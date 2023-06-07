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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 788789790791
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 21:41

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам.

Вертатись що би що? Щоб після 40-ка сидіти безробітним, бо "бізнесмени" воротять носом? До війни особливих перспектив в моєї сім'ї не було, а після війни і поготів. Тому Ви вертайтесь.


Ну, Вы, я думаю, смогли в последние дни тут на ветке убедиться в уровне адекватности некоторых людей, зазывающих в Украину.
Тут, на форуме, Вы можете воспользоваться функцией "игнор" или закрыть форум.
В реале, когда Вы вдруг кому-то заикнетесь, что в то время, пока остальные были в воюющей стране, Вы находились вне ее границ, то может прилететь что-то потяжелее, чем пост на форуме.
Кстати, Максим, к вам это тоже относится.
Я на полном серьезе. У вас могут быть проблемы с общением. Такова природа человеческая. По крайней мере некоторых представителей оного.
Делайте выводы, кто еще не сделал.

Ну в мене планів на повернення взагалі немає. Та і 18-60 ще буде дуже довго після закінчення війни (це тим хто думає - закінчиться війна - тоді поїду в еміграцію).
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  #<1 ... 788789790791
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