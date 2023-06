Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 795796797798> Додано: Чет 08 чер, 2023 21:51 rjkz ,



Флай- хто?





Жебрак.

В одному блозі пише про «сіньор, який може за рік скирдувати по 5 куе в місяць….»,

в іншому пише як живе на 150 уе,

але тут пише, що нічого не зібрав.

Може на платне кохання все йде (бо безкоштовно явно таких дурних нема) .. Або прозаїчніше - десь звіздить. Жебрак.В одному блозі пише про «сіньор, який може за рік скирдувати по 5 куе в місяць….»,в іншому пише як живе на 150 уе,але тут пише, що нічого не зібрав.Може на платне кохання все йде (бо безкоштовно явно таких дурних нема) .. Або прозаїчніше - десь звіздить. Hotab

Повідомлень: 9213 З нами з: 15.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 1988 раз.

Повідомлень: 9213 З нами з: 15.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 1988 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 22:13 Starikan написав: Сибарит написав: Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый год

Я обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения? Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый годЯ обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения?

Свернули не на ту историческую последовательность - ТИП (С) Свернули не на ту историческую последовательность - ТИП (С)

А що в Панамі не так? А що в Панамі не так? flyman

Додано: Чет 08 чер, 2023 22:17 rjkz написав:

Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто? Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто?

Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто? Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто?

що не може? поїхати в Польщу зняти злоті з конта які там морозяться ще від доковідла?

редіска, нехароший, дисидент що не може? поїхати в Польщу зняти злоті з конта які там морозяться ще від доковідла?редіска, нехароший, дисидент flyman

Додано: Чет 08 чер, 2023 22:29 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: rjkz написав:

Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто? Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто?

Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто? Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто?

що не може? поїхати в Польщу зняти злоті з конта які там морозяться ще від доковідла?

SEPA ж є SEPA ж є Faceless

Модератор Повідомлень: 33151 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 7746 раз.

Додано: Чет 08 чер, 2023 22:30 flyman , пиши доручення, я зніму. , пиши доручення, я зніму. Hotab

Повідомлень: 9213 З нами з: 15.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 1988 раз.

Додано: Чет 08 чер, 2023 22:31 Faceless написав: SEPA ж є SEPA ж є

Так там же комиссия! Это в бюджет 150 дол/мес не вписывается.



rjkz написав: Тут, преимущественно, каждый делает свою работу. Водитель гоняет траки, ремонтники их чинят. Тут, преимущественно, каждый делает свою работу. Водитель гоняет траки, ремонтники их чинят.

Зарплата водителя не зависит от проеханных километров? Про owner-operator вообще молчу. Наверняка услуга по замене колеса с выездом не дешевая.

Сегодня нашел инвойс по замене оперативки: сама память 300 баксов, выезд сервисмена+работа+удаленная поддержка еще 1000 Так там же комиссия! Это в бюджет 150 дол/мес не вписывается.Зарплата водителя не зависит от проеханных километров? Про owner-operator вообще молчу. Наверняка услуга по замене колеса с выездом не дешевая.Сегодня нашел инвойс по замене оперативки: сама память 300 баксов, выезд сервисмена+работа+удаленная поддержка еще 1000 Gastarbaiter Повідомлень: 2590 З нами з: 26.02.18 Подякував: 628 раз. Подякували: 422 раз.



Знаете сколько весит колесо грузовика? Много.

И ни ребенок ни мужчина ни женищина самостоятельно его не поменяют.

Это первое.

Второе - даже на легковых авто, а Вы не станете ставить под сомнение способность женщин управлять легковым авто?- тут особо не парятся с заменой сдутого колеса - едут в шап (мастерская) на спущенном.

Третье - на траках стоит автоматическая подкачка колес. Если колесо не разорвало в хлам - оно будет подкачиваться. Посмотрите ролики на Ютьюбе на эту тему.

Четвертое, если даже колесо разорвет в хлам, но только не переднее, то все остальные колеса на траках - спарки. То есть, двойные. Даже без подкачки машина доедет до пункта назначения.

Пятое. Если разорвет переднее колесо (и не произойдет трагедии), то обычно вызывают эвакуатор, который дотянет машину до места, где ее отремонтируют.

Есть хороший сериал на тему эвакуаторов в Канаде на Нэшнл Джиографик.

Вообще, ремонтом машин на трассе мало кто занимается вне зависимости от гендера.

Когда-то смотрел тракеров на ютубе - машина сломалась, позвонил работодателю, тот прислал эвакуатор, дотащили до мастерской, оказалось, что все серьезно, прислали другой трак, на него прицепили риф (рефрижератор), водителю за счет компании вызвали такси в аэропорт, забронировали билет и через несколько часов он был дома. Вместо того, чтобы лежать где-то на обочине под машиной, матюкаясь вытирать со лба текущее масло.

Тут, преимущественно, каждый делает свою работу. Водитель гоняет траки, ремонтники их чинят. Знаете сколько весит колесо грузовика? Много.И ни ребенок ни мужчина ни женищина самостоятельно его не поменяют.Это первое.Второе - даже на легковых авто, а Вы не станете ставить под сомнение способность женщин управлять легковым авто?- тут особо не парятся с заменой сдутого колеса - едут в шап (мастерская) на спущенном.Третье - на траках стоит автоматическая подкачка колес. Если колесо не разорвало в хлам - оно будет подкачиваться. Посмотрите ролики на Ютьюбе на эту тему.Четвертое, если даже колесо разорвет в хлам, но только не переднее, то все остальные колеса на траках - спарки. То есть, двойные. Даже без подкачки машина доедет до пункта назначения.Пятое. Если разорвет переднее колесо (и не произойдет трагедии), то обычно вызывают эвакуатор, который дотянет машину до места, где ее отремонтируют.Есть хороший сериал на тему эвакуаторов в Канаде на Нэшнл Джиографик.Вообще, ремонтом машин на трассе мало кто занимается вне зависимости от гендера.Когда-то смотрел тракеров на ютубе - машина сломалась, позвонил работодателю, тот прислал эвакуатор, дотащили до мастерской, оказалось, что все серьезно, прислали другой трак, на него прицепили риф (рефрижератор), водителю за счет компании вызвали такси в аэропорт, забронировали билет и через несколько часов он был дома. Вместо того, чтобы лежать где-то на обочине под машиной, матюкаясь вытирать со лба текущее масло.Тут, преимущественно, каждый делает свою работу. Водитель гоняет траки, ремонтники их чинят.



до чого тут легкове авто? я ж писав про вантажівку. хоча впевненпий що 99,9% моїх знайомих жіночої статі (і ваших скоріше за все теж) не зможуть відкрутити болт на колесі легкового авто. ви, до речі, знаєте, з якими моментом затягується по специфікації заводу виробника цей самий болт на авто класу гольфа? 110-120 номів. а про вантажіку і подавно говорити не приходиться. тому в європах,і т.ч.і з цієї причини, в машині навіть запаски немає, більшість всеодно буде не в стані її замінити самостійно. те, що в амеріів (і в європі) розвинутий сервіс, це добре, і я за них радий, але рано чи пізно трапляється випадок, що треба робити самому. і приклад з колесом - це такий узагальнюючий, що в траку багато чого важкого і сильно закрученого. а таки так, чоловік, який в своєму таки житті тримав в руках шось важче за смартфон і не встидався фізкультури, колесо на траку замінить сам. ви просто давно, напевно, там. тут це є і досить часто. знову, якщо вони тільки іздять, ну то прапор їм у руки. але у житті буває всліяке і дуже часто у не підходяший момент. так що питання цікавості не закрито. до чого тут легкове авто? я ж писав про вантажівку. хоча впевненпий що 99,9% моїх знайомих жіночої статі (і ваших скоріше за все теж) не зможуть відкрутити болт на колесі легкового авто. ви, до речі, знаєте, з якими моментом затягується по специфікації заводу виробника цей самий болт на авто класу гольфа? 110-120 номів. а про вантажіку і подавно говорити не приходиться. тому в європах,і т.ч.і з цієї причини, в машині навіть запаски немає, більшість всеодно буде не в стані її замінити самостійно. те, що в амеріів (і в європі) розвинутий сервіс, це добре, і я за них радий, але рано чи пізно трапляється випадок, що треба робити самому. і приклад з колесом - це такий узагальнюючий, що в траку багато чого важкого і сильно закрученого. а таки так, чоловік, який в своєму таки житті тримав в руках шось важче за смартфон і не встидався фізкультури, колесо на траку замінить сам. ви просто давно, напевно, там. тут це є і досить часто. знову, якщо вони тільки іздять, ну то прапор їм у руки. але у житті буває всліяке і дуже часто у не підходяший момент. так що питання цікавості не закрито. wild.tomcat Повідомлень: 1374 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 264 раз.

Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто? Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто?

що не може? поїхати в Польщу зняти злоті з конта які там морозяться ще від доковідла?

редіска, нехароший, дисидент що не може? поїхати в Польщу зняти злоті з конта які там морозяться ще від доковідла?редіска, нехароший, дисидент SEPA ж є SEPA ж є

шо SEPA?

щоб зайти в додаток шоп сєпати треба пройти двофакторну ідентифікацію,

а щоб її пройти, треба взяти полький номер мобільного телефона і піти в банк написати заяву, і т.д.,

і тільки потім SEPA!



Але навіщо SEPA, якщо знайомим/родичам кидаєш на польську карту і вони тобі привозять живі гроші.



Але ж SEPA, а флайман не знає що просто береш SEPA і сєпаєш і ніяких М1860, просто SEPA.!!



Не на правах реклами SEPA



Gastarbaiter написав: Faceless написав: SEPA ж є SEPA ж є

Так там же комиссия! Это в бюджет 150 дол/мес не вписывается. Так там же комиссия! Это в бюджет 150 дол/мес не вписывается.





ще одни мудрий,

ще чекаю коли відпишеться решта икзпердів



підказка, знайдіть слово "злотий" в слові SEPA та Україна у списку SEPA



SEPA, a well-known name among Europeans and those with ties to Europe, stands for Single Euro Payments Area, and SEPA money transfers are an initiative of the European Union countries and governments that simplifies bank transfers denominated in EUR.



As of January 2023, SEPA has 36 member-states: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Republic of Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Spain and Sweden, the 3 EEA countries of Norway, Liechtenstein, Iceland, and also Switzerland, Monaco, and Britain stays SEPA country despite Brexit.



Гастарбатер, ти точно в ЄС? шо SEPA?щоб зайти в додаток шоп сєпати треба пройти двофакторну ідентифікацію,а щоб її пройти, треба взяти полький номер мобільного телефона і піти в банк написати заяву, і т.д.,і тільки потім SEPA!Але навіщо SEPA, якщо знайомим/родичам кидаєш на польську карту і вони тобі привозять живі гроші.Але ж SEPA, а флайман не знає що просто береш SEPA і сєпаєш і ніяких М1860, просто SEPA.!!Не на правах реклами SEPAще одни мудрий,ще чекаю коли відпишеться решта икзпердівпідказка, знайдіть слово "злотий" в слові SEPA та Україна у списку SEPASEPA, a well-known name among Europeans and those with ties to Europe, stands for Single Euro Payments Area, and SEPA money transfers are an initiative of the European Union countries and governments that simplifies bank transfers denominated in EUR.As of January 2023, SEPA has 36 member-states: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Republic of Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Spain and Sweden, the 3 EEA countries of Norway, Liechtenstein, Iceland, and also Switzerland, Monaco, and Britain stays SEPA country despite Brexit.Гастарбатер, ти точно в ЄС? flyman

Повідомлень: 31545 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1495 раз. Подякували: 2652 раз.

Додано: Чет 08 чер, 2023 22:42 Hotab написав: flyman , пиши доручення, я зніму. , пиши доручення, я зніму.

доручення не працює,

чекаю ще варіанти



з.і.

рівень хпердів зацінив, надзвичайно високий, десь 80 лвл. доручення не працює,чекаю ще варіантиз.і.рівень хпердів зацінив, надзвичайно високий, десь 80 лвл. flyman

Повідомлень: 31545 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1495 раз. Подякували: 2652 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 23:04 akurt написав: Побывав во многих странах мира, я думаю, что причина НЕ в погоде.

Например, 250 лет назад в североамериканский континент нахлынула масса самых проворных самых умных и самых нереализовавшиз себя в Европе людей.

Вот они освоили почти незаселенные земли и построили умные государства для умных людей.

Ключевое слово: «умных».

Это необходимое, но недостаточное условие.

Нужно, чтобы умные люди - а их в Украине были не сотни, а десятки и сотни тысяч - попали в умный социум.

Вот тут оказалась неразрешимая проблема. Побывав во многих странах мира, я думаю, что причина НЕ в погоде

