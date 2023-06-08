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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 792793794795
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:06

На термометрах +25. В польском интернете начались посты про жару :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:24

Сегодня днем в Калгари (Канада), где я до понедельника, до +29.
В Анталии, где я вроде как живу, и вроде как «жаркий климат», до +27.
Планета сошла с ума…
Вот и ищи место для «Еміграція, заробітчанство»…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:36

  rjkz написав:...Знаете, много-много лет назад, когда деревья были большими и я не был "плешивым" (ТМ Флер) :mrgreen: , мог отжаться 50 раз...впрочем и сейчас могу...

Бачу, що хтось ніяк не може заспокоїтись. Вашу вихованість та культуру ми вже бачили :mrgreen: Що ви зараз намагаєтесь довести? Чи це продовження самозакоханості?)))
  rjkz написав:Вообще я белый и пушистый. :mrgreen:

  rjkz написав:Хотя то, что я сделал, против моих принципов и воспитания.

Ах-ах-ах! )))
fler
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:41

  rjkz написав:
  Чукча2 написав:rjkz

Интересно Ваше мнение по Канаде.


Я уже писал.
Замечательная страна, безумно богатая красотой природа.
Огромный промышленный потенциал.
Одна из самых больших по территории стран мира с населением примерно как население Украины до войны (30+млн).
Но с достаточно прохладным климатом.
В целом, для меня это страна номер 2 после США. Я готовился туда, но пытался попасть все таки в США.
Да, я там ни разу не был, есичЁ (ТМ Биг), много читал, смотрел видео на Ютубе, разговаривал с теми, кто туда пытался (неудачно и удачно) эмигрировать.
Фактически, 2 города с привычным климатом (Ванкувер и Торонто, стабильно входят в топ 10 комфортности проживания в мире), огромные территории с плотностью населения 1 человек на 1 кв км.
Знакомые, которые туда ездили были в восторге, хоть и отметили, что по сравнению с Нй несколько скучно.
Уже вторые сутки НЙ затянуло дымом - в Канаде горят леса. Серо-оранжевое небо - жуткое зрелище.


На удивление - хотя текстам от rjkz не стоит удивляться - на сегодня самый адекватный человек форума - верное точное и короткое описание.
Если бы я захотел написать, что я думаю о Канаде, я бы не смог написать точнее.
akurt
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  #<1 ... 792793794795
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