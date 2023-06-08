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#<1 ... 791792793794 Додано: Чет 08 чер, 2023 13:05 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: "Купить" гринкарту невозможно. "Купить" гринкарту невозможно.

Слышал я про вариант приехать по бизнес-визе и "купить" гринкарту за 900К прямо на месте, причем вполне официально и не расставаясь с шансом вернуть эти деньги, если инвестиция окажется удачной



rjkz написав: Забьем гвоздь в гроб сексизма.

"Женщина не создана для работы на траке" Забьем гвоздь в гроб сексизма."Женщина не создана для работы на траке"

Не уверен, что это крепкий гвоздь.

Судя по тому, как Надя это преподносит, она сама страдает таким сексизмом и до сих пор сомневается, что женщина может работать на траке. Никогда не видел в исполнении мужчин такого восторга по поводу освоения большой машины

Впрочем, это пройдет, когда действительно освоит.



ЗЫ Женщин на траках работает много, даже на платформах, где много физической работы, а вот для ведения влогов на эту тему женщины, похоже, не созданы. Нескольких пытался смотреть - скучновато. Слышал я про вариант приехать по бизнес-визе и "купить" гринкарту за 900К прямо на месте, причем вполне официально и не расставаясь с шансом вернуть эти деньги, если инвестиция окажется удачнойНе уверен, что это крепкий гвоздь.Судя по тому, как Надя это преподносит, она сама страдает таким сексизмом и до сих пор сомневается, что женщина может работать на траке. Никогда не видел в исполнении мужчин такого восторга по поводу освоения большой машиныВпрочем, это пройдет, когда действительно освоит.ЗЫ Женщин на траках работает много, даже на платформах, где много физической работы, а вот для ведения влогов на эту тему женщины, похоже, не созданы. Нескольких пытался смотреть - скучновато. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 6964 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5876 раз. Подякували: 19098 раз. Профіль 92 49 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 14:16 gonchik74 написав: airmax78 написав: Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі. Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.

Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять. Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.

Проблема в тому, що ви екстраполюєте старий досвід на майбутнє. А історія не завжди повторюється. Тим більше в епоху технологічної революції. Зараз не 90ті. Ті люди, що угандошили досить перспективну країну в 90ті - пішли. Що вдастся зробити зараз - цілком залежить від нас. Тому хто ще досяг стелі в Україні та меж маштабування бізнесу ( ) - повертайтеся в Україну, все буде дуже цікаво та динамічно. Проблема в тому, що ви екстраполюєте старий досвід на майбутнє. А історія не завжди повторюється. Тим більше в епоху технологічної революції. Зараз не 90ті. Ті люди, що угандошили досить перспективну країну в 90ті - пішли. Що вдастся зробити зараз - цілком залежить від нас. Тому хто ще досяг стелі в Україні та меж маштабування бізнесу () - повертайтеся в Україну, все буде дуже цікаво та динамічно. airmax78 Повідомлень: 42430 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5200 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 14:20 rjkz написав: Забьем гвоздь в гроб сексизма.

"Женщина не создана для работы на траке"

Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками

Забьем гвоздь в гроб сексизма."Женщина не создана для работы на траке"Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками

Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.

И Ваш ответ совпал с моим:)) Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.И Ваш ответ совпал с моим:)) Wisznia2021 Повідомлень: 394 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 791792793794 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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