RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 791792793794
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:"Купить" гринкарту невозможно.

Слышал я про вариант приехать по бизнес-визе и "купить" гринкарту за 900К прямо на месте, причем вполне официально и не расставаясь с шансом вернуть эти деньги, если инвестиция окажется удачной :)

  rjkz написав:Забьем гвоздь в гроб сексизма.
"Женщина не создана для работы на траке"

Не уверен, что это крепкий гвоздь.
Судя по тому, как Надя это преподносит, она сама страдает таким сексизмом и до сих пор сомневается, что женщина может работать на траке. Никогда не видел в исполнении мужчин такого восторга по поводу освоения большой машины :)
Впрочем, это пройдет, когда действительно освоит.

ЗЫ Женщин на траках работает много, даже на платформах, где много физической работы, а вот для ведения влогов на эту тему женщины, похоже, не созданы. Нескольких пытался смотреть - скучновато.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6964
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5876 раз.
Подякували: 19098 раз.
 
Профіль
92
49
33
2
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 14:16

  gonchik74 написав:
  airmax78 написав:Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.

Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.

Проблема в тому, що ви екстраполюєте старий досвід на майбутнє. А історія не завжди повторюється. Тим більше в епоху технологічної революції. Зараз не 90ті. Ті люди, що угандошили досить перспективну країну в 90ті - пішли. Що вдастся зробити зараз - цілком залежить від нас. Тому хто ще досяг стелі в Україні та меж маштабування бізнесу ( :roll: ) - повертайтеся в Україну, все буде дуже цікаво та динамічно.
airmax78
 
Повідомлень: 42430
З нами з: 25.10.12
Подякував: 965 раз.
Подякували: 5200 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 14:20

  rjkz написав:Забьем гвоздь в гроб сексизма.
"Женщина не создана для работы на траке" :mrgreen:
Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками

Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.
И Ваш ответ совпал с моим:))
Wisznia2021
 
Повідомлень: 394
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 791792793794
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.