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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 789790791792>
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 21:41

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам.

Вертатись що би що? Щоб після 40-ка сидіти безробітним, бо "бізнесмени" воротять носом? До війни особливих перспектив в моєї сім'ї не було, а після війни і поготів. Тому Ви вертайтесь.


Ну, Вы, я думаю, смогли в последние дни тут на ветке убедиться в уровне адекватности некоторых людей, зазывающих в Украину.
Тут, на форуме, Вы можете воспользоваться функцией "игнор" или закрыть форум.
В реале, когда Вы вдруг кому-то заикнетесь, что в то время, пока остальные были в воюющей стране, Вы находились вне ее границ, то может прилететь что-то потяжелее, чем пост на форуме.
Кстати, Максим, к вам это тоже относится.
Я на полном серьезе. У вас могут быть проблемы с общением. Такова природа человеческая. По крайней мере некоторых представителей оного.
Делайте выводы, кто еще не сделал.

Ну в мене планів на повернення взагалі немає. Та і 18-60 ще буде дуже довго після закінчення війни (це тим хто думає - закінчиться війна - тоді поїду в еміграцію).
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 21:56

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:
  maza5 написав:Нагадайте всім побратимам які знаходяться в Україні, коли ви покинули батьківщину?
Бажано фото печатки з закордонного паспорту.

5.03 Фото паспорта-то що вам дасть? Ці відмітки ж ставлять не на сторінці з фото та ім'ям.


Якщо є законні підстави для перетину кордону та відповідні документи від роботодавця - то і зараз випускають.

Яка у вас була в березні на 05.03.2022 правова підстава для перетину кордону України під час війскового стану для чоловіків 18-60. Тим паче відрядження..ще на півтора року.. ??
Востаннє редагувалось maza5 в Сер 07 чер, 2023 21:58, всього редагувалось 1 раз.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 21:57

  rjkz написав:
  Shaman написав:
  rjkz написав:...
Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .

бачу комусь дозволяється хамити, але саме таких чомусь оберігають від неприємних повідомлень у відповідь. ну то таке, еміграція, стрес - треба берегти наших мужніх емігрантів..

щоб відійти від непотрібного флуду давайте дотримуватися певних речей - бо бачу, що не бажаєте шукати компроміси.

можете розповідати про Америку гарне (але бажано правду, а не пропаганду), але не треба розповідати, як в Україні погано й що у всіх, хто залишилися - ніяких перспектив. про погане за потреби розповімо самі.

про стелю, яку досягли - а дрібний бізнес потроху здає позицію більш великому. й ті, хто не зміг масштабувати свій бізнес стикається з тим, що бізнес чахне.

коли кажу про групу підтримки - то маю на увазі, що ви найуспішніший приклад еміграції. тому ви прапор й емігрантів, й просто втікачів. а деякі взагалі розповідають лише про негаразди в Україні, ніякої інфо про своє життя за кордоном. а еміграцію в Польщу особисто я не вважаю взагалі якимось досягненням.

бо якби еміграція йшла за принципом - там де, краще - то США в сучасному вигляді не виникли б. бо тоді їхали за свободою, за правом особисто керувати своїм життям. й в якихось сферах в Україні зараз навіть більше свободи, ніж в США.

й не узагальнюйте - я ніколи не писав, що в США або особисто у вас погано
з надією на взаєморозуміння


Вы знаете, Вы в чем-то правы.
Я перешел некую черту. И сделал это сознательно.
Если Вы следили за "дискуссией" то, возможно, заметили, что я проявил достаточное терпение на выпады некоторых форумчан, надеясь, что повыёживаются и успокоятся. Не успокоились. Я давал неоднозначные намеки, что лезть в личное сверх того, что я готов сказать - ту мач. Не подействовало. Постоянные нападки, "возраст" (меня это волнует только в том плане, что приходится рассчитывать время которое у меня есть), волнует (ну капец как) работает моя жена или не работает, уже до детей добрались.Пришлось "включить хама" в ответ. Как-бы Вы поступили на моем месте?
Вообще я белый и пушистый. :mrgreen:
В целом, я на этой ветке пишу о своем восприятии США, что пишу плохого про Украину - основано на своем жизненном опыте. Если кто-то живет в рафинированных условиях - он может со мной не согласиться. Если Вы видите позитивные изменения в последние годы - я очень рад. Я с самого начала верил в Зеленского. И ни разу не поддал его сомнению.
Очень хочу верить в светлое будущее Украины, но мое оставшееся :mrgreen: время принадлежит уже не мне. Я лишь вынужден делать выбор за тех, за кого в ответе.
Поэтому, сорри, возврата в Украину насовсем особо ждать не стоит.
Да и кому я там нужен? Про США плохого не говорю, в Украине какие-то недостатки посмел узреть. ФУ_ФУ-ФУ на меня.

дивиться, як я розумію американські закони, навіть якщо вас хтось обклав матом, це не дає вам прави бити комусь пику - чи не так?

але коли в США - лише позитивне сприйняття, в Україні - лише негативне - ви ж розумієте, що так не буває. та й гроші ви заробили в Україні. ;)

про зелену владу - я анекдот вже розповідав. з 2019 року я навпаки бачу більше негативних моментів, ніж позитивних.

я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу :)

а про Америку - не наша класика :D


а ось це - щось дуже нагадує

Сегодня родина там, где задница в тепле
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:10

  Shaman написав:я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу :)

Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:17

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу :)

Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план.

Статья за 2019 рік.
Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу
https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/
maza5
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:21

  maza5 написав:
  airmax78 написав:Якщо є законні підстави для перетину кордону та відповідні документи від роботодавця - то і зараз випускають.

Яка у вас була в березні на 05.03.2022 правова підстава для перетину кордону України під час війскового стану для чоловіків 18-60. Тим паче відрядження..ще на півтора року.. ??

Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:21

  maza5 написав:
  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу :)

Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план.

Статья за 2019 рік.
Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу
https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/

Польща вже перегнала Португалію, і майже догнала Іспанію, Греція нервово покурює збоку.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:25

  airmax78 написав:
  maza5 написав:
  airmax78 написав:Якщо є законні підстави для перетину кордону та відповідні документи від роботодавця - то і зараз випускають.

Яка у вас була в березні на 05.03.2022 правова підстава для перетину кордону України під час війскового стану для чоловіків 18-60. Тим паче відрядження..ще на півтора року.. ??

Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.

Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022
П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.
Востаннє редагувалось maza5 в Сер 07 чер, 2023 22:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:32

  maza5 написав:
  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу :)

Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план.

Статья за 2019 рік.
Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу
https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/

То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба. Та хоч і 50. Вони у всіх є?)
В Польщі один, як на мене мінус - клімат. Решта мінусів притаманні іншим країнам Європи. А ті плюси, за якими так сумують свіжоприбулі (медицина, банківська сфера тощо) - то ще треба зберегти. Як і цінову доступність послуг.
Востаннє редагувалось gonchik74 в Сер 07 чер, 2023 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:36

airmax78 педрилко, може будеш вже за свої слова відповідати?
BIGor
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