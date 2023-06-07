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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 чер, 2023 19:55
rjkz
Интересно Ваше мнение по Канаде.
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Чукча2
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Додано: Сер 07 чер, 2023 20:13
andrijk777 написав: rjkz написав:
И это не год назад началось и не два. рошен продается по всему нй с хрен знает какого года.
Так постепенно цены в Украине догоняют (и обгоняют) мировые.
Зарплаты? "Вопрос риторический, можете не отвечать"(с)
І скільки коштує рошен в нй?
Зарплати - питання зовсім не риторичне. Чим більше української продукції поїде в США тим більші будуть зарплати.
Если честно, я в Киеве не покупал рошен по идеологическим причинам, покупал БКК.
В НЙ что-то покупал по мелочи, но тут маркировка на тортах - год срок годности.
Я знаю, что срок годности тортов рошен 72 часа.
Торт типа большого пражского порятка 28-30 долларов, но мы покупаем другие.
Не знаю или они лучше. Цена 35 долларов.
Батончики на кассе, кажется 89 сентов рошен.
Соки одесского завода детского питания, Сандора, какие-то еще.
Моршинская, Лужанская.
Нежин, Рута, ЖАКО,. Много всего.
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rjkz
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Додано: Сер 07 чер, 2023 20:19
rjkz написав:
...
Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .
бачу комусь дозволяється хамити, але саме таких чомусь оберігають від неприємних повідомлень у відповідь. ну то таке, еміграція, стрес - треба берегти наших мужніх емігрантів..
щоб відійти від непотрібного флуду давайте дотримуватися певних речей - бо бачу, що не бажаєте шукати компроміси.
можете розповідати про Америку гарне (але бажано правду, а не пропаганду), але не треба розповідати, як в Україні погано й що у всіх, хто залишилися - ніяких перспектив. про погане за потреби розповімо самі.
про стелю, яку досягли - а дрібний бізнес потроху здає позицію більш великому. й ті, хто не зміг масштабувати свій бізнес стикається з тим, що бізнес чахне.
коли кажу про групу підтримки - то маю на увазі, що ви найуспішніший приклад еміграції. тому ви прапор й емігрантів, й просто втікачів. а деякі взагалі розповідають лише про негаразди в Україні, ніякої інфо про своє життя за кордоном. а еміграцію в Польщу особисто я не вважаю взагалі якимось досягненням.
бо якби еміграція йшла за принципом - там де, краще - то США в сучасному вигляді не виникли б. бо тоді їхали за свободою, за правом особисто керувати своїм життям. й в якихось сферах в Україні зараз навіть більше свободи, ніж в США.
й не узагальнюйте - я ніколи не писав, що в США або особисто у вас погано
з надією на взаєморозуміння
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Shaman
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Додано: Сер 07 чер, 2023 20:37
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна.
Что такое А2 от СЩ62?
Я не учил инглищ в школе.
Ну и уехал в отличии от вас, еще до ковида.
Но вы - герой, адназначно.
Це я намагаюсь підтримувати професійну розмову про Инглиш. Використав англійське слово "різон" - відразу ідентифікував його як слово рівня А2. Вважаю що знаходжусь десь на цьому рівні. Отримав я цей рівень в Середній Школі №62 м. Одеса.
Я ще не досяг стелі в Україні, ще не готовий приймати виклик з заокеанських ОСББ. І в ковід сидів на удалєнці. Тому я, поки що, не герой.
А, понятно.
Ну, я думаю, ваши американские работодатели вполне оценили ваш уровень Инглиша.
Не уверен, что его достаточно для работы в ОСББ, но на то, чем вы занимаетесь, хватает и ладушки.
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rjkz
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Додано: Сер 07 чер, 2023 20:43
BIGor написав: airmax78 написав: Чукча2 написав:
Быть гнилым, это уехать в Видень в первые дни войны и от туда орать про патриотизм и зазывать на фронт.
Возможно, ваше окружение и прогнило, и вы так раньше думали.
Простите, если обидел.
Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам.
Вертатись що би що? Щоб після 40-ка сидіти безробітним, бо "бізнесмени" воротять носом? До війни особливих перспектив в моєї сім'ї не було, а після війни і поготів. Тому Ви вертайтесь.
Ну, Вы, я думаю, смогли в последние дни тут на ветке убедиться в уровне адекватности некоторых людей, зазывающих в Украину.
Тут, на форуме, Вы можете воспользоваться функцией "игнор" или закрыть форум.
В реале, когда Вы вдруг кому-то заикнетесь, что в то время, пока остальные были в воюющей стране, Вы находились вне ее границ, то может прилететь что-то потяжелее, чем пост на форуме.
Кстати, Максим, к вам это тоже относится.
Я на полном серьезе. У вас могут быть проблемы с общением. Такова природа человеческая. По крайней мере некоторых представителей оного.
Делайте выводы, кто еще не сделал.
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rjkz
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Додано: Сер 07 чер, 2023 20:52
rjkz написав: BIGor написав:
[quote="5585382:airmax78]
Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам.[/quote]
Вертатись що би що? Щоб після 40-ка сидіти безробітним, бо "бізнесмени" воротять носом? До війни особливих перспектив в моєї сім'ї не було, а після війни і поготів. Тому Ви вертайтесь.[/quote]
Ну, Вы, я думаю, смогли в последние дни тут на ветке убедиться в уровне адекватности некоторых людей, зазывающих в Украину.
Тут, на форуме, Вы можете воспользоваться функцией "игнор" или закрыть форум.
В реале, когда Вы вдруг кому-то заикнетесь, что в то время, пока остальные были в воюющей стране, Вы находились вне ее границ, то может прилететь что-то потяжелее, чем пост на форуме.
Кстати, Максим, к вам это тоже относится.
Я на полном серьезе. У вас могут быть проблемы с общением. Такова природа человеческая. По крайней мере некоторых представителей оного.
Делайте выводы, кто еще не сделал.[/quote][/quote][/quote]
Я когда по морям забугром шарюсь в ФБ полный молчок, от греха подальше😼
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Додано: Сер 07 чер, 2023 20:57
Чукча2 написав:
rjkz
Интересно Ваше мнение по Канаде.
Я уже писал.
Замечательная страна, безумно богатая красотой природа.
Огромный промышленный потенциал.
Одна из самых больших по территории стран мира с населением примерно как население Украины до войны (30+млн).
Но с достаточно прохладным климатом.
В целом, для меня это страна номер 2 после США. Я готовился туда, но пытался попасть все таки в США.
Да, я там ни разу не был, есичЁ (ТМ Биг), много читал, смотрел видео на Ютубе, разговаривал с теми, кто туда пытался (неудачно и удачно) эмигрировать.
Фактически, 2 города с привычным климатом (Ванкувер и Торонто, стабильно входят в топ 10 комфортности проживания в мире), огромные территории с плотностью населения 1 человек на 1 кв км.
Знакомые, которые туда ездили были в восторге, хоть и отметили, что по сравнению с Нй несколько скучно.
Уже вторые сутки НЙ затянуло дымом - в Канаде горят леса. Серо-оранжевое небо - жуткое зрелище.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 21:01
Понял, спасибо.
Леса горят каждый год, а у нас началась эвакуация из Энергодара.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 21:16
Shaman написав: rjkz написав:
...
Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .
бачу комусь дозволяється хамити, але саме таких чомусь оберігають від неприємних повідомлень у відповідь. ну то таке, еміграція, стрес - треба берегти наших мужніх емігрантів..
щоб відійти від непотрібного флуду давайте дотримуватися певних речей - бо бачу, що не бажаєте шукати компроміси.
можете розповідати про Америку гарне (але бажано правду, а не пропаганду), але не треба розповідати, як в Україні погано й що у всіх, хто залишилися - ніяких перспектив. про погане за потреби розповімо самі.
про стелю, яку досягли - а дрібний бізнес потроху здає позицію більш великому. й ті, хто не зміг масштабувати свій бізнес стикається з тим, що бізнес чахне.
коли кажу про групу підтримки - то маю на увазі, що ви найуспішніший приклад еміграції. тому ви прапор й емігрантів, й просто втікачів. а деякі взагалі розповідають лише про негаразди в Україні, ніякої інфо про своє життя за кордоном. а еміграцію в Польщу особисто я не вважаю взагалі якимось досягненням.
бо якби еміграція йшла за принципом - там де, краще - то США в сучасному вигляді не виникли б. бо тоді їхали за свободою, за правом особисто керувати своїм життям. й в якихось сферах в Україні зараз навіть більше свободи, ніж в США.
й не узагальнюйте - я ніколи не писав, що в США або особисто у вас погано
з надією на взаєморозуміння
Вы знаете, Вы в чем-то правы.
Я перешел некую черту. И сделал это сознательно.
Если Вы следили за "дискуссией" то, возможно, заметили, что я проявил достаточное терпение на выпады некоторых форумчан, надеясь, что повыёживаются и успокоятся. Не успокоились. Я давал неоднозначные намеки, что лезть в личное сверх того, что я готов сказать - ту мач. Не подействовало. Постоянные нападки, "возраст" (меня это волнует только в том плане, что приходится рассчитывать время которое у меня есть), волнует (ну капец как) работает моя жена или не работает, уже до детей добрались.Пришлось "включить хама" в ответ. Как-бы Вы поступили на моем месте?
Вообще я белый и пушистый.
В целом, я на этой ветке пишу о своем
восприятии США, что пишу плохого про Украину - основано на своем
жизненном опыте. Если кто-то живет в рафинированных условиях - он может со мной не согласиться. Если Вы видите позитивные изменения в последние годы - я очень рад. Я с самого начала верил в Зеленского. И ни разу не поддал его сомнению.
Очень хочу верить в светлое будущее Украины, но мое оставшееся
время принадлежит уже не мне. Я лишь вынужден делать выбор за тех, за кого в ответе.
Поэтому, сорри, возврата в Украину насовсем особо ждать не стоит.
Да и кому я там нужен? Про США плохого не говорю, в Украине какие-то недостатки посмел узреть. ФУ_ФУ-ФУ на меня.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 21:19
Чукча2 написав:
Понял, спасибо.
Леса горят каждый год, а у нас началась эвакуация из Энергодара.
в Канаді що є. кращі умови для емігрантів у франкомовній
Канаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.
клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить.
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