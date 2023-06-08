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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 796797798799 Додано: П'ят 09 чер, 2023 00:43 барабашов написав: andrijk777

По моему даже с фундуком торт Рошен стоит не более 10евро за килограмм, а аналог пражского - гривен 300, 7/8долларов. Впрочем я покупаю в Сильпо ещё их дешевле их производства и часто по акции, ну кроме Эстерхази с миндалём, там сейчас безбожная цена хорошо выше 400грн/кило и никаких акций с блэкаута.

А зарплаты в 12раз у нас меньше там где Болт давить стул хочет, да и у врачей с учителями которые непонятно что едят и не хотят дополнительно подрабатывать по профилю(что не есть правильно, но репетиторы тоже нужны, а в частных клиниках работают пенсионеры за 70, а не поголовно "молодёжь" 30-40лет). К примеру на моём СТО где я ремонтируюсь последние 19 лет по кузовщине и не только, и сейчас зависли мои битые сделанные америкосы, ребята зарабатывают от 1,5куе на руки в месяц. И сомневаюсь что их коллеги в Бруклине у Николая рубят хотя бы 7,5куе на руки в среднем за год. Хотя покраска и ремонт движка у них дорого стоит, и там и 10 на руки может получится, но и у нас парни перебирающие пихло крузаков и мерсов тоже неплохо имеют. По моему даже с фундуком торт Рошен стоит не более 10евро за килограмм, а аналог пражского - гривен 300, 7/8долларов. Впрочем я покупаю в Сильпо ещё их дешевле их производства и часто по акции, ну кроме Эстерхази с миндалём, там сейчас безбожная цена хорошо выше 400грн/кило и никаких акций с блэкаута.А зарплаты в 12раз у нас меньше там где Болт давить стул хочет, да и у врачей с учителями которые непонятно что едят и не хотят дополнительно подрабатывать по профилю(что не есть правильно, но репетиторы тоже нужны, а в частных клиниках работают пенсионеры за 70, а не поголовно "молодёжь" 30-40лет). К примеру на моём СТО где я ремонтируюсь последние 19 лет по кузовщине и не только, и сейчас зависли мои битые сделанные америкосы, ребята зарабатывают от 1,5куе на руки в месяц. И сомневаюсь что их коллеги в Бруклине у Николая рубят хотя бы 7,5куе на руки в среднем за год. Хотя покраска и ремонт движка у них дорого стоит, и там и 10 на руки может получится, но и у нас парни перебирающие пихло крузаков и мерсов тоже неплохо имеют.



Могу там сказать, чтобы дать орентир, года 2 назад один бывший киевлянин-блогер-поставщик битков в Украину, на своем канале завлекал народ работать к нему на разборку/разрезку битков за 25 баксов в час. Могу там сказать, чтобы дать орентир, года 2 назад один бывший киевлянин-блогер-поставщик битков в Украину, на своем канале завлекал народ работать к нему на разборку/разрезку битков за 25 баксов в час. rjkz

Повідомлень: 14772 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7712 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 чер, 2023 00:49 akurt написав: Сибарит написав: Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый год

Я обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения? Обратите внимание на Гондурас - великолепный ровный климат круглый годЯ обратил внимание на очень странную особенность - чем приятнее климат, тем хуже жизнь в социальном плане. Закон сохранения?



Вероятно, это хороший совет - про Гондурас - но не для меня. Здесь на форуме ежедневно топчутся специалисты даже по Вьетнаму, Камбодже, Никарагуа и Эфиопии. Вот пока им Нигерия и Конго не снилось.

Зависимость от природы - точнее температуры воздуха - не уверен, что такая корреляция существует.

Побывав во многих странах мира, я думаю, что причина НЕ в погоде.

Например, 250 лет назад в североамериканский континент нахлынула масса самых проворных самых умных и самых нереализовавшиз себя в Европе людей.

Вот они освоили почти незаселенные земли и построили умные государства для умных людей.

Ключевое слово: «умных».

Это необходимое, но недостаточное условие.

Нужно, чтобы умные люди - а их в Украине были не сотни, а десятки и сотни тысяч - попали в умный социум.

Вот тут оказалась неразрешимая проблема. Вероятно, это хороший совет - про Гондурас - но не для меня. Здесь на форуме ежедневно топчутся специалисты даже по Вьетнаму, Камбодже, Никарагуа и Эфиопии. Вот пока им Нигерия и Конго не снилось.Зависимость от природы - точнее температуры воздуха - не уверен, что такая корреляция существует.Побывав во многих странах мира, я думаю, что причина НЕ в погоде.Например, 250 лет назад в североамериканский континент нахлынула масса самых проворных самых умных и самых нереализовавшиз себя в Европе людей.Вот они освоили почти незаселенные земли и построили умные государства для умных людей.Ключевое слово: «умных».Это необходимое, но недостаточное условие.Нужно, чтобы умные люди - а их в Украине были не сотни, а десятки и сотни тысяч - попали в умный социум.Вот тут оказалась неразрешимая проблема.



"Почему одни страны богатые, а другие бедные?"

Рекомендую. "Почему одни страны богатые, а другие бедные?"Рекомендую. rjkz

Повідомлень: 14772 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7712 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 чер, 2023 01:00 Gastarbaiter написав: Faceless написав: SEPA ж є SEPA ж є

Так там же комиссия! Это в бюджет 150 дол/мес не вписывается.



rjkz написав: Тут, преимущественно, каждый делает свою работу. Водитель гоняет траки, ремонтники их чинят. Тут, преимущественно, каждый делает свою работу. Водитель гоняет траки, ремонтники их чинят.

Зарплата водителя не зависит от проеханных километров? Про owner-operator вообще молчу. Наверняка услуга по замене колеса с выездом не дешевая.

Сегодня нашел инвойс по замене оперативки: сама память 300 баксов, выезд сервисмена+работа+удаленная поддержка еще 1000 Так там же комиссия! Это в бюджет 150 дол/мес не вписывается.Зарплата водителя не зависит от проеханных километров? Про owner-operator вообще молчу. Наверняка услуга по замене колеса с выездом не дешевая.Сегодня нашел инвойс по замене оперативки: сама память 300 баксов, выезд сервисмена+работа+удаленная поддержка еще 1000



Зарплата зависит от миляжа.

Но шопаделать если "лошадка сдохла"? Пусть работодатель разбирается со своей "лошадкой", а водитель сядет на другую.

Водителя проблемы хозяина машины мало чешут.

Если только он не на своем траке.

Еще есть такой момент. Например, дают водиле 75 центов за милю. От выезда с ярда и до возвращения. А собственнику уже ищут грузы по пути следования. Это уж как повезет. Может за 1,3 найти, может за 2. А может и вхолостую сгонять.

Но водиле все равно платить прийдется. Зарплата зависит от миляжа.Но шопаделать если "лошадка сдохла"? Пусть работодатель разбирается со своей "лошадкой", а водитель сядет на другую.Водителя проблемы хозяина машины мало чешут.Если только он не на своем траке.Еще есть такой момент. Например, дают водиле 75 центов за милю. От выезда с ярда и до возвращения. А собственнику уже ищут грузы по пути следования. Это уж как повезет. Может за 1,3 найти, может за 2. А может и вхолостую сгонять.Но водиле все равно платить прийдется. rjkz

Повідомлень: 14772 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7712 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 чер, 2023 01:31 drevlyanin написав: wild.tomcat написав: до чого тут легкове авто? я ж писав про вантажівку. хоча впевненпий що 99,9% моїх знайомих жіночої статі (і ваших скоріше за все теж) не зможуть відкрутити болт на колесі легкового авто. ви, до речі, знаєте, з якими моментом затягується по специфікації заводу виробника цей самий болт на авто класу гольфа? 110-120 номів. а про вантажіку і подавно говорити не приходиться. тому в європах,і т.ч.і з цієї причини, в машині навіть запаски немає, більшість всеодно буде не в стані її замінити самостійно. те, що в амеріів (і в європі) розвинутий сервіс, це добре, і я за них радий, але рано чи пізно трапляється випадок, що треба робити самому. і приклад з колесом - це такий узагальнюючий, що в траку багато чого важкого і сильно закрученого. а таки так, чоловік, який в своєму таки житті тримав в руках шось важче за смартфон і не встидався фізкультури, колесо на траку замінить сам. ви просто давно, напевно, там. тут це є і досить часто. знову, якщо вони тільки іздять, ну то прапор їм у руки. але у житті буває всліяке і дуже часто у не підходяший момент. так що питання цікавості не закрито. до чого тут легкове авто? я ж писав про вантажівку. хоча впевненпий що 99,9% моїх знайомих жіночої статі (і ваших скоріше за все теж) не зможуть відкрутити болт на колесі легкового авто. ви, до речі, знаєте, з якими моментом затягується по специфікації заводу виробника цей самий болт на авто класу гольфа? 110-120 номів. а про вантажіку і подавно говорити не приходиться. тому в європах,і т.ч.і з цієї причини, в машині навіть запаски немає, більшість всеодно буде не в стані її замінити самостійно. те, що в амеріів (і в європі) розвинутий сервіс, це добре, і я за них радий, але рано чи пізно трапляється випадок, що треба робити самому. і приклад з колесом - це такий узагальнюючий, що в траку багато чого важкого і сильно закрученого. а таки так, чоловік, який в своєму таки житті тримав в руках шось важче за смартфон і не встидався фізкультури, колесо на траку замінить сам. ви просто давно, напевно, там. тут це є і досить часто. знову, якщо вони тільки іздять, ну то прапор їм у руки. але у житті буває всліяке і дуже часто у не підходяший момент. так що питання цікавості не закрито.



Що ж ви так все ускладнюєте? Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять. Що ж ви так все ускладнюєте?Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять.



Ша, ща народ прикинет что Вы старше самого старого rjkz и начнется буллинг.

Ша, ща народ прикинет что Вы старше самого старого rjkz и начнется буллинг. rjkz

Повідомлень: 14772 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7712 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 чер, 2023 01:53 rjkz написав:

Що ж ви так все ускладнюєте? Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять. Що ж ви так все ускладнюєте?Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять.



Ша, ща народ прикинет что Вы старше самого старого rjkz и начнется буллинг.

[/quote





А шо паделать? Дякувати богу, що я з останньої роботи "на дядю" звільнився ще у 1993 і з тих пір у вільному плаванні. Патаму мені їх ейджизм по цимбалах. Ша, ща народ прикинет что Вы старше самого старого rjkz и начнется буллинг.[/quoteА шо паделать? Дякувати богу, що я з останньої роботи "на дядю" звільнився ще у 1993 і з тих пір у вільному плаванні. Патаму мені їх ейджизм по цимбалах. drevlyanin Повідомлень: 1307 З нами з: 01.04.20 Подякував: 468 раз. Подякували: 460 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 чер, 2023 03:04 rjkz написав: Wisznia2021 написав: rjkz написав: Забьем гвоздь в гроб сексизма.

"Женщина не создана для работы на траке"

Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками

Забьем гвоздь в гроб сексизма."Женщина не создана для работы на траке"Еще как создана, особенно, когда ее не парит что там о ней думают ее подружки в Украине, с традиционными комплексами и предрассудками

Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.

И Ваш ответ совпал с моим:)) Мы ж уже вроде " договорились" до того, что дело не в предрассудках, а в том, считает ли Ваша жена и Вы( для своей жены) работу " тракщицей" - работой её/своей мечты? И Вы однозначно ответили на этот вопрос.И Ваш ответ совпал с моим:))



Смотрите, форум упорно пытается сделать фокус на моей семье.

Тут, возможно Вы пропустили, у кое кого сорвало крыщу и я вынужден был пойти против своей натуры, дав аналогичный ответ. Спасибо модераторам, они эту грязь вытерли.

Поэтому, я предпочел-бы говорить в целом о явлении.

Сексизм - это в целом дискриминация по гендеру, а не в том, что моя жена не будет работать тракером. Она много кем не будет работать - ни полицейской, а тут женщин - полисвумен полно, ни пожарной, а тут они тоже есть, ни медсестрой, а тут, как Вы понимаете их много, но медсестра-мужчина - тоже не редкость.

И так далее. Личные предпочтения - это личные предпочтения, а гендерные ограничения - это явление другого порядка.

Вы согласны?

Если да, то "ноги" этого диспута росли из предпосылки непосильности для женщин работать тракером. Собственно, это я и оспариваю. А не вопрос кем будет или не будет работать кто-то из моей семьи. Смотрите, форум упорно пытается сделать фокус на моей семье.Тут, возможно Вы пропустили, у кое кого сорвало крыщу и я вынужден был пойти против своей натуры, дав аналогичный ответ. Спасибо модераторам, они эту грязь вытерли.Поэтому, я предпочел-бы говорить в целом о явлении.Сексизм - это в целом дискриминация по гендеру, а не в том, что моя жена не будет работать тракером. Она много кем не будет работать - ни полицейской, а тут женщин - полисвумен полно, ни пожарной, а тут они тоже есть, ни медсестрой, а тут, как Вы понимаете их много, но медсестра-мужчина - тоже не редкость.И так далее. Личные предпочтения - это личные предпочтения, а гендерные ограничения - это явление другого порядка.Вы согласны?Если да, то "ноги" этого диспута росли из предпосылки непосильности для женщин работать тракером. Собственно, это я и оспариваю. А не вопрос кем будет или не будет работать кто-то из моей семьи.

Манипуляция: изначально не шла речь про вашу семью. Речь шла о том насколько прикольно( например мне, чтоб не говорить про вашу семью) после работы гл бухгалтером/ аудитором) сесть за руль трака (или ухаживать за стариками). Отвечу: настолько не прикольно, что лучше вернуться в Украину. Вы говорили, что ради Америки!!! можно снять " корону" и потерпеть. Но дело же не в " короне". И тогда только я спросила, желаете ли Вы, чтоб Ваша жена работала на траке.

И это не единственная история. Ещё была история про Вашу знакомую в Британии, которая учит учеников онлайн, работает офлайн( в Британии), играет в местном оркестре, повышает уровень инглиша на курсах. При этом ей надо иногда есть, спать и общаться с ребенком- подростком. Я намекнула, что может у неё 48 часов в сутках. Вы сказали, что это всё реально. Но ( последний раз про Вашу семью) рассказывая про свою жену, которая не работает, т.к. управляет домом и двумя детьми, Вы говорите, что ей этих обязанностей хватает с головой( и я Вам верю).

Очень разные подходы: "вы- это что-то одно, а мы- это что-то другое". Манипуляция: изначально не шла речь про вашу семью. Речь шла о том насколько прикольно( например мне, чтоб не говорить про вашу семью) после работы гл бухгалтером/ аудитором) сесть за руль трака (или ухаживать за стариками). Отвечу: настолько не прикольно, что лучше вернуться в Украину. Вы говорили, что ради Америки!!! можно снять " корону" и потерпеть. Но дело же не в " короне". И тогда только я спросила, желаете ли Вы, чтоб Ваша жена работала на траке.И это не единственная история. Ещё была история про Вашу знакомую в Британии, которая учит учеников онлайн, работает офлайн( в Британии), играет в местном оркестре, повышает уровень инглиша на курсах. При этом ей надо иногда есть, спать и общаться с ребенком- подростком. Я намекнула, что может у неё 48 часов в сутках. Вы сказали, что это всё реально. Но ( последний раз про Вашу семью) рассказывая про свою жену, которая не работает, т.к. управляет домом и двумя детьми, Вы говорите, что ей этих обязанностей хватает с головой( и я Вам верю).Очень разные подходы: "вы- это что-то одно, а мы- это что-то другое". Wisznia2021 Повідомлень: 395 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 чер, 2023 03:07 drevlyanin написав: rjkz написав:

Що ж ви так все ускладнюєте? Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять. Що ж ви так все ускладнюєте?Ну я міняв одноосібно колеса на вантажівках під час служби в РА-від ЗІЛ-130 і до КРАЗа всюдихода а там колесо важило мабуть як я сам-18 річний худорлявий юнак. Нема там нічого надскладного: домкрат, балонний ключ, пару монтировок і відрізок труби, якщо монтировки короткі. Очі бояться а руки роблять.



Ша, ща народ прикинет что Вы старше самого старого rjkz и начнется буллинг.

[/quote





А шо паделать? Дякувати богу, що я з останньої роботи "на дядю" звільнився ще у 1993 і з тих пір у вільному плаванні. Патаму мені їх ейджизм по цимбалах. Ша, ща народ прикинет что Вы старше самого старого rjkz и начнется буллинг.[/quoteА шо паделать? Дякувати богу, що я з останньої роботи "на дядю" звільнився ще у 1993 і з тих пір у вільному плаванні. Патаму мені їх ейджизм по цимбалах.



Да тут интересуются физиологическими подробностями. Да тут интересуются физиологическими подробностями. rjkz

Повідомлень: 14772 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7712 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 796797798799 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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