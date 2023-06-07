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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 788789790791> Додано: Сер 07 чер, 2023 19:55 rjkz



Интересно Ваше мнение по Канаде. Чукча2

Повідомлень: 2077 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 20:13 andrijk777 написав: rjkz написав: И это не год назад началось и не два. рошен продается по всему нй с хрен знает какого года.



Так постепенно цены в Украине догоняют (и обгоняют) мировые.

Зарплаты? "Вопрос риторический, можете не отвечать"(с) И это не год назад началось и не два. рошен продается по всему нй с хрен знает какого года.Так постепенно цены в Украине догоняют (и обгоняют) мировые.Зарплаты? "Вопрос риторический, можете не отвечать"(с)

І скільки коштує рошен в нй?



Зарплати - питання зовсім не риторичне. Чим більше української продукції поїде в США тим більші будуть зарплати. І скільки коштує рошен в нй?Зарплати - питання зовсім не риторичне. Чим більше української продукції поїде в США тим більші будуть зарплати.



Если честно, я в Киеве не покупал рошен по идеологическим причинам, покупал БКК.

В НЙ что-то покупал по мелочи, но тут маркировка на тортах - год срок годности.

Я знаю, что срок годности тортов рошен 72 часа.

Торт типа большого пражского порятка 28-30 долларов, но мы покупаем другие.

Не знаю или они лучше. Цена 35 долларов.

Батончики на кассе, кажется 89 сентов рошен.

Соки одесского завода детского питания, Сандора, какие-то еще.

Моршинская, Лужанская.

Нежин, Рута, ЖАКО,. Много всего. Если честно, я в Киеве не покупал рошен по идеологическим причинам, покупал БКК.В НЙ что-то покупал по мелочи, но тут маркировка на тортах - год срок годности.Я знаю, что срок годности тортов рошен 72 часа.Торт типа большого пражского порятка 28-30 долларов, но мы покупаем другие.Не знаю или они лучше. Цена 35 долларов.Батончики на кассе, кажется 89 сентов рошен.Соки одесского завода детского питания, Сандора, какие-то еще.Моршинская, Лужанская.Нежин, Рута, ЖАКО,. Много всего. rjkz

Повідомлень: 14754 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7705 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 20:19 rjkz написав: ...

Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .

...Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .

бачу комусь дозволяється хамити, але саме таких чомусь оберігають від неприємних повідомлень у відповідь. ну то таке, еміграція, стрес - треба берегти наших мужніх емігрантів..



щоб відійти від непотрібного флуду давайте дотримуватися певних речей - бо бачу, що не бажаєте шукати компроміси.



можете розповідати про Америку гарне (але бажано правду, а не пропаганду), але не треба розповідати, як в Україні погано й що у всіх, хто залишилися - ніяких перспектив. про погане за потреби розповімо самі.



про стелю, яку досягли - а дрібний бізнес потроху здає позицію більш великому. й ті, хто не зміг масштабувати свій бізнес стикається з тим, що бізнес чахне.



коли кажу про групу підтримки - то маю на увазі, що ви найуспішніший приклад еміграції. тому ви прапор й емігрантів, й просто втікачів. а деякі взагалі розповідають лише про негаразди в Україні, ніякої інфо про своє життя за кордоном. а еміграцію в Польщу особисто я не вважаю взагалі якимось досягненням.



бо якби еміграція йшла за принципом - там де, краще - то США в сучасному вигляді не виникли б. бо тоді їхали за свободою, за правом особисто керувати своїм життям. й в якихось сферах в Україні зараз навіть більше свободи, ніж в США.



й не узагальнюйте - я ніколи не писав, що в США або особисто у вас погано

з надією на взаєморозуміння бачу комусь дозволяється хамити, але саме таких чомусь оберігають від неприємних повідомлень у відповідь. ну то таке, еміграція, стрес - треба берегти наших мужніх емігрантів..щоб відійти від непотрібного флуду давайте дотримуватися певних речей - бо бачу, що не бажаєте шукати компроміси.можете розповідати про Америку гарне (але бажано правду, а не пропаганду), але не треба розповідати, як в Україні погано й що у всіх, хто залишилися - ніяких перспектив. про погане за потреби розповімо самі.про стелю, яку досягли - а дрібний бізнес потроху здає позицію більш великому. й ті, хто не зміг масштабувати свій бізнес стикається з тим, що бізнес чахне.коли кажу про групу підтримки - то маю на увазі, що ви найуспішніший приклад еміграції. тому ви прапор й емігрантів, й просто втікачів. а деякі взагалі розповідають лише про негаразди в Україні, ніякої інфо про своє життя за кордоном. а еміграцію в Польщу особисто я не вважаю взагалі якимось досягненням.бо якби еміграція йшла за принципом - там де, краще - то США в сучасному вигляді не виникли б. бо тоді їхали за свободою, за правом особисто керувати своїм життям. й в якихось сферах в Україні зараз навіть більше свободи, ніж в США.й не узагальнюйте - я ніколи не писав, що в США або особисто у вас поганоз надією на взаєморозуміння Shaman

Повідомлень: 3519 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 20:37 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна. До речі, комради-емігранти, не пишить про економічні негаразди в Україні та війну через які ви повтікали в еміграцію. rjkz дав вам ідеальний "різон" (Инглиш, А2 від СШ№62): досягнення стелі розвитку в Україні. Все зростати більше не було куди і ви вирішили прийняти новий челлендж. Ну, тобто, не втікли, а навпаки - стрибнули у надважкий бій. Така еміграція виглядає романтичніше і героічніше ніж ковбасно-памперсна.



Что такое А2 от СЩ62?

Я не учил инглищ в школе.

Ну и уехал в отличии от вас, еще до ковида.



Но вы - герой, адназначно. Что такое А2 от СЩ62?Я не учил инглищ в школе.Ну и уехал в отличии от вас, еще до ковида.Но вы - герой, адназначно.

Це я намагаюсь підтримувати професійну розмову про Инглиш. Використав англійське слово "різон" - відразу ідентифікував його як слово рівня А2. Вважаю що знаходжусь десь на цьому рівні. Отримав я цей рівень в Середній Школі №62 м. Одеса.

Я ще не досяг стелі в Україні, ще не готовий приймати виклик з заокеанських ОСББ. І в ковід сидів на удалєнці. Тому я, поки що, не герой. Це я намагаюсь підтримувати професійну розмову про Инглиш. Використав англійське слово "різон" - відразу ідентифікував його як слово рівня А2. Вважаю що знаходжусь десь на цьому рівні. Отримав я цей рівень в Середній Школі №62 м. Одеса.Я ще не досяг стелі в Україні, ще не готовий приймати виклик з заокеанських ОСББ. І в ковід сидів на удалєнці. Тому я, поки що, не герой.



А, понятно.

Ну, я думаю, ваши американские работодатели вполне оценили ваш уровень Инглиша.

Не уверен, что его достаточно для работы в ОСББ, но на то, чем вы занимаетесь, хватает и ладушки. А, понятно.Ну, я думаю, ваши американские работодатели вполне оценили ваш уровень Инглиша.Не уверен, что его достаточно для работы в ОСББ, но на то, чем вы занимаетесь, хватает и ладушки. rjkz

Повідомлень: 14754 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7705 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 20:43 BIGor написав: airmax78 написав: Чукча2 написав: Быть гнилым, это уехать в Видень в первые дни войны и от туда орать про патриотизм и зазывать на фронт.



Возможно, ваше окружение и прогнило, и вы так раньше думали.



Простите, если обидел. Быть гнилым, это уехать в Видень в первые дни войны и от туда орать про патриотизм и зазывать на фронт.Возможно, ваше окружение и прогнило, и вы так раньше думали.Простите, если обидел.

Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам. Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам.

Вертатись що би що? Щоб після 40-ка сидіти безробітним, бо "бізнесмени" воротять носом? До війни особливих перспектив в моєї сім'ї не було, а після війни і поготів. Тому Ви вертайтесь. Вертатись що би що? Щоб після 40-ка сидіти безробітним, бо "бізнесмени" воротять носом? До війни особливих перспектив в моєї сім'ї не було, а після війни і поготів. Тому Ви вертайтесь.



Ну, Вы, я думаю, смогли в последние дни тут на ветке убедиться в уровне адекватности некоторых людей, зазывающих в Украину.

Тут, на форуме, Вы можете воспользоваться функцией "игнор" или закрыть форум.

В реале, когда Вы вдруг кому-то заикнетесь, что в то время, пока остальные были в воюющей стране, Вы находились вне ее границ, то может прилететь что-то потяжелее, чем пост на форуме.

Кстати, Максим, к вам это тоже относится.

Я на полном серьезе. У вас могут быть проблемы с общением. Такова природа человеческая. По крайней мере некоторых представителей оного.

Делайте выводы, кто еще не сделал. Ну, Вы, я думаю, смогли в последние дни тут на ветке убедиться в уровне адекватности некоторых людей, зазывающих в Украину.Тут, на форуме, Вы можете воспользоваться функцией "игнор" или закрыть форум.В реале, когда Вы вдруг кому-то заикнетесь, что в то время, пока остальные были в воюющей стране, Вы находились вне ее границ, то может прилететь что-то потяжелее, чем пост на форуме.Кстати, Максим, к вам это тоже относится.Я на полном серьезе. У вас могут быть проблемы с общением. Такова природа человеческая. По крайней мере некоторых представителей оного.Делайте выводы, кто еще не сделал. rjkz

Повідомлень: 14754 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7705 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 20:52 rjkz написав: BIGor написав: [quote="5585382:airmax78]

Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам.[/quote]

Вертатись що би що? Щоб після 40-ка сидіти безробітним, бо "бізнесмени" воротять носом? До війни особливих перспектив в моєї сім'ї не було, а після війни і поготів. Тому Ви вертайтесь.[/quote]



Ну, Вы, я думаю, смогли в последние дни тут на ветке убедиться в уровне адекватности некоторых людей, зазывающих в Украину.

Тут, на форуме, Вы можете воспользоваться функцией "игнор" или закрыть форум.

В реале, когда Вы вдруг кому-то заикнетесь, что в то время, пока остальные были в воюющей стране, Вы находились вне ее границ, то может прилететь что-то потяжелее, чем пост на форуме.

Кстати, Максим, к вам это тоже относится.

Я на полном серьезе. У вас могут быть проблемы с общением. Такова природа человеческая. По крайней мере некоторых представителей оного.

Делайте выводы, кто еще не сделал.[/quote][/quote][/quote] [quote="5585382:airmax78]Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам.[/quote]Вертатись що би що? Щоб після 40-ка сидіти безробітним, бо "бізнесмени" воротять носом? До війни особливих перспектив в моєї сім'ї не було, а після війни і поготів. Тому Ви вертайтесь.[/quote]Ну, Вы, я думаю, смогли в последние дни тут на ветке убедиться в уровне адекватности некоторых людей, зазывающих в Украину.Тут, на форуме, Вы можете воспользоваться функцией "игнор" или закрыть форум.В реале, когда Вы вдруг кому-то заикнетесь, что в то время, пока остальные были в воюющей стране, Вы находились вне ее границ, то может прилететь что-то потяжелее, чем пост на форуме.Кстати, Максим, к вам это тоже относится.Я на полном серьезе. У вас могут быть проблемы с общением. Такова природа человеческая. По крайней мере некоторых представителей оного.Делайте выводы, кто еще не сделал.[/quote][/quote][/quote]

Я когда по морям забугром шарюсь в ФБ полный молчок, от греха подальше😼 Я когда по морям забугром шарюсь в ФБ полный молчок, от греха подальше😼 Bolt Повідомлень: 2010 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 20:57 Чукча2 написав: rjkz



Интересно Ваше мнение по Канаде. rjkzИнтересно Ваше мнение по Канаде.



Я уже писал.

Замечательная страна, безумно богатая красотой природа.

Огромный промышленный потенциал.

Одна из самых больших по территории стран мира с населением примерно как население Украины до войны (30+млн).

Но с достаточно прохладным климатом.

В целом, для меня это страна номер 2 после США. Я готовился туда, но пытался попасть все таки в США.

Да, я там ни разу не был, есичЁ (ТМ Биг), много читал, смотрел видео на Ютубе, разговаривал с теми, кто туда пытался (неудачно и удачно) эмигрировать.

Фактически, 2 города с привычным климатом (Ванкувер и Торонто, стабильно входят в топ 10 комфортности проживания в мире), огромные территории с плотностью населения 1 человек на 1 кв км.

Знакомые, которые туда ездили были в восторге, хоть и отметили, что по сравнению с Нй несколько скучно.

Уже вторые сутки НЙ затянуло дымом - в Канаде горят леса. Серо-оранжевое небо - жуткое зрелище. Я уже писал.Замечательная страна, безумно богатая красотой природа.Огромный промышленный потенциал.Одна из самых больших по территории стран мира с населением примерно как население Украины до войны (30+млн).Но с достаточно прохладным климатом.В целом, для меня это страна номер 2 после США. Я готовился туда, но пытался попасть все таки в США.Да, я там ни разу не был, есичЁ (ТМ Биг), много читал, смотрел видео на Ютубе, разговаривал с теми, кто туда пытался (неудачно и удачно) эмигрировать.Фактически, 2 города с привычным климатом (Ванкувер и Торонто, стабильно входят в топ 10 комфортности проживания в мире), огромные территории с плотностью населения 1 человек на 1 кв км.Знакомые, которые туда ездили были в восторге, хоть и отметили, что по сравнению с Нй несколько скучно.Уже вторые сутки НЙ затянуло дымом - в Канаде горят леса. Серо-оранжевое небо - жуткое зрелище. rjkz

Повідомлень: 14754 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7705 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 21:01 Понял, спасибо.



Леса горят каждый год, а у нас началась эвакуация из Энергодара. Чукча2

Повідомлень: 2077 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 21:16 Shaman написав: rjkz написав: ...

Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .

...Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .

бачу комусь дозволяється хамити, але саме таких чомусь оберігають від неприємних повідомлень у відповідь. ну то таке, еміграція, стрес - треба берегти наших мужніх емігрантів..



щоб відійти від непотрібного флуду давайте дотримуватися певних речей - бо бачу, що не бажаєте шукати компроміси.



можете розповідати про Америку гарне (але бажано правду, а не пропаганду), але не треба розповідати, як в Україні погано й що у всіх, хто залишилися - ніяких перспектив. про погане за потреби розповімо самі.



про стелю, яку досягли - а дрібний бізнес потроху здає позицію більш великому. й ті, хто не зміг масштабувати свій бізнес стикається з тим, що бізнес чахне.



коли кажу про групу підтримки - то маю на увазі, що ви найуспішніший приклад еміграції. тому ви прапор й емігрантів, й просто втікачів. а деякі взагалі розповідають лише про негаразди в Україні, ніякої інфо про своє життя за кордоном. а еміграцію в Польщу особисто я не вважаю взагалі якимось досягненням.



бо якби еміграція йшла за принципом - там де, краще - то США в сучасному вигляді не виникли б. бо тоді їхали за свободою, за правом особисто керувати своїм життям. й в якихось сферах в Україні зараз навіть більше свободи, ніж в США.



й не узагальнюйте - я ніколи не писав, що в США або особисто у вас погано

з надією на взаєморозуміння бачу комусь дозволяється хамити, але саме таких чомусь оберігають від неприємних повідомлень у відповідь. ну то таке, еміграція, стрес - треба берегти наших мужніх емігрантів..щоб відійти від непотрібного флуду давайте дотримуватися певних речей - бо бачу, що не бажаєте шукати компроміси.можете розповідати про Америку гарне (але бажано правду, а не пропаганду), але не треба розповідати, як в Україні погано й що у всіх, хто залишилися - ніяких перспектив. про погане за потреби розповімо самі.про стелю, яку досягли - а дрібний бізнес потроху здає позицію більш великому. й ті, хто не зміг масштабувати свій бізнес стикається з тим, що бізнес чахне.коли кажу про групу підтримки - то маю на увазі, що ви найуспішніший приклад еміграції. тому ви прапор й емігрантів, й просто втікачів. а деякі взагалі розповідають лише про негаразди в Україні, ніякої інфо про своє життя за кордоном. а еміграцію в Польщу особисто я не вважаю взагалі якимось досягненням.бо якби еміграція йшла за принципом - там де, краще - то США в сучасному вигляді не виникли б. бо тоді їхали за свободою, за правом особисто керувати своїм життям. й в якихось сферах в Україні зараз навіть більше свободи, ніж в США.й не узагальнюйте - я ніколи не писав, що в США або особисто у вас поганоз надією на взаєморозуміння



Вы знаете, Вы в чем-то правы.

Я перешел некую черту. И сделал это сознательно.

Если Вы следили за "дискуссией" то, возможно, заметили, что я проявил достаточное терпение на выпады некоторых форумчан, надеясь, что повыёживаются и успокоятся. Не успокоились. Я давал неоднозначные намеки, что лезть в личное сверх того, что я готов сказать - ту мач. Не подействовало. Постоянные нападки, "возраст" (меня это волнует только в том плане, что приходится рассчитывать время которое у меня есть), волнует (ну капец как) работает моя жена или не работает, уже до детей добрались.Пришлось "включить хама" в ответ. Как-бы Вы поступили на моем месте?

Вообще я белый и пушистый.

В целом, я на этой ветке пишу о своем восприятии США, что пишу плохого про Украину - основано на своем жизненном опыте. Если кто-то живет в рафинированных условиях - он может со мной не согласиться. Если Вы видите позитивные изменения в последние годы - я очень рад. Я с самого начала верил в Зеленского. И ни разу не поддал его сомнению.

Очень хочу верить в светлое будущее Украины, но мое оставшееся время принадлежит уже не мне. Я лишь вынужден делать выбор за тех, за кого в ответе.

Поэтому, сорри, возврата в Украину насовсем особо ждать не стоит.

Да и кому я там нужен? Про США плохого не говорю, в Украине какие-то недостатки посмел узреть. ФУ_ФУ-ФУ на меня. Вы знаете, Вы в чем-то правы.Я перешел некую черту. И сделал это сознательно.Если Вы следили за "дискуссией" то, возможно, заметили, что я проявил достаточное терпение на выпады некоторых форумчан, надеясь, что повыёживаются и успокоятся. Не успокоились. Я давал неоднозначные намеки, что лезть в личное сверх того, что я готов сказать - ту мач. Не подействовало. Постоянные нападки, "возраст" (меня это волнует только в том плане, что приходится рассчитывать время которое у меня есть), волнует (ну капец как) работает моя жена или не работает, уже до детей добрались.Пришлось "включить хама" в ответ. Как-бы Вы поступили на моем месте?Вообще я белый и пушистый.В целом, я на этой ветке пишу овосприятии США, что пишу плохого про Украину - основано нажизненном опыте. Если кто-то живет в рафинированных условиях - он может со мной не согласиться. Если Вы видите позитивные изменения в последние годы - я очень рад. Я с самого начала верил в Зеленского. И ни разу не поддал его сомнению.Очень хочу верить в светлое будущее Украины, но мое оставшеесявремя принадлежит уже не мне. Я лишь вынужден делать выбор за тех, за кого в ответе.Поэтому, сорри, возврата в Украину насовсем особо ждать не стоит.Да и кому я там нужен? Про США плохого не говорю, в Украине какие-то недостатки посмел узреть. ФУ_ФУ-ФУ на меня. rjkz

Повідомлень: 14754 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7705 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 21:19 Чукча2 написав: Понял, спасибо.



Леса горят каждый год, а у нас началась эвакуация из Энергодара. Понял, спасибо.Леса горят каждый год, а у нас началась эвакуация из Энергодара.

в Канаді що є. кращі умови для емігрантів у франкомовній Канаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.



клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить. в Канаді що є. кращі умови для емігрантів уКанаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить. Shaman

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