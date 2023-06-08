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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 чер, 2023 21:51
rjkz
,
Флай- хто?
Жебрак.
В одному блозі пише про «сіньор, який може за рік скирдувати по 5 куе в місяць….»,
в іншому пише як живе на 150 уе,
але тут пише, що нічого не зібрав.
Може на платне кохання все йде (бо безкоштовно явно таких дурних нема) .. Або прозаїчніше - десь звіздить.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 22:13
Starikan написав: Сибарит написав:
Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый год
Я обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения?
Свернули не на ту историческую последовательность - ТИП (С)
А що в Панамі не так?
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flyman
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Додано: Чет 08 чер, 2023 22:17
rjkz написав:
Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто?
що не може? поїхати в Польщу зняти злоті з конта які там морозяться ще від доковідла?
редіска, нехароший, дисидент
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Додано: Чет 08 чер, 2023 22:29
flyman написав: rjkz написав:
Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто?
що не може? поїхати в Польщу зняти злоті з конта які там морозяться ще від доковідла?
редіска, нехароший, дисидент
SEPA ж є
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Faceless
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Додано: Чет 08 чер, 2023 22:30
flyman
, пиши доручення, я зніму.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 22:31
Faceless написав:
SEPA ж є
Так там же комиссия! Это в бюджет 150 дол/мес не вписывается.
rjkz написав:
Тут, преимущественно, каждый делает свою работу. Водитель гоняет траки, ремонтники их чинят.
Зарплата водителя не зависит от проеханных километров? Про owner-operator вообще молчу. Наверняка услуга по замене колеса с выездом не дешевая.
Сегодня нашел инвойс по замене оперативки: сама память 300 баксов, выезд сервисмена+работа+удаленная поддержка еще 1000
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в Чет 08 чер, 2023 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 22:39
rjkz написав: wild.tomcat написав:
не те, щоб хочу їм побажати поганого, але якось так є, що завжди було цікаво, як ця баришня буде, скажімо, колесо на цьому траку міняти десь посеред поля. їздити це одне. і навіть якщо є якийсь виїзний сервіс в зоні досяжності, це теж. але ж так є не завжди. і так стається, що він (трак) інколи хоче, щоб йому щось там покрутили, бо інакше ніяк. от і цікаво, як воно у виконанні жінки.
Знаете сколько весит колесо грузовика? Много.
И ни ребенок ни мужчина ни женищина самостоятельно его не поменяют.
Это первое.
Второе - даже на легковых авто, а Вы не станете ставить под сомнение способность женщин управлять легковым авто?- тут особо не парятся с заменой сдутого колеса - едут в шап (мастерская) на спущенном.
Третье - на траках стоит автоматическая подкачка колес. Если колесо не разорвало в хлам - оно будет подкачиваться. Посмотрите ролики на Ютьюбе на эту тему.
Четвертое, если даже колесо разорвет в хлам, но только не переднее, то все остальные колеса на траках - спарки. То есть, двойные. Даже без подкачки машина доедет до пункта назначения.
Пятое. Если разорвет переднее колесо (и не произойдет трагедии), то обычно вызывают эвакуатор, который дотянет машину до места, где ее отремонтируют.
Есть хороший сериал на тему эвакуаторов в Канаде на Нэшнл Джиографик.
Вообще, ремонтом машин на трассе мало кто занимается вне зависимости от гендера.
Когда-то смотрел тракеров на ютубе - машина сломалась, позвонил работодателю, тот прислал эвакуатор, дотащили до мастерской, оказалось, что все серьезно, прислали другой трак, на него прицепили риф (рефрижератор), водителю за счет компании вызвали такси в аэропорт, забронировали билет и через несколько часов он был дома. Вместо того, чтобы лежать где-то на обочине под машиной, матюкаясь вытирать со лба текущее масло.
Тут, преимущественно, каждый делает свою работу. Водитель гоняет траки, ремонтники их чинят.
до чого тут легкове авто? я ж писав про вантажівку. хоча впевненпий що 99,9% моїх знайомих жіночої статі (і ваших скоріше за все теж) не зможуть відкрутити болт на колесі легкового авто. ви, до речі, знаєте, з якими моментом затягується по специфікації заводу виробника цей самий болт на авто класу гольфа? 110-120 номів. а про вантажіку і подавно говорити не приходиться. тому в європах,і т.ч.і з цієї причини, в машині навіть запаски немає, більшість всеодно буде не в стані її замінити самостійно. те, що в амеріів (і в європі) розвинутий сервіс, це добре, і я за них радий, але рано чи пізно трапляється випадок, що треба робити самому. і приклад з колесом - це такий узагальнюючий, що в траку багато чого важкого і сильно закрученого. а таки так, чоловік, який в своєму таки житті тримав в руках шось важче за смартфон і не встидався фізкультури, колесо на траку замінить сам. ви просто давно, напевно, там. тут це є і досить часто. знову, якщо вони тільки іздять, ну то прапор їм у руки. але у житті буває всліяке і дуже часто у не підходяший момент. так що питання цікавості не закрито.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 22:40
Faceless написав: flyman написав: rjkz написав:
Флай, который хоче "як Акурт" але не може - хто?
що не може? поїхати в Польщу зняти злоті з конта які там морозяться ще від доковідла?
редіска, нехароший, дисидент
SEPA ж є
шо SEPA?
щоб зайти в додаток шоп сєпати треба пройти двофакторну ідентифікацію,
а щоб її пройти, треба взяти полький номер мобільного телефона і піти в банк написати заяву, і т.д.,
і тільки потім SEPA!
Але навіщо SEPA, якщо знайомим/родичам кидаєш на польську карту і вони тобі привозять живі гроші.
Але ж SEPA, а флайман не знає що просто береш SEPA і сєпаєш і ніяких М1860, просто SEPA.!!
Не на правах реклами SEPA
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
SEPA ж є
Так там же комиссия! Это в бюджет 150 дол/мес не вписывается.
ще одни мудрий,
ще чекаю коли відпишеться решта икзпердів
підказка, знайдіть слово "злотий" в слові SEPA та Україна у списку SEPA
SEPA, a well-known name among Europeans and those with ties to Europe, stands for Single Euro Payments Area, and SEPA money transfers are an initiative of the European Union countries and governments that simplifies bank transfers denominated in EUR.
As of January 2023, SEPA has 36 member-states: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Republic of Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Spain and Sweden, the 3 EEA countries of Norway, Liechtenstein, Iceland, and also Switzerland, Monaco, and Britain stays SEPA country despite Brexit.
Гастарбатер, ти точно в ЄС?
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 08 чер, 2023 22:55, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 22:42
Hotab написав:flyman
, пиши доручення, я зніму.
доручення не працює,
чекаю ще варіанти
з.і.
рівень хпердів зацінив, надзвичайно високий, десь 80 лвл.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 23:04
akurt написав:
Побывав во многих странах мира, я думаю, что причина НЕ в погоде.
Например, 250 лет назад в североамериканский континент нахлынула масса самых проворных самых умных и самых нереализовавшиз себя в Европе людей.
Вот они освоили почти незаселенные земли и построили умные государства для умных людей.
Ключевое слово: «умных».
Это необходимое, но недостаточное условие.
Нужно, чтобы умные люди - а их в Украине были не сотни, а десятки и сотни тысяч - попали в умный социум.
Вот тут оказалась неразрешимая проблема.
А кто сказал, что все страны и их социумы должны развиваться синхронно и быть богатыми? Если есть богатые - будут и бедные. Деньги всегда идут прежде всего к деньгам.
Востаннє редагувалось Starikan
в Чет 08 чер, 2023 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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