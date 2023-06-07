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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 790791792793> Додано: Сер 07 чер, 2023 22:57 airmax78 написав: gonchik74 написав: maza5 написав: Статья за 2019 рік.

Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/ Статья за 2019 рік.Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба. То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.

Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі. Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.

Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять. Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять. gonchik74

Повідомлень: 274 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 42 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 23:03 airmax78 написав: maza5 написав: airmax78 написав: Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити. Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.

Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022

П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України. Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.

Якщо б я щось намутив - я б взагалі нічого тут не розповідав.

Подвійне громадянство не працює в цьому випадку. Якщо б я щось намутив - я б взагалі нічого тут не розповідав.Подвійне громадянство не працює в цьому випадку.

Ви все це все пишите на приколі?

Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.

П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.

Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення. Ви все це все пишите на приколі?Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення. Востаннє редагувалось maza5 в Сер 07 чер, 2023 23:11, всього редагувалось 4 разів. maza5 Повідомлень: 342 З нами з: 27.08.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 23:25 maza5 написав: Ви все це все пишите на приколі?

Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.

П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.

Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення. Ви все це все пишите на приколі?Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення.



Звичайно не мав. Але як і зараз діють, так і тоді діяли не прописані в законі підстави для "білих" людей. Це дуже зручно, до речі. Нема зайвих питань на кордоні. Всі відразу розуміють, що ти - правильний пацан.



Мене знову звичайно потруть, бо святу лічину Ермакса чіпати тут не можна, але його роботодавець очевидно дуже впливова міжнародна організація, те що називаєтmся Supranational, яка за 2 тижні з початку війни вирішила для своїх працівників ці питання. Жодна українська або звичайна міжнародна компанія таких можливостей не мала. Звичайно не мав. Але як і зараз діють, так і тоді діяли не прописані в законі підстави для "білих" людей. Це дуже зручно, до речі. Нема зайвих питань на кордоні. Всі відразу розуміють, що ти - правильний пацан.Мене знову звичайно потруть, бо святу лічину Ермакса чіпати тут не можна, але його роботодавець очевидно дуже впливова міжнародна організація, те що називаєтmся Supranational, яка за 2 тижні з початку війни вирішила для своїх працівників ці питання. Жодна українська або звичайна міжнародна компанія таких можливостей не мала. adeges Повідомлень: 4306 З нами з: 14.03.06 Подякував: 389 раз. Подякували: 990 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 23:30 adeges написав: maza5 написав: Ви все це все пишите на приколі?

Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.

П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.

Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення. Ви все це все пишите на приколі?Ще раз повторюю.Станом на березень 2022 громадянин України (Ч18-60) не мав права перетнути кордон України для відрядження.П.С. Навіть моряків з трудом випускали, але пізніше.Заброньованих працівникіа стали випускати для відрядження теж пізніше, але там теж чітко термін повернення.



Звичайно не мав. Але як і зараз діють, так і тоді діяли не прописані в законі підстави для "білих" людей. Це дуже зручно, до речі. Нема зайвих питань на кордоні. Всі відразу розуміють, що ти - правильний пацан.



Мене знову звичайно потруть, бо святу лічину Ермакса чіпати тут не можна, але його роботодавець очевидно дуже впливова міжнародна організація, те що називаєтmся Supranational, яка за 2 тижні з початку війни вирішила для своїх працівників ці питання. Жодна українська або звичайна міжнародна компанія таких можливостей не мала. Звичайно не мав. Але як і зараз діють, так і тоді діяли не прописані в законі підстави для "білих" людей. Це дуже зручно, до речі. Нема зайвих питань на кордоні. Всі відразу розуміють, що ти - правильний пацан.Мене знову звичайно потруть, бо святу лічину Ермакса чіпати тут не можна, але його роботодавець очевидно дуже впливова міжнародна організація, те що називаєтmся Supranational, яка за 2 тижні з початку війни вирішила для своїх працівників ці питання. Жодна українська або звичайна міжнародна компанія таких можливостей не мала.

деякі міжнародні компанії релокації зробили ще в середині лютого. бо повірили дідусеві Джо



відчепіться ви від Макса - що так нервує, що Макс у Відні?

в мене деякі знайомі теж у Відні - й повірте шлях з окупованих територій не був вкритий розами деякі міжнародні компанії релокації зробили ще в середині лютого. бо повірили дідусеві Джовідчепіться ви від Макса - що так нервує, що Макс у Відні?в мене деякі знайомі теж у Відні - й повірте шлях з окупованих територій не був вкритий розами Shaman

Повідомлень: 3523 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 00:01 maza5 написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав: я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу

Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план. Повернутися з Польщі в Україну, щоб років через 20 нарешті почати жити як у Польщі? Так собі план.

Статья за 2019 рік.

Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/ Статья за 2019 рік.Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу



Тобто ми через 50 років якщо зірки правильно вибудуються, будемо там, де Польща вже сьогодні? Ну так, у нас ВВП в поточних цінах був 142 млрд у 2022 (не точно, по офіційному курсу на кінець року перерахував - по реальному менше), у Польщі - 688 млрд. При рості 3% в рік через 53 роки доженемо Польщу 2022. Так собі план )



Був у мене дуже гарний професор економіки. Добре пам'ятаю його коментар щодо можливості комусь когось наздогнати по ВВП. Якщо абсолютний відрив занадто великий, то він може зростати майже вічно незважаючи на відносні темпи росту. Бо 2% від 1000, це більше, ніж 10% від 100. Чиста математика.



Щоб наздогнати треба десятиріччами зберігати переважний темп росту над більшою економікою. На прикладі України і Польщі, якщо ми будемо рости фантастичні 6% на рік, а Польща - посередні 3%, то наш номінальний ВВП наздожене польській в тому ж році через яких-небудь 55 років. При цьому перші 30 років абсолютний розрив буде тільки зростати і сягне максимуму близько 856 млрд доларів. Тобто ми через 50 років якщо зірки правильно вибудуються, будемо там, де Польща вже сьогодні? Ну так, у нас ВВП в поточних цінах був 142 млрд у 2022 (не точно, по офіційному курсу на кінець року перерахував - по реальному менше), у Польщі - 688 млрд. При рості 3% в рік через 53 роки доженемо Польщу 2022. Так собі план )Був у мене дуже гарний професор економіки. Добре пам'ятаю його коментар щодо можливості комусь когось наздогнати по ВВП. Якщо абсолютний відрив занадто великий, то він може зростати майже вічно незважаючи на відносні темпи росту. Бо 2% від 1000, це більше, ніж 10% від 100. Чиста математика.Щоб наздогнати треба десятиріччами зберігати переважний темп росту над більшою економікою. На прикладі України і Польщі, якщо ми будемо рости фантастичні 6% на рік, а Польща - посередні 3%, то наш номінальний ВВП наздожене польській в тому ж році через яких-небудь 55 років. При цьому перші 30 років абсолютний розрив буде тільки зростати і сягне максимуму близько 856 млрд доларів. adeges Повідомлень: 4306 З нами з: 14.03.06 Подякував: 389 раз. Подякували: 990 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 00:14 gonchik74 написав: В Польщі один, як на мене мінус - клімат. Решта мінусів притаманні іншим країнам Європи. А ті плюси, за якими так сумують свіжоприбулі (медицина, банківська сфера тощо) - то ще треба зберегти. Як і цінову доступність послуг. В Польщі один, як на мене мінус - клімат. Решта мінусів притаманні іншим країнам Європи. А ті плюси, за якими так сумують свіжоприбулі (медицина, банківська сфера тощо) - то ще треба зберегти. Як і цінову доступність послуг.

Так, клімат - гівно. Хоча, наприклад, на заході України клімат теж не набагато кращій. А банківська система цілком нормальна. Що там в Україні такого особливого в цій сфері? Так, клімат - гівно. Хоча, наприклад, на заході України клімат теж не набагато кращій. А банківська система цілком нормальна. Що там в Україні такого особливого в цій сфері? Gastarbaiter Повідомлень: 2588 З нами з: 26.02.18 Подякував: 627 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 00:15 Shaman написав: Чукча2 написав: Понял, спасибо.



Леса горят каждый год, а у нас началась эвакуация из Энергодара. Понял, спасибо.Леса горят каждый год, а у нас началась эвакуация из Энергодара.

в Канаді що є. кращі умови для емігрантів у франкомовній Канаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.



клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить. в Канаді що є. кращі умови для емігрантів уКанаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить.



Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский.

В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко. Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский.В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко. rjkz

Повідомлень: 14758 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7706 раз. Подякували: 4705 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 00:30 Shaman написав: що так нервує, що Макс у Відні?

що так нервує, що Макс у Відні?

Нервує що його псевдопатріотизм ґрунтується на якійсь особистій фантазії про право розпоряджатися чужими життями, що завжди простіше ніж патріотично ризикувати своїм, даючи деструктивні рекомендації під час коли життя по суті тут нічого не варте.

З таким побратимом у такий час і ворогів не потрібно. Нервує що його псевдопатріотизм ґрунтується на якійсь особистій фантазії про право розпоряджатися чужими життями, що завжди простіше ніж патріотично ризикувати своїм, даючи деструктивні рекомендації під час коли життя по суті тут нічого не варте.З таким побратимом у такий час і ворогів не потрібно. Прораб Повідомлень: 749 З нами з: 02.03.19 Подякував: 542 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 00:56 airmax78 написав: gonchik74 написав: maza5 написав: Статья за 2019 рік.

Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/ Статья за 2019 рік.Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба. То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.

Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі. Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.

Пряма мова Зеленського: "Ми не отримали жодної відповіді (на запити України про допомогу − ред.). Я шокований".

https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/7/7405825/ Пряма мова Зеленського: "Ми не отримали жодної відповіді (на запити України про допомогу − ред.). Я шокований". maza5 Повідомлень: 342 З нами з: 27.08.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 01:02 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: бачу комусь дозволяється хамити, але саме таких чомусь оберігають від неприємних повідомлень у відповідь. ну то таке, еміграція, стрес - треба берегти наших мужніх емігрантів..



щоб відійти від непотрібного флуду давайте дотримуватися певних речей - бо бачу, що не бажаєте шукати компроміси.



можете розповідати про Америку гарне (але бажано правду, а не пропаганду), але не треба розповідати, як в Україні погано й що у всіх, хто залишилися - ніяких перспектив. про погане за потреби розповімо самі.



про стелю, яку досягли - а дрібний бізнес потроху здає позицію більш великому. й ті, хто не зміг масштабувати свій бізнес стикається з тим, що бізнес чахне.



коли кажу про групу підтримки - то маю на увазі, що ви найуспішніший приклад еміграції. тому ви прапор й емігрантів, й просто втікачів. а деякі взагалі розповідають лише про негаразди в Україні, ніякої інфо про своє життя за кордоном. а еміграцію в Польщу особисто я не вважаю взагалі якимось досягненням.



бо якби еміграція йшла за принципом - там де, краще - то США в сучасному вигляді не виникли б. бо тоді їхали за свободою, за правом особисто керувати своїм життям. й в якихось сферах в Україні зараз навіть більше свободи, ніж в США.



й не узагальнюйте - я ніколи не писав, що в США або особисто у вас погано

з надією на взаєморозуміння бачу комусь дозволяється хамити, але саме таких чомусь оберігають від неприємних повідомлень у відповідь. ну то таке, еміграція, стрес - треба берегти наших мужніх емігрантів..щоб відійти від непотрібного флуду давайте дотримуватися певних речей - бо бачу, що не бажаєте шукати компроміси.можете розповідати про Америку гарне (але бажано правду, а не пропаганду), але не треба розповідати, як в Україні погано й що у всіх, хто залишилися - ніяких перспектив. про погане за потреби розповімо самі.про стелю, яку досягли - а дрібний бізнес потроху здає позицію більш великому. й ті, хто не зміг масштабувати свій бізнес стикається з тим, що бізнес чахне.коли кажу про групу підтримки - то маю на увазі, що ви найуспішніший приклад еміграції. тому ви прапор й емігрантів, й просто втікачів. а деякі взагалі розповідають лише про негаразди в Україні, ніякої інфо про своє життя за кордоном. а еміграцію в Польщу особисто я не вважаю взагалі якимось досягненням.бо якби еміграція йшла за принципом - там де, краще - то США в сучасному вигляді не виникли б. бо тоді їхали за свободою, за правом особисто керувати своїм життям. й в якихось сферах в Україні зараз навіть більше свободи, ніж в США.й не узагальнюйте - я ніколи не писав, що в США або особисто у вас поганоз надією на взаєморозуміння



Вы знаете, Вы в чем-то правы.

Я перешел некую черту. И сделал это сознательно.

Если Вы следили за "дискуссией" то, возможно, заметили, что я проявил достаточное терпение на выпады некоторых форумчан, надеясь, что повыёживаются и успокоятся. Не успокоились. Я давал неоднозначные намеки, что лезть в личное сверх того, что я готов сказать - ту мач. Не подействовало. Постоянные нападки, "возраст" (меня это волнует только в том плане, что приходится рассчитывать время которое у меня есть), волнует (ну капец как) работает моя жена или не работает, уже до детей добрались.Пришлось "включить хама" в ответ. Как-бы Вы поступили на моем месте?

Вообще я белый и пушистый.

В целом, я на этой ветке пишу о своем восприятии США, что пишу плохого про Украину - основано на своем жизненном опыте. Если кто-то живет в рафинированных условиях - он может со мной не согласиться. Если Вы видите позитивные изменения в последние годы - я очень рад. Я с самого начала верил в Зеленского. И ни разу не поддал его сомнению.

Очень хочу верить в светлое будущее Украины, но мое оставшееся время принадлежит уже не мне. Я лишь вынужден делать выбор за тех, за кого в ответе.

Поэтому, сорри, возврата в Украину насовсем особо ждать не стоит.

Да и кому я там нужен? Про США плохого не говорю, в Украине какие-то недостатки посмел узреть. ФУ_ФУ-ФУ на меня. Вы знаете, Вы в чем-то правы.Я перешел некую черту. И сделал это сознательно.Если Вы следили за "дискуссией" то, возможно, заметили, что я проявил достаточное терпение на выпады некоторых форумчан, надеясь, что повыёживаются и успокоятся. Не успокоились. Я давал неоднозначные намеки, что лезть в личное сверх того, что я готов сказать - ту мач. Не подействовало. Постоянные нападки, "возраст" (меня это волнует только в том плане, что приходится рассчитывать время которое у меня есть), волнует (ну капец как) работает моя жена или не работает, уже до детей добрались.Пришлось "включить хама" в ответ.Вообще я белый и пушистый.В целом, я на этой ветке пишу овосприятии США, что пишу плохого про Украину - основано нажизненном опыте. Если кто-то живет в рафинированных условиях - он может со мной не согласиться. Если Вы видите позитивные изменения в последние годы - я очень рад. Я с самого начала. И ни разу не поддал его сомнению.Очень хочу верить в светлое будущее Украины, но мое оставшеесявремя принадлежит уже не мне. Я лишь вынужден делать выбор за тех, за кого в ответе.Поэтому, сорри, возврата в Украину насовсем особо ждать не стоит.Да и кому я там нужен? Про США плохого не говорю, в Украине какие-то недостатки посмел узреть. ФУ_ФУ-ФУ на меня.

дивиться, як я розумію американські закони, навіть якщо вас хтось обклав матом, це не дає вам прави бити комусь пику - чи не так?



але коли в США - лише позитивне сприйняття, в Україні - лише негативне - ви ж розумієте, що так не буває. та й гроші ви заробили в Україні.



про зелену владу - я анекдот вже розповідав. з 2019 року я навпаки бачу більше негативних моментів, ніж позитивних.



я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачу



а про Америку - не наша класика





а ось це - щось дуже нагадує



Сегодня родина там, где задница в тепле дивиться, як я розумію американські закони, навіть якщо вас хтось обклав матом, це не дає вам прави бити комусь пику - чи не так?але коли в США - лише позитивне сприйняття, в Україні - лише негативне - ви ж розумієте, що так не буває. та й гроші ви заробили в Україні.про зелену владу - я анекдот вже розповідав. з 2019 року я навпаки бачу більше негативних моментів, ніж позитивних.я взагалі не бачу сенсу повертатися в України - ані з США, Канади, ані з Німеччини. з Польщі бачуа про Америку - не наша класикаа ось це - щось дуже нагадує



Совершенно верно, если даже дотронешься - потащат в суд, но обматерить в ответ - велкам. Тут было другое - не будем показывать пальцем кто, намеренно и последовательно подогревало диспут в течении долгого времени. Не сейчас это началось. А сейчас сорвало крышу. Если-бы я не дал отпор, то это продолжалось-бы (и возможно будет продолжаться ?) еще долго. Чем-то пуйло напомнило.

Хотя то, что я сделал, против моих принципов и воспитания. Ну что делать?

Звонить 911?

В целом, было-бы смешно, если-бы не было так грустно. Но очень характерно.



Насчет денег.

Какие-то заработал. И что? Значительная часть и осталась в Украине в виде бетона. Трудовой стаж почти 30 лет, а пенсию получать не буду, Украине - профит.Ехал в СЩА со смещной по местным меркам суммой. (Честно говоря, сейчас бы счел это немного безрассудным в свете того, что случилось через некоторое время после приезда. Но была какая-то уверенность, что справлюсь. Есть блогеры из Киева, когда-то приехали с 800 долларов на двоих. Правда, скучные. Блог толстяка. Уже приводил в пример другого блогера, тоже из Киева, приехал с 24 куе, 20 от продажи машины и 20-же - долг, который давно отдал. Я уж не говорю про "дядю Мишу", который приехал с 456 долларами на троих, а сейчас - мультимиллионер.)

Ни в Америке все не идеально ни в Украине. Разница в количестве дегтя в бочках меда. Каждый сам решает, что ему надо и с чем он готов мириться.

Насчет Зе. Не знаю куда пропал с форума Влад (надеюсь, что с ним все ок), он выложил ссылку на книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".

Полюбопытствуйте. Это вместо агитации за Зеленского. Вы - человек умный, найдете там взаимосвязи и аналогии с ситуацией в Украине.

Если-же и после этого Вы будете защищать, скажем, пороха, то это еще один довод для меня, что делать что-то и ждать чего-то мне в Украине нечего.

Ну, или я тот пессимист, который слищком хорошо информированный оптимист.



ЗЫ: насчет укрупнения бизнеса. Я уже писал - моя модель (или, правильней - в моей нише) не работала-бы в более крупном масштабе. Совершенно верно, если даже дотронешься - потащат в суд, но обматерить в ответ - велкам. Тут было другое - не будем показывать пальцем кто, намеренно и последовательно подогревало диспут в течении долгого времени. Не сейчас это началось. А сейчас сорвало крышу. Если-бы я не дал отпор, то это продолжалось-бы (и возможно будет продолжаться ?) еще долго. Чем-то пуйло напомнило.Хотя то, что я сделал, против моих принципов и воспитания. Ну что делать?Звонить 911?В целом, было-бы смешно, если-бы не было так грустно. Но очень характерно.Насчет денег.Какие-то заработал. И что? Значительная часть и осталась в Украине в виде бетона. Трудовой стаж почти 30 лет, а пенсию получать не буду, Украине - профит.Ехал в СЩА со смещной по местным меркам суммой. (Честно говоря, сейчас бы счел это немного безрассудным в свете того, что случилось через некоторое время после приезда. Но была какая-то уверенность, что справлюсь. Есть блогеры из Киева, когда-то приехали с 800 долларов на двоих. Правда, скучные. Блог толстяка. Уже приводил в пример другого блогера, тоже из Киева, приехал с 24 куе, 20 от продажи машины и 20-же - долг, который давно отдал. Я уж не говорю про "дядю Мишу", который приехал с 456 долларами на троих, а сейчас - мультимиллионер.)Ни в Америке все не идеально ни в Украине. Разница в количестве дегтя в бочках меда. Каждый сам решает, что ему надо и с чем он готов мириться.Насчет Зе. Не знаю куда пропал с форума Влад (надеюсь, что с ним все ок), он выложил ссылку на книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".Полюбопытствуйте. Это вместо агитации за Зеленского. Вы - человек умный, найдете там взаимосвязи и аналогии с ситуацией в Украине.Если-же и после этого Вы будете защищать, скажем, пороха, то это еще один довод для меня, что делать что-то и ждать чего-то мне в Украине нечего.Ну, или я тот пессимист, который слищком хорошо информированный оптимист.ЗЫ: насчет укрупнения бизнеса. Я уже писал - моя модель (или, правильней - в моей нише) не работала-бы в более крупном масштабе. rjkz

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