні погано і тяжко жити. Дивився. Слабенькі у них аргументи. Я людина достатньо об'єктивна тому прекрасно розумію що в США набагато краще ніж в Україні.З іншого боку динаміка не на користь США. Саме тому більшість кейсів родом з 90-х.По-моєму це актуально і для вас особисто і для багатьох хто виїхали. Такі як я повинні розказувати(для "вас") як тут в Україні погано і тяжко жити.



В США сейчас и вправду непростая ситуация и по некоторым вопросам динамика не фонтан. Так периодически бывает в истории этой страны. Потом меняется тренд.

Иногда явления затягиваются на десятилетия. Со временем они решаются.

Насчет того, что "плохо в Украине" - я пищу то, что знаю. Вроде как не с потолка беру. Я-ж не пишу оголтело - "все г.но!". Нет.

Но, вот Вы, например, хотите что-то узнать о США - я пищу.

Денег я за это не беру, лайки не прошу. Ничего не рекламиру.

Альтруист чистой воды.

Но надо написать что-то плохое, запрос форума не удовлетворен.

В США и вправду есть что-то плохое. Но во-первых, его можно и нужно избегать, это обычно имеет географическую привязку, а во-вторых - еще вопрос как к нему относиться. В США сейчас и вправду непростая ситуация и по некоторым вопросам динамика не фонтан. Так периодически бывает в истории этой страны. Потом меняется тренд.Иногда явления затягиваются на десятилетия. Со временем они решаются.Насчет того, что "плохо в Украине" - я пищу то, что знаю. Вроде как не с потолка беру. Я-ж не пишу оголтело - "все г.но!". Нет.Но, вот Вы, например, хотите что-то узнать о США - я пищу.Денег я за это не беру, лайки не прошу. Ничего не рекламиру.Альтруист чистой воды.Но надо написать что-то плохое, запрос форума не удовлетворен.В США и вправду есть что-то плохое. Но во-первых, его можно и нужно избегать, это обычно имеет географическую привязку, а во-вторых - еще вопрос как к нему относиться. rjkz

Повідомлень: 14746 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7702 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 785786787788> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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