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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 792793794795
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:06

На термометрах +25. В польском интернете начались посты про жару :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:24

Сегодня днем в Калгари (Канада), где я до понедельника, до +29.
В Анталии, где я вроде как живу, и вроде как «жаркий климат», до +27.
Планета сошла с ума…
Вот и ищи место для «Еміграція, заробітчанство»…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:36

  rjkz написав:...Знаете, много-много лет назад, когда деревья были большими и я не был "плешивым" (ТМ Флер) :mrgreen: , мог отжаться 50 раз...впрочем и сейчас могу...

Бачу, що хтось ніяк не може заспокоїтись. Вашу вихованість та культуру ми вже бачили :mrgreen: Що ви зараз намагаєтесь довести? Чи це продовження самозакоханості?)))
  rjkz написав:Вообще я белый и пушистый. :mrgreen:

  rjkz написав:Хотя то, что я сделал, против моих принципов и воспитания.

Ах-ах-ах! )))
fler
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:41

  rjkz написав:
  Чукча2 написав:rjkz

Интересно Ваше мнение по Канаде.


Я уже писал.
Замечательная страна, безумно богатая красотой природа.
Огромный промышленный потенциал.
Одна из самых больших по территории стран мира с населением примерно как население Украины до войны (30+млн).
Но с достаточно прохладным климатом.
В целом, для меня это страна номер 2 после США. Я готовился туда, но пытался попасть все таки в США.
Да, я там ни разу не был, есичЁ (ТМ Биг), много читал, смотрел видео на Ютубе, разговаривал с теми, кто туда пытался (неудачно и удачно) эмигрировать.
Фактически, 2 города с привычным климатом (Ванкувер и Торонто, стабильно входят в топ 10 комфортности проживания в мире), огромные территории с плотностью населения 1 человек на 1 кв км.
Знакомые, которые туда ездили были в восторге, хоть и отметили, что по сравнению с Нй несколько скучно.
Уже вторые сутки НЙ затянуло дымом - в Канаде горят леса. Серо-оранжевое небо - жуткое зрелище.


На удивление - хотя текстам от rjkz не стоит удивляться - на сегодня самый адекватный человек форума - верное точное и короткое описание.
Если бы я захотел написать, что я думаю о Канаде, я бы не смог написать точнее.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 18:45

  rjkz написав:
  andrijk777 написав:
  rjkz написав:И это не год назад началось и не два. рошен продается по всему нй с хрен знает какого года.

Так постепенно цены в Украине догоняют (и обгоняют) мировые.
Зарплаты? "Вопрос риторический, можете не отвечать"(с) :mrgreen:

І скільки коштує рошен в нй?

Торт типа большого пражского порятка 28-30 долларов, но мы покупаем другие.
Не знаю или они лучше. Цена 35 долларов.

Приблизно в 3 рази дорожче ніж у нас.
Чого за 32 роки незалежності "цены в Украине не догнали (и не обгнали) мировые"?
Ні, цього ніколи не станеться поки різниця в зарплаті буде 12 разів.
Ось різниця в зарплатах зменшиться в 2 рази, тоді і різниця вартості тортів зменшиться в 2 рази.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 19:10

  Прораб написав:
  maza5 написав:
  airmax78 написав:Тому хто ще не досяг стелі в Україні та меж масштабування бізнесу ( :roll: ) - повертайтеся в Україну, все буде дуже цікаво та динамічно.

Тут голове, щоб зберегти тих хто ще залишився в Україні.
Бо навіть після скасування військового стану буде впроваджено надзвичайний стан. Тому границя буде відкрита, але не для всіх...
https://focus.ua/voennye-novosti/571367 ... sle-pobedy

П.С. Армія відновлення вже чекає всіх. Стабільно 6700 грн.

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail? ... vumoKrainu

Після введення обмежень, фактично встановивши контроль над людьми, змусивши їх поневірятися по країні під час війни та ризикувати життям (єдиним що для будь-якої людини священно і єдино), а також подібних інформаційних дайджестів вже зараз на майбутнє, залишитися в країні в заручниках у будь-який момент знову це потрібно розглядати життя з певною часткою фаталізму як для себе так і для своїх дітей та мати ступінь деякої неадекватності.

Нехай кацапи з китайцями роблять те що хочуть, а ми собі у Нью Йорку/Кракові/Анталії/Ванкувері/Відні перечекаємо. Це не наша проблема. Ми створені для щастя, а не для війни. Так?
airmax78
 
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