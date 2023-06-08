Додано: Чет 08 чер, 2023 16:35

Сибарит написав: rjkz написав: "Купить" гринкарту невозможно. "Купить" гринкарту невозможно.

Слышал я про вариант приехать по бизнес-визе и "купить" гринкарту за 900К прямо на месте, причем вполне официально и не расставаясь с шансом вернуть эти деньги, если инвестиция окажется удачной



rjkz написав: Забьем гвоздь в гроб сексизма.

"Женщина не создана для работы на траке" Забьем гвоздь в гроб сексизма."Женщина не создана для работы на траке"

Не уверен, что это крепкий гвоздь.

Судя по тому, как Надя это преподносит, она сама страдает таким сексизмом и до сих пор сомневается, что женщина может работать на траке. Никогда не видел в исполнении мужчин такого восторга по поводу освоения большой машины

Впрочем, это пройдет, когда действительно освоит.



ЗЫ Женщин на траках работает много, даже на платформах, где много физической работы, а вот для ведения влогов на эту тему женщины, похоже, не созданы. Нескольких пытался смотреть - скучновато. Слышал я про вариант приехать по бизнес-визе и "купить" гринкарту за 900К прямо на месте, причем вполне официально и не расставаясь с шансом вернуть эти деньги, если инвестиция окажется удачнойНе уверен, что это крепкий гвоздь.Судя по тому, как Надя это преподносит, она сама страдает таким сексизмом и до сих пор сомневается, что женщина может работать на траке. Никогда не видел в исполнении мужчин такого восторга по поводу освоения большой машиныВпрочем, это пройдет, когда действительно освоит.ЗЫ Женщин на траках работает много, даже на платформах, где много физической работы, а вот для ведения влогов на эту тему женщины, похоже, не созданы. Нескольких пытался смотреть - скучновато.

1. Да, есть такая виза. На нее многолетняя очередь. В мире довольно много людей с деньгами, которые хотят иметь перспективу получить американское гражданство."Инвестиции" - тут требуется перепроверка, так как эту информацию я получил много лет назад и эта виза меня не интересовала, чтобы глубоко копать.Так вот, разные городки, каунти и штаты имеют инфраструктурные потребности. Они не могут, зачастую это тянуть собственными силами, поэтому обращаются за федеральной помощью. Эти проекты тянут на миллиарды долларов (десятки? Сотни?)Как Вы понимаете, не до каждой деревни может дотянуться щедрая рука Дяди Сэма.Но, под эти проекты федералы пытаются привлечь инвестиции. В том числе и таким образом. Каким образом может вернуться "инвестиция" на постройку дороги в каком-то каунти в Оклахоме - я не знаю. Наверное, только гринкарта и будет профитом.2. Насчет Нади и трака. Знаете, много-много лет назад, когда деревья были большими и я не был "плешивым" (ТМ Флер), мог отжаться 50 раз...впрочем и сейчас могу, я сел в первый раз за руль. Это был Урал 375. Эмоции после того, как ты "покоряешь" такую груду железа были непередаваемы.В общем, где-то, учитывая ее свежее мировосприятие, могу понять. Потом оботрется в этом деле, начнет сплевывать сквозь зубы, станет настоящим профессионалом-тракдрайвером.