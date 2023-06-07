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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 789790791792
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:39

  gonchik74 написав:
  maza5 написав:Статья за 2019 рік.
Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу
https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/

То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.

Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:54

  maza5 написав:
  airmax78 написав:Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.

Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022
П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.

Якщо б я щось намутив - я б взагалі нічого тут не розповідав.
Подвійне громадянство не працює в цьому випадку.
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:55

  BIGor написав:airmax78 педрилко, може будеш вже за свої слова відповідати?

Ну пассивный "родитель-#1" у нас тут только ты один
В розовых кедах и побритый где "папа" приказал :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:57

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:
  maza5 написав:Статья за 2019 рік.
Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу
https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/

То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.

Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.

Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 23:03

  airmax78 написав:
  maza5 написав:
  airmax78 написав:Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.

Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022
П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.

Якщо б я щось намутив - я б взагалі нічого тут не розповідав.
Подвійне громадянство не працює в цьому випадку.

Ви все це все пишите на приколі?
Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.
П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.
Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення.
Востаннє редагувалось maza5 в Сер 07 чер, 2023 23:11, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 23:04

барабашов ти коханець Ейрмакса? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 23:06

Re: Еміграція, заробітчанство

До речі, бачу що в нашого віденьського в'язня є собаки-барабаки аватари.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 23:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  maza5 написав:Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-80) не мав права перетнути кордон України для відрядження.

Він чинуша, вже всі знають про це. У них трохи інші закони.
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  #<1 ... 789790791792
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