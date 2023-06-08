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maza5 написав:Яка у вас була в березні на 05.03.2022 правова підстава для перетину кордону України під час війскового стану для чоловіків 18-60. Тим паче відрядження..ще на півтора року.. ??
Були підстави. Інакше б не випустили. Тоді ще все дуже жорстко було. Це потім вже всілякі всюдихіди типу Бігора почали мутити.
Ви завжди казали про відрядження.Що вас роботодавець змусив виїхати. Але це не є правовою підставої для перетину кордону, тимпаче на березень 2022 П.С. У вас скоріше подвійне громадянство. І виїхали ви за паспортом не громадянина України.
По секрету скажу, что наличие Гринкард не дает оснований для ВЫЕЗДА из Украины. Были случаи, когда гринкардхолдеры везли гуманитарку в Украину и там до сих пор. Граждане СЩА беспрепятственно пересекают границу Украины на Выезд.
airmax78 написав:[ То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.
Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.
Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.[/quote]
"Купить" гринкарту невозможно. Можно заплатить мощенникам за якобы выигрыш гринкарты. Это старая хохма, в это лучше не влазить.
То було до війни. Тепер щоб повернутись до того стану ще зо 20 треба.
Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.
Все хорошо, но без упоминания межгалактического шахматного турнира тема не заходит. Если вас послушать, то мы с каждым разрушенным домом и с каждой взорванной дамбой повышаем шансы на взрывной рост ВВП. "Заграница нам поможет"(С)
gonchik74 написав:В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.
Схожа ситуація була у мого колишнього підлеглого: гарний розумний хлопець, навіть щось там на рівні міста розвагами молоді займався. Потім зрозумів, що потрібні гроші, встряг в грошовите місце і навіть вдало допомагав багатіям прилаштовувати награбовані у українців гроші. Саме в цей момент і виграв грін-карту. Я аплодував, а він думав, що гроші багатіїв будуть падати з неба вічно: не скористався. Фінал цієї дії не те, щоби поганий, але поїзд пішов. Правда, встиг до війни оформити візу В1/В2 - зараз в Майямі - відвідує сестру, яка не проґавила. Планували зустрітися в кінці травня з ним в Сан Францисько - але не зустрілися: в мене був дуже напружений графік.
Поїзд - він такий: ось стояв, чекав і раптом - пішов…
Shaman написав:в Канаді що є. кращі умови для емігрантів у франкомовній Канаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов. клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить.
Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский. В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко.
Не знаю про какие-то особые условия для франкоязычных в Квебеке по сравнению с англоязычной частью Канады. Может быть. Но я не знаю. Но - пребывая в эти дни уже вторую неделю в Канаде и общаясь с многим украинцами тут - теми семьями, которых я лично отправил в новую жизнь в Канаде - из Анталии - скажу, что для украинцев здесь созданы самые тепличные условия. Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке: а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА. б) "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги?"
Без ответа на вопрос по пункту б)и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут. Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час. Пропитаться хватит.
Погода - вопрос интересный. - вообще-то я житель Анталии - все время здесь страдаю от жары. Это при том, что все время почти в горах. +26...+30. Но - судя по плакатам о необходимости зимних шин и закрытых горных дорогах с 1 октября по 30 апреля - зимой тут грустно. Наша девочка сказала мне, что в Калгари было минус 30. Не верю, изнывая в эти дни реально от жары.
Shaman написав:в Канаді що є. кращі умови для емігрантів у франкомовній Канаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов. клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить.
Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский. В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко.
Не знаю про какие-то особые условия для франкоязычных в Квебеке по сравнению с англоязычной частью Канады. Может быть. Но я не знаю. Но - пребывая в эти дни уже вторую неделю в Канаде и общаясь с многим украинцами тут - теми семьями, которых я лично отправил в новую жизнь в Канаде - из Анталии - скажу, что для украинцев здесь созданы самые тепличные условия. Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке: а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА. б) "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги?"
Без ответа на вопрос по пункту б)и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут. Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час. Пропитаться хватит.
Погода - вопрос интересный. - вообще-то я житель Анталии - все время здесь страдаю от жары. Это при том, что все время почти в горах. +26...+30. Но - судя по плакатам о необходимости зимних шин и закрытых горных дорогах с 1 октября по 30 апреля - зимой тут грустно. Наша девочка сказала мне, что в Калгари было минус 30. Не верю, изнывая в эти дни реально от жары.
Забьем гвоздь в гроб сексизма. "Женщина не создана для работы на траке" Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками
Shaman написав:в Канаді що є. кращі умови для емігрантів у франкомовній Канаді - це важливо. навіть до війни туди можна було попасти. так потрібні гроші на перший час - це відразу кажуть, але суми від продажу квартири для старту достатньо. в англомовній Канаді з умовами для емігрантів немає таких сприятливих умов. клімат - таки холодний - тут вже кому як заходить.
Там было какое-то политическое решение касательно провинции Квебек - квота 50 тысяч в год, но нужен французский. В англофонных канадских провинциях таких квот нет даже близко.
Не знаю про какие-то особые условия для франкоязычных в Квебеке по сравнению с англоязычной частью Канады. Может быть. Но я не знаю. Но - пребывая в эти дни уже вторую неделю в Канаде и общаясь с многим украинцами тут - теми семьями, которых я лично отправил в новую жизнь в Канаде - из Анталии - скажу, что для украинцев здесь созданы самые тепличные условия. Но всё упирается (постоянно вижу их грустные лица - не из числа тех, которых я отправил, там другие ситуации) в 2 вещи, которые тут упоминались на этой ветке: а) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА. б) "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе будем платить деньги?"
Без ответа на вопрос по пункту б)и частично по пункту а) нигде в эмиграции вас, ребята/девчата не ждут. Максимум - как горничная на этаже в моём отеле - реально красавица из Винницы - 15 CAD в час. Пропитаться хватит.
Погода - вопрос интересный. - вообще-то я житель Анталии - все время здесь страдаю от жары. Это при том, что все время почти в горах. +26...+30. Но - судя по плакатам о необходимости зимних шин и закрытых горных дорогах с 1 октября по 30 апреля - зимой тут грустно. Наша девочка сказала мне, что в Калгари было минус 30. Не верю, изнывая в эти дни реально от жары.
Сегодня разговаривал с чуваком из лифтовой компании, на вопрос о возрасте ответил "ну, я старше тебя" "так мне "скоро" полтинник" "ты еще молодой, иди к нам работать, обучим на механика". Для справки, пару лет назад разговаривал с бывшим офицером НГУ, который не так давно работал в этой-же компании, я как-то писал о нем. На старт тогда ему дали 18 долларов в час, через 2 года у него было 32 доллара в час + он брал субботу овертаймом. Ему тогда было 32 (саупадения), жена с маленьким ребенком, не работала... Он только приехал, просто позвонил по телефону в лифте, по которому надо было звонить, если застрял и спросил или им нужны люди. Пришел с опытом службы в НГУ, его оббучили ( в это время платили зп), прошел практику (это когда с опытным мейнтейнером новичок в паре работает), и через 2 года уже по простым вызовам ездил.