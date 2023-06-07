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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:21
Я нікого не агітую нікуди виїжджати. Але те що бачу - життя в Україні дорожчає щодня. Не лише отримуючи зп у гривні, а й витрачаючи нахом‘ячений бакс, ви щодня біднішаєте і можете менше. Кого не тримає якась поважна причина (заробіток, який можна отримати лише перебуваючи на території України, майно, старі батьки тощо) тим немає сенсу чекати на щось добре в Україні.
Микола поганий, бреше про США? Ні, істроії всіх моїх родичів, котрі виїхали успішні. І навіть дійсно виглядають на 10-15 молодшими за ровесиків. Гастарбайтер з Бігором вводять в оману? Теж ні. Не бачу навколо ностальгуючих за своїм українським/білоруським минулим. А ні, бачу. Серед тих, хто виїхав пересидіти. Але і вони з кожним місяцем, що триває війна, дедалі більще задумуються про переїзд. Недоміністри мвс лише підливають оливи в вогонь. Робили б якісь програми, давали б якісь гарантії на альтернативну службу, чи що. Який мотив повинна мати зараз людина, щоб з безпечної Європи їхати віддаватись в руки продажних воєнкомів? Питання не риторичне. Хтось так вчинив?
А Максим? Він, напевно, вважає, що своїми закликами ( які сприймаю виключно як блюзнірство) наближає перемогу, принаймні робить якийсь офігенний в неї внесок.
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gonchik74
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Додано: Сер 07 чер, 2023 15:46
gonchik74 написав:
Я нікого не агітую нікуди виїжджати. Але те що бачу - життя в Україні дорожчає щодня. Не лише отримуючи зп у гривні, а й витрачаючи нахом‘ячений бакс, ви щодня біднішаєте і можете менше. Кого не тримає якась поважна причина (заробіток, який можна отримати лише перебуваючи на території України, майно, старі батьки тощо) тим немає сенсу чекати на щось добре в Україні.
Микола поганий, бреше про США? Ні, істроії всіх моїх родичів, котрі виїхали успішні. І навіть дійсно виглядають на 10-15 молодшими за ровесиків. Гастарбайтер з Бігором вводять в оману? Теж ні. Не бачу навколо ностальгуючих за своїм українським/білоруським минулим. А ні, бачу. Серед тих, хто виїхав пересидіти. Але і вони з кожним місяцем, що триває війна, дедалі більще задумуються про переїзд. Недоміністри мвс лише підливають оливи в вогонь. Робили б якісь програми, давали б якісь гарантії на альтернативну службу, чи що. Який мотив повинна мати зараз людина, щоб з безпечної Європи їхати віддаватись в руки продажних воєнкомів? Питання не риторичне. Хтось так вчинив?
А Максим? Він, напевно, вважає, що своїми закликами ( які сприймаю виключно як блюзнірство) наближає перемогу, принаймні робить якийсь офігенний в неї внесок.
Із самого початку повномасштабної війни мене вразила готовність багатьох наших співвітчизників захищати країну ризикуючи своїм здоров'ям та життям. Я був впевнений що ми вже настільки гнилі, що таке неможливо. Читаючи цю гілку я розумію чому я так думав. І не дивує мене, що єдиний Козак (характерник) з цього форуму (насправді дрібний шахрай та всюдихід) втік до Штатів через ОРДЛО.
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airmax78
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Додано: Сер 07 чер, 2023 15:57
Быть гнилым, это уехать в Видень в первые дни войны и от туда орать про патриотизм и зазывать на фронт.
Возможно, ваше окружение и прогнило, и вы так раньше думали.
Простите, если обидел.
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Чукча2
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Додано: Сер 07 чер, 2023 16:14
airmax78 написав:
Із самого початку повномасштабної війни мене вразила готовність багатьох наших співвітчизників захищати країну ризикуючи своїм здоров'ям та життям. Я був впевнений що ми вже настільки гнилі, що таке неможливо. Читаючи цю гілку я розумію чому я так думав. І не дивує мене, що єдиний Козак (характерник) з цього форуму (насправді дрібний шахрай та всюдихід) втік до Штатів через ОРДЛО.
Нагадайте всім побратимам які знаходяться в Україні, коли ви покинули батьківщину?
Бажано фото печатки з закордонного паспорту.
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maza5
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Додано: Сер 07 чер, 2023 17:16
Чукча2 написав:
Быть гнилым, это уехать в Видень в первые дни войны и от туда орать про патриотизм и зазывать на фронт.
Возможно, ваше окружение и прогнило, и вы так раньше думали.
Простите, если обидел.
Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 17:17
gonchik74 написав:
Я нікого не агітую нікуди виїжджати. Але те що бачу - життя в Україні дорожчає щодня. Не лише отримуючи зп у гривні, а й витрачаючи нахом‘ячений бакс, ви щодня біднішаєте і можете менше. Кого не тримає якась поважна причина (заробіток, який можна отримати лише перебуваючи на території України, майно, старі батьки тощо) тим немає сенсу чекати на щось добре в Україні.
Микола поганий, бреше про США? Ні, істроії всіх моїх родичів, котрі виїхали успішні. І навіть дійсно виглядають на 10-15 молодшими за ровесиків. Гастарбайтер з Бігором вводять в оману? Теж ні. Не бачу навколо ностальгуючих за своїм українським/білоруським минулим. А ні, бачу. Серед тих, хто виїхав пересидіти. Але і вони з кожним місяцем, що триває війна, дедалі більще задумуються про переїзд. Недоміністри мвс лише підливають оливи в вогонь. Робили б якісь програми, давали б якісь гарантії на альтернативну службу, чи що. Який мотив повинна мати зараз людина, щоб з безпечної Європи їхати віддаватись в руки продажних воєнкомів? Питання не риторичне. Хтось так вчинив?
А Максим? Він, напевно, вважає, що своїми закликами ( які сприймаю виключно як блюзнірство) наближає перемогу, принаймні робить якийсь офігенний в неї внесок.
А ви в курсі що в Україні йде війна? Недавно ось підірвали ГЕС, затопило тисячі помешкань. І т.д.
Якось тупо розмірковувати про "покращення життя в Україні" під час війни.
Вам дорога в еміграцію однозначно, не розумію що ви тут ще робите. Напевно не маєте можливості звалити.
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andrijk777
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Додано: Сер 07 чер, 2023 17:20
maza5 написав: airmax78 написав:
Із самого початку повномасштабної війни мене вразила готовність багатьох наших співвітчизників захищати країну ризикуючи своїм здоров'ям та життям. Я був впевнений що ми вже настільки гнилі, що таке неможливо. Читаючи цю гілку я розумію чому я так думав. І не дивує мене, що єдиний Козак (характерник) з цього форуму (насправді дрібний шахрай та всюдихід) втік до Штатів через ОРДЛО.
Нагадайте всім побратимам які знаходяться в Україні, коли ви покинули батьківщину?
Бажано фото печатки з закордонного паспорту.
5.03 Фото паспорта-то що вам дасть? Ці відмітки ж ставлять не на сторінці з фото та ім'ям.
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airmax78
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Додано: Сер 07 чер, 2023 17:30
До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна.
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airmax78
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Додано: Сер 07 чер, 2023 17:35
airmax78 написав:
До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна.
там ще було про ковід, який косив усіх підряд в НЙ і тільки маску, яку не знімав, але задихався, врятувала, не те що ми тут слабаки .. на роботу ходив, а не антиковідних 4куе в місяць отримував за сидіння дома .. Роккі відпочиває
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flyman
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Додано: Сер 07 чер, 2023 17:38
flyman написав: airmax78 написав:
До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна.
там ще було про ковід, який косив усіх підряд в НЙ і тільки маску, яку не знімав, але задихався врятувала, не те що ми тут слабаки
Я писав про це, мене ця історія вразила до глибини душі, туш потекла по щоках. Але Ірина дуже оберігає моральний стан rjkz, тому вона, як завжди, все потерла.
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airmax78
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