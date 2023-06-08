Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 792793794795 Додано: Чет 08 чер, 2023 17:06 На термометрах +25. В польском интернете начались посты про жару Gastarbaiter Повідомлень: 2589 З нами з: 26.02.18 Подякував: 627 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 17:24 Сегодня днем в Калгари (Канада), где я до понедельника, до +29.

В Анталии, где я вроде как живу, и вроде как «жаркий климат», до +27.

Планета сошла с ума…

Вот и ищи место для «Еміграція, заробітчанство»… akurt

Повідомлень: 7745 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3127 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 17:36 rjkz написав: ...Знаете, много-много лет назад, когда деревья были большими и я не был "плешивым" (ТМ Флер) , мог отжаться 50 раз...впрочем и сейчас могу... ...Знаете, много-много лет назад, когда деревья были большими и я не был "плешивым" (ТМ Флер), мог отжаться 50 раз...впрочем и сейчас могу...

Бачу, що хтось ніяк не може заспокоїтись. Вашу вихованість та культуру ми вже бачили Що ви зараз намагаєтесь довести? Чи це продовження самозакоханості?)))

rjkz написав: Вообще я белый и пушистый.

Вообще я белый и пушистый.

rjkz написав: Хотя то, что я сделал, против моих принципов и воспитания. Хотя то, что я сделал, против моих принципов и воспитания.

Ах-ах-ах! ))) Бачу, що хтось ніяк не може заспокоїтись. Вашу вихованість та культуру ми вже бачилиЩо ви зараз намагаєтесь довести? Чи це продовження самозакоханості?)))Ах-ах-ах! ))) fler

Повідомлень: 3859 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 17:41 rjkz написав: Чукча2 написав: rjkz



Интересно Ваше мнение по Канаде. rjkzИнтересно Ваше мнение по Канаде.



Я уже писал.

Замечательная страна, безумно богатая красотой природа.

Огромный промышленный потенциал.

Одна из самых больших по территории стран мира с населением примерно как население Украины до войны (30+млн).

Но с достаточно прохладным климатом.

В целом, для меня это страна номер 2 после США. Я готовился туда, но пытался попасть все таки в США.

Да, я там ни разу не был, есичЁ (ТМ Биг), много читал, смотрел видео на Ютубе, разговаривал с теми, кто туда пытался (неудачно и удачно) эмигрировать.

Фактически, 2 города с привычным климатом (Ванкувер и Торонто, стабильно входят в топ 10 комфортности проживания в мире), огромные территории с плотностью населения 1 человек на 1 кв км.

Знакомые, которые туда ездили были в восторге, хоть и отметили, что по сравнению с Нй несколько скучно.

Уже вторые сутки НЙ затянуло дымом - в Канаде горят леса. Серо-оранжевое небо - жуткое зрелище. Я уже писал.Замечательная страна, безумно богатая красотой природа.Огромный промышленный потенциал.Одна из самых больших по территории стран мира с населением примерно как население Украины до войны (30+млн).Но с достаточно прохладным климатом.В целом, для меня это страна номер 2 после США. Я готовился туда, но пытался попасть все таки в США.Да, я там ни разу не был, есичЁ (ТМ Биг), много читал, смотрел видео на Ютубе, разговаривал с теми, кто туда пытался (неудачно и удачно) эмигрировать.Фактически, 2 города с привычным климатом (Ванкувер и Торонто, стабильно входят в топ 10 комфортности проживания в мире), огромные территории с плотностью населения 1 человек на 1 кв км.Знакомые, которые туда ездили были в восторге, хоть и отметили, что по сравнению с Нй несколько скучно.Уже вторые сутки НЙ затянуло дымом - в Канаде горят леса. Серо-оранжевое небо - жуткое зрелище.



На удивление - хотя текстам от rjkz не стоит удивляться - на сегодня самый адекватный человек форума - верное точное и короткое описание.

Если бы я захотел написать, что я думаю о Канаде, я бы не смог написать точнее. На удивление - хотя текстам от rjkz не стоит удивляться - на сегодня самый адекватный человек форума - верное точное и короткое описание.Если бы я захотел написать, что я думаю о Канаде, я бы не смог написать точнее. akurt

Повідомлень: 7745 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3127 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 792793794795 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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