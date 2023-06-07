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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 787788789790 Додано: Сер 07 чер, 2023 19:55 rjkz



Интересно Ваше мнение по Канаде. Чукча2

Повідомлень: 2076 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 20:13 andrijk777 написав: rjkz написав: И это не год назад началось и не два. рошен продается по всему нй с хрен знает какого года.



Так постепенно цены в Украине догоняют (и обгоняют) мировые.

Зарплаты? "Вопрос риторический, можете не отвечать"(с) И это не год назад началось и не два. рошен продается по всему нй с хрен знает какого года.Так постепенно цены в Украине догоняют (и обгоняют) мировые.Зарплаты? "Вопрос риторический, можете не отвечать"(с)

І скільки коштує рошен в нй?



Зарплати - питання зовсім не риторичне. Чим більше української продукції поїде в США тим більші будуть зарплати. І скільки коштує рошен в нй?Зарплати - питання зовсім не риторичне. Чим більше української продукції поїде в США тим більші будуть зарплати.



Если честно, я в Киеве не покупал рошен по идеологическим причинам, покупал БКК.

В НЙ что-то покупал по мелочи, но тут маркировка на тортах - год срок годности.

Я знаю, что срок годности тортов рошен 72 часа.

Торт типа большого пражского порятка 28-30 долларов, но мы покупаем другие.

Не знаю или они лучше. Цена 35 долларов.

Батончики на кассе, кажется 89 сентов рошен.

Соки одесского завода детского питания, Сандора, какие-то еще.

Моршинская, Лужанская.

Нежин, Рута, ЖАКО,. Много всего. Если честно, я в Киеве не покупал рошен по идеологическим причинам, покупал БКК.В НЙ что-то покупал по мелочи, но тут маркировка на тортах - год срок годности.Я знаю, что срок годности тортов рошен 72 часа.Торт типа большого пражского порятка 28-30 долларов, но мы покупаем другие.Не знаю или они лучше. Цена 35 долларов.Батончики на кассе, кажется 89 сентов рошен.Соки одесского завода детского питания, Сандора, какие-то еще.Моршинская, Лужанская.Нежин, Рута, ЖАКО,. Много всего. rjkz

Повідомлень: 14750 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7705 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 20:19 rjkz написав: ...

Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .

...Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .

бачу комусь дозволяється хамити, але саме таких чомусь оберігають від неприємних повідомлень у відповідь. ну то таке, еміграція, стрес - треба берегти наших мужніх емігрантів..



щоб відійти від непотрібного флуду давайте дотримуватися певних речей - бо бачу, що не бажаєте шукати компроміси.



можете розповідати про Америку гарне (але бажано правду, а не пропаганду), але не треба розповідати, як в Україні погано й що у всіх, хто залишилися - ніяких перспектив. про погане за потреби розповімо самі.



про стелю, яку досягли - а дрібний бізнес потроху здає позицію більш великому. й ті, хто не зміг масштабувати свій бізнес стикається з тим, що бізнес чахне.



коли кажу про групу підтримки - то маю на увазі, що ви найуспішніший приклад еміграції. тому ви прапор й емігрантів, й просто втікачів. а деякі взагалі розповідають лише про негаразди в Україні, ніякої інфо про своє життя за кордоном. а еміграцію в Польщу особисто я не вважаю взагалі якимось досягненням.



бо якби еміграція йшла за принципом - там де, краще - то США в сучасному вигляді не виникли б. бо тоді їхали за свободою, за правом особисто керувати своїм життям. й в якихось сферах в Україні зараз навіть більше свободи, ніж в США.



й не узагальнюйте - я ніколи не писав, що в США або особисто у вас погано

з надією на взаєморозуміння бачу комусь дозволяється хамити, але саме таких чомусь оберігають від неприємних повідомлень у відповідь. ну то таке, еміграція, стрес - треба берегти наших мужніх емігрантів..щоб відійти від непотрібного флуду давайте дотримуватися певних речей - бо бачу, що не бажаєте шукати компроміси.можете розповідати про Америку гарне (але бажано правду, а не пропаганду), але не треба розповідати, як в Україні погано й що у всіх, хто залишилися - ніяких перспектив. про погане за потреби розповімо самі.про стелю, яку досягли - а дрібний бізнес потроху здає позицію більш великому. й ті, хто не зміг масштабувати свій бізнес стикається з тим, що бізнес чахне.коли кажу про групу підтримки - то маю на увазі, що ви найуспішніший приклад еміграції. тому ви прапор й емігрантів, й просто втікачів. а деякі взагалі розповідають лише про негаразди в Україні, ніякої інфо про своє життя за кордоном. а еміграцію в Польщу особисто я не вважаю взагалі якимось досягненням.бо якби еміграція йшла за принципом - там де, краще - то США в сучасному вигляді не виникли б. бо тоді їхали за свободою, за правом особисто керувати своїм життям. й в якихось сферах в Україні зараз навіть більше свободи, ніж в США.й не узагальнюйте - я ніколи не писав, що в США або особисто у вас поганоз надією на взаєморозуміння Shaman

Повідомлень: 3517 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 787788789790 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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