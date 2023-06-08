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Слышал я про вариант приехать по бизнес-визе и "купить" гринкарту за 900К прямо на месте, причем вполне официально и не расставаясь с шансом вернуть эти деньги, если инвестиция окажется удачной
rjkz написав:Забьем гвоздь в гроб сексизма. "Женщина не создана для работы на траке"
Не уверен, что это крепкий гвоздь. Судя по тому, как Надя это преподносит, она сама страдает таким сексизмом и до сих пор сомневается, что женщина может работать на траке. Никогда не видел в исполнении мужчин такого восторга по поводу освоения большой машины Впрочем, это пройдет, когда действительно освоит.
ЗЫ Женщин на траках работает много, даже на платформах, где много физической работы, а вот для ведения влогов на эту тему женщины, похоже, не созданы. Нескольких пытался смотреть - скучновато.
airmax78 написав:Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.
Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.
Проблема в тому, що ви екстраполюєте старий досвід на майбутнє. А історія не завжди повторюється. Тим більше в епоху технологічної революції. Зараз не 90ті. Ті люди, що угандошили досить перспективну країну в 90ті - пішли. Що вдастся зробити зараз - цілком залежить від нас. Тому хто ще не досяг стелі в Україні та меж масштабування бізнесу ( ) - повертайтеся в Україну, все буде дуже цікаво та динамічно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 08 чер, 2023 15:07, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Забьем гвоздь в гроб сексизма. "Женщина не создана для работы на траке" Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками
Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос. И Ваш ответ совпал с моим:))