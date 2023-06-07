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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 786787788789 Додано: Сер 07 чер, 2023 17:58 gonchik74 написав: Я нікого не агітую нікуди виїжджати. Але те що бачу - життя в Україні дорожчає щодня. Не лише отримуючи зп у гривні, а й витрачаючи нахом‘ячений бакс, ви щодня біднішаєте і можете менше. Кого не тримає якась поважна причина (заробіток, який можна отримати лише перебуваючи на території України, майно, старі батьки тощо) тим немає сенсу чекати на щось добре в Україні.

Микола поганий, бреше про США? Ні, істроії всіх моїх родичів, котрі виїхали успішні. І навіть дійсно виглядають на 10-15 молодшими за ровесиків. Гастарбайтер з Бігором вводять в оману? Теж ні. Не бачу навколо ностальгуючих за своїм українським/білоруським минулим. А ні, бачу. Серед тих, хто виїхав пересидіти. Але і вони з кожним місяцем, що триває війна, дедалі більще задумуються про переїзд. Недоміністри мвс лише підливають оливи в вогонь. Робили б якісь програми, давали б якісь гарантії на альтернативну службу, чи що. Який мотив повинна мати зараз людина, щоб з безпечної Європи їхати віддаватись в руки продажних воєнкомів? Питання не риторичне. Хтось так вчинив?

А Максим? Він, напевно, вважає, що своїми закликами ( які сприймаю виключно як блюзнірство) наближає перемогу, принаймні робить якийсь офігенний в неї внесок. Я нікого не агітую нікуди виїжджати. Але те що бачу - життя в Україні дорожчає щодня. Не лише отримуючи зп у гривні, а й витрачаючи нахом‘ячений бакс, ви щодня біднішаєте і можете менше. Кого не тримає якась поважна причина (заробіток, який можна отримати лише перебуваючи на території України, майно, старі батьки тощо) тим немає сенсу чекати на щось добре в Україні.Микола поганий, бреше про США? Ні, істроії всіх моїх родичів, котрі виїхали успішні. І навіть дійсно виглядають на 10-15 молодшими за ровесиків. Гастарбайтер з Бігором вводять в оману? Теж ні. Не бачу навколо ностальгуючих за своїм українським/білоруським минулим. А ні, бачу. Серед тих, хто виїхав пересидіти. Але і вони з кожним місяцем, що триває війна, дедалі більще задумуються про переїзд. Недоміністри мвс лише підливають оливи в вогонь. Робили б якісь програми, давали б якісь гарантії на альтернативну службу, чи що. Який мотив повинна мати зараз людина, щоб з безпечної Європи їхати віддаватись в руки продажних воєнкомів? Питання не риторичне. Хтось так вчинив?А Максим? Він, напевно, вважає, що своїми закликами ( які сприймаю виключно як блюзнірство) наближає перемогу, принаймні робить якийсь офігенний в неї внесок.



То, что жизнь в Украине дорожает - факт.

Но это не сегодня началось.

Когда развалился совок, начался и развал совковой системы ценообразования.

Со временем, украинские производители получили доступ на внешние рынки и...зачем продавать свою продукцию внутри страны, когда ее можно продать намного дороже в обеспеченные Европу, США и страны Азии?

Может кто-то удивится, но в США навалом украинских продуктов.

Даже на американском яблочном соке, который пьет один из моих детей написано, что изготовлен из яблок украинского происхождения.

И это не год назад началось и не два. рошен продается по всему нй с хрен знает какого года.

Ну вот, а на внутренний рынок производитель поставляет если ему дадут такую-же цену как на внешнем. Иногда выше. Почему? Потому что продав партию товара в США, если с ней все в порядке, то продал и забыл. А как продавать через украинский ритейл, я думаю, многие знают. Просрочка - возврат, забыли завезти паллеты в холодильник и все завонялось - возврат. Многоуровневые откаты. Нафиг надо?

Так постепенно цены в Украине догоняют (и обгоняют) мировые.

Зарплаты? "Вопрос риторический, можете не отвечать"(с) То, что жизнь в Украине дорожает - факт.Но это не сегодня началось.Когда развалился совок, начался и развал совковой системы ценообразования.Со временем, украинские производители получили доступ на внешние рынки и...зачем продавать свою продукцию внутри страны, когда ее можно продать намного дороже в обеспеченные Европу, США и страны Азии?Может кто-то удивится, но в США навалом украинских продуктов.Даже на американском яблочном соке, который пьет один из моих детей написано, что изготовлен из яблок украинского происхождения.И это не год назад началось и не два. рошен продается по всему нй с хрен знает какого года.Ну вот, а на внутренний рынок производитель поставляет если ему дадут такую-же цену как на внешнем. Иногда выше. Почему? Потому что продав партию товара в США, если с ней все в порядке, то продал и забыл. А как продавать через украинский ритейл, я думаю, многие знают. Просрочка - возврат, забыли завезти паллеты в холодильник и все завонялось - возврат. Многоуровневые откаты. Нафиг надо?Так постепенно цены в Украине догоняют (и обгоняют) мировые.Зарплаты? "Вопрос риторический, можете не отвечать"(с) rjkz

Повідомлень: 14749 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7705 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 18:09 rjkz написав: И это не год назад началось и не два. рошен продается по всему нй с хрен знает какого года.



Так постепенно цены в Украине догоняют (и обгоняют) мировые.

Зарплаты? "Вопрос риторический, можете не отвечать"(с) И это не год назад началось и не два. рошен продается по всему нй с хрен знает какого года.Так постепенно цены в Украине догоняют (и обгоняют) мировые.Зарплаты? "Вопрос риторический, можете не отвечать"(с)

І скільки коштує рошен в нй?



Зарплати - питання зовсім не риторичне. Чим більше української продукції поїде в США тим більші будуть зарплати. І скільки коштує рошен в нй?Зарплати - питання зовсім не риторичне. Чим більше української продукції поїде в США тим більші будуть зарплати. andrijk777

Повідомлень: 4755 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 18:22 airmax78 написав: До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна. До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна.



Что такое А2 от СЩ62?

Я не учил инглищ в школе.

Ну и уехал в отличии от вас, еще до ковида.



Но вы - герой, адназначно. Что такое А2 от СЩ62?Я не учил инглищ в школе.Ну и уехал в отличии от вас, еще до ковида.Но вы - герой, адназначно. rjkz

Повідомлень: 14749 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7705 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 18:24 flyman написав: airmax78 написав: До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна. До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна.

там ще було про ковід, який косив усіх підряд в НЙ і тільки маску, яку не знімав, але задихався, врятувала, не те що ми тут слабаки .. на роботу ходив, а не антиковідних 4куе в місяць отримував за сидіння дома .. Роккі відпочиває там ще було про ковід, який косив усіх підряд в НЙ і тільки маску, яку не знімав, але задихався, врятувала, не те що ми тут слабаки .. на роботу ходив, а не антиковідних 4куе в місяць отримував за сидіння дома .. Роккі відпочиває



Да куда мне до флая.

Грибы не собирал, закрутки делать не умею. Да куда мне до флая.Грибы не собирал, закрутки делать не умею. rjkz

Повідомлень: 14749 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7705 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 18:41 rjkz написав: airmax78 написав: До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна. До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна.



Что такое А2 от СЩ62?

Я не учил инглищ в школе.

Ну и уехал в отличии от вас, еще до ковида.



Но вы - герой, адназначно. Что такое А2 от СЩ62?Я не учил инглищ в школе.Ну и уехал в отличии от вас, еще до ковида.Но вы - герой, адназначно.

Це я намагаюсь підтримувати професійну розмову про Инглиш. Використав англійське слово "різон" - відразу ідентифікував його як слово рівня А2. Вважаю що знаходжусь десь на цьому рівні. Отримав я цей рівень в Середній Школі №62 м. Одеса.

Я ще не досяг стелі в Україні, ще не готовий приймати виклик з заокеанських ОСББ. І в ковід сидів на удалєнці. Тому я, поки що, не герой. Це я намагаюсь підтримувати професійну розмову про Инглиш. Використав англійське слово "різон" - відразу ідентифікував його як слово рівня А2. Вважаю що знаходжусь десь на цьому рівні. Отримав я цей рівень в Середній Школі №62 м. Одеса.Я ще не досяг стелі в Україні, ще не готовий приймати виклик з заокеанських ОСББ. І в ковід сидів на удалєнці. Тому я, поки що, не герой. airmax78 Повідомлень: 42424 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 786787788789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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