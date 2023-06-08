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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 791792793794
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 08:07

  rjkz написав:Совершенно верно, если даже дотронешься - потащат в суд, но обматерить в ответ - велкам. Тут было другое - не будем показывать пальцем кто, намеренно и последовательно подогревало диспут в течении долгого времени. Не сейчас это началось. А сейчас сорвало крышу. Если-бы я не дал отпор, то это продолжалось-бы (и возможно будет продолжаться ?) еще долго. Чем-то пуйло напомнило.
Хотя то, что я сделал, против моих принципов и воспитания. Ну что делать?
Звонить 911? :lol:
В целом, было-бы смешно, если-бы не было так грустно. Но очень характерно.

Насчет денег.
Какие-то заработал. И что? Значительная часть и осталась в Украине в виде бетона. Трудовой стаж почти 30 лет, а пенсию получать не буду, Украине - профит.Ехал в СЩА со смещной по местным меркам суммой. (Честно говоря, сейчас бы счел это немного безрассудным в свете того, что случилось через некоторое время после приезда. Но была какая-то уверенность, что справлюсь. Есть блогеры из Киева, когда-то приехали с 800 долларов на двоих. Правда, скучные. Блог толстяка. Уже приводил в пример другого блогера, тоже из Киева, приехал с 24 куе, 20 от продажи машины и 20-же - долг, который давно отдал. Я уж не говорю про "дядю Мишу", который приехал с 456 долларами на троих, а сейчас - мультимиллионер.)
Ни в Америке все не идеально ни в Украине. Разница в количестве дегтя в бочках меда. Каждый сам решает, что ему надо и с чем он готов мириться.
Насчет Зе. Не знаю куда пропал с форума Влад (надеюсь, что с ним все ок), он выложил ссылку на книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".
Полюбопытствуйте. Это вместо агитации за Зеленского. Вы - человек умный, найдете там взаимосвязи и аналогии с ситуацией в Украине.
Если-же и после этого Вы будете защищать, скажем, пороха, то это еще один довод для меня, что делать что-то и ждать чего-то мне в Украине нечего.
Ну, или я тот пессимист, который слищком хорошо информированный оптимист.

ЗЫ: насчет укрупнения бизнеса. Я уже писал - моя модель (или, правильней - в моей нише) не работала-бы в более крупном масштабе.

Ви поступили правильно, тільки не потрібно в черговий раз читачів фінанс уа переконувати в цьому, бо закрадається хробак і починає підточувати віру в це.
flyman
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  #<1 ... 791792793794
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