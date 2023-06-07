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То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.
Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.
Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.
airmax78 написав:Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.
Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022 П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.
Якщо б я щось намутив - я б взагалі нічого тут не розповідав. Подвійне громадянство не працює в цьому випадку.
Ви все це все пишите на приколі? Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження. П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше. Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення.
Востаннє редагувалось maza5 в Сер 07 чер, 2023 23:11, всього редагувалось 4 разів.
maza5 написав:Ви все це все пишите на приколі? Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження. П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше. Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення.
Звичайно не мав. Але як і зараз діють, так і тоді діяли не прописані в законі підстави для "білих" людей. Це дуже зручно, до речі. Нема зайвих питань на кордоні. Всі відразу розуміють, що ти - правильний пацан.
Мене знову звичайно потруть, бо святу лічину Ермакса чіпати тут не можна, але його роботодавець очевидно дуже впливова міжнародна організація, те що називаєтmся Supranational, яка за 2 тижні з початку війни вирішила для своїх працівників ці питання. Жодна українська або звичайна міжнародна компанія таких можливостей не мала.
maza5 написав:Ви все це все пишите на приколі? Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження. П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше. Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення.
Звичайно не мав. Але як і зараз діють, так і тоді діяли не прописані в законі підстави для "білих" людей. Це дуже зручно, до речі. Нема зайвих питань на кордоні. Всі відразу розуміють, що ти - правильний пацан.
Мене знову звичайно потруть, бо святу лічину Ермакса чіпати тут не можна, але його роботодавець очевидно дуже впливова міжнародна організація, те що називаєтmся Supranational, яка за 2 тижні з початку війни вирішила для своїх працівників ці питання. Жодна українська або звичайна міжнародна компанія таких можливостей не мала.
деякі міжнародні компанії релокації зробили ще в середині лютого. бо повірили дідусеві Джо
відчепіться ви від Макса - що так нервує, що Макс у Відні? в мене деякі знайомі теж у Відні - й повірте шлях з окупованих територій не був вкритий розами
Тобто ми через 50 років якщо зірки правильно вибудуються, будемо там, де Польща вже сьогодні? Ну так, у нас ВВП в поточних цінах був 142 млрд у 2022 (не точно, по офіційному курсу на кінець року перерахував - по реальному менше), у Польщі - 688 млрд. При рості 3% в рік через 53 роки доженемо Польщу 2022. Так собі план )
Був у мене дуже гарний професор економіки. Добре пам'ятаю його коментар щодо можливості комусь когось наздогнати по ВВП. Якщо абсолютний відрив занадто великий, то він може зростати майже вічно незважаючи на відносні темпи росту. Бо 2% від 1000, це більше, ніж 10% від 100. Чиста математика.
Щоб наздогнати треба десятиріччами зберігати переважний темп росту над більшою економікою. На прикладі України і Польщі, якщо ми будемо рости фантастичні 6% на рік, а Польща - посередні 3%, то наш номінальний ВВП наздожене польській в тому ж році через яких-небудь 55 років. При цьому перші 30 років абсолютний розрив буде тільки зростати і сягне максимуму близько 856 млрд доларів.
gonchik74 написав:В Польщі один, як на мене мінус - клімат. Решта мінусів притаманні іншим країнам Європи. А ті плюси, за якими так сумують свіжоприбулі (медицина, банківська сфера тощо) - то ще треба зберегти. Як і цінову доступність послуг.
Так, клімат - гівно. Хоча, наприклад, на заході України клімат теж не набагато кращій. А банківська система цілком нормальна. Що там в Україні такого особливого в цій сфері?
Леса горят каждый год, а у нас началась эвакуация из Энергодара.
в Канаді що є. кращі умови для емігрантів у франкомовній Канаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.
клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить.
Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский. В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко.
Нервує що його псевдопатріотизм ґрунтується на якійсь особистій фантазії про право розпоряджатися чужими життями, що завжди простіше ніж патріотично ризикувати своїм, даючи деструктивні рекомендації під час коли життя по суті тут нічого не варте. З таким побратимом у такий час і ворогів не потрібно.