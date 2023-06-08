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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 790791792793
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 01:06

  maza5 написав:
  airmax78 написав:
  maza5 написав:Яка у вас була в березні на 05.03.2022 правова підстава для перетину кордону України під час війскового стану для чоловіків 18-60. Тим паче відрядження..ще на півтора року.. ??

Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.

Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022
П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.


По секрету скажу, что наличие Гринкард не дает оснований для ВЫЕЗДА из Украины.
Были случаи, когда гринкардхолдеры везли гуманитарку в Украину и там до сих пор.
Граждане СЩА беспрепятственно пересекают границу Украины на Выезд.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 01:13

  gonchik74 написав:
  airmax78 написав:[
То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.

Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.

Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.[/quote]

"Купить" гринкарту невозможно.
Можно заплатить мощенникам за якобы выигрыш гринкарты.
Это старая хохма, в это лучше не влазить.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 02:26

:?
  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:
  maza5 написав:Статья за 2019 рік.
Директор Світового банку: 50 років, щоб наздогнати Польщу
https://minfin.com.ua/ua/2019/11/12/39691183/

То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.

Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.

Все хорошо, но без упоминания межгалактического шахматного турнира тема не заходит.
Если вас послушать, то мы с каждым разрушенным домом и с каждой взорванной дамбой повышаем шансы на взрывной рост ВВП.
"Заграница нам поможет"(С)
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 04:38

  gonchik74 написав:В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.

Схожа ситуація була у мого колишнього підлеглого: гарний розумний хлопець, навіть щось там на рівні міста розвагами молоді займався. Потім зрозумів, що потрібні гроші, встряг в грошовите місце і навіть вдало допомагав багатіям прилаштовувати награбовані у українців гроші.
Саме в цей момент і виграв грін-карту. Я аплодував, а він думав, що гроші багатіїв будуть падати з неба вічно: не скористався.
Фінал цієї дії не те, щоби поганий, але поїзд пішов.
Правда, встиг до війни оформити візу В1/В2 - зараз в Майямі - відвідує сестру, яка не проґавила.
Планували зустрітися в кінці травня з ним в Сан Францисько - але не зустрілися: в мене був дуже напружений графік.

Поїзд - він такий: ось стояв, чекав і раптом - пішов…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 05:35

  rjkz написав:
  Shaman написав:в Канаді що є. кращі умови для емігрантів у франкомовній Канаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.
клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить.


Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский.
В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко.


Не знаю про какие-то особые условия для франкоязычных в Квебеке по сравнению с англоязычной частью Канады. Может быть. Но я не знаю.
Но - пребывая в эти дни уже вторую неделю в Канаде и общаясь с многим украинцами тут - теми семьями, которых я лично отправил в новую жизнь в Канаде - из Анталии - скажу, что для украинцев здесь созданы самые тепличные условия.
Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:
а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.
б) "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги?"

Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут.
Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.
Пропитаться хватит.

Погода - вопрос интересный. - вообще-то я житель Анталии - все время здесь страдаю от жары.
Это при том, что все время почти в горах. +26...+30.
Но - судя по плакатам о необходимости зимних шин и закрытых горных дорогах с 1 октября по 30 апреля - зимой тут грустно.
Наша девочка сказала мне, что в Калгари было минус 30.
Не верю, изнывая в эти дни реально от жары.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 06:02

  akurt написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:в Канаді що є. кращі умови для емігрантів у франкомовній Канаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.
клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить.


Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский.
В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко.


Не знаю про какие-то особые условия для франкоязычных в Квебеке по сравнению с англоязычной частью Канады. Может быть. Но я не знаю.
Но - пребывая в эти дни уже вторую неделю в Канаде и общаясь с многим украинцами тут - теми семьями, которых я лично отправил в новую жизнь в Канаде - из Анталии - скажу, что для украинцев здесь созданы самые тепличные условия.
Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:
а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.
б) "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги?"

Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут.
Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.
Пропитаться хватит.

Погода - вопрос интересный. - вообще-то я житель Анталии - все время здесь страдаю от жары.
Это при том, что все время почти в горах. +26...+30.
Но - судя по плакатам о необходимости зимних шин и закрытых горных дорогах с 1 октября по 30 апреля - зимой тут грустно.
Наша девочка сказала мне, что в Калгари было минус 30.
Не верю, изнывая в эти дни реально от жары.


Я когда-то смотрел этого чувака:
https://www.youtube.com/VoxCanadae
Нудно, но информацию дает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 06:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Забьем гвоздь в гроб сексизма.
"Женщина не создана для работы на траке" :mrgreen:
Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками

rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 06:20

  akurt написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:в Канаді що є. кращі умови для емігрантів у франкомовній Канаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов.
клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить.


Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский.
В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко.


Не знаю про какие-то особые условия для франкоязычных в Квебеке по сравнению с англоязычной частью Канады. Может быть. Но я не знаю.
Но - пребывая в эти дни уже вторую неделю в Канаде и общаясь с многим украинцами тут - теми семьями, которых я лично отправил в новую жизнь в Канаде - из Анталии - скажу, что для украинцев здесь созданы самые тепличные условия.
Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке:
а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА.
б) "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги?"

Без ответа на вопрос по пункту б) и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут.
Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час.
Пропитаться хватит.

Погода - вопрос интересный. - вообще-то я житель Анталии - все время здесь страдаю от жары.
Это при том, что все время почти в горах. +26...+30.
Но - судя по плакатам о необходимости зимних шин и закрытых горных дорогах с 1 октября по 30 апреля - зимой тут грустно.
Наша девочка сказала мне, что в Калгари было минус 30.
Не верю, изнывая в эти дни реально от жары.


Сегодня разговаривал с чуваком из лифтовой компании, на вопрос о возрасте ответил "ну, я старше тебя" :lol: "так мне "скоро" полтинник" "ты еще молодой, иди к нам работать, обучим на механика".
Для справки, пару лет назад разговаривал с бывшим офицером НГУ, который не так давно работал в этой-же компании, я как-то писал о нем. На старт тогда ему дали 18 долларов в час, через 2 года у него было 32 доллара в час + он брал субботу овертаймом. Ему тогда было 32 (саупадения), жена с маленьким ребенком, не работала... :D Он только приехал, просто позвонил по телефону в лифте, по которому надо было звонить, если застрял и спросил или им нужны люди.
Пришел с опытом службы в НГУ, его оббучили ( в это время платили зп), прошел практику (это когда с опытным мейнтейнером новичок в паре работает), и через 2 года уже по простым вызовам ездил.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 06:27

Re: Еміграція, заробітчанство

Ьыл вопрос про рошен.
Сегодня жена не удержалась, купила вафли рошен (в Украине Свиточ покупали).
Пачка 216 грамм 2,5 доллара.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 06:59

  Чукча2 написав:а у нас началась эвакуация из Энергодара.

так там рашисты эвакуируют что-ли? я так понимаю, что дорога жизни в Украину перекрыта
San
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