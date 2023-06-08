|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 чер, 2023 00:43
барабашов написав:andrijk777
По моему даже с фундуком торт Рошен стоит не более 10евро за килограмм, а аналог пражского - гривен 300, 7/8долларов. Впрочем я покупаю в Сильпо ещё их дешевле их производства и часто по акции, ну кроме Эстерхази с миндалём, там сейчас безбожная цена хорошо выше 400грн/кило и никаких акций с блэкаута.
А зарплаты в 12раз у нас меньше там где Болт давить стул хочет, да и у врачей с учителями которые непонятно что едят и не хотят дополнительно подрабатывать по профилю(что не есть правильно, но репетиторы тоже нужны, а в частных клиниках работают пенсионеры за 70, а не поголовно "молодёжь" 30-40лет). К примеру на моём СТО где я ремонтируюсь последние 19 лет по кузовщине и не только, и сейчас зависли мои битые сделанные америкосы, ребята зарабатывают от 1,5куе на руки в месяц. И сомневаюсь что их коллеги в Бруклине у Николая рубят хотя бы 7,5куе на руки в среднем за год. Хотя покраска и ремонт движка у них дорого стоит, и там и 10 на руки может получится, но и у нас парни перебирающие пихло крузаков и мерсов тоже неплохо имеют.
Могу там сказать, чтобы дать орентир, года 2 назад один бывший киевлянин-блогер-поставщик битков в Украину, на своем канале завлекал народ работать к нему на разборку/разрезку битков за 25 баксов в час.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14771
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7712 раз.
- Подякували: 4708 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: П'ят 09 чер, 2023 00:49
akurt написав: Сибарит написав:
Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый год
Я обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения?
Вероятно, это хороший совет - про Гондурас - но не для меня. Здесь на форуме ежедневно топчутся специалисты даже по Вьетнаму, Камбодже, Никарагуа и Эфиопии. Вот пока им Нигерия и Конго не снилось.
Зависимость от природы - точнее температуры воздуха - не уверен, что такая корреляция существует.
Побывав во многих странах мира, я думаю, что причина НЕ в погоде.
Например, 250 лет назад в североамериканский континент нахлынула масса самых проворных самых умных и самых нереализовавшиз себя в Европе людей.
Вот они освоили почти незаселенные земли и построили умные государства для умных людей.
Ключевое слово: «умных».
Это необходимое, но недостаточное условие.
Нужно, чтобы умные люди - а их в Украине были не сотни, а десятки и сотни тысяч - попали в умный социум.
Вот тут оказалась неразрешимая проблема.
"Почему одни страны богатые, а другие бедные?"
Рекомендую.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14771
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7712 раз.
- Подякували: 4708 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: П'ят 09 чер, 2023 01:00
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
SEPA ж є
Так там же комиссия! Это в бюджет 150 дол/мес не вписывается.
rjkz написав:
Тут, преимущественно, каждый делает свою работу. Водитель гоняет траки, ремонтники их чинят.
Зарплата водителя не зависит от проеханных километров? Про owner-operator вообще молчу. Наверняка услуга по замене колеса с выездом не дешевая.
Сегодня нашел инвойс по замене оперативки: сама память 300 баксов, выезд сервисмена+работа+удаленная поддержка еще 1000
Зарплата зависит от миляжа.
Но шопаделать если "лошадка сдохла"? Пусть работодатель разбирается со своей "лошадкой", а водитель сядет на другую.
Водителя проблемы хозяина машины мало чешут.
Если только он не на своем траке.
Еще есть такой момент. Например, дают водиле 75 центов за милю. От выезда с ярда и до возвращения. А собственнику уже ищут грузы по пути следования. Это уж как повезет. Может за 1,3 найти, может за 2. А может и вхолостую сгонять.
Но водиле все равно платить прийдется.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14771
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7712 раз.
- Подякували: 4708 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: П'ят 09 чер, 2023 01:31
drevlyanin написав: wild.tomcat написав:
до чого тут легкове авто? я ж писав про вантажівку. хоча впевненпий що 99,9% моїх знайомих жіночої статі (і ваших скоріше за все теж) не зможуть відкрутити болт на колесі легкового авто. ви, до речі, знаєте, з якими моментом затягується по специфікації заводу виробника цей самий болт на авто класу гольфа? 110-120 номів. а про вантажіку і подавно говорити не приходиться. тому в європах,і т.ч.і з цієї причини, в машині навіть запаски немає, більшість всеодно буде не в стані її замінити самостійно. те, що в амеріів (і в європі) розвинутий сервіс, це добре, і я за них радий, але рано чи пізно трапляється випадок, що треба робити самому. і приклад з колесом - це такий узагальнюючий, що в траку багато чого важкого і сильно закрученого. а таки так, чоловік, який в своєму таки житті тримав в руках шось важче за смартфон і не встидався фізкультури, колесо на траку замінить сам. ви просто давно, напевно, там. тут це є і досить часто. знову, якщо вони тільки іздять, ну то прапор їм у руки. але у житті буває всліяке і дуже часто у не підходяший момент. так що питання цікавості не закрито.
Що ж ви так все ускладнюєте?
Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять.
Ша, ща народ прикинет что Вы старше самого старого rjkz и начнется буллинг.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14771
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7712 раз.
- Подякували: 4708 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: П'ят 09 чер, 2023 01:53
rjkz написав:
Що ж ви так все ускладнюєте?
Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять.
Ша, ща народ прикинет что Вы старше самого старого rjkz и начнется буллинг.
[/quote
А шо паделать? Дякувати богу, що я з останньої роботи "на дядю" звільнився ще у 1993 і з тих пір у вільному плаванні. Патаму мені їх ейджизм по цимбалах.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1307
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 468 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|