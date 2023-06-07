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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 789790791792 Додано: Сер 07 чер, 2023 22:57 airmax78 написав: gonchik74 написав: maza5 написав: Статья за 2019 рік.

Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/ Статья за 2019 рік.Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба. То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.

Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі. Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.

Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять. Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять. gonchik74

Повідомлень: 274 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 42 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 23:03 airmax78 написав: maza5 написав: airmax78 написав: Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити. Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.

Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022

П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України. Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.

Якщо б я щось намутив - я б взагалі нічого тут не розповідав.

Подвійне громадянство не працює в цьому випадку. Якщо б я щось намутив - я б взагалі нічого тут не розповідав.Подвійне громадянство не працює в цьому випадку.

Ви все це все пишите на приколі?

Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.

П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.

Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення. Ви все це все пишите на приколі?Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення. Востаннє редагувалось maza5 в Сер 07 чер, 2023 23:11, всього редагувалось 4 разів. maza5 Повідомлень: 341 З нами з: 27.08.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 23:25 maza5 написав: Ви все це все пишите на приколі?

Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.

П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.

Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення. Ви все це все пишите на приколі?Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення.



Звичайно не мав. Але як і зараз діють, так і тоді діяли не прописані в законі підстави для "білих" людей. Це дуже зручно, до речі. Нема зайвих питань на кордоні. Всі відразу розуміють, що ти - правильний пацан.



Мене знову звичайно потруть, бо святу лічину Ермакса чіпати тут не можна, але його роботодавець очевидно дуже впливова міжнародна організація, те що називаєтmся Supranational, яка за 2 тижні з початку війни вирішила для своїх працівників ці питання. Жодна українська або звичайна міжнародна компанія таких можливостей не мала. Звичайно не мав. Але як і зараз діють, так і тоді діяли не прописані в законі підстави для "білих" людей. Це дуже зручно, до речі. Нема зайвих питань на кордоні. Всі відразу розуміють, що ти - правильний пацан.Мене знову звичайно потруть, бо святу лічину Ермакса чіпати тут не можна, але його роботодавець очевидно дуже впливова міжнародна організація, те що називаєтmся Supranational, яка за 2 тижні з початку війни вирішила для своїх працівників ці питання. Жодна українська або звичайна міжнародна компанія таких можливостей не мала. adeges Повідомлень: 4306 З нами з: 14.03.06 Подякував: 389 раз. Подякували: 989 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 23:30 adeges написав: maza5 написав: Ви все це все пишите на приколі?

Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.

П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.

Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення. Ви все це все пишите на приколі?Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення.



Звичайно не мав. Але як і зараз діють, так і тоді діяли не прописані в законі підстави для "білих" людей. Це дуже зручно, до речі. Нема зайвих питань на кордоні. Всі відразу розуміють, що ти - правильний пацан.



Мене знову звичайно потруть, бо святу лічину Ермакса чіпати тут не можна, але його роботодавець очевидно дуже впливова міжнародна організація, те що називаєтmся Supranational, яка за 2 тижні з початку війни вирішила для своїх працівників ці питання. Жодна українська або звичайна міжнародна компанія таких можливостей не мала. Звичайно не мав. Але як і зараз діють, так і тоді діяли не прописані в законі підстави для "білих" людей. Це дуже зручно, до речі. Нема зайвих питань на кордоні. Всі відразу розуміють, що ти - правильний пацан.Мене знову звичайно потруть, бо святу лічину Ермакса чіпати тут не можна, але його роботодавець очевидно дуже впливова міжнародна організація, те що називаєтmся Supranational, яка за 2 тижні з початку війни вирішила для своїх працівників ці питання. Жодна українська або звичайна міжнародна компанія таких можливостей не мала.

деякі міжнародні компанії релокації зробили ще в середині лютого. бо повірили дідусеві Джо



відчепіться ви від Макса - що так нервує, що Макс у Відні?

в мене деякі знайомі теж у Відні - й повірте шлях з окупованих територій не був вкритий розами деякі міжнародні компанії релокації зробили ще в середині лютого. бо повірили дідусеві Джовідчепіться ви від Макса - що так нервує, що Макс у Відні?в мене деякі знайомі теж у Відні - й повірте шлях з окупованих територій не був вкритий розами Shaman

Повідомлень: 3523 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 00:01 maza5 написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав: я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу

Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план. Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план.

Статья за 2019 рік.

Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/ Статья за 2019 рік.Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу



Тобто ми через 50 років якщо зірки правильно вибудуються, будемо там, де Польща вже сьогодні? Ну так, у нас ВВП в поточних цінах був 142 млрд у 2022 (не точно, по офіційному курсу на кінець року перерахував - по реальному менше), у Польщі - 688 млрд. При рості 3% в рік через 53 роки доженемо Польщу 2022. Так собі план )



Був у мене дуже гарний професор економіки. Добре пам'ятаю його коментар щодо можливості комусь когось наздогнати по ВВП. Якщо абсолютний відрив занадто великий, то він може зростати майже вічно незважаючи на відносні темпи росту. Бо 2% від 1000, це більше, ніж 10% від 100. Чиста математика.



Щоб наздогнати треба десятиріччами зберігати переважний темп росту над більшою економікою. На прикладі України і Польщі, якщо ми будемо рости фантастичні 6% на рік, а Польща - посередні 3%, то наш номінальний ВВП наздожене польській в тому ж році через яких-небудь 55 років. При цьому перші 30 років абсолютний розрив буде тільки зростати і сягне максимуму близько 856 млрд доларів. Тобто ми через 50 років якщо зірки правильно вибудуються, будемо там, де Польща вже сьогодні? Ну так, у нас ВВП в поточних цінах був 142 млрд у 2022 (не точно, по офіційному курсу на кінець року перерахував - по реальному менше), у Польщі - 688 млрд. При рості 3% в рік через 53 роки доженемо Польщу 2022. Так собі план )Був у мене дуже гарний професор економіки. Добре пам'ятаю його коментар щодо можливості комусь когось наздогнати по ВВП. Якщо абсолютний відрив занадто великий, то він може зростати майже вічно незважаючи на відносні темпи росту. Бо 2% від 1000, це більше, ніж 10% від 100. Чиста математика.Щоб наздогнати треба десятиріччами зберігати переважний темп росту над більшою економікою. На прикладі України і Польщі, якщо ми будемо рости фантастичні 6% на рік, а Польща - посередні 3%, то наш номінальний ВВП наздожене польській в тому ж році через яких-небудь 55 років. При цьому перші 30 років абсолютний розрив буде тільки зростати і сягне максимуму близько 856 млрд доларів. adeges Повідомлень: 4306 З нами з: 14.03.06 Подякував: 389 раз. Подякували: 989 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 00:14 gonchik74 написав: В Польщі один, як на мене мінус - клімат. Решта мінусів притаманні іншим країнам Європи. А ті плюси, за якими так сумують свіжоприбулі (медицина, банківська сфера тощо) - то ще треба зберегти. Як і цінову доступність послуг. В Польщі один, як на мене мінус - клімат. Решта мінусів притаманні іншим країнам Європи. А ті плюси, за якими так сумують свіжоприбулі (медицина, банківська сфера тощо) - то ще треба зберегти. Як і цінову доступність послуг.

Так, клімат - гівно. Хоча, наприклад, на заході України клімат теж не набагато кращій. А банківська система цілком нормальна. Що там в Україні такого особливого в цій сфері? Так, клімат - гівно. Хоча, наприклад, на заході України клімат теж не набагато кращій. А банківська система цілком нормальна. Що там в Україні такого особливого в цій сфері? Gastarbaiter Повідомлень: 2588 З нами з: 26.02.18 Подякував: 627 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 00:15 Shaman написав: Чукча2 написав: Понял, спасибо.



Леса горят каждый год, а у нас началась эвакуация из Энергодара. Понял, спасибо.Леса горят каждый год, а у нас началась эвакуация из Энергодара.

в Канаді що є. кращі умови для емігрантів у франкомовній Канаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.



клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить. в Канаді що є. кращі умови для емігрантів уКанаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить.



Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский.

В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко. Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский.В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко. rjkz

Повідомлень: 14755 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7705 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 00:30 Shaman написав: що так нервує, що Макс у Відні?

що так нервує, що Макс у Відні?

Нервує що його псевдопатріотизм ґрунтується на якійсь особистій фантазії про право розпоряджатися чужими життями, що завжди простіше ніж патріотично ризикувати своїм, даючи деструктивні рекомендації під час коли життя по суті тут нічого не варте.

З таким побратимом у такий час і ворогів не потрібно. Нервує що його псевдопатріотизм ґрунтується на якійсь особистій фантазії про право розпоряджатися чужими життями, що завжди простіше ніж патріотично ризикувати своїм, даючи деструктивні рекомендації під час коли життя по суті тут нічого не варте.З таким побратимом у такий час і ворогів не потрібно. Прораб Повідомлень: 749 З нами з: 02.03.19 Подякував: 542 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 789790791792 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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