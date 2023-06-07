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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:21
Я нікого не агітую нікуди виїжджати. Але те що бачу - життя в Україні дорожчає щодня. Не лише отримуючи зп у гривні, а й витрачаючи нахом‘ячений бакс, ви щодня біднішаєте і можете менше. Кого не тримає якась поважна причина (заробіток, який можна отримати лише перебуваючи на території України, майно, старі батьки тощо) тим немає сенсу чекати на щось добре в Україні.
Микола поганий, бреше про США? Ні, істроії всіх моїх родичів, котрі виїхали успішні. І навіть дійсно виглядають на 10-15 молодшими за ровесиків. Гастарбайтер з Бігором вводять в оману? Теж ні. Не бачу навколо ностальгуючих за своїм українським/білоруським минулим. А ні, бачу. Серед тих, хто виїхав пересидіти. Але і вони з кожним місяцем, що триває війна, дедалі більще задумуються про переїзд. Недоміністри мвс лише підливають оливи в вогонь. Робили б якісь програми, давали б якісь гарантії на альтернативну службу, чи що. Який мотив повинна мати зараз людина, щоб з безпечної Європи їхати віддаватись в руки продажних воєнкомів? Питання не риторичне. Хтось так вчинив?
А Максим? Він, напевно, вважає, що своїми закликами ( які сприймаю виключно як блюзнірство) наближає перемогу, принаймні робить якийсь офігенний в неї внесок.
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gonchik74
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Додано: Сер 07 чер, 2023 15:34
gonchik74 написав:
Я нікого не агітую нікуди виїжджати. Але те що бачу - життя в Україні дорожчає щодня. Не лише отримуючи зп у гривні, а й витрачаючи нахом‘ячений бакс, ви щодня біднішаєте і можете менше. Кого не тримає якась поважна причина (заробіток, який можна отримати лише перебуваючи на території України, майно, старі батьки тощо) тим немає сенсу чекати на щось добре в Україні.
Микола поганий, бреше про США? Ні, істроії всіх моїх родичів, котрі виїхали успішні. І навіть дійсно виглядають на 10-15 молодшими за ровесиків. Гастарбайтер з Бігором вводять в оману? Теж ні. Не бачу навколо ностальгуючих за своїм українським/білоруським минулим. А ні, бачу. Серед тих, хто виїхав пересидіти. Але і вони з кожним місяцем, що триває війна, дедалі більще задумуються про переїзд. Недоміністри мвс лише підливають оливи в вогонь. Робили б якісь програми, давали б якісь гарантії на альтернативну службу, чи що. Який мотив повинна мати зараз людина, щоб з безпечної Європи їхати віддаватись в руки продажних воєнкомів? Питання не риторичне. Хтось так вчинив?
А Максим? Він, напевно, вважає, що своїми закликами ( які сприймаю виключно як блюзнірство) наближає перемогу, принаймні робить якийсь офігенний в неї внесок.
блузнірство закрити кордони для М1860 і розказувати як хвайно в США/Туреччині:
дивіться який щур/криса/уклоніст, втік з тонучого корабля, а ви лузери
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Додано: Сер 07 чер, 2023 15:46
gonchik74 написав:
Я нікого не агітую нікуди виїжджати. Але те що бачу - життя в Україні дорожчає щодня. Не лише отримуючи зп у гривні, а й витрачаючи нахом‘ячений бакс, ви щодня біднішаєте і можете менше. Кого не тримає якась поважна причина (заробіток, який можна отримати лише перебуваючи на території України, майно, старі батьки тощо) тим немає сенсу чекати на щось добре в Україні.
Микола поганий, бреше про США? Ні, істроії всіх моїх родичів, котрі виїхали успішні. І навіть дійсно виглядають на 10-15 молодшими за ровесиків. Гастарбайтер з Бігором вводять в оману? Теж ні. Не бачу навколо ностальгуючих за своїм українським/білоруським минулим. А ні, бачу. Серед тих, хто виїхав пересидіти. Але і вони з кожним місяцем, що триває війна, дедалі більще задумуються про переїзд. Недоміністри мвс лише підливають оливи в вогонь. Робили б якісь програми, давали б якісь гарантії на альтернативну службу, чи що. Який мотив повинна мати зараз людина, щоб з безпечної Європи їхати віддаватись в руки продажних воєнкомів? Питання не риторичне. Хтось так вчинив?
А Максим? Він, напевно, вважає, що своїми закликами ( які сприймаю виключно як блюзнірство) наближає перемогу, принаймні робить якийсь офігенний в неї внесок.
Із самого початку повномасштабної війни мене вразила готовність багатьох наших співвітчизників захищати країну ризикуючи своїм здоров'ям та життям. Я був впевнений що ми вже настільки гнилі, що таке неможливо. Читаючи цю гілку я розумію чому я так думав. І не дивує мене, що єдиний Козак (характерник) з цього форуму (насправді дрібний шахрай та всюдихід) втік до Штатів через ОРДЛО.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 15:57
Быть гнилым, это уехать в Видень в первые дни войны и от туда орать про патриотизм и зазывать на фронт.
Возможно, ваше окружение и прогнило, и вы так раньше думали.
Простите, если обидел.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 16:14
airmax78 написав:
Із самого початку повномасштабної війни мене вразила готовність багатьох наших співвітчизників захищати країну ризикуючи своїм здоров'ям та життям. Я був впевнений що ми вже настільки гнилі, що таке неможливо. Читаючи цю гілку я розумію чому я так думав. І не дивує мене, що єдиний Козак (характерник) з цього форуму (насправді дрібний шахрай та всюдихід) втік до Штатів через ОРДЛО.
Нагадайте всім побратимам які знаходяться в Україні, коли ви покинули батьківщину?
Бажано фото печатки з закордонного паспорту.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 17:09
rjkz написав: fler написав:
Остроумно, rjkz, остроумно…
Я вам уже отвечала на выделенный вопрос – через 2 года мы вас увидим в Украине..
Это вам не в Киеве свой бизнес вести. Работа на дядю в США вынуждает играть не по вашим правилам. Но вам же это в радость, ведь есть куда расти, правда?
А что мы все обо мне да обо мне.
Это очень невежливо с моей стороны.
Давайте о вас.
Как отношения со свекровью?
Как муж отреагировал на слитый лям?
Самое главное - нужен ли еще этот муж или надо нового искать? Без свекрови, но с лямом? Хватает-ли 500 долларов в месяц на "инвестиции в красоту", чтобы совратить нового муженька?
Как неожиданно раскрылся перед нами rjkz с другой стороны.. Что ж, посмотрим поближе (через магические очки))) на его семейные проблемы. Сам нарвался.
Итак, у rjkz, которому под 50 лет, старший сын закончит начальную школу через 2 года. То есть сейчас ему где-то 8 лет. А сколько же тогда жене? Рискну предположить, что она, где-то на 15 лет моложе своего плешивого мужа. Ведь первенца рожают, как правило, до 30 лет. Отсюда вывод - rjkz женился в 38+ (будучи при бизнесе и при деньгах) на молодой подруге 23+, которая несомненно вышла замуж исключительно по любви за мужика на 15 лет старше себя. Вряд ли она когда-то работала, поскольку в США, по словам rjkz, она не сможет заработать больше, чем надо отдавать сиделке, смотрящей за детьми. В общем, нет от жены никаких доходов, расходы одни (с) и в будущем, наверное, не предвидится никакой ее карьеры.
rjkz написав:
ЧТо там с личной жизнью? Репродуктивная функция осуществлена или пока в поиске?
Понимаю ваши опасения. Полшестого "стучится в двери" все чаще и настойчивее. НЙ не Киев, там у вашей молодой жены возможностей найти замену дряхлеющему мужу намного больше.
rjkz написав:
Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .
Мы, конечно, еще не все обсудили. Но стоит ли углубляться в ваши проблемы?
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