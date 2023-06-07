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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 789790791792> Додано: Сер 07 чер, 2023 21:41 rjkz написав: BIGor написав: airmax78 написав: Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам. Кого я зазываю на фронт? Я призываю не заниматься пропагандой эмиграции в то время когда твои соотечественники воюют. Я призываю возвращаться в Украину. Ок, пусть не сейчас, но хотя бы после войны. Иначе зачем это все? Легли под хло и пока он там референдумы проводит тихонько все расползлись по европам и америкам.

Вертатись що би що? Щоб після 40-ка сидіти безробітним, бо "бізнесмени" воротять носом? До війни особливих перспектив в моєї сім'ї не було, а після війни і поготів. Тому Ви вертайтесь. Вертатись що би що? Щоб після 40-ка сидіти безробітним, бо "бізнесмени" воротять носом? До війни особливих перспектив в моєї сім'ї не було, а після війни і поготів. Тому Ви вертайтесь.



Ну, Вы, я думаю, смогли в последние дни тут на ветке убедиться в уровне адекватности некоторых людей, зазывающих в Украину.

Тут, на форуме, Вы можете воспользоваться функцией "игнор" или закрыть форум.

В реале, когда Вы вдруг кому-то заикнетесь, что в то время, пока остальные были в воюющей стране, Вы находились вне ее границ, то может прилететь что-то потяжелее, чем пост на форуме.

Кстати, Максим, к вам это тоже относится.

Я на полном серьезе. У вас могут быть проблемы с общением. Такова природа человеческая. По крайней мере некоторых представителей оного.

Делайте выводы, кто еще не сделал. Ну, Вы, я думаю, смогли в последние дни тут на ветке убедиться в уровне адекватности некоторых людей, зазывающих в Украину.Тут, на форуме, Вы можете воспользоваться функцией "игнор" или закрыть форум.В реале, когда Вы вдруг кому-то заикнетесь, что в то время, пока остальные были в воюющей стране, Вы находились вне ее границ, то может прилететь что-то потяжелее, чем пост на форуме.Кстати, Максим, к вам это тоже относится.Я на полном серьезе. У вас могут быть проблемы с общением. Такова природа человеческая. По крайней мере некоторых представителей оного.Делайте выводы, кто еще не сделал.

Ну в мене планів на повернення взагалі немає. Та і 18-60 ще буде дуже довго після закінчення війни (це тим хто думає - закінчиться війна - тоді поїду в еміграцію). Ну в мене планів на повернення взагалі немає. Та і 18-60 ще буде дуже довго після закінчення війни (це тим хто думає - закінчиться війна - тоді поїду в еміграцію). BIGor

Повідомлень: 7744 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 21:56 airmax78 написав: airmax78 написав: maza5 написав: Нагадайте всім побратимам які знаходяться в Україні, коли ви покинули батьківщину?

Бажано фото печатки з закордонного паспорту. Нагадайте всім побратимам які знаходяться в Україні, коли ви покинули батьківщину?Бажано фото печатки з закордонного паспорту.

5.03 Фото паспорта-то що вам дасть? Ці відмітки ж ставлять не на сторінці з фото та ім'ям. 5.03 Фото паспорта-то що вам дасть? Ці відмітки ж ставлять не на сторінці з фото та ім'ям.



Якщо є законні підстави для перетину кордону та відповідні документи від роботодавця - то і зараз випускають. Якщо є законні підстави для перетину кордону та відповідні документи від роботодавця - то і зараз випускають.

Яка у вас була в березні на 05.03.2022 правова підстава для перетину кордону України під час війскового стану для чоловіків 18-60. Тим паче відрядження..ще на півтора року.. ?? Яка у вас була в березні на 05.03.2022 правова підстава для перетину кордону України під час війскового стану для чоловіків 18-60. Тим паче відрядження..ще на півтора року.. ?? Востаннє редагувалось maza5 в Сер 07 чер, 2023 21:58, всього редагувалось 1 раз. maza5 Повідомлень: 341 З нами з: 27.08.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 21:57 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: ...

Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .

...Так что будем развивать тему разговоров о вас? я могу долго продолжать .

бачу комусь дозволяється хамити, але саме таких чомусь оберігають від неприємних повідомлень у відповідь. ну то таке, еміграція, стрес - треба берегти наших мужніх емігрантів..



щоб відійти від непотрібного флуду давайте дотримуватися певних речей - бо бачу, що не бажаєте шукати компроміси.



можете розповідати про Америку гарне (але бажано правду, а не пропаганду), але не треба розповідати, як в Україні погано й що у всіх, хто залишилися - ніяких перспектив. про погане за потреби розповімо самі.



про стелю, яку досягли - а дрібний бізнес потроху здає позицію більш великому. й ті, хто не зміг масштабувати свій бізнес стикається з тим, що бізнес чахне.



коли кажу про групу підтримки - то маю на увазі, що ви найуспішніший приклад еміграції. тому ви прапор й емігрантів, й просто втікачів. а деякі взагалі розповідають лише про негаразди в Україні, ніякої інфо про своє життя за кордоном. а еміграцію в Польщу особисто я не вважаю взагалі якимось досягненням.



бо якби еміграція йшла за принципом - там де, краще - то США в сучасному вигляді не виникли б. бо тоді їхали за свободою, за правом особисто керувати своїм життям. й в якихось сферах в Україні зараз навіть більше свободи, ніж в США.



й не узагальнюйте - я ніколи не писав, що в США або особисто у вас погано

з надією на взаєморозуміння бачу комусь дозволяється хамити, але саме таких чомусь оберігають від неприємних повідомлень у відповідь. ну то таке, еміграція, стрес - треба берегти наших мужніх емігрантів..щоб відійти від непотрібного флуду давайте дотримуватися певних речей - бо бачу, що не бажаєте шукати компроміси.можете розповідати про Америку гарне (але бажано правду, а не пропаганду), але не треба розповідати, як в Україні погано й що у всіх, хто залишилися - ніяких перспектив. про погане за потреби розповімо самі.про стелю, яку досягли - а дрібний бізнес потроху здає позицію більш великому. й ті, хто не зміг масштабувати свій бізнес стикається з тим, що бізнес чахне.коли кажу про групу підтримки - то маю на увазі, що ви найуспішніший приклад еміграції. тому ви прапор й емігрантів, й просто втікачів. а деякі взагалі розповідають лише про негаразди в Україні, ніякої інфо про своє життя за кордоном. а еміграцію в Польщу особисто я не вважаю взагалі якимось досягненням.бо якби еміграція йшла за принципом - там де, краще - то США в сучасному вигляді не виникли б. бо тоді їхали за свободою, за правом особисто керувати своїм життям. й в якихось сферах в Україні зараз навіть більше свободи, ніж в США.й не узагальнюйте - я ніколи не писав, що в США або особисто у вас поганоз надією на взаєморозуміння



Вы знаете, Вы в чем-то правы.

Я перешел некую черту. И сделал это сознательно.

Если Вы следили за "дискуссией" то, возможно, заметили, что я проявил достаточное терпение на выпады некоторых форумчан, надеясь, что повыёживаются и успокоятся. Не успокоились. Я давал неоднозначные намеки, что лезть в личное сверх того, что я готов сказать - ту мач. Не подействовало. Постоянные нападки, "возраст" (меня это волнует только в том плане, что приходится рассчитывать время которое у меня есть), волнует (ну капец как) работает моя жена или не работает, уже до детей добрались.Пришлось "включить хама" в ответ. Как-бы Вы поступили на моем месте?

Вообще я белый и пушистый.

В целом, я на этой ветке пишу о своем восприятии США, что пишу плохого про Украину - основано на своем жизненном опыте. Если кто-то живет в рафинированных условиях - он может со мной не согласиться. Если Вы видите позитивные изменения в последние годы - я очень рад. Я с самого начала верил в Зеленского. И ни разу не поддал его сомнению.

Очень хочу верить в светлое будущее Украины, но мое оставшееся время принадлежит уже не мне. Я лишь вынужден делать выбор за тех, за кого в ответе.

Поэтому, сорри, возврата в Украину насовсем особо ждать не стоит.

Да и кому я там нужен? Про США плохого не говорю, в Украине какие-то недостатки посмел узреть. ФУ_ФУ-ФУ на меня. Вы знаете, Вы в чем-то правы.Я перешел некую черту. И сделал это сознательно.Если Вы следили за "дискуссией" то, возможно, заметили, что я проявил достаточное терпение на выпады некоторых форумчан, надеясь, что повыёживаются и успокоятся. Не успокоились. Я давал неоднозначные намеки, что лезть в личное сверх того, что я готов сказать - ту мач. Не подействовало. Постоянные нападки, "возраст" (меня это волнует только в том плане, что приходится рассчитывать время которое у меня есть), волнует (ну капец как) работает моя жена или не работает, уже до детей добрались.Пришлось "включить хама" в ответ.Вообще я белый и пушистый.В целом, я на этой ветке пишу овосприятии США, что пишу плохого про Украину - основано нажизненном опыте. Если кто-то живет в рафинированных условиях - он может со мной не согласиться. Если Вы видите позитивные изменения в последние годы - я очень рад. Я с самого начала. И ни разу не поддал его сомнению.Очень хочу верить в светлое будущее Украины, но мое оставшеесявремя принадлежит уже не мне. Я лишь вынужден делать выбор за тех, за кого в ответе.Поэтому, сорри, возврата в Украину насовсем особо ждать не стоит.Да и кому я там нужен? Про США плохого не говорю, в Украине какие-то недостатки посмел узреть. ФУ_ФУ-ФУ на меня.

дивиться, як я розумію американські закони, навіть якщо вас хтось обклав матом, це не дає вам прави бити комусь пику - чи не так?



але коли в США - лише позитивне сприйняття, в Україні - лише негативне - ви ж розумієте, що так не буває. та й гроші ви заробили в Україні.



про зелену владу - я анекдот вже розповідав. з 2019 року я навпаки бачу більше негативних моментів, ніж позитивних.



я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу



а про Америку - не наша класика





а ось це - щось дуже нагадує



Сегодня родина там, где задница в тепле дивиться, як я розумію американські закони, навіть якщо вас хтось обклав матом, це не дає вам прави бити комусь пику - чи не так?але коли в США - лише позитивне сприйняття, в Україні - лише негативне - ви ж розумієте, що так не буває. та й гроші ви заробили в Україні.про зелену владу - я анекдот вже розповідав. з 2019 року я навпаки бачу більше негативних моментів, ніж позитивних.я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачуа про Америку - не наша класикаа ось це - щось дуже нагадує Shaman

Повідомлень: 3522 З нами з: 29.09.19 Подякував: 445 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 22:10 Shaman написав: я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу

Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план. Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план. Gastarbaiter Повідомлень: 2587 З нами з: 26.02.18 Подякував: 627 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 22:17 Gastarbaiter написав: Shaman написав: я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу

Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план. Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план.

Статья за 2019 рік.

Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/ Статья за 2019 рік.Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу maza5 Повідомлень: 341 З нами з: 27.08.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 22:21 maza5 написав: airmax78 написав: Якщо є законні підстави для перетину кордону та відповідні документи від роботодавця - то і зараз випускають. Якщо є законні підстави для перетину кордону та відповідні документи від роботодавця - то і зараз випускають.

Яка у вас була в березні на 05.03.2022 правова підстава для перетину кордону України під час війскового стану для чоловіків 18-60. Тим паче відрядження..ще на півтора року.. ?? Яка у вас була в березні на 05.03.2022 правова підстава для перетину кордону України під час війскового стану для чоловіків 18-60. Тим паче відрядження..ще на півтора року.. ??

Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити. Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити. airmax78 Повідомлень: 42430 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5200 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 22:21 maza5 написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав: я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу

Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план. Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план.

Статья за 2019 рік.

Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/ Статья за 2019 рік.Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

Польща вже перегнала Португалію, і майже догнала Іспанію, Греція нервово покурює збоку. Польща вже перегнала Португалію, і майже догнала Іспанію, Греція нервово покурює збоку. flyman

Повідомлень: 31533 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1495 раз. Подякували: 2651 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 22:25 airmax78 написав: maza5 написав: airmax78 написав: Якщо є законні підстави для перетину кордону та відповідні документи від роботодавця - то і зараз випускають. Якщо є законні підстави для перетину кордону та відповідні документи від роботодавця - то і зараз випускають.

Яка у вас була в березні на 05.03.2022 правова підстава для перетину кордону України під час війскового стану для чоловіків 18-60. Тим паче відрядження..ще на півтора року.. ?? Яка у вас була в березні на 05.03.2022 правова підстава для перетину кордону України під час війскового стану для чоловіків 18-60. Тим паче відрядження..ще на півтора року.. ??

Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити. Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.

Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022

П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України. Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України. Востаннє редагувалось maza5 в Сер 07 чер, 2023 22:47, всього редагувалось 2 разів. maza5 Повідомлень: 341 З нами з: 27.08.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 22:32 maza5 написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав: я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу

Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план. Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план.

Статья за 2019 рік.

Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/ Статья за 2019 рік.Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба. Та хоч і 50. Вони у всіх є?)

В Польщі один, як на мене мінус - клімат. Решта мінусів притаманні іншим країнам Європи. А ті плюси, за якими так сумують свіжоприбулі (медицина, банківська сфера тощо) - то ще треба зберегти. Як і цінову доступність послуг. То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба. Та хоч і 50. Вони у всіх є?)В Польщі один, як на мене мінус - клімат. Решта мінусів притаманні іншим країнам Європи. А ті плюси, за якими так сумують свіжоприбулі (медицина, банківська сфера тощо) - то ще треба зберегти. Як і цінову доступність послуг. Востаннє редагувалось gonchik74 в Сер 07 чер, 2023 22:39, всього редагувалось 1 раз. gonchik74

Повідомлень: 274 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 22:36 airmax78 педрилко, може будеш вже за свої слова відповідати? BIGor

Повідомлень: 7744 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 789790791792> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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