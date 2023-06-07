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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 чер, 2023 17:58
gonchik74 написав:
Я нікого не агітую нікуди виїжджати. Але те що бачу - життя в Україні дорожчає щодня. Не лише отримуючи зп у гривні, а й витрачаючи нахом‘ячений бакс, ви щодня біднішаєте і можете менше. Кого не тримає якась поважна причина (заробіток, який можна отримати лише перебуваючи на території України, майно, старі батьки тощо) тим немає сенсу чекати на щось добре в Україні.
Микола поганий, бреше про США? Ні, істроії всіх моїх родичів, котрі виїхали успішні. І навіть дійсно виглядають на 10-15 молодшими за ровесиків. Гастарбайтер з Бігором вводять в оману? Теж ні. Не бачу навколо ностальгуючих за своїм українським/білоруським минулим. А ні, бачу. Серед тих, хто виїхав пересидіти. Але і вони з кожним місяцем, що триває війна, дедалі більще задумуються про переїзд. Недоміністри мвс лише підливають оливи в вогонь. Робили б якісь програми, давали б якісь гарантії на альтернативну службу, чи що. Який мотив повинна мати зараз людина, щоб з безпечної Європи їхати віддаватись в руки продажних воєнкомів? Питання не риторичне. Хтось так вчинив?
А Максим? Він, напевно, вважає, що своїми закликами ( які сприймаю виключно як блюзнірство) наближає перемогу, принаймні робить якийсь офігенний в неї внесок.
То, что жизнь в Украине дорожает - факт.
Но это не сегодня началось.
Когда развалился совок, начался и развал совковой системы ценообразования.
Со временем, украинские производители получили доступ на внешние рынки и...зачем продавать свою продукцию внутри страны, когда ее можно продать намного дороже в обеспеченные Европу, США и страны Азии?
Может кто-то удивится, но в США навалом украинских продуктов.
Даже на американском яблочном соке, который пьет один из моих детей написано, что изготовлен из яблок украинского происхождения.
И это не год назад началось и не два. рошен продается по всему нй с хрен знает какого года.
Ну вот, а на внутренний рынок производитель поставляет если ему дадут такую-же цену как на внешнем. Иногда выше. Почему? Потому что продав партию товара в США, если с ней все в порядке, то продал и забыл. А как продавать через украинский ритейл, я думаю, многие знают. Просрочка - возврат, забыли завезти паллеты в холодильник и все завонялось - возврат. Многоуровневые откаты. Нафиг надо?
Так постепенно цены в Украине догоняют (и обгоняют) мировые.
Зарплаты? "Вопрос риторический, можете не отвечать"(с)
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Додано: Сер 07 чер, 2023 18:09
rjkz написав:
И это не год назад началось и не два. рошен продается по всему нй с хрен знает какого года.
Так постепенно цены в Украине догоняют (и обгоняют) мировые.
Зарплаты? "Вопрос риторический, можете не отвечать"(с)
І скільки коштує рошен в нй?
Зарплати - питання зовсім не риторичне. Чим більше української продукції поїде в США тим більші будуть зарплати.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 18:22
airmax78 написав:
До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна.
Что такое А2 от СЩ62?
Я не учил инглищ в школе.
Ну и уехал в отличии от вас, еще до ковида.
Но вы - герой, адназначно.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 18:24
flyman написав: airmax78 написав:
До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна.
там ще було про ковід, який косив усіх підряд в НЙ і тільки маску, яку не знімав, але задихався, врятувала, не те що ми тут слабаки .. на роботу ходив, а не антиковідних 4куе в місяць отримував за сидіння дома .. Роккі відпочиває
Да куда мне до флая.
Грибы не собирал, закрутки делать не умею.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 18:41
rjkz написав: airmax78 написав:
До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна.
Что такое А2 от СЩ62?
Я не учил инглищ в школе.
Ну и уехал в отличии от вас, еще до ковида.
Но вы - герой, адназначно.
Це я намагаюсь підтримувати професійну розмову про Инглиш. Використав англійське слово "різон" - відразу ідентифікував його як слово рівня А2. Вважаю що знаходжусь десь на цьому рівні. Отримав я цей рівень в Середній Школі №62 м. Одеса.
Я ще не досяг стелі в Україні, ще не готовий приймати виклик з заокеанських ОСББ. І в ковід сидів на удалєнці. Тому я, поки що, не герой.
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