#<1 ... 796797798799> Додано: Чет 08 чер, 2023 23:09 Re: Еміграція, заробітчанство Похоже, в Германии окончательно решили наших постепенно встраивать в свою экономику.

Статус по 24 статье озвучили новоприбывшим до конца марта следующего года, дальше статус придется продлевать уже с основаниями: либо работаешь, либо учишь язык, либо один с детьми младшего или школьного возраста, либо пенсионный возраст.

до чого тут легкове авто? я ж писав про вантажівку. хоча впевненпий що 99,9% моїх знайомих жіночої статі (і ваших скоріше за все теж) не зможуть відкрутити болт на колесі легкового авто. ви, до речі, знаєте, з якими моментом затягується по специфікації заводу виробника цей самий болт на авто класу гольфа? 110-120 номів. а про вантажіку і подавно говорити не приходиться. тому в європах,і т.ч.і з цієї причини, в машині навіть запаски немає, більшість всеодно буде не в стані її замінити самостійно. те, що в амеріів (і в європі) розвинутий сервіс, це добре, і я за них радий, але рано чи пізно трапляється випадок, що треба робити самому. і приклад з колесом - це такий узагальнюючий, що в траку багато чого важкого і сильно закрученого. а таки так, чоловік, який в своєму таки житті тримав в руках шось важче за смартфон і не встидався фізкультури, колесо на траку замінить сам. ви просто давно, напевно, там. тут це є і досить часто. знову, якщо вони тільки іздять, ну то прапор їм у руки. але у житті буває всліяке і дуже часто у не підходяший момент. так що питання цікавості не закрито.

Що ж ви так все ускладнюєте? Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять.



Що ж ви так все ускладнюєте? Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять.



Похоже, в Германии окончательно решили наших постепенно встраивать в свою экономику.





Или отправить домой нахлебников, которые не стремятся ни к чему.

до чого тут легкове авто? я ж писав про вантажівку. хоча впевненпий що 99,9% моїх знайомих жіночої статі (і ваших скоріше за все теж) не зможуть відкрутити болт на колесі легкового авто. ви, до речі, знаєте, з якими моментом затягується по специфікації заводу виробника цей самий болт на авто класу гольфа? 110-120 номів. а про вантажіку і подавно говорити не приходиться. тому в європах,і т.ч.і з цієї причини, в машині навіть запаски немає, більшість всеодно буде не в стані її замінити самостійно. те, що в амеріів (і в європі) розвинутий сервіс, це добре, і я за них радий, але рано чи пізно трапляється випадок, що треба робити самому. і приклад з колесом - це такий узагальнюючий, що в траку багато чого важкого і сильно закрученого. а таки так, чоловік, який в своєму таки житті тримав в руках шось важче за смартфон і не встидався фізкультури, колесо на траку замінить сам. ви просто давно, напевно, там. тут це є і досить часто. знову, якщо вони тільки іздять, ну то прапор їм у руки. але у житті буває всліяке і дуже часто у не підходяший момент. так що питання цікавості не закрито.

Що ж ви так все ускладнюєте? Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять.

Як любив говорити наш водій МАЗа, відкручуючи колесо:,, Немає такого болта, який не можна відкрутити-буває закоротка труба. "😎



Що ж ви так все ускладнюєте? Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять. Що ж ви так все ускладнюєте?Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять.

Як любив говорити наш водій МАЗа, відкручуючи колесо:,, Немає такого болта, який не можна відкрутити-буває закоротка труба. "😎



рівень хпердів зацінив, надзвичайно високий, десь 80 лвл.





Тут рівень недополяка можна оцінити: розмістити гроші за кордоном так, щоб ніяк не зняти без фізичного візиту у відділення. Потужно!! Це пля я б в Конго залишив полтос зелені, сподіваючись, що скоро повернусь. Дблблд.

Повідомлень: 9213 З нами з: 15.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 1988 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 23:24 Hotab написав: antey1969 ,

Похоже, в Германии окончательно решили наших постепенно встраивать в свою экономику.



Или отправить домой нахлебников, которые не стремятся ни к чему. Или отправить домой нахлебников, которые не стремятся ни к чему.

Ну так правильно, я думаю 90% стран так и сделают. 1-2 года (в зависимости от того когда приехал) вполне достаточно чтобы освоиться. Тем более имея доступ к куче всяких плюшек. Ну, а кто не осилит, то нафиг он нужен, таких и своих хватает (всяких арабов, пакестанцев и тд).

редіска, нехароший, дисидент SEPA ж є SEPA ж є

шо SEPA?

щоб зайти в додаток шоп сєпати треба пройти двофакторну ідентифікацію,

а щоб її пройти, треба взяти полький номер мобільного телефона і піти в банк написати заяву, і т.д.,

і тільки потім SEPA!



Але навіщо SEPA, якщо знайомим/родичам кидаєш на польську карту і вони тобі привозять живі гроші.



Але ж SEPA, а флайман не знає що просто береш SEPA і сєпаєш і ніяких М1860, просто SEPA.!!



Не на правах реклами SEPA



Gastarbaiter написав: Faceless написав: SEPA ж є SEPA ж є

Так там же комиссия! Это в бюджет 150 дол/мес не вписывается. Так там же комиссия! Это в бюджет 150 дол/мес не вписывается.





ще одни мудрий,

ще чекаю коли відпишеться решта икзпердів



підказка, знайдіть слово "злотий" в слові SEPA та Україна у списку SEPA



SEPA, a well-known name among Europeans and those with ties to Europe, stands for Single Euro Payments Area, and SEPA money transfers are an initiative of the European Union countries and governments that simplifies bank transfers denominated in EUR.



As of January 2023, SEPA has 36 member-states: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Republic of Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Spain and Sweden, the 3 EEA countries of Norway, Liechtenstein, Iceland, and also Switzerland, Monaco, and Britain stays SEPA country despite Brexit.



шо SEPA?
щоб зайти в додаток шоп сєпати треба пройти двофакторну ідентифікацію,
а щоб її пройти, треба взяти полький номер мобільного телефона і піти в банк написати заяву, і т.д.,
і тільки потім SEPA!

Але навіщо SEPA, якщо знайомим/родичам кидаєш на польську карту і вони тобі привозять живі гроші.

Але ж SEPA, а флайман не знає що просто береш SEPA і сєпаєш і ніяких М1860, просто SEPA.!!

Не на правах реклами SEPA

ще одни мудрий,
ще чекаю коли відпишеться решта икзпердів

підказка, знайдіть слово "злотий" в слові SEPA та Україна у списку SEPA

SEPA, a well-known name among Europeans and those with ties to Europe, stands for Single Euro Payments Area, and SEPA money transfers are an initiative of the European Union countries and governments that simplifies bank transfers denominated in EUR.

As of January 2023, SEPA has 36 member-states: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Republic of Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Spain and Sweden, the 3 EEA countries of Norway, Liechtenstein, Iceland, and also Switzerland, Monaco, and Britain stays SEPA country despite Brexit.

Гастарбатер, ти точно в ЄС?



Елементарно переказували сепа переказ в Універсал банк, думаю ще пару варіянтів точно є. З України, з мобільного застосунку польського банку. Польський номер для 2FA варто було б зберігати з часів відкриття рахунку, хоча мабуть це нокаут по бюджету в 150 дол/міс.

Елементарно переказували сепа переказ в Універсал банк, думаю ще пару варіянтів точно є. З України, з мобільного застосунку польського банку. Польський номер для 2FA варто було б зберігати з часів відкриття рахунку, хоча мабуть це нокаут по бюджету в 150 дол/міс.
Знайомим/родичам на польську карту часом може зацікавити польську податкову відносно тих родичів/знайомих, що їх дуже порадує. Ну і раз мова йде про таку схему, вочевидь, сума явно нижче 10к дол, такі валютні інтервенції хіба для сільського РН, на Філіппіни не хвате

Модератор Повідомлень: 33151 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 7746 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 23:52 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: flyman ,



рівень хпердів зацінив, надзвичайно високий, десь 80 лвл.





Чисто з цікавості - в Конго є БС?

А кто сказал, что все страны и их социумы должны развиваться синхронно и быть богатыми? Если есть богатые - будут и бедные. Деньги всегда идут прежде всего к деньгам.

Ну как же, говорили и еще как говорили: и Карла Маркса, и Фрида Энгельс, и внук Вова аптекаря по фамилии Бланк, и сын сапожника по фамилии Джугашвили.

Честными оказались только двое:

- Дорогой Леонид Ильич, который сказал что в дороге - пои переходе от социализма к коммунизму - никто и не обещал кормить.

- славная когорта украинских нуворишей, быстро сообразивший, что «всем давать (куски от народного пирога) - поломается кровать!», потому соци

Ну как же, говорили и еще как говорили: и Карла Маркса, и Фрида Энгельс, и внук Вова аптекаря по фамилии Бланк, и сын сапожника по фамилии Джугашвили.

Честными оказались только двое:

- Дорогой Леонид Ильич, который сказал что в дороге - пои переходе от социализма к коммунизму - никто и не обещал кормить.

- славная когорта украинских нуворишей, быстро сообразивший, что «всем давать (куски от народного пирога) - поломается кровать!», потому социалистический лозунг «От всех по способностям - каждому по потребностям» под молчаливое согласие серой безумной массы реализовала очень и очень мудро: пирога давно нет. Остался пиал с беззубыми ртами, стоящий да ржавыми поваленными заборами. Ну как же, говорили и еще как говорили: и Карла Маркса, и Фрида Энгельс, и внук Вова аптекаря по фамилии Бланк, и сын сапожника по фамилии Джугашвили.Честными оказались только двое:- Дорогой Леонид Ильич, который сказал что в дороге - пои переходе от социализма к коммунизму - никто и не обещал кормить.- славная когорта украинских нуворишей, быстро сообразивший, что «всем давать (куски от народного пирога) - поломается кровать!», потому социалистический лозунг «От всех по способностям - каждому по потребностям» под молчаливое согласие серой безумной массы реализовала очень и очень мудро: пирога давно нет. Остался пиал с беззубыми ртами, стоящий да ржавыми поваленными заборами. akurt

Повідомлень: 7748 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3127 раз. Подякували: 1056 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 чер, 2023 00:29 akurt

"Тебе бы, начальник, книги писать".

