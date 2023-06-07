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#<1 ... 786787788789> Додано: Сер 07 чер, 2023 15:21 Я нікого не агітую нікуди виїжджати. Але те що бачу - життя в Україні дорожчає щодня. Не лише отримуючи зп у гривні, а й витрачаючи нахом‘ячений бакс, ви щодня біднішаєте і можете менше. Кого не тримає якась поважна причина (заробіток, який можна отримати лише перебуваючи на території України, майно, старі батьки тощо) тим немає сенсу чекати на щось добре в Україні.

Микола поганий, бреше про США? Ні, істроії всіх моїх родичів, котрі виїхали успішні. І навіть дійсно виглядають на 10-15 молодшими за ровесиків. Гастарбайтер з Бігором вводять в оману? Теж ні. Не бачу навколо ностальгуючих за своїм українським/білоруським минулим. А ні, бачу. Серед тих, хто виїхав пересидіти. Але і вони з кожним місяцем, що триває війна, дедалі більще задумуються про переїзд. Недоміністри мвс лише підливають оливи в вогонь. Робили б якісь програми, давали б якісь гарантії на альтернативну службу, чи що. Який мотив повинна мати зараз людина, щоб з безпечної Європи їхати віддаватись в руки продажних воєнкомів? Питання не риторичне. Хтось так вчинив?

А Максим? Він, напевно, вважає, що своїми закликами ( які сприймаю виключно як блюзнірство) наближає перемогу, принаймні робить якийсь офігенний в неї внесок. gonchik74

Повідомлень: 272 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 41 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 15:46 gonchik74 написав: Я нікого не агітую нікуди виїжджати. Але те що бачу - життя в Україні дорожчає щодня. Не лише отримуючи зп у гривні, а й витрачаючи нахом‘ячений бакс, ви щодня біднішаєте і можете менше. Кого не тримає якась поважна причина (заробіток, який можна отримати лише перебуваючи на території України, майно, старі батьки тощо) тим немає сенсу чекати на щось добре в Україні.

Микола поганий, бреше про США? Ні, істроії всіх моїх родичів, котрі виїхали успішні. І навіть дійсно виглядають на 10-15 молодшими за ровесиків. Гастарбайтер з Бігором вводять в оману? Теж ні. Не бачу навколо ностальгуючих за своїм українським/білоруським минулим. А ні, бачу. Серед тих, хто виїхав пересидіти. Але і вони з кожним місяцем, що триває війна, дедалі більще задумуються про переїзд. Недоміністри мвс лише підливають оливи в вогонь. Робили б якісь програми, давали б якісь гарантії на альтернативну службу, чи що. Який мотив повинна мати зараз людина, щоб з безпечної Європи їхати віддаватись в руки продажних воєнкомів? Питання не риторичне. Хтось так вчинив?

А Максим? Він, напевно, вважає, що своїми закликами ( які сприймаю виключно як блюзнірство) наближає перемогу, принаймні робить якийсь офігенний в неї внесок. Я нікого не агітую нікуди виїжджати. Але те що бачу - життя в Україні дорожчає щодня. Не лише отримуючи зп у гривні, а й витрачаючи нахом‘ячений бакс, ви щодня біднішаєте і можете менше. Кого не тримає якась поважна причина (заробіток, який можна отримати лише перебуваючи на території України, майно, старі батьки тощо) тим немає сенсу чекати на щось добре в Україні.Микола поганий, бреше про США? Ні, істроії всіх моїх родичів, котрі виїхали успішні. І навіть дійсно виглядають на 10-15 молодшими за ровесиків. Гастарбайтер з Бігором вводять в оману? Теж ні. Не бачу навколо ностальгуючих за своїм українським/білоруським минулим. А ні, бачу. Серед тих, хто виїхав пересидіти. Але і вони з кожним місяцем, що триває війна, дедалі більще задумуються про переїзд. Недоміністри мвс лише підливають оливи в вогонь. Робили б якісь програми, давали б якісь гарантії на альтернативну службу, чи що. Який мотив повинна мати зараз людина, щоб з безпечної Європи їхати віддаватись в руки продажних воєнкомів? Питання не риторичне. Хтось так вчинив?А Максим? Він, напевно, вважає, що своїми закликами ( які сприймаю виключно як блюзнірство) наближає перемогу, принаймні робить якийсь офігенний в неї внесок.

Із самого початку повномасштабної війни мене вразила готовність багатьох наших співвітчизників захищати країну ризикуючи своїм здоров'ям та життям. Я був впевнений що ми вже настільки гнилі, що таке неможливо. Читаючи цю гілку я розумію чому я так думав. І не дивує мене, що єдиний Козак (характерник) з цього форуму (насправді дрібний шахрай та всюдихід) втік до Штатів через ОРДЛО. Із самого початку повномасштабної війни мене вразила готовність багатьох наших співвітчизників захищати країну ризикуючи своїм здоров'ям та життям. Я був впевнений що ми вже настільки гнилі, що таке неможливо. Читаючи цю гілку я розумію чому я так думав. І не дивує мене, що єдиний Козак (характерник) з цього форуму (насправді дрібний шахрай та всюдихід) втік до Штатів через ОРДЛО. airmax78 Повідомлень: 42424 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 15:57 Быть гнилым, это уехать в Видень в первые дни войны и от туда орать про патриотизм и зазывать на фронт.



Возможно, ваше окружение и прогнило, и вы так раньше думали.



Простите, если обидел. Чукча2

Повідомлень: 2075 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 299 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 16:14 airmax78 написав: Із самого початку повномасштабної війни мене вразила готовність багатьох наших співвітчизників захищати країну ризикуючи своїм здоров'ям та життям. Я був впевнений що ми вже настільки гнилі, що таке неможливо. Читаючи цю гілку я розумію чому я так думав. І не дивує мене, що єдиний Козак (характерник) з цього форуму (насправді дрібний шахрай та всюдихід) втік до Штатів через ОРДЛО. Із самого початку повномасштабної війни мене вразила готовність багатьох наших співвітчизників захищати країну ризикуючи своїм здоров'ям та життям. Я був впевнений що ми вже настільки гнилі, що таке неможливо. Читаючи цю гілку я розумію чому я так думав. І не дивує мене, що єдиний Козак (характерник) з цього форуму (насправді дрібний шахрай та всюдихід) втік до Штатів через ОРДЛО.

Нагадайте всім побратимам які знаходяться в Україні, коли ви покинули батьківщину?

Бажано фото печатки з закордонного паспорту. Нагадайте всім побратимам які знаходяться в Україні, коли ви покинули батьківщину?Бажано фото печатки з закордонного паспорту. maza5 Повідомлень: 337 З нами з: 27.08.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 17:16 Чукча2 написав: Быть гнилым, это уехать в Видень в первые дни войны и от туда орать про патриотизм и зазывать на фронт.



Возможно, ваше окружение и прогнило, и вы так раньше думали.



Простите, если обидел. Быть гнилым, это уехать в Видень в первые дни войны и от туда орать про патриотизм и зазывать на фронт.Возможно, ваше окружение и прогнило, и вы так раньше думали.Простите, если обидел.

Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам. Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам. airmax78 Повідомлень: 42424 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 17:17 gonchik74 написав: Я нікого не агітую нікуди виїжджати. Але те що бачу - життя в Україні дорожчає щодня. Не лише отримуючи зп у гривні, а й витрачаючи нахом‘ячений бакс, ви щодня біднішаєте і можете менше. Кого не тримає якась поважна причина (заробіток, який можна отримати лише перебуваючи на території України, майно, старі батьки тощо) тим немає сенсу чекати на щось добре в Україні.

Микола поганий, бреше про США? Ні, істроії всіх моїх родичів, котрі виїхали успішні. І навіть дійсно виглядають на 10-15 молодшими за ровесиків. Гастарбайтер з Бігором вводять в оману? Теж ні. Не бачу навколо ностальгуючих за своїм українським/білоруським минулим. А ні, бачу. Серед тих, хто виїхав пересидіти. Але і вони з кожним місяцем, що триває війна, дедалі більще задумуються про переїзд. Недоміністри мвс лише підливають оливи в вогонь. Робили б якісь програми, давали б якісь гарантії на альтернативну службу, чи що. Який мотив повинна мати зараз людина, щоб з безпечної Європи їхати віддаватись в руки продажних воєнкомів? Питання не риторичне. Хтось так вчинив?

А Максим? Він, напевно, вважає, що своїми закликами ( які сприймаю виключно як блюзнірство) наближає перемогу, принаймні робить якийсь офігенний в неї внесок. Я нікого не агітую нікуди виїжджати. Але те що бачу - життя в Україні дорожчає щодня. Не лише отримуючи зп у гривні, а й витрачаючи нахом‘ячений бакс, ви щодня біднішаєте і можете менше. Кого не тримає якась поважна причина (заробіток, який можна отримати лише перебуваючи на території України, майно, старі батьки тощо) тим немає сенсу чекати на щось добре в Україні.Микола поганий, бреше про США? Ні, істроії всіх моїх родичів, котрі виїхали успішні. І навіть дійсно виглядають на 10-15 молодшими за ровесиків. Гастарбайтер з Бігором вводять в оману? Теж ні. Не бачу навколо ностальгуючих за своїм українським/білоруським минулим. А ні, бачу. Серед тих, хто виїхав пересидіти. Але і вони з кожним місяцем, що триває війна, дедалі більще задумуються про переїзд. Недоміністри мвс лише підливають оливи в вогонь. Робили б якісь програми, давали б якісь гарантії на альтернативну службу, чи що. Який мотив повинна мати зараз людина, щоб з безпечної Європи їхати віддаватись в руки продажних воєнкомів? Питання не риторичне. Хтось так вчинив?А Максим? Він, напевно, вважає, що своїми закликами ( які сприймаю виключно як блюзнірство) наближає перемогу, принаймні робить якийсь офігенний в неї внесок.

А ви в курсі що в Україні йде війна? Недавно ось підірвали ГЕС, затопило тисячі помешкань. І т.д.

Якось тупо розмірковувати про "покращення життя в Україні" під час війни.

Вам дорога в еміграцію однозначно, не розумію що ви тут ще робите. Напевно не маєте можливості звалити. А ви в курсі що в Україні йде війна? Недавно ось підірвали ГЕС, затопило тисячі помешкань. І т.д.Якось тупо розмірковувати про "покращення життя в Україні" під час війни.Вам дорога в еміграцію однозначно, не розумію що ви тут ще робите. Напевно не маєте можливості звалити. andrijk777

Повідомлень: 4755 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 17:20 maza5 написав: airmax78 написав: Із самого початку повномасштабної війни мене вразила готовність багатьох наших співвітчизників захищати країну ризикуючи своїм здоров'ям та життям. Я був впевнений що ми вже настільки гнилі, що таке неможливо. Читаючи цю гілку я розумію чому я так думав. І не дивує мене, що єдиний Козак (характерник) з цього форуму (насправді дрібний шахрай та всюдихід) втік до Штатів через ОРДЛО. Із самого початку повномасштабної війни мене вразила готовність багатьох наших співвітчизників захищати країну ризикуючи своїм здоров'ям та життям. Я був впевнений що ми вже настільки гнилі, що таке неможливо. Читаючи цю гілку я розумію чому я так думав. І не дивує мене, що єдиний Козак (характерник) з цього форуму (насправді дрібний шахрай та всюдихід) втік до Штатів через ОРДЛО.

Нагадайте всім побратимам які знаходяться в Україні, коли ви покинули батьківщину?

Бажано фото печатки з закордонного паспорту. Нагадайте всім побратимам які знаходяться в Україні, коли ви покинули батьківщину?Бажано фото печатки з закордонного паспорту.

5.03 Фото паспорта-то що вам дасть? Ці відмітки ж ставлять не на сторінці з фото та ім'ям. 5.03 Фото паспорта-то що вам дасть? Ці відмітки ж ставлять не на сторінці з фото та ім'ям. airmax78 Повідомлень: 42424 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 17:30 Re: Еміграція, заробітчанство До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна. airmax78 Повідомлень: 42424 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 17:35 airmax78 написав: До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна. До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна.

там ще було про ковід, який косив усіх підряд в НЙ і тільки маску, яку не знімав, але задихався, врятувала, не те що ми тут слабаки .. на роботу ходив, а не антиковідних 4куе в місяць отримував за сидіння дома .. Роккі відпочиває там ще було про ковід, який косив усіх підряд в НЙ і тільки маску, яку не знімав, але задихався, врятувала, не те що ми тут слабаки .. на роботу ходив, а не антиковідних 4куе в місяць отримував за сидіння дома .. Роккі відпочиває flyman

Повідомлень: 31530 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1495 раз. Подякували: 2650 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 17:38 flyman написав: airmax78 написав: До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна. До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна.

там ще було про ковід, який косив усіх підряд в НЙ і тільки маску, яку не знімав, але задихався врятувала, не те що ми тут слабаки там ще було про ковід, який косив усіх підряд в НЙ і тільки маску, яку не знімав, але задихався врятувала, не те що ми тут слабаки

Я писав про це, мене ця історія вразила до глибини душі, туш потекла по щоках. Але Ірина дуже оберігає моральний стан rjkz, тому вона, як завжди, все потерла. Я писав про це, мене ця історія вразила до глибини душі, туш потекла по щоках. Але Ірина дуже оберігає моральний стан rjkz, тому вона, як завжди, все потерла. airmax78 Повідомлень: 42424 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 786787788789> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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