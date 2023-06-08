Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 794795796797> Додано: Чет 08 чер, 2023 21:09 Re: Еміграція, заробітчанство wild.tomcat написав: не те, щоб хочу їм побажати поганого, але якось так є, що завжди було цікаво, як ця баришня буде, скажімо, колесо на цьому траку міняти десь посеред поля. їздити це одне. і навіть якщо є якийсь виїзний сервіс в зоні досяжності, це теж. але ж так є не завжди. і так стається, що він (трак) інколи хоче, щоб йому щось там покрутили, бо інакше ніяк. от і цікаво, як воно у виконанні жінки. не те, щоб хочу їм побажати поганого, але якось так є, що завжди було цікаво, як ця баришня буде, скажімо, колесо на цьому траку міняти десь посеред поля. їздити це одне. і навіть якщо є якийсь виїзний сервіс в зоні досяжності, це теж. але ж так є не завжди. і так стається, що він (трак) інколи хоче, щоб йому щось там покрутили, бо інакше ніяк. от і цікаво, як воно у виконанні жінки.

Я ждал, что кто-то это напишет

1. Если Вы считаете женщину слабым полом, попробуйте ночью перетянуть на себя одеяло (с)

Я бы мог найти видео, как хрупкая женщина меняет колесо на КамАЗе, но география уж больно неправильная.

2. В обязанности американского водителя ремонт не входит, грешат этим только любители и только на собственной технике, независимо от пола. Получение помощи на любом расстоянии от базы - это вопрос цены, а не возможности. В бюджеты компаний это заложено.

rjkz написав: Каким образом может вернуться "инвестиция" на постройку дороги в каком-то каунти в Оклахоме - я не знаю. Наверное, только гринкарта и будет профитом. Каким образом может вернуться "инвестиция" на постройку дороги в каком-то каунти в Оклахоме - я не знаю. Наверное, только гринкарта и будет профитом.

Я слышал, что достаточно открыть новую компанию и в нее инвестировать.

akurt написав: Сегодня днем в Калгари (Канада), где я до понедельника, до +29.

В Анталии, где я вроде как живу, и вроде как «жаркий климат», до +27.

Планета сошла с ума…

Вот и ищи место для «Еміграція, заробітчанство»… Сегодня днем в Калгари (Канада), где я до понедельника, до +29.В Анталии, где я вроде как живу, и вроде как «жаркий климат», до +27.Планета сошла с ума…Вот и ищи место для «Еміграція, заробітчанство»…

Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый год

Я обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения? Я ждал, что кто-то это напишет1. Если Вы считаете женщину слабым полом, попробуйте ночью перетянуть на себя одеяло (с)Я бы мог найти видео, как хрупкая женщина меняет колесо на КамАЗе, но география уж больно неправильная.2. В обязанности американского водителя ремонт не входит, грешат этим только любители и только на собственной технике, независимо от пола. Получение помощи на любом расстоянии от базы - это вопрос цены, а не возможности. В бюджеты компаний это заложено.Я слышал, что достаточно открыть новую компанию и в нее инвестировать.Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый годЯ обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 6966 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5876 раз. Подякували: 19101 раз. Профіль 92 49 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 21:10 andrijk777

По моему даже с фундуком торт Рошен стоит не более 10евро за килограмм, а аналог пражского - гривен 300, 7/8долларов. Впрочем я покупаю в Сильпо ещё их дешевле их производства и часто по акции, ну кроме Эстерхази с миндалём, там сейчас безбожная цена хорошо выше 400грн/кило и никаких акций с блэкаута.

А зарплаты в 12раз у нас меньше там где Болт давить стул хочет, да и у врачей с учителями которые непонятно что едят и не хотят дополнительно подрабатывать по профилю(что не есть правильно, но репетиторы тоже нужны, а в частных клиниках работают пенсионеры за 70, а не поголовно "молодёжь" 30-40лет). К примеру на моём СТО где я ремонтируюсь последние 19 лет по кузовщине и не только, и сейчас зависли мои битые сделанные америкосы, ребята зарабатывают от 1,5куе на руки в месяц. И сомневаюсь что их коллеги в Бруклине у Николая рубят хотя бы 7,5куе на руки в среднем за год. Хотя покраска и ремонт движка у них дорого стоит, и там и 10 на руки может получится, но и у нас парни перебирающие пихло крузаков и мерсов тоже неплохо имеют. барабашов Повідомлень: 3213 З нами з: 16.06.15 Подякував: 247 раз. Подякували: 304 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 21:15 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Забьем гвоздь в гроб сексизма.

"Женщина не создана для работы на траке"

Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками

Забьем гвоздь в гроб сексизма."Женщина не создана для работы на траке"Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками

Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.

И Ваш ответ совпал с моим:)) Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.И Ваш ответ совпал с моим:))



Смотрите, форум упорно пытается сделать фокус на моей семье.

Тут, возможно Вы пропустили, у кое кого сорвало крыщу и я вынужден был пойти против своей натуры, дав аналогичный ответ. Спасибо модераторам, они эту грязь вытерли.

Поэтому, я предпочел-бы говорить в целом о явлении.

Сексизм - это в целом дискриминация по гендеру, а не в том, что моя жена не будет работать тракером. Она много кем не будет работать - ни полицейской, а тут женщин - полисвумен полно, ни пожарной, а тут они тоже есть, ни медсестрой, а тут, как Вы понимаете их много, но медсестра-мужчина - тоже не редкость.

И так далее. Личные предпочтения - это личные предпочтения, а гендерные ограничения - это явление другого порядка.

Вы согласны?

Если да, то "ноги" этого диспута росли из предпосылки непосильности для женщин работать тракером. Собственно, это я и оспариваю. А не вопрос кем будет или не будет работать кто-то из моей семьи. Смотрите, форум упорно пытается сделать фокус на моей семье.Тут, возможно Вы пропустили, у кое кого сорвало крыщу и я вынужден был пойти против своей натуры, дав аналогичный ответ. Спасибо модераторам, они эту грязь вытерли.Поэтому, я предпочел-бы говорить в целом о явлении.Сексизм - это в целом дискриминация по гендеру, а не в том, что моя жена не будет работать тракером. Она много кем не будет работать - ни полицейской, а тут женщин - полисвумен полно, ни пожарной, а тут они тоже есть, ни медсестрой, а тут, как Вы понимаете их много, но медсестра-мужчина - тоже не редкость.И так далее. Личные предпочтения - это личные предпочтения, а гендерные ограничения - это явление другого порядка.Вы согласны?Если да, то "ноги" этого диспута росли из предпосылки непосильности для женщин работать тракером. Собственно, это я и оспариваю. А не вопрос кем будет или не будет работать кто-то из моей семьи. rjkz

Повідомлень: 14767 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7711 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 21:23 Сибарит написав: Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый год

Я обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения? Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый годЯ обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения?

Свернули не на ту историческую последовательность - ТИП (С) Свернули не на ту историческую последовательность - ТИП (С) Starikan 2 Повідомлень: 19465 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2503 раз. Подякували: 3086 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 21:33 wild.tomcat написав: Wisznia2021 написав: rjkz написав: Забьем гвоздь в гроб сексизма.

"Женщина не создана для работы на траке"

Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками

Забьем гвоздь в гроб сексизма."Женщина не создана для работы на траке"Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками

Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.

И Ваш ответ совпал с моим:)) Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.И Ваш ответ совпал с моим:))



не те, щоб хочу їм побажати поганого, але якось так є, що завжди було цікаво, як ця баришня буде, скажімо, колесо на цьому траку міняти десь посеред поля. їздити це одне. і навіть якщо є якийсь виїзний сервіс в зоні досяжності, це теж. але ж так є не завжди. і так стається, що він (трак) інколи хоче, щоб йому щось там покрутили, бо інакше ніяк. от і цікаво, як воно у виконанні жінки. не те, щоб хочу їм побажати поганого, але якось так є, що завжди було цікаво, як ця баришня буде, скажімо, колесо на цьому траку міняти десь посеред поля. їздити це одне. і навіть якщо є якийсь виїзний сервіс в зоні досяжності, це теж. але ж так є не завжди. і так стається, що він (трак) інколи хоче, щоб йому щось там покрутили, бо інакше ніяк. от і цікаво, як воно у виконанні жінки.



Знаете сколько весит колесо грузовика? Много.

И ни ребенок ни мужчина ни женищина самостоятельно его не поменяют.

Это первое.

Второе - даже на легковых авто, а Вы не станете ставить под сомнение способность женщин управлять легковым авто?- тут особо не парятся с заменой сдутого колеса - едут в шап (мастерская) на спущенном.

Третье - на траках стоит автоматическая подкачка колес. Если колесо не разорвало в хлам - оно будет подкачиваться. Посмотрите ролики на Ютьюбе на эту тему.

Четвертое, если даже колесо разорвет в хлам, но только не переднее, то все остальные колеса на траках - спарки. То есть, двойные. Даже без подкачки машина доедет до пункта назначения.

Пятое. Если разорвет переднее колесо (и не произойдет трагедии), то обычно вызывают эвакуатор, который дотянет машину до места, где ее отремонтируют.

Есть хороший сериал на тему эвакуаторов в Канаде на Нэшнл Джиографик.

Вообще, ремонтом машин на трассе мало кто занимается вне зависимости от гендера.

Когда-то смотрел тракеров на ютубе - машина сломалась, позвонил работодателю, тот прислал эвакуатор, дотащили до мастерской, оказалось, что все серьезно, прислали другой трак, на него прицепили риф (рефрижератор), водителю за счет компании вызвали такси в аэропорт, забронировали билет и через несколько часов он был дома. Вместо того, чтобы лежать где-то на обочине под машиной, матюкаясь вытирать со лба текущее масло.

Тут, преимущественно, каждый делает свою работу. Водитель гоняет траки, ремонтники их чинят. Знаете сколько весит колесо грузовика? Много.И ни ребенок ни мужчина ни женищина самостоятельно его не поменяют.Это первое.Второе - даже на легковых авто, а Вы не станете ставить под сомнение способность женщин управлять легковым авто?- тут особо не парятся с заменой сдутого колеса - едут в шап (мастерская) на спущенном.Третье - на траках стоит автоматическая подкачка колес. Если колесо не разорвало в хлам - оно будет подкачиваться. Посмотрите ролики на Ютьюбе на эту тему.Четвертое, если даже колесо разорвет в хлам, но только не переднее, то все остальные колеса на траках - спарки. То есть, двойные. Даже без подкачки машина доедет до пункта назначения.Пятое. Если разорвет переднее колесо (и не произойдет трагедии), то обычно вызывают эвакуатор, который дотянет машину до места, где ее отремонтируют.Есть хороший сериал на тему эвакуаторов в Канаде на Нэшнл Джиографик.Вообще, ремонтом машин на трассе мало кто занимается вне зависимости от гендера.Когда-то смотрел тракеров на ютубе - машина сломалась, позвонил работодателю, тот прислал эвакуатор, дотащили до мастерской, оказалось, что все серьезно, прислали другой трак, на него прицепили риф (рефрижератор), водителю за счет компании вызвали такси в аэропорт, забронировали билет и через несколько часов он был дома. Вместо того, чтобы лежать где-то на обочине под машиной, матюкаясь вытирать со лба текущее масло.Тут, преимущественно, каждый делает свою работу. Водитель гоняет траки, ремонтники их чинят. rjkz

Повідомлень: 14767 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7711 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 21:33 Сибарит написав: Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый год

Я обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения? Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый годЯ обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения?



Вероятно, это хороший совет - про Гондурас - но не для меня. Здесь на форуме ежедневно топчутся специалисты даже по Вьетнаму, Камбодже, Никарагуа и Эфиопии. Вот пока им Нигерия и Конго не снилось.

Зависимость от природы - точнее температуры воздуха - не уверен, что такая корреляция существует.

Побывав во многих странах мира, я думаю, что причина НЕ в погоде.

Например, 250 лет назад в североамериканский континент нахлынула масса самых проворных самых умных и самых нереализовавшиз себя в Европе людей.

Вот они освоили почти незаселенные земли и построили умные государства для умных людей.

Ключевое слово: «умных».

Это необходимое, но недостаточное условие.

Нужно, чтобы умные люди - а их в Украине были не сотни, а десятки и сотни тысяч - попали в умный социум.

Вот тут оказалась неразрешимая проблема. Вероятно, это хороший совет - про Гондурас - но не для меня. Здесь на форуме ежедневно топчутся специалисты даже по Вьетнаму, Камбодже, Никарагуа и Эфиопии. Вот пока им Нигерия и Конго не снилось.Зависимость от природы - точнее температуры воздуха - не уверен, что такая корреляция существует.Побывав во многих странах мира, я думаю, что причина НЕ в погоде.Например, 250 лет назад в североамериканский континент нахлынула масса самых проворных самых умных и самых нереализовавшиз себя в Европе людей.Вот они освоили почти незаселенные земли и построили умные государства для умных людей.Ключевое слово: «умных».Это необходимое, но недостаточное условие.Нужно, чтобы умные люди - а их в Украине были не сотни, а десятки и сотни тысяч - попали в умный социум.Вот тут оказалась неразрешимая проблема. Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 чер, 2023 21:48, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7747 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3127 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 21:39 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый год

Я обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения? Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый годЯ обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения?

Зацінив в цьому плані Мадейру. І в соціяльному плані не можу сказати нічого поганого. Ото головні мінуси як і у всіх островів тільки Зацінив в цьому плані Мадейру. І в соціяльному плані не можу сказати нічого поганого. Ото головні мінуси як і у всіх островів тільки Faceless

Модератор Повідомлень: 33148 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 7746 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 21:40 flyman написав: airmax78 написав: Faceless написав:

Тому я й повертаюсь, що почуваюся тут огидно. Незважаючи навіть на те що знаходжусь тут законно. Тому я й повертаюсь, що почуваюся тут огидно. Незважаючи навіть на те що знаходжусь тут законно.

Макс який збирається вернутися - фуфу, rjkz/Bigor/Gastarbeiter/акурт які болт клали на неньку - няшки. Макс який збирається вернутися - фуфу, rjkz/Bigor/Gastarbeiter/акурт які болт клали на неньку - няшки.



Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто? Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто? rjkz

Повідомлень: 14767 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7711 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 21:47 Сибарит написав: wild.tomcat написав: не те, щоб хочу їм побажати поганого, але якось так є, що завжди було цікаво, як ця баришня буде, скажімо, колесо на цьому траку міняти десь посеред поля. їздити це одне. і навіть якщо є якийсь виїзний сервіс в зоні досяжності, це теж. але ж так є не завжди. і так стається, що він (трак) інколи хоче, щоб йому щось там покрутили, бо інакше ніяк. от і цікаво, як воно у виконанні жінки. не те, щоб хочу їм побажати поганого, але якось так є, що завжди було цікаво, як ця баришня буде, скажімо, колесо на цьому траку міняти десь посеред поля. їздити це одне. і навіть якщо є якийсь виїзний сервіс в зоні досяжності, це теж. але ж так є не завжди. і так стається, що він (трак) інколи хоче, щоб йому щось там покрутили, бо інакше ніяк. от і цікаво, як воно у виконанні жінки.

Я ждал, что кто-то это напишет

1. Если Вы считаете женщину слабым полом, попробуйте ночью перетянуть на себя одеяло (с)

Я бы мог найти видео, как хрупкая женщина меняет колесо на КамАЗе, но география уж больно неправильная.

2. В обязанности американского водителя ремонт не входит, грешат этим только любители и только на собственной технике, независимо от пола. Получение помощи на любом расстоянии от базы - это вопрос цены, а не возможности. В бюджеты компаний это заложено.

rjkz написав: Каким образом может вернуться "инвестиция" на постройку дороги в каком-то каунти в Оклахоме - я не знаю. Наверное, только гринкарта и будет профитом. Каким образом может вернуться "инвестиция" на постройку дороги в каком-то каунти в Оклахоме - я не знаю. Наверное, только гринкарта и будет профитом.

Я слышал, что достаточно открыть новую компанию и в нее инвестировать.

akurt написав: Сегодня днем в Калгари (Канада), где я до понедельника, до +29.

В Анталии, где я вроде как живу, и вроде как «жаркий климат», до +27.

Планета сошла с ума…

Вот и ищи место для «Еміграція, заробітчанство»… Сегодня днем в Калгари (Канада), где я до понедельника, до +29.В Анталии, где я вроде как живу, и вроде как «жаркий климат», до +27.Планета сошла с ума…Вот и ищи место для «Еміграція, заробітчанство»…

Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый год

Я обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения? Я ждал, что кто-то это напишет1. Если Вы считаете женщину слабым полом, попробуйте ночью перетянуть на себя одеяло (с)Я бы мог найти видео, как хрупкая женщина меняет колесо на КамАЗе, но география уж больно неправильная.2. В обязанности американского водителя ремонт не входит, грешат этим только любители и только на собственной технике, независимо от пола. Получение помощи на любом расстоянии от базы - это вопрос цены, а не возможности. В бюджеты компаний это заложено.Я слышал, что достаточно открыть новую компанию и в нее инвестировать.Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый годЯ обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения?



Не уверен, что Вы правы.

Для открытия компании и инвестиции в нее, не предусмотрена гринкард.

Это можно делать по турвизе.

Есть другая "путя" - открытие компании по турвизе. Компания-филиал в Украине . Год должен быть оборот и сотрудники и там и там. Потом перевод из украинской компании в американскую по рабочей визе L, через некоторое время - подача на гринкард и ее получение.

Довольно геморный и дорогостоящий проект, но если есть желание потратить 900 куе - можно заморочиться.

Сегодня в новостях - внесен законопроект о предоставлениии гринкард украинцам, въехавщим по Ю4Ю. С февраля прошлого года их 271 тысяча.





Где-то в Вене кто-то поперхнулся венским ...чаем. Не уверен, что Вы правы.Для открытия компании и инвестиции в нее, не предусмотрена гринкард.Это можно делать по турвизе.Есть другая "путя" - открытие компании по турвизе. Компания-филиал в Украине . Год должен быть оборот и сотрудники и там и там. Потом перевод из украинской компании в американскую по рабочей визе L, через некоторое время - подача на гринкард и ее получение.Довольно геморный и дорогостоящий проект, но если есть желание потратить 900 куе - можно заморочиться.Где-то в Вене кто-то поперхнулся венским ...чаем. rjkz

Повідомлень: 14767 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7711 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 21:50 rjkz написав: flyman написав: airmax78 написав: Макс який збирається вернутися - фуфу, rjkz/Bigor/Gastarbeiter/акурт які болт клали на неньку - няшки. Макс який збирається вернутися - фуфу, rjkz/Bigor/Gastarbeiter/акурт які болт клали на неньку - няшки.

Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто? Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто?

Для довідки: akurt мешкає за кордоном з вересня 2017 року.

Прохання на одному гектарі мене не згадувати з тим, що пишеться як набір букв «ф-л-а-й». Для довідки: akurt мешкає за кордоном з вересня 2017 року.Прохання на одному гектарі мене не згадувати з тим, що пишеться як набір букв «ф-л-а-й». Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 чер, 2023 21:56, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7747 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3127 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 794795796797> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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