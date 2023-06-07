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#<1 ... 788789790791 Додано: Сер 07 чер, 2023 21:41 rjkz написав: BIGor написав: airmax78 написав: Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам. Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам.

Вертатись що би що? Щоб після 40-ка сидіти безробітним, бо "бізнесмени" воротять носом? До війни особливих перспектив в моєї сім'ї не було, а після війни і поготів. Тому Ви вертайтесь. Вертатись що би що? Щоб після 40-ка сидіти безробітним, бо "бізнесмени" воротять носом? До війни особливих перспектив в моєї сім'ї не було, а після війни і поготів. Тому Ви вертайтесь.



Ну, Вы, я думаю, смогли в последние дни тут на ветке убедиться в уровне адекватности некоторых людей, зазывающих в Украину.

Тут, на форуме, Вы можете воспользоваться функцией "игнор" или закрыть форум.

В реале, когда Вы вдруг кому-то заикнетесь, что в то время, пока остальные были в воюющей стране, Вы находились вне ее границ, то может прилететь что-то потяжелее, чем пост на форуме.

Кстати, Максим, к вам это тоже относится.

Я на полном серьезе. У вас могут быть проблемы с общением. Такова природа человеческая. По крайней мере некоторых представителей оного.

Делайте выводы, кто еще не сделал. Ну, Вы, я думаю, смогли в последние дни тут на ветке убедиться в уровне адекватности некоторых людей, зазывающих в Украину.Тут, на форуме, Вы можете воспользоваться функцией "игнор" или закрыть форум.В реале, когда Вы вдруг кому-то заикнетесь, что в то время, пока остальные были в воюющей стране, Вы находились вне ее границ, то может прилететь что-то потяжелее, чем пост на форуме.Кстати, Максим, к вам это тоже относится.Я на полном серьезе. У вас могут быть проблемы с общением. Такова природа человеческая. По крайней мере некоторых представителей оного.Делайте выводы, кто еще не сделал.

Ну в мене планів на повернення взагалі немає. Та і 18-60 ще буде дуже довго після закінчення війни (це тим хто думає - закінчиться війна - тоді поїду в еміграцію). Ну в мене планів на повернення взагалі немає. Та і 18-60 ще буде дуже довго після закінчення війни (це тим хто думає - закінчиться війна - тоді поїду в еміграцію). BIGor

Повідомлень: 7740 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 788789790791 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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