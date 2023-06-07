rjkz написав:BIGor написав:airmax78 написав:Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам.
Вертатись що би що? Щоб після 40-ка сидіти безробітним, бо "бізнесмени" воротять носом? До війни особливих перспектив в моєї сім'ї не було, а після війни і поготів. Тому Ви вертайтесь.
Ну, Вы, я думаю, смогли в последние дни тут на ветке убедиться в уровне адекватности некоторых людей, зазывающих в Украину.
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В реале, когда Вы вдруг кому-то заикнетесь, что в то время, пока остальные были в воюющей стране, Вы находились вне ее границ, то может прилететь что-то потяжелее, чем пост на форуме.
Кстати, Максим, к вам это тоже относится.
Я на полном серьезе. У вас могут быть проблемы с общением. Такова природа человеческая. По крайней мере некоторых представителей оного.
Делайте выводы, кто еще не сделал.
Ну в мене планів на повернення взагалі немає. Та і 18-60 ще буде дуже довго після закінчення війни (це тим хто думає - закінчиться війна - тоді поїду в еміграцію).