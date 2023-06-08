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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 791792793794
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:"Купить" гринкарту невозможно.

Слышал я про вариант приехать по бизнес-визе и "купить" гринкарту за 900К прямо на месте, причем вполне официально и не расставаясь с шансом вернуть эти деньги, если инвестиция окажется удачной :)

  rjkz написав:Забьем гвоздь в гроб сексизма.
"Женщина не создана для работы на траке"

Не уверен, что это крепкий гвоздь.
Судя по тому, как Надя это преподносит, она сама страдает таким сексизмом и до сих пор сомневается, что женщина может работать на траке. Никогда не видел в исполнении мужчин такого восторга по поводу освоения большой машины :)
Впрочем, это пройдет, когда действительно освоит.

ЗЫ Женщин на траках работает много, даже на платформах, где много физической работы, а вот для ведения влогов на эту тему женщины, похоже, не созданы. Нескольких пытался смотреть - скучновато.
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 14:16

  gonchik74 написав:
  airmax78 написав:Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.

Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.

Проблема в тому, що ви екстраполюєте старий досвід на майбутнє. А історія не завжди повторюється. Тим більше в епоху технологічної революції. Зараз не 90ті. Ті люди, що угандошили досить перспективну країну в 90ті - пішли. Що вдастся зробити зараз - цілком залежить від нас. Тому хто ще досяг стелі в Україні та меж маштабування бізнесу ( :roll: ) - повертайтеся в Україну, все буде дуже цікаво та динамічно.
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 14:20

  rjkz написав:Забьем гвоздь в гроб сексизма.
"Женщина не создана для работы на траке" :mrgreen:
Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками

Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.
И Ваш ответ совпал с моим:))
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