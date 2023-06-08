Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 790791792793 Додано: Чет 08 чер, 2023 01:06 maza5 написав: airmax78 написав: maza5 написав: Яка у вас була в березні на 05.03.2022 правова підстава для перетину кордону України під час війскового стану для чоловіків 18-60. Тим паче відрядження..ще на півтора року.. ?? Яка у вас була в березні на 05.03.2022 правова підстава для перетину кордону України під час війскового стану для чоловіків 18-60. Тим паче відрядження..ще на півтора року.. ??

Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити. Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.

Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022

П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України. Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.



По секрету скажу, что наличие Гринкард не дает оснований для ВЫЕЗДА из Украины.

Были случаи, когда гринкардхолдеры везли гуманитарку в Украину и там до сих пор.

Граждане СЩА беспрепятственно пересекают границу Украины на Выезд. По секрету скажу, что наличие Гринкард не дает оснований для ВЫЕЗДА из Украины.Были случаи, когда гринкардхолдеры везли гуманитарку в Украину и там до сих пор.Граждане СЩА беспрепятственно пересекают границу Украины на Выезд. rjkz

Повідомлень: 14762 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7710 раз. Подякували: 4707 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 01:13 gonchik74 написав: airmax78 написав: [

То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба. То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.

Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі. Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.

Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.[/quote]



"Купить" гринкарту невозможно.

Можно заплатить мощенникам за якобы выигрыш гринкарты.

Это старая хохма, в это лучше не влазить. Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.[/quote]"Купить" гринкарту невозможно.Можно заплатить мощенникам за якобы выигрыш гринкарты.Это старая хохма, в это лучше не влазить. rjkz

Повідомлень: 14762 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7710 раз. Подякували: 4707 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 02:26 airmax78 написав: gonchik74 написав: maza5 написав: Статья за 2019 рік.

Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/ Статья за 2019 рік.Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу

То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба. То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.

Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі. Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.

Все хорошо, но без упоминания межгалактического шахматного турнира тема не заходит.

Если вас послушать, то мы с каждым разрушенным домом и с каждой взорванной дамбой повышаем шансы на взрывной рост ВВП.

"Заграница нам поможет"(С) Все хорошо, но без упоминания межгалактического шахматного турнира тема не заходит.Если вас послушать, то мы с каждым разрушенным домом и с каждой взорванной дамбой повышаем шансы на взрывной рост ВВП."Заграница нам поможет"(С) antey1969 1

Повідомлень: 11925 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1659 раз. Подякували: 3556 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 04:38 gonchik74 написав: В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.

Схожа ситуація була у мого колишнього підлеглого: гарний розумний хлопець, навіть щось там на рівні міста розвагами молоді займався. Потім зрозумів, що потрібні гроші, встряг в грошовите місце і навіть вдало допомагав багатіям прилаштовувати награбовані у українців гроші.

Саме в цей момент і виграв грін-карту. Я аплодував, а він думав, що гроші багатіїв будуть падати з неба вічно: не скористався.

Фінал цієї дії не те, щоби поганий, але поїзд пішов.

Правда, встиг до війни оформити візу В1/В2 - зараз в Майямі - відвідує сестру, яка не проґавила.

Планували зустрітися в кінці травня з ним в Сан Францисько - але не зустрілися: в мене був дуже напружений графік.



Поїзд - він такий: ось стояв, чекав і раптом - пішов… Схожа ситуація була у мого колишнього підлеглого: гарний розумний хлопець, навіть щось там на рівні міста розвагами молоді займався. Потім зрозумів, що потрібні гроші, встряг в грошовите місце і навіть вдало допомагав багатіям прилаштовувати награбовані у українців гроші.Саме в цей момент і виграв грін-карту. Я аплодував, а він думав, що гроші багатіїв будуть падати з неба вічно: не скористався.Фінал цієї дії не те, щоби поганий, але поїзд пішов.Правда, встиг до війни оформити візу В1/В2 - зараз в Майямі - відвідує сестру, яка не проґавила.Планували зустрітися в кінці травня з ним в Сан Францисько - але не зустрілися: в мене був дуже напружений графік.Поїзд - він такий: ось стояв, чекав і раптом - пішов… akurt

Повідомлень: 7743 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3127 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 05:35 rjkz написав: Shaman написав: в Канаді що є. кращі умови для емігрантів у франкомовній Канаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.

клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить. в Канаді що є. кращі умови для емігрантів уКанаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить.



Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский.

В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко. Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский.В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко.



Не знаю про какие-то особые условия для франкоязычных в Квебеке по сравнению с англоязычной частью Канады. Может быть. Но я не знаю.

Но - пребывая в эти дни уже вторую неделю в Канаде и общаясь с многим украинцами тут - теми семьями, которых я лично отправил в новую жизнь в Канаде - из Анталии - скажу, что для украинцев здесь созданы самые тепличные условия.

Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:

а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.

б) " А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги? "



Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут.

Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.

Пропитаться хватит.



Погода - вопрос интересный. - вообще-то я житель Анталии - все время здесь страдаю от жары.

Это при том, что все время почти в горах. +26...+30.

Но - судя по плакатам о необходимости зимних шин и закрытых горных дорогах с 1 октября по 30 апреля - зимой тут грустно.

Наша девочка сказала мне, что в Калгари было минус 30.

Не верю, изнывая в эти дни реально от жары. Не знаю про какие-то особые условия для франкоязычных в Квебеке по сравнению с англоязычной частью Канады. Может быть. Но я не знаю.Но - пребывая в эти дни уже вторую неделю в Канаде и общаясь с многим украинцами тут - теми семьями, которых я лично отправил в новую жизнь в Канаде - из Анталии - скажу, что для украинцев здесь созданы самые тепличные условия.Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.б) "Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчатаМаксимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.Пропитаться хватит.Погода - вопрос интересный. - вообще-то я житель Анталии - все время здесь страдаю от жары.Это при том, что все время почти в горах. +26...+30.Но - судя по плакатам о необходимости зимних шин и закрытых горных дорогах с 1 октября по 30 апреля - зимой тут грустно.Наша девочка сказала мне, что в Калгари было минус 30.Не верю, изнывая в эти дни реально от жары. akurt

Повідомлень: 7743 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3127 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 06:02 akurt написав: rjkz написав: Shaman написав: в Канаді що є. кращі умови для емігрантів у франкомовній Канаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.

клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить. в Канаді що є. кращі умови для емігрантів уКанаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить.



Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский.

В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко. Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский.В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко.



Не знаю про какие-то особые условия для франкоязычных в Квебеке по сравнению с англоязычной частью Канады. Может быть. Но я не знаю.

Но - пребывая в эти дни уже вторую неделю в Канаде и общаясь с многим украинцами тут - теми семьями, которых я лично отправил в новую жизнь в Канаде - из Анталии - скажу, что для украинцев здесь созданы самые тепличные условия.

Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:

а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.

б) " А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги? "



Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут.

Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.

Пропитаться хватит.



Погода - вопрос интересный. - вообще-то я житель Анталии - все время здесь страдаю от жары.

Это при том, что все время почти в горах. +26...+30.

Но - судя по плакатам о необходимости зимних шин и закрытых горных дорогах с 1 октября по 30 апреля - зимой тут грустно.

Наша девочка сказала мне, что в Калгари было минус 30.

Не верю, изнывая в эти дни реально от жары. Не знаю про какие-то особые условия для франкоязычных в Квебеке по сравнению с англоязычной частью Канады. Может быть. Но я не знаю.Но - пребывая в эти дни уже вторую неделю в Канаде и общаясь с многим украинцами тут - теми семьями, которых я лично отправил в новую жизнь в Канаде - из Анталии - скажу, что для украинцев здесь созданы самые тепличные условия.Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.б) "Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчатаМаксимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.Пропитаться хватит.Погода - вопрос интересный. - вообще-то я житель Анталии - все время здесь страдаю от жары.Это при том, что все время почти в горах. +26...+30.Но - судя по плакатам о необходимости зимних шин и закрытых горных дорогах с 1 октября по 30 апреля - зимой тут грустно.Наша девочка сказала мне, что в Калгари было минус 30.Не верю, изнывая в эти дни реально от жары.



Я когда-то смотрел этого чувака:

https://www.youtube.com/VoxCanadae

Нудно, но информацию дает. Я когда-то смотрел этого чувака:Нудно, но информацию дает. rjkz

Повідомлень: 14762 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7710 раз. Подякували: 4707 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 06:06 Re: Еміграція, заробітчанство

"Женщина не создана для работы на траке"

Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками



Забьем гвоздь в гроб сексизма."Женщина не создана для работы на траке"Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками rjkz

Повідомлень: 14762 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7710 раз. Подякували: 4707 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 06:20 akurt написав: rjkz написав: Shaman написав: в Канаді що є. кращі умови для емігрантів у франкомовній Канаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.

клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить. в Канаді що є. кращі умови для емігрантів уКанаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить.



Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский.

В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко. Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский.В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко.



Не знаю про какие-то особые условия для франкоязычных в Квебеке по сравнению с англоязычной частью Канады. Может быть. Но я не знаю.

Но - пребывая в эти дни уже вторую неделю в Канаде и общаясь с многим украинцами тут - теми семьями, которых я лично отправил в новую жизнь в Канаде - из Анталии - скажу, что для украинцев здесь созданы самые тепличные условия.

Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:

а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.

б) " А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги? "



Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут.

Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.

Пропитаться хватит.



Погода - вопрос интересный. - вообще-то я житель Анталии - все время здесь страдаю от жары.

Это при том, что все время почти в горах. +26...+30.

Но - судя по плакатам о необходимости зимних шин и закрытых горных дорогах с 1 октября по 30 апреля - зимой тут грустно.

Наша девочка сказала мне, что в Калгари было минус 30.

Не верю, изнывая в эти дни реально от жары. Не знаю про какие-то особые условия для франкоязычных в Квебеке по сравнению с англоязычной частью Канады. Может быть. Но я не знаю.Но - пребывая в эти дни уже вторую неделю в Канаде и общаясь с многим украинцами тут - теми семьями, которых я лично отправил в новую жизнь в Канаде - из Анталии - скажу, что для украинцев здесь созданы самые тепличные условия.Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.б) "Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчатаМаксимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.Пропитаться хватит.Погода - вопрос интересный. - вообще-то я житель Анталии - все время здесь страдаю от жары.Это при том, что все время почти в горах. +26...+30.Но - судя по плакатам о необходимости зимних шин и закрытых горных дорогах с 1 октября по 30 апреля - зимой тут грустно.Наша девочка сказала мне, что в Калгари было минус 30.Не верю, изнывая в эти дни реально от жары.



Сегодня разговаривал с чуваком из лифтовой компании, на вопрос о возрасте ответил "ну, я старше тебя" "так мне "скоро" полтинник" "ты еще молодой, иди к нам работать, обучим на механика".

Для справки, пару лет назад разговаривал с бывшим офицером НГУ, который не так давно работал в этой-же компании, я как-то писал о нем. На старт тогда ему дали 18 долларов в час, через 2 года у него было 32 доллара в час + он брал субботу овертаймом. Ему тогда было 32 (саупадения), жена с маленьким ребенком, не работала... Он только приехал, просто позвонил по телефону в лифте, по которому надо было звонить, если застрял и спросил или им нужны люди.

Пришел с опытом службы в НГУ, его оббучили ( в это время платили зп), прошел практику (это когда с опытным мейнтейнером новичок в паре работает), и через 2 года уже по простым вызовам ездил. Сегодня разговаривал с чуваком из лифтовой компании, на вопрос о возрасте ответил "ну, я старше тебя""так мне "скоро" полтинник" "ты еще молодой, иди к нам работать, обучим на механика".Для справки, пару лет назад разговаривал с бывшим офицером НГУ, который не так давно работал в этой-же компании, я как-то писал о нем. На старт тогда ему дали 18 долларов в час, через 2 года у него было 32 доллара в час + он брал субботу овертаймом. Ему тогда было 32 (саупадения), жена с маленьким ребенком, не работала...Он только приехал, просто позвонил по телефону в лифте, по которому надо было звонить, если застрял и спросил или им нужны люди.Пришел с опытом службы в НГУ, его оббучили ( в это время платили зп), прошел практику (это когда с опытным мейнтейнером новичок в паре работает), и через 2 года уже по простым вызовам ездил. rjkz

Повідомлень: 14762 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7710 раз. Подякували: 4707 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 06:27 Re: Еміграція, заробітчанство Ьыл вопрос про рошен.

Сегодня жена не удержалась, купила вафли рошен (в Украине Свиточ покупали).

Пачка 216 грамм 2,5 доллара. rjkz

Повідомлень: 14762 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7710 раз. Подякували: 4707 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 06:59 Чукча2 написав: а у нас началась эвакуация из Энергодара. а у нас началась эвакуация из Энергодара.

так там рашисты эвакуируют что-ли? я так понимаю, что дорога жизни в Украину перекрыта так там рашисты эвакуируют что-ли? я так понимаю, что дорога жизни в Украину перекрыта San

Повідомлень: 33498 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2328 раз. Подякували: 2607 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 790791792793 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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