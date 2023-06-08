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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 чер, 2023 17:06
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 08 чер, 2023 17:24
Сегодня днем в Калгари (Канада), где я до понедельника, до +29.
В Анталии, где я вроде как живу, и вроде как «жаркий климат», до +27.
Планета сошла с ума…
Вот и ищи место для «Еміграція, заробітчанство»…
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akurt
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Додано: Чет 08 чер, 2023 17:36
rjkz написав:
...Знаете, много-много лет назад, когда деревья были большими и я не был "плешивым" (ТМ Флер)
, мог отжаться 50 раз...впрочем и сейчас могу...
Бачу, що хтось ніяк не може заспокоїтись. Вашу вихованість та культуру ми вже бачили
Що ви зараз намагаєтесь довести? Чи це продовження самозакоханості?)))
rjkz написав:
Вообще я белый и пушистый.
rjkz написав:
Хотя то, что я сделал, против моих принципов и воспитания.
Ах-ах-ах! )))
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fler
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Додано: Чет 08 чер, 2023 17:41
rjkz написав: Чукча2 написав:
rjkz
Интересно Ваше мнение по Канаде.
Я уже писал.
Замечательная страна, безумно богатая красотой природа.
Огромный промышленный потенциал.
Одна из самых больших по территории стран мира с населением примерно как население Украины до войны (30+млн).
Но с достаточно прохладным климатом.
В целом, для меня это страна номер 2 после США. Я готовился туда, но пытался попасть все таки в США.
Да, я там ни разу не был, есичЁ (ТМ Биг), много читал, смотрел видео на Ютубе, разговаривал с теми, кто туда пытался (неудачно и удачно) эмигрировать.
Фактически, 2 города с привычным климатом (Ванкувер и Торонто, стабильно входят в топ 10 комфортности проживания в мире), огромные территории с плотностью населения 1 человек на 1 кв км.
Знакомые, которые туда ездили были в восторге, хоть и отметили, что по сравнению с Нй несколько скучно.
Уже вторые сутки НЙ затянуло дымом - в Канаде горят леса. Серо-оранжевое небо - жуткое зрелище.
На удивление - хотя текстам от rjkz не стоит удивляться - на сегодня самый адекватный человек форума - верное точное и короткое описание.
Если бы я захотел написать, что я думаю о Канаде, я бы не смог написать точнее.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 18:45
rjkz написав: andrijk777 написав: rjkz написав:
И это не год назад началось и не два. рошен продается по всему нй с хрен знает какого года.Так постепенно цены в Украине догоняют (и обгоняют) мировые.
Зарплаты? "Вопрос риторический, можете не отвечать"(с)
І скільки коштує рошен в нй?
Торт типа большого пражского порятка 28-30 долларов, но мы покупаем другие.
Не знаю или они лучше. Цена 35 долларов.
Приблизно в 3 рази дорожче ніж у нас.
Чого за 32 роки незалежності "цены в Украине не догнали (и не обгнали) мировые"?
Ні, цього ніколи не станеться поки різниця в зарплаті буде 12 разів.
Ось різниця в зарплатах зменшиться в 2 рази, тоді і різниця вартості тортів зменшиться в 2 рази.
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andrijk777
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Додано: Чет 08 чер, 2023 19:10
Прораб написав:
Після введення обмежень, фактично встановивши контроль над людьми, змусивши їх поневірятися по країні під час війни та ризикувати життям (єдиним що для будь-якої людини священно і єдино), а також подібних інформаційних дайджестів вже зараз на майбутнє, залишитися в країні в заручниках у будь-який момент знову це потрібно розглядати життя з певною часткою фаталізму як для себе так і для своїх дітей та мати ступінь деякої неадекватності.
Нехай кацапи з китайцями роблять те що хочуть, а ми собі у Нью Йорку/Кракові/Анталії/Ванкувері/Відні перечекаємо. Це не наша проблема. Ми створені для щастя, а не для війни. Так?
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airmax78
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