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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 787788789790
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 19:55

rjkz

Интересно Ваше мнение по Канаде.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 20:13

  andrijk777 написав:
  rjkz написав:И это не год назад началось и не два. рошен продается по всему нй с хрен знает какого года.

Так постепенно цены в Украине догоняют (и обгоняют) мировые.
Зарплаты? "Вопрос риторический, можете не отвечать"(с) :mrgreen:

І скільки коштує рошен в нй?

Зарплати - питання зовсім не риторичне. Чим більше української продукції поїде в США тим більші будуть зарплати.


Если честно, я в Киеве не покупал рошен по идеологическим причинам, покупал БКК.
В НЙ что-то покупал по мелочи, но тут маркировка на тортах - год срок годности.
Я знаю, что срок годности тортов рошен 72 часа.
Торт типа большого пражского порятка 28-30 долларов, но мы покупаем другие.
Не знаю или они лучше. Цена 35 долларов.
Батончики на кассе, кажется 89 сентов рошен.
Соки одесского завода детского питания, Сандора, какие-то еще.
Моршинская, Лужанская.
Нежин, Рута, ЖАКО,. Много всего.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 20:19

  rjkz написав:...
Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .
:mrgreen:

бачу комусь дозволяється хамити, але саме таких чомусь оберігають від неприємних повідомлень у відповідь. ну то таке, еміграція, стрес - треба берегти наших мужніх емігрантів..

щоб відійти від непотрібного флуду давайте дотримуватися певних речей - бо бачу, що не бажаєте шукати компроміси.

можете розповідати про Америку гарне (але бажано правду, а не пропаганду), але не треба розповідати, як в Україні погано й що у всіх, хто залишилися - ніяких перспектив. про погане за потреби розповімо самі. ;)

про стелю, яку досягли - а дрібний бізнес потроху здає позицію більш великому. й ті, хто не зміг масштабувати свій бізнес стикається з тим, що бізнес чахне.

коли кажу про групу підтримки - то маю на увазі, що ви найуспішніший приклад еміграції. тому ви прапор й емігрантів, й просто втікачів. а деякі взагалі розповідають лише про негаразди в Україні, ніякої інфо про своє життя за кордоном. а еміграцію в Польщу особисто я не вважаю взагалі якимось досягненням.

бо якби еміграція йшла за принципом - там де, краще - то США в сучасному вигляді не виникли б. бо тоді їхали за свободою, за правом особисто керувати своїм життям. й в якихось сферах в Україні зараз навіть більше свободи, ніж в США.

й не узагальнюйте - я ніколи не писав, що в США або особисто у вас погано ;)
з надією на взаєморозуміння 8)
Shaman
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