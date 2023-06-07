Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 789790791792 Додано: Сер 07 чер, 2023 22:39 gonchik74 написав: maza5 написав: Статья за 2019 рік.

Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/ Статья за 2019 рік.Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба. То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.

Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі. Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі. airmax78 Повідомлень: 42430 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5200 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 22:54 maza5 написав: airmax78 написав: Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити. Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.

Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022

П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України. Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.

Якщо б я щось намутив - я б взагалі нічого тут не розповідав.

Подвійне громадянство не працює в цьому випадку. Якщо б я щось намутив - я б взагалі нічого тут не розповідав.Подвійне громадянство не працює в цьому випадку. airmax78 Повідомлень: 42430 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5200 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 22:55 BIGor написав: airmax78 педрилко, може будеш вже за свої слова відповідати? педрилко, може будеш вже за свої слова відповідати?

Ну пассивный "родитель-#1" у нас тут только ты один

В розовых кедах и побритый где "папа" приказал Ну пассивный "родитель-#1" у нас тут только ты одинВ розовых кедах и побритый где "папа" приказал барабашов Повідомлень: 3209 З нами з: 16.06.15 Подякував: 247 раз. Подякували: 304 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 22:57 airmax78 написав: gonchik74 написав: maza5 написав: Статья за 2019 рік.

Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/ Статья за 2019 рік.Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба. То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.

Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі. Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.

Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять. Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять. gonchik74

Повідомлень: 274 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 42 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 23:03 airmax78 написав: maza5 написав: airmax78 написав: Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити. Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.

Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022

П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України. Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.

Якщо б я щось намутив - я б взагалі нічого тут не розповідав.

Подвійне громадянство не працює в цьому випадку. Якщо б я щось намутив - я б взагалі нічого тут не розповідав.Подвійне громадянство не працює в цьому випадку.

Ви все це все пишите на приколі?

Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.

П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.

Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення. Ви все це все пишите на приколі?Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення. Востаннє редагувалось maza5 в Сер 07 чер, 2023 23:11, всього редагувалось 4 разів. maza5 Повідомлень: 341 З нами з: 27.08.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 23:04 барабашов ти коханець Ейрмакса? ти коханець Ейрмакса? BIGor

Повідомлень: 7744 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 23:06 Re: Еміграція, заробітчанство До речі, бачу що в нашого віденьського в'язня є собаки-барабаки аватари. BIGor

Повідомлень: 7744 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 23:06 Re: Еміграція, заробітчанство maza5 написав: Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-80) не мав права перетнути кордон України для відрядження. Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-80) не мав права перетнути кордон України для відрядження.

Він чинуша, вже всі знають про це. У них трохи інші закони. Він чинуша, вже всі знають про це. У них трохи інші закони. BIGor

Повідомлень: 7744 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 789790791792 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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