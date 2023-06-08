Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 791792793794 Додано: Чет 08 чер, 2023 08:07 rjkz написав: Совершенно верно, если даже дотронешься - потащат в суд, но обматерить в ответ - велкам. Тут было другое - не будем показывать пальцем кто, намеренно и последовательно подогревало диспут в течении долгого времени. Не сейчас это началось. А сейчас сорвало крышу. Если-бы я не дал отпор, то это продолжалось-бы (и возможно будет продолжаться ?) еще долго. Чем-то пуйло напомнило.

Хотя то, что я сделал, против моих принципов и воспитания. Ну что делать?

Звонить 911?

В целом, было-бы смешно, если-бы не было так грустно. Но очень характерно.



Насчет денег.

Какие-то заработал. И что? Значительная часть и осталась в Украине в виде бетона. Трудовой стаж почти 30 лет, а пенсию получать не буду, Украине - профит.Ехал в СЩА со смещной по местным меркам суммой. (Честно говоря, сейчас бы счел это немного безрассудным в свете того, что случилось через некоторое время после приезда. Но была какая-то уверенность, что справлюсь. Есть блогеры из Киева, когда-то приехали с 800 долларов на двоих. Правда, скучные. Блог толстяка. Уже приводил в пример другого блогера, тоже из Киева, приехал с 24 куе, 20 от продажи машины и 20-же - долг, который давно отдал. Я уж не говорю про "дядю Мишу", который приехал с 456 долларами на троих, а сейчас - мультимиллионер.)

Ни в Америке все не идеально ни в Украине. Разница в количестве дегтя в бочках меда. Каждый сам решает, что ему надо и с чем он готов мириться.

Насчет Зе. Не знаю куда пропал с форума Влад (надеюсь, что с ним все ок), он выложил ссылку на книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".

Полюбопытствуйте. Это вместо агитации за Зеленского. Вы - человек умный, найдете там взаимосвязи и аналогии с ситуацией в Украине.

Если-же и после этого Вы будете защищать, скажем, пороха, то это еще один довод для меня, что делать что-то и ждать чего-то мне в Украине нечего.

Ну, или я тот пессимист, который слищком хорошо информированный оптимист.



ЗЫ: насчет укрупнения бизнеса. Я уже писал - моя модель (или, правильней - в моей нише) не работала-бы в более крупном масштабе. Совершенно верно, если даже дотронешься - потащат в суд, но обматерить в ответ - велкам. Тут было другое - не будем показывать пальцем кто, намеренно и последовательно подогревало диспут в течении долгого времени. Не сейчас это началось. А сейчас сорвало крышу. Если-бы я не дал отпор, то это продолжалось-бы (и возможно будет продолжаться ?) еще долго. Чем-то пуйло напомнило.Хотя то, что я сделал, против моих принципов и воспитания. Ну что делать?Звонить 911?В целом, было-бы смешно, если-бы не было так грустно. Но очень характерно.Насчет денег.Какие-то заработал. И что? Значительная часть и осталась в Украине в виде бетона. Трудовой стаж почти 30 лет, а пенсию получать не буду, Украине - профит.Ехал в СЩА со смещной по местным меркам суммой. (Честно говоря, сейчас бы счел это немного безрассудным в свете того, что случилось через некоторое время после приезда. Но была какая-то уверенность, что справлюсь. Есть блогеры из Киева, когда-то приехали с 800 долларов на двоих. Правда, скучные. Блог толстяка. Уже приводил в пример другого блогера, тоже из Киева, приехал с 24 куе, 20 от продажи машины и 20-же - долг, который давно отдал. Я уж не говорю про "дядю Мишу", который приехал с 456 долларами на троих, а сейчас - мультимиллионер.)Ни в Америке все не идеально ни в Украине. Разница в количестве дегтя в бочках меда. Каждый сам решает, что ему надо и с чем он готов мириться.Насчет Зе. Не знаю куда пропал с форума Влад (надеюсь, что с ним все ок), он выложил ссылку на книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".Полюбопытствуйте. Это вместо агитации за Зеленского. Вы - человек умный, найдете там взаимосвязи и аналогии с ситуацией в Украине.Если-же и после этого Вы будете защищать, скажем, пороха, то это еще один довод для меня, что делать что-то и ждать чего-то мне в Украине нечего.Ну, или я тот пессимист, который слищком хорошо информированный оптимист.ЗЫ: насчет укрупнения бизнеса. Я уже писал - моя модель (или, правильней - в моей нише) не работала-бы в более крупном масштабе.

Ви поступили правильно, тільки не потрібно в черговий раз читачів фінанс уа переконувати в цьому, бо закрадається хробак і починає підточувати віру в це. Ви поступили правильно, тільки не потрібно в черговий раз читачів фінанс уа переконувати в цьому, бо закрадається хробак і починає підточувати віру в це. flyman

Повідомлень: 31534 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1495 раз. Подякували: 2651 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 791792793794 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless