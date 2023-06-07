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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 чер, 2023 22:39
gonchik74 написав:
То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.
Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 22:54
maza5 написав: airmax78 написав:
Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.
Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022
П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.
Якщо б я щось намутив - я б взагалі нічого тут не розповідав.
Подвійне громадянство не працює в цьому випадку.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 22:55
BIGor написав:airmax78
педрилко, може будеш вже за свої слова відповідати?
Ну пассивный "родитель-#1" у нас тут только ты один
В розовых кедах и побритый где "папа" приказал
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Додано: Сер 07 чер, 2023 22:57
airmax78 написав: gonchik74 написав:
То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.
Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.
Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 23:03
airmax78 написав: maza5 написав: airmax78 написав:
Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.
Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022
П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.
Якщо б я щось намутив - я б взагалі нічого тут не розповідав.
Подвійне громадянство не працює в цьому випадку.
Ви все це все пишите на приколі?
Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.
П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.
Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення.
Востаннє редагувалось maza5
в Сер 07 чер, 2023 23:11, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 23:04
барабашов
ти коханець Ейрмакса?
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Додано: Сер 07 чер, 2023 23:06
До речі, бачу що в нашого віденьського в'язня є собаки-барабаки аватари.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 23:06
maza5 написав:
Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-80) не мав права перетнути кордон України для відрядження.
Він чинуша, вже всі знають про це. У них трохи інші закони.
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