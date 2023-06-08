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Слышал я про вариант приехать по бизнес-визе и "купить" гринкарту за 900К прямо на месте, причем вполне официально и не расставаясь с шансом вернуть эти деньги, если инвестиция окажется удачной
rjkz написав:Забьем гвоздь в гроб сексизма. "Женщина не создана для работы на траке"
Не уверен, что это крепкий гвоздь. Судя по тому, как Надя это преподносит, она сама страдает таким сексизмом и до сих пор сомневается, что женщина может работать на траке. Никогда не видел в исполнении мужчин такого восторга по поводу освоения большой машины Впрочем, это пройдет, когда действительно освоит.
ЗЫ Женщин на траках работает много, даже на платформах, где много физической работы, а вот для ведения влогов на эту тему женщины, похоже, не созданы. Нескольких пытался смотреть - скучновато.
airmax78 написав:Зараз цей шлях займе років 10 замість 50. Тому що тоді на нас всім пох було, а зараз весь цивілізований світ прийме в цьому участь. План Маршалла нервово палитиме у Флая в цоколі.
Пятилетку за три года! Я вже застарий, щоб в це вірити. В середині 90-х один знайомий виграв грінкарту. І наповнений мріями про світле майбутнє України не поїхав. Мовляв у нього тут перспективи ого-го. Бізнес почав. Потім з тяжкою бідою купив ту грінку через років п‘ять.
Проблема в тому, що ви екстраполюєте старий досвід на майбутнє. А історія не завжди повторюється. Тим більше в епоху технологічної революції. Зараз не 90ті. Ті люди, що угандошили досить перспективну країну в 90ті - пішли. Що вдастся зробити зараз - цілком залежить від нас. Тому хто ще не досяг стелі в Україні та меж масштабування бізнесу ( ) - повертайтеся в Україну, все буде дуже цікаво та динамічно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 08 чер, 2023 15:07, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Забьем гвоздь в гроб сексизма. "Женщина не создана для работы на траке" Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками
Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос. И Ваш ответ совпал с моим:))
rjkz написав:Забьем гвоздь в гроб сексизма. "Женщина не создана для работы на траке" Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками
Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос. И Ваш ответ совпал с моим:))
не те, щоб хочу їм побажати поганого, але якось так є, що завжди було цікаво, як ця баришня буде, скажімо, колесо на цьому траку міняти десь посеред поля. їздити це одне. і навіть якщо є якийсь виїзний сервіс в зоні досяжності, це теж. але ж так є не завжди. і так стається, що він (трак) інколи хоче, щоб йому щось там покрутили, бо інакше ніяк. от і цікаво, як воно у виконанні жінки.
Коротко зміст статті: «Я думаю можуть оголосити надзвичайний стан. Але можуть і не оголосити. Якщо оголосять , то можуть і далі не випускати. Але можуть і випускати». Щось Фокусу вже зовсім нема що друкувати.
maza5 6700 на руки - это жить как Мух на картохе и макарошках с закрутками Помидоров и огурцов свежих уже по 20 гривен не будет никогда А скоро и батон 30 стоить будет Так что на 6700 только аскеты будут Соледары отбахмутчивать Кстати на руки 6700 или побреют на налоги нарид что щэ?
Після введення обмежень, фактично встановивши контроль над людьми, змусивши їх поневірятися по країні під час війни та ризикувати життям (єдиним що для будь-якої людини священно і єдино), а також подібних інформаційних дайджестів вже зараз на майбутнє, залишитися в країні в заручниках у будь-який момент знову це потрібно розглядати життя з певною часткою фаталізму як для себе так і для своїх дітей та мати ступінь деякої неадекватності.
Після введення обмежень, фактично встановивши контроль над людьми, змусивши їх поневірятися по країні під час війни та ризикувати життям (єдиним що для будь-якої людини священно і єдино), а також подібних інформаційних дайджестів вже зараз на майбутнє, залишитися в країні в заручниках у будь-який момент знову це потрібно розглядати життя з певною часткою фаталізму як для себе так і для своїх дітей та мати ступінь деякої неадекватності.
Слышал я про вариант приехать по бизнес-визе и "купить" гринкарту за 900К прямо на месте, причем вполне официально и не расставаясь с шансом вернуть эти деньги, если инвестиция окажется удачной
rjkz написав:Забьем гвоздь в гроб сексизма. "Женщина не создана для работы на траке"
Не уверен, что это крепкий гвоздь. Судя по тому, как Надя это преподносит, она сама страдает таким сексизмом и до сих пор сомневается, что женщина может работать на траке. Никогда не видел в исполнении мужчин такого восторга по поводу освоения большой машины Впрочем, это пройдет, когда действительно освоит.
ЗЫ Женщин на траках работает много, даже на платформах, где много физической работы, а вот для ведения влогов на эту тему женщины, похоже, не созданы. Нескольких пытался смотреть - скучновато.
1. Да, есть такая виза. На нее многолетняя очередь. В мире довольно много людей с деньгами, которые хотят иметь перспективу получить американское гражданство. "Инвестиции" - тут требуется перепроверка, так как эту информацию я получил много лет назад и эта виза меня не интересовала, чтобы глубоко копать. Так вот, разные городки, каунти и штаты имеют инфраструктурные потребности. Они не могут, зачастую это тянуть собственными силами, поэтому обращаются за федеральной помощью. Эти проекты тянут на миллиарды долларов (десятки? Сотни?) Как Вы понимаете, не до каждой деревни может дотянуться щедрая рука Дяди Сэма. Но, под эти проекты федералы пытаются привлечь инвестиции. В том числе и таким образом. Каким образом может вернуться "инвестиция" на постройку дороги в каком-то каунти в Оклахоме - я не знаю. Наверное, только гринкарта и будет профитом. 2. Насчет Нади и трака. Знаете, много-много лет назад, когда деревья были большими и я не был "плешивым" (ТМ Флер) , мог отжаться 50 раз...впрочем и сейчас могу, я сел в первый раз за руль. Это был Урал 375. Эмоции после того, как ты "покоряешь" такую груду железа были непередаваемы. В общем, где-то, учитывая ее свежее мировосприятие, могу понять. Потом оботрется в этом деле, начнет сплевывать сквозь зубы , станет настоящим профессионалом-тракдрайвером.