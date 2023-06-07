maza5 написав:airmax78 написав:
Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.
Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022
П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.
По секрету скажу, что наличие Гринкард не дает оснований для ВЫЕЗДА из Украины.
Были случаи, когда гринкардхолдеры везли гуманитарку в Украину и там до сих пор.
Граждане СЩА беспрепятственно пересекают границу Украины на Выезд.